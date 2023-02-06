От властей требуют написать правила использования нейросетей в учебе. Скандальный ChatGPT уже поделился своим мнением

Минобрнауки попросили регламентировать использование генеративных моделей ИИ в учебном процессе. Чат-бот ChatGPT высказался на этот счет: писать работы он не против, а вот с аналитикой могут быть проблемы.

Регламент для интеллекта

Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта (ИИ) просит создать регламент использования нейросетей в учебном процессе. Такое письмо представители организации отправили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, пишут «Ведомости».

Комиссию организовали крупнейшие игроки в сфере ИИ для разработки этических правил работы технологии. В организацию входят представители университета «Иннополис», фонда «Сколково», ЦСР, Центра ИИ МГИМО, «Сколтеха», Университета ИТМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также Сбербанка, «Яндекса», МТС.

CNews уточнил у Минобрнауки идет ли работа над подобными правилами для учебных заведений и когда планируется их внедрить, на момент публикации комментарий в реакцию не поступил.

Что думает ChatGPT

Издание попросило сам ChatGPT прокомментировать ситуацию. Нейросеть посчитала, что ИИ можно использовать в обучении студентов, но оценивать произведения искусства чат-бот пока не берется.

«Они могут быть использованы для анализа больших объемов данных, а также для генерации сложных моделей и распознавания изображений. В то же время нейросети не следует использовать для решения вопросов, требующих человеческого мышления, оценки произведений искусства, процессов обучения и принятия решений», — прокомментировал ChatGPT.

Прецедент

Обращение в Минобрнауки направили после резонансной истории со студентом Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александром Жаданом. Он написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и защитил ее.

Нейросеть сгенерировала 60 страниц диплома, а затем Жадан его доработал. Студент рассказал об этом в социальных сетях, после этого в вуз стали поступать претензии, некоторые требовали лишить его диплома. В университете пообещали разобраться в ситуации. По итогу диплом засчитали, Жадан получит за него оценку «удовлетворительно», об этом он сообщил опять же в соцсетях.

Затем представители вуза выступили с заявлением об ограничении доступа к использованию чат-бота ChatGPT в образовательных организациях.

«Возникшая ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ (курсовые работы, эссе, рефераты, ВКР), а также увеличение количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчетов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно», — говорилось в сообщении РГГУ.

Проблемы

Как отмечают представители комиссии, текст созданный ИИ невозможно отличить от текста, созданного человеком — это и порождает этическую проблему.

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Однако, авторы письма добавляют, что с помощью нейросети можно сократить время на проведение рутинных операций (компоновку материалов, форматирование текста).

«Использование таких технологий может быть уместно и полезно для освоения отдельных специальностей и навыков и в ряде случаев не будет противоречить обязанности студентов выполнять работу самостоятельно», — отмечается в письме в Минобрнауки.

Мнение экспертов

Как подчеркнул изданию председатель комиссии по реализации кодекса этики в сфере ИИ Андрей Незнамов, технологии продолжат развиваться, и лучшим решением будет адаптировать сферу образования к их использованию.

По мнению декана факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО Александра Капитонова, если такие технологии помогут сделать содержание работы интереснее, то использовать в учебном процессе ИИ стоит. Это будет актуально, например, для создания новых проектов, полагает эксперта.

Однако, по словам директора института № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ Сергея Крылова, непонятно, кто в случае использования нейросети автор и кто ответственен за результат: математик, который разработал модель, программист, который ее реализовал или пользователь. «Вопрос о легальности и закономерности использования ИИ в учебном процессе нельзя рассматривать отдельно от общих норм», — добавил эксперт.

Впрочем, Крылов тоже согласился, что применять в учебном процессе ИИ можно, но с условием вклада студента в работу как аналитика.

Об искусственном интеллекте

Напомним, ChatGPT запустили в ноябре 2022 г., она принадлежит американской компании OpenAI. ChatGPT дает ответы на большую часть вопросов и может писать текст и программные коды. Microsoft планирует внедрить эту технологию в свой поисковик Bing.

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После презентации нейросети в Google заявили, что такие разработки создают реальную угрозу ее поисковой системе.

Интерес к таким технологиям есть и у китайского поисковика Baidu. А в начале февраля 2023 г. CNews писал, что «Яндекс» разрабатывает свою версию нейросети ChatGPT. Ее название — YaLM 2.0. Скоро должно начаться обучение нейросети, первые интеграции планируется запустить до конца года. По словам представителей компании нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов.