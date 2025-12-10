Разделы

Кибербезопасность Vulnerability Уязвимость компьютерная безопасность ИБ-дефект Exploit Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО

10.12.2025 Positive Technologies представила декабрьский дайджест трендовых уязвимостей

MaxPatrol VM, в которую информация об угрозах поступает в течение 12 часов с момента их появления. Уязвимость в ядре Windows, связанная с повышением привилегий PT-2025-46508 (CVE-2025-62215, C
09.12.2025 В компании «Газинформсервис» проанализировали критические RCE-уязвимости в экосистеме React/Next.js

Специалисты компании «Газинформсервис» проанализировали критические уязвимости CVE-2025-55182 и CVE-2025-66478 в экосистеме React и Next.js.Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Согласно данным исследователей, атаки эксплуатируют уязвимости
05.12.2025 ГК «Гарда»: обнаружена уязвимость в серверных компонентах React

В экосистеме React обнаружена критическая уязвимость в серверных компонентах React Server, которая позволяет злоумышленникам удаленно з
05.12.2025 В роутерах ASUS серии DSL - критическая уязвимость, обеспечивающая полный перехват контроля

без всякой авторизации менять настройки устройства, вплоть до полного перехвата контроля над ними. «Уязвимость, позволяющая обходить процедуру аутентификации, выявлена в некоторых роутерах сери
05.12.2025 От 10 до 25 тыс. российских веб-ресурсов могут быть под ударом из-за новой критической уязвимости

В React Server Components обнаружена критическая уязвимость CVE-2025-55182 с максимальной оценкой CVSS 10. Она позволяет неаутентифицированном
02.12.2025 Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках

Долго ждать не пришлось Раскрытая на днях критическая уязвимость в Windows Server Update Service (службе обновлений Windows Server) уже стала объек
28.11.2025 Эксперты Positive Technologies помогли устранить 22 уязвимости в системе поддержки пользователей FreeScout

Эксперты PT SWARM Артем Данилов, Роман Черемных и Даниил Сатяев обнаружили 22 уязвимости в модулях FreeScout. Это система технической поддержки клиентов (хелпдеск) с откры
28.11.2025 «Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

ная ценность – доверие миллионов клиентов. Поэтому проактивное тестирование систем на потенциальную уязвимость, которое мы регулярно проводим с привлечением независимых экспертов, становится не
26.11.2025 TARmageddon пришел. Ошибка в библиотеке для языка Rust чревата запуском произвольного кода

Архивное дело Популярная библиотека для языка Rust tokio-tar и её деривативы содержат уязвимость, которая открывает возможность для запуска произвольного кода. Хотя сама уязвим
24.11.2025 Власти собрались искать уязвимости в автомобильном ПО

рбезопасности. Согласно документам, Центр обнаружения будет выполнять следующие задачи: выявлять ИТ-уязвимости в программном обеспечении (ПО) автомобилей; собирать телематические данные о функц
21.11.2025 Positive Technologies помогла укрепить защиту системы управления ИТ-инфраструктурой iTop

Эксперт PT SWARM Максим Ильин помог устранить уязвимость в опенсорсном веб-приложении iTop, предназначенном для автоматизации управления ИТ
20.11.2025 Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

нам сообщил, что они чуть-чуть меняют подход к вендорам, а именно — если уважаемый регулятор увидит уязвимость раньше, чем мы о ней сообщим, у нас отзовут сертификат. Так что будем еще безопасн
19.11.2025 Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость

востребованности у злоумышленников — финансовые организации (11% успешных атак), на четвертом — ИT-компании (9%), на пятом — телеком-бизнес (7%). На торговлю и транспорт пришлось по 6%. Слабое место Уязвимость ПО, в том числе зарубежного, для атак на промышленность используется почти в трети случаев (27%). Крупные компании продолжают работать на зарубежном софте, который практически не обн
19.11.2025 «Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется

Безымянная угроза Критическая уязвимость в файлообменной платформе Gladinet Triofox позволяет запускать произвольный код с

18.11.2025 Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления

атируют, несмотря на многочисленные подтверждающие свидетельства. В июле появились первые публичные эксплойты, и Агентство по защите инфраструктуры и кибербезопасности США пометило эту уязвимос
11.11.2025 Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь

ite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8 | Вектор атаки: сетевой Критическая

06.11.2025 Китайские хакеры используют «дыру» в Windows, которую Microsoft не может закрыть много лет

