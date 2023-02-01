«Яндекс» строит нейросеть, которая отнимет работу у программистов

«Яндекс» станет умнее

«Яндекс» разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT, пишут «Известия». Скоро должно начаться обучение нейросети, первые интеграции планируется запустить до конца года, сообщает источник издания. В «Яндексе» подтвердили, что работают над новой сетью, ее название — YaLM 2.0.

По словам представителей компании нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов.

В «Почте» новый искусственный интеллект (ИИ) будет помогать быстро составлять развернутое письмо в выбранной стилистике, а получателю ИИ сможет изложить краткое содержание сообщений, полагают собеседники издания. «Алиса» же станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов.

Как отмечают эксперты, знакомые с разработкой, текст сгенерированный новой нейросетью практически невозможно отличить от написанного человеком. При этом кажется, что «автор» прочитал все книги и статьи в мире, выделил главное и сформулировал полный и содержательный ответ.

Аналог ChatGPT

Первой в мире известной подобной нейросетью стал ChatGPT. Ее запустили в ноябре 2022 г., она принадлежит американской компании OpenAI. Microsoft планирует внедрить эту технологию в свой поисковик Bing.

После презентации нейросети в Google забили тревогу. В корпорации заявили, что такие разработки создают реальную угрозу ее поисковой системе, несмотря на наличие у них ряда серьезных изъянов. ChatGPT дает ответы на большую часть вопросов и не раздражает пользователей рекламой, которая является основным источником доходов американской корпорации.

Также по запросу пользователя нейросеть не просто ищет информацию, а генерирует длинные логичные и связанные тексты. Например, она может написать для школьника сочинение и реферат.

Для СМИ, как отмечают эксперты, такие системы могут писать новости и более развернутые статьи, а для программистов — генерировать фрагменты кода. ChatGPT способен видеть программные уязвимости, предлагает способы их устранения и сам пишет код. Но с ошибками.

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В «Яндексе» отмечают, что, большинство вариантов применения новой технологии ИИ только предстоит открыть, их могут быть тысячи.

О будущем

Как считает один из источников издания, «Яндексу» рано или поздно пришлось бы пользоваться инструментами, аналогичными ChatGPT.

«За этим будущее, — считает эксперт, — и тот, кто не займется их внедрением, рано или поздно останется не у дел».

Сейчас интерес к таким технологиям есть и у китайского поисковика Baidu. Об аналогичной технологии задумываются и в VK. В компании сообщили, что нейросеть была бы полезной, например, для развития голосового помощника «Маруся».

Как отметил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, такие технологии рано или поздно должны будут изменить и законодательство.

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«Электронные помощники уже не только оцифровывают устную речь пользователя, но и самостоятельно готовят письма, ответы, рефераты. Это порождает вопросы: можно ли считать такие документы, волеизъявлением пользователя (например, заявление об увольнении). Кто несет ответственность за подготовленный текст? Кому принадлежат авторские права на созданные произведения?», — говорит юрист.