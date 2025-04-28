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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жадан Александр



28.04.2025 Университет аннулировал итоги студенческого конкурса по программированию из-за использования ИИ 1
26.07.2023 Создатель ChatGPT закрыл доступ к сервису, который позволял проверить, написан ли текст ботом 1
06.02.2023 От властей требуют написать правила использования нейросетей в учебе. Скандальный ChatGPT уже поделился своим мнением 1
01.02.2023 Нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту. Защита прошла суперуспешно 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Жадан Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24798 3
OpenAI 251 3
Yandex - Яндекс 7633 2
Google LLC 11919 2
Антиплагиат 16 1
X Corp - Twitter 2877 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 1
Резонанс НПП 372 1
Unsplash 954 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 1
Почта России ПАО 2148 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3101 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5607 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3265 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4509 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2060 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14537 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10745 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 167 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2946 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5506 1
Фотобанк - Photobank 174 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 328 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8806 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5442 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 1
OpenAI ChatGPT 382 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 243 1
FreePik 1109 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 659 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 470 1
Baidu 285 1
Stafory - робот Вера 338 1
Фальков Валерий 16 1
Незнамов Андрей 10 1
Крылов Сергей 14 1
Капитонов Александр 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 3
Россия - РФ - Российская федерация 147876 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 572 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2491 1
Кодекс этики использования данных 43 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11086 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 1
Английский язык 6723 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 520 1
Образование в России 2273 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3538 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
The Register - The Register Hardware 1595 1
Ведомости 1065 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 60 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 191 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 461 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 357 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 236 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 617 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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