ентября по октябрь 2025 г. подверглись новой серии атак, эксплуатирующих до сих пор не исправленную уязвимость в ярлыках Windows. В техническом отчете, опубликованном в четверг, эксперты компан
05.11.2025 AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно

ния данных. Как пишет портал TechSpot, в ее процессорах на новейшей архитектуре Zen 5 найдена очень опасная уязвимость – неправильно работает генератор случайных числе, вследствие чего у киберп
05.11.2025 «Контур» на Standoff Bug Bounty: компания заплатит белым хакерам до миллиона рублей за уязвимости

ать всю продуктовую линейку бизнеса — от решения для интернет-отчетности и онлайн-бухгалтерии до сервисов ЭДО и платформ для коммуникаций и видеоконференций. Наиболее приоритетными для компании будут уязвимости, связанные с аутентификацией, сценарии возможности компрометации учетных записей пользователей, server-side-уязвимости, а также уязвимости класса Broken Access Control,
24.10.2025 Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей

нивается как низкая, от последней - как высокая, остальные две - средней степени серьезности. Самая опасная уязвимость связана с использованием выделенной области памяти уже после ее освобожден
22.10.2025 Устаревшее ПО — ключевая уязвимость в организациях России

кие, 25% – как высокоуровневые, 35% – как средние и 28% – как низкоуровневые. Доля уязвимостей высокой и критической категории увеличилась по сравнению с прошлым годом. Наиболее проблемными оказались уязвимости Microsoft Exchange Server, устаревшие операционные системы, безопасности CMS WordPress и SSH-сервисов. «Концептуально основной причиной можно назвать разрыв между разработкой и безоп
22.10.2025 Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox

ритическое обновление безопасности (Critical Patch Update, CPU), которое устраняет проблему. Первая уязвимость CVE-2025-62592 обнаружена в виртуальном графическом адаптере QemuRamFB в обработчи
22.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro

Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить опасную уязвимость в антивирусном ПО японского поставщика Trend Micro. Из-за дефекта безопасности под
21.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог закрыть уязвимости в прошивках сетевых адаптеров Broadcom

Алексей Коврижных, эксперт Positive Labs — группы исследователей, которые фокусируются на изучении и разработке аппаратных и программных решений для ИБ, — помог устранить две уязвимости в прошивках высокоскоростных сетевых адаптеров американской компании Broadcom, которые используются в серверах и оборудовании дата-центров. В случае атаки злоумышленник мог бы парали
17.10.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в фитнес-приложении Garmin Connect

Производитель умных часов и навигационной техники Garmin устранил уязвимость в приложении для отслеживания физической активности Garmin Connect, обнаруженную э
15.10.2025 Злоумышленники эксплуатируют уязвимости быстрее, чем компании их закрывают: за последние пять лет Time-to-Exploit сократился в 20 раз

ять процесс управления уязвимостями, приоритизировать их и сокращать время их устранения. Согласно аналитике BI.Zone CPT, более чем в 80% компаний, прошедших внешнюю проверку в 2025 г., были выявлены уязвимости, использующиеся злоумышленниками в реальных атаках с прямым ущербом для организации. Для компаний это говорит о высоком риске быть атакованными, если они не контролируют свою внешнюю
13.10.2025 Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет в два счета захватить ПК. Жертве достаточно лишь открыть архив

rdware. Для этого последнему понадобиться лишь открыть специально подготовленный архив формата ZIP. Уязвимости, информация о которых впервые была раскрыта в рамках Zero Day Initiative (ZDI) ИБ-
10.10.2025 Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей

нада) опубликовали дополнительные рекомендации для организаций, использующих Cisco ASA и Cisco FTD. Уязвимость, связанная с повышением привилегий, в функции для запуска команд с корневым катало
09.10.2025 Уязвимости в Bluetooth-наушниках открывают возможности для шпионажа

Требуется техническая подготовка Уязвимости в Bluetooth-модулях десятков моделей различных аудиоустройств можно эксплуатироват
08.10.2025 Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

Давняя уязвимость в Redis В популярной СУБД Redis обнаружена крайне опасная уязвимость, которая позволяет аутентифицированному пользователю спровоцировать удален
07.10.2025 Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентября

