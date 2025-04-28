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Жадан Александр
Жадан Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24798 3
|OpenAI 251 3
|Yandex - Яндекс 7633 2
|Google LLC 11919 2
|Антиплагиат 16 1
|X Corp - Twitter 2877 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
|Резонанс НПП 372 1
|Unsplash 954 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
|Почта России ПАО 2148 1
|Фальков Валерий 16 1
|Незнамов Андрей 10 1
|Крылов Сергей 14 1
|Капитонов Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
|The Register - The Register Hardware 1595 1
|Ведомости 1065 1
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