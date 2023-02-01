Нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту. Защита прошла суперуспешно

Студент одного из российских вузов написал дипломную работу за 23 часа при непосредственном участии нейросети ChatGPT. Она взяла все на себя – студенту нужно было лишь правильно формулировать запросы. Итог – диплом защищен, уникальность текста выше нормы.

Диплом за день

Российский студент Александр Жадан защитил диплом, который написала ему нейросеть ChatGPT. Об этом сам Александр поделился в своем блоге в заблокированной в России соцсети Twitter. Название вуза он не раскрыл, по ряду косвенных признаков можно предположить, что это столичный РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет).

В своем профиле @biblikz Александр под ником Just A опубликовал подробный отчет, как современная технология помогла ему сэкономить десятки часов личного времени, которые он мог потратить на самостоятельное написание диплома. По словам студента, диплом, к слову, красный, ему и не нужен вовсе, так как он сумел устроиться на работу по специальности и без него.

Тема диплома Жадана звучит как «Анализ и совершенствование управления игровой организацией». ChatGPT студент использовал для написания как минимум введения и теоретической части. В общей сложности он потратил на написание дипломной работы 23 часа, из которых 15 ушло на написание, еще восемь – на редактирование.

ChatGPT – нейросеть, способная генерировать тексты, которые почти невозможно отличить от написанного человеком. Она работает с ноября 2022 г. и находится в собственности американской компании OpenAI, в которую очень активно инвестирует софтверная корпорация Microsoft.

Начало работы

Жадан начал реализацию идеи по написанию дипломной при помощи нейросети с составления плана по теме диплома. Он направил в ChatGPT запрос «Напиши план для диплома по теме “Анализ и совершенствование управления игровой компании”».

Полученный результат Жадан направил своему научному руководителю без единой правки. В ответ ему была предоставлена методичка с официальными требованиями к дипломной работе, в которой говорилось о необходимости введения, теоретической части, проведения анализа. Также в ней должны быть предложения, заключения, список используемой литературы и, в дополнение ко всему этому, выводы в конце каждой главы.

Сама работа, согласно требованиям, должна состоять минимум из 60 страниц, ее оригинальность не может быть ниже 70%.

Студент направил нейросети часть методички и новый запрос с фразой «Изучи текст и адаптируй по этим правилам предыдущий план». На этом этапе ChatGPT помочь студенту не смогла – научный руководитель забраковала несколько вариантов сгенерированного ею плана дипломной работы и в итоге прислала свой.

Второй этап

После получения плана Жадан дал нейросети команду на написание введение по нему и по методичке. Задача стояла получить текст объемом в пределах 10 тыс. знаков. Студент сделал основной запрос и затем пять раз попросил нейросеть расширить текст и добавить список литературы.

Все эти запросы Жадан делал на английском языке – как выяснилось, их она обрабатывает быстрее, нежели русскоязычные. Результатом стал текст на английском объемом 6200 символов. Студент перевел его переводчиком «Яндекса» на русский.

Используя эту схему, Жадан написал сперва введение, а затем и всю теоретическую часть, состоявшую из трех глав. Весь процесс, включая составление запросов, перевод и проверку готового текста, занял около четырех часов.

Практика без теории

В дипломной работе Александра фигурировала малоизвестная компания. Вследствие этого нейросеть не смогла бы написать практическую часть диплома, то есть вторую и третью его главы.

Количество российских компаний, использующих облачную инфраструктуру, утроилось Цифровизация

Но Жадан нашел выход. На просторах интернета он нашел схожую дипломную работу, в которой разбирался мясокомбинат. Слегка отредактировав текст, студент передал его нейросеть и попросил ее изменить его.

Дальше пошло по отработанной схеме. Получив ответ на английском, Жадан перевел его при помощи «Яндекса» и прикрепил получившийся результат к общему тексту дипломной работы.

Оставшиеся компоненты диплома были созданы (не написаны, а именно созданы) по такому же принципу. Александр лишь вносил небольшие правки.

Почти гарантированный успех

Первую версию диплома при помощи ChatGPT собрал всего за 11 часов. Она была отправлена на проверку научному руководителю, которая вернула ее на доработку с незначительными правками.

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации Цифровизация

На внесение коррективов ушло еще около шести часов, после чего диплом был готов. Уникальность текста составила 82% по результатам проверки в «Антиплагиате».

Александр Жадан успешно защитил свою работу, став дипломированным специалистом. В Twitter он опубликовал свою фотографию с красной «корочкой» в руках.

Представители университета, в котором учился Жадан, заявили, что вуз теперь в курсе ситуации. На момент публикации материала решение по дипломной работе Жадана принято не было. По сути, студент создал прецедент – до него еще никто, по крайней мере, в России, не использовал ChatGPT для написания курсовой или дипломной работы. С одной стороны, такое можно считать обманом. С другой, формально никаких правил Жадан не нарушил, а его работа полностью соответствует официальным требованиям.

Никаких современных технологий в России

После случившегося РГГУ выступил с предложением по ограничению доступа к ChatGPT в российских учебных заведениях, пишет РБК.

«Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях», – говорится в заявлении вуза.

Пока неясно, что именно в РГГУ подразумевают под образовательными организациями – все существующие в России или же только высшие учебные заведения. Комментариев российских властей на предложение вуза на момент выхода материала не поступало.