Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО

Positive Technologies представила декабрьский дайджест трендовых уязвимостей MaxPatrol VM, в которую информация об угрозах поступает в течение 12 часов с момента их появления. Уязвимость в ядре Windows, связанная с повышением привилегий PT-2025-46508 (CVE-2025-62215, C

В компании «Газинформсервис» проанализировали критические RCE-уязвимости в экосистеме React/Next.js Специалисты компании «Газинформсервис» проанализировали критические уязвимости CVE-2025-55182 и CVE-2025-66478 в экосистеме React и Next.js.Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Согласно данным исследователей, атаки эксплуатируют уязвимости

ГК «Гарда»: обнаружена уязвимость в серверных компонентах React В экосистеме React обнаружена критическая уязвимость в серверных компонентах React Server, которая позволяет злоумышленникам удаленно з

В роутерах ASUS серии DSL - критическая уязвимость, обеспечивающая полный перехват контроля без всякой авторизации менять настройки устройства, вплоть до полного перехвата контроля над ними. «Уязвимость, позволяющая обходить процедуру аутентификации, выявлена в некоторых роутерах сери

От 10 до 25 тыс. российских веб-ресурсов могут быть под ударом из-за новой критической уязвимости В React Server Components обнаружена критическая уязвимость CVE-2025-55182 с максимальной оценкой CVSS 10. Она позволяет неаутентифицированном

Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках Долго ждать не пришлось Раскрытая на днях критическая уязвимость в Windows Server Update Service (службе обновлений Windows Server) уже стала объек

Эксперты Positive Technologies помогли устранить 22 уязвимости в системе поддержки пользователей FreeScout Эксперты PT SWARM Артем Данилов, Роман Черемных и Даниил Сатяев обнаружили 22 уязвимости в модулях FreeScout. Это система технической поддержки клиентов (хелпдеск) с откры

«Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty ная ценность – доверие миллионов клиентов. Поэтому проактивное тестирование систем на потенциальную уязвимость, которое мы регулярно проводим с привлечением независимых экспертов, становится не

TARmageddon пришел. Ошибка в библиотеке для языка Rust чревата запуском произвольного кода Архивное дело Популярная библиотека для языка Rust tokio-tar и её деривативы содержат уязвимость, которая открывает возможность для запуска произвольного кода. Хотя сама уязвим

Власти собрались искать уязвимости в автомобильном ПО рбезопасности. Согласно документам, Центр обнаружения будет выполнять следующие задачи: выявлять ИТ-уязвимости в программном обеспечении (ПО) автомобилей; собирать телематические данные о функц

Positive Technologies помогла укрепить защиту системы управления ИТ-инфраструктурой iTop Эксперт PT SWARM Максим Ильин помог устранить уязвимость в опенсорсном веб-приложении iTop, предназначенном для автоматизации управления ИТ

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости нам сообщил, что они чуть-чуть меняют подход к вендорам, а именно — если уважаемый регулятор увидит уязвимость раньше, чем мы о ней сообщим, у нас отзовут сертификат. Так что будем еще безопасн

Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость востребованности у злоумышленников — финансовые организации (11% успешных атак), на четвертом — ИT-компании (9%), на пятом — телеком-бизнес (7%). На торговлю и транспорт пришлось по 6%. Слабое место Уязвимость ПО, в том числе зарубежного, для атак на промышленность используется почти в трети случаев (27%). Крупные компании продолжают работать на зарубежном софте, который практически не обн

«Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется Безымянная угроза Критическая уязвимость в файлообменной платформе Gladinet Triofox позволяет запускать произвольный код с

Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления атируют, несмотря на многочисленные подтверждающие свидетельства. В июле появились первые публичные эксплойты, и Агентство по защите инфраструктуры и кибербезопасности США пометило эту уязвимос

Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь ite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8 | Вектор атаки: сетевой Критическая

Китайские хакеры используют «дыру» в Windows, которую Microsoft не может закрыть много лет ентября по октябрь 2025 г. подверглись новой серии атак, эксплуатирующих до сих пор не исправленную уязвимость в ярлыках Windows. В техническом отчете, опубликованном в четверг, эксперты компан

AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно ния данных. Как пишет портал TechSpot, в ее процессорах на новейшей архитектуре Zen 5 найдена очень опасная уязвимость – неправильно работает генератор случайных числе, вследствие чего у киберп

«Контур» на Standoff Bug Bounty: компания заплатит белым хакерам до миллиона рублей за уязвимости ать всю продуктовую линейку бизнеса — от решения для интернет-отчетности и онлайн-бухгалтерии до сервисов ЭДО и платформ для коммуникаций и видеоконференций. Наиболее приоритетными для компании будут уязвимости, связанные с аутентификацией, сценарии возможности компрометации учетных записей пользователей, server-side-уязвимости, а также уязвимости класса Broken Access Control,

Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей нивается как низкая, от последней - как высокая, остальные две - средней степени серьезности. Самая опасная уязвимость связана с использованием выделенной области памяти уже после ее освобожден

Устаревшее ПО — ключевая уязвимость в организациях России кие, 25% – как высокоуровневые, 35% – как средние и 28% – как низкоуровневые. Доля уязвимостей высокой и критической категории увеличилась по сравнению с прошлым годом. Наиболее проблемными оказались уязвимости Microsoft Exchange Server, устаревшие операционные системы, безопасности CMS WordPress и SSH-сервисов. «Концептуально основной причиной можно назвать разрыв между разработкой и безоп

Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox ритическое обновление безопасности (Critical Patch Update, CPU), которое устраняет проблему. Первая уязвимость CVE-2025-62592 обнаружена в виртуальном графическом адаптере QemuRamFB в обработчи

Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить опасную уязвимость в антивирусном ПО японского поставщика Trend Micro. Из-за дефекта безопасности под

Эксперт Positive Technologies помог закрыть уязвимости в прошивках сетевых адаптеров Broadcom Алексей Коврижных, эксперт Positive Labs — группы исследователей, которые фокусируются на изучении и разработке аппаратных и программных решений для ИБ, — помог устранить две уязвимости в прошивках высокоскоростных сетевых адаптеров американской компании Broadcom, которые используются в серверах и оборудовании дата-центров. В случае атаки злоумышленник мог бы парали

Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в фитнес-приложении Garmin Connect Производитель умных часов и навигационной техники Garmin устранил уязвимость в приложении для отслеживания физической активности Garmin Connect, обнаруженную э

Злоумышленники эксплуатируют уязвимости быстрее, чем компании их закрывают: за последние пять лет Time-to-Exploit сократился в 20 раз ять процесс управления уязвимостями, приоритизировать их и сокращать время их устранения. Согласно аналитике BI.Zone CPT, более чем в 80% компаний, прошедших внешнюю проверку в 2025 г., были выявлены уязвимости, использующиеся злоумышленниками в реальных атаках с прямым ущербом для организации. Для компаний это говорит о высоком риске быть атакованными, если они не контролируют свою внешнюю

Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет в два счета захватить ПК. Жертве достаточно лишь открыть архив rdware. Для этого последнему понадобиться лишь открыть специально подготовленный архив формата ZIP. Уязвимости, информация о которых впервые была раскрыта в рамках Zero Day Initiative (ZDI) ИБ-

Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей нада) опубликовали дополнительные рекомендации для организаций, использующих Cisco ASA и Cisco FTD. Уязвимость, связанная с повышением привилегий, в функции для запуска команд с корневым катало

Уязвимости в Bluetooth-наушниках открывают возможности для шпионажа Требуется техническая подготовка Уязвимости в Bluetooth-модулях десятков моделей различных аудиоустройств можно эксплуатироват

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет Давняя уязвимость в Redis В популярной СУБД Redis обнаружена крайне опасная уязвимость, которая позволяет аутентифицированному пользователю спровоцировать удален

Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентября ь серьезную угрозу. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-20363 | BDU:2025-11752: Уязвимость удалннного выполнения кода в Cisco ASA, FTD, IOS, IOS XE и IOS XR CVSS: 9| Вектор

Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры» Критические уязвимости Американские военные эксперты по кибербезопасности обнаружили критические уязви

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости влений В продукте VMware vSphere регулярно находят уязвимости разной степени критичности. Например, уязвимость CVE-2024-37080 дает возможность обладателю с сетевого доступа к vCenter Server и C

Security Vision выпустила новую версию Vulnerability Scanner ия о приоритизации исправлений. Расширен функционал управления исключениями: теперь можно исключать уязвимости и продукты из результатов сканирования как для одного конкретного хоста, так и для

Хакеры начали активно использовать «дыру» в самой опасной утилите Linux. Власти США требуют закрыть ее немедленно В приоритете Американский Центр защиты киберпространства и инфраструктуры (CISA) внёс критическую уязвимость в утилите Sudo в список KEV (активно эксплуатируемые уязвимости). Это тождественно

Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости цию) udisk, управляющую дисками. Udisk присутствует по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Уязвимость обеспечивает пользователю с со статусом allow_active повысить привилегии до уровня

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже нах

Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными ости CVE-2025-20352. Атаке предшествовала «компрометация учетных данных локального администратора». Уязвимость получила оценку 7,7 балла по шкале CVSS, что соответствует серьезному (но не крити

BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей сь лишь на 9%. Критические и высококритичные уязвимости возросли на 19%. Одна из причин, по которой уязвимость считается критической, — возможность ее эксплуатации. Если какую-то уязвимость<