ь серьезную угрозу. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-20363 | BDU:2025-11752: Уязвимость удалннного выполнения кода в Cisco ASA, FTD, IOS, IOS XE и IOS XR CVSS: 9| Вектор

06.10.2025 Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры»

Критические уязвимости Американские военные эксперты по кибербезопасности обнаружили критические уязви
06.10.2025 VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

влений В продукте VMware vSphere регулярно находят уязвимости разной степени критичности. Например, уязвимость CVE-2024-37080 дает возможность обладателю с сетевого доступа к vCenter Server и C
02.10.2025 Security Vision выпустила новую версию Vulnerability Scanner

ия о приоритизации исправлений. Расширен функционал управления исключениями: теперь можно исключать уязвимости и продукты из результатов сканирования как для одного конкретного хоста, так и для
02.10.2025 Хакеры начали активно использовать «дыру» в самой опасной утилите Linux. Власти США требуют закрыть ее немедленно

В приоритете Американский Центр защиты киберпространства и инфраструктуры (CISA) внёс критическую уязвимость в утилите Sudo в список KEV (активно эксплуатируемые уязвимости). Это тождественно
30.09.2025 Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости

цию) udisk, управляющую дисками. Udisk присутствует по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Уязвимость обеспечивает пользователю с со статусом allow_active повысить привилегии до уровня
29.09.2025 США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже нах
26.09.2025 Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными

ости CVE-2025-20352. Атаке предшествовала «компрометация учетных данных локального администратора». Уязвимость получила оценку 7,7 балла по шкале CVSS, что соответствует серьезному (но не крити
25.09.2025 BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей

сь лишь на 9%. Критические и высококритичные уязвимости возросли на 19%. Одна из причин, по которой уязвимость считается критической, — возможность ее эксплуатации. Если какую-то уязвимость<
25.09.2025 Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014

07 интегрирован в интерфейс Solar appScreener: достаточно запустить сканирование, и в отчёте каждая уязвимость получит код и описание класса. Для каждого класса указываются рекомендации по сниж

Microsoft Corporation 25290 1335
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 726
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 627
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1525 587
Google LLC 12301 492
Apple Inc 12676 438
Cisco Systems 5229 259
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 240
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1160 229
Oracle Corporation 6888 203
Intel Corporation 12564 195
Meta Platforms - Facebook 4543 168
IBM - International Business Machines Corp 9561 164
Check Point Software Technologies 802 163
GitHub 980 159
ESET - ESET Software 1147 151
X Corp - Twitter 2912 150
Telegram Group 2608 147
Ростелеком 10369 140
Yandex - Яндекс 8538 137
SAP SE 5447 127
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 488 125
Trend Micro 629 123
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 122
Adobe Systems 1573 121
Fortinet 408 118
Broadcom - VMware 2506 113
Dr.Web - Доктор Веб 1276 110
Информзащита 862 107
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 811 106
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 184 102
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 101
Amazon Inc - Amazon.com 3148 95
Samsung Electronics 10657 93
Red Hat 1346 93
Secunia 97 88
AMD - Advanced Micro Devices 4483 87
HP Inc. 5766 84
9061 80
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2540 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8257 114
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 86
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 63
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 52
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 48
eBay Inc 1632 47
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1386 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3010 36
Visa International 1976 36
РЖД - Российские железные дороги 2010 34
Microsoft - LinkedIn 691 32
Royal Dutch Shell - Шелл 224 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1801 27
Лента - Сеть розничной торговли 2278 27
Почта России ПАО 2255 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1670 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 24
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 22
ГПБ - Газпромбанк 1182 20
Альфа-Банк 1879 20
Boeing 1018 19
Bank of America - Банк Америки 268 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2722 18
НСПК - Национальная система платежных карт 902 18
Tesla Motors 432 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 18
Россети Ленэнерго 1699 18
Резонанс НПП 388 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1052 15
NanduQ - Qiwi 1006 15
Газпром ПАО 1423 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 14
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 546 14
Colonial Pipeline 34 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1347 13
American Express - Amex 335 13
МКБ - Московский кредитный банк 618 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4977 343
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 257
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12944 222
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5283 172
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3393 146
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1174 124
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 102
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 92
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 83
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3117 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 70
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 69
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2942 68
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6317 64
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 64
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3483 59
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 53
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 245 53
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1361 52
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3265 51
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 49
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 292 45
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 35
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 56 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 32
Судебная власть - Judicial power 2410 29
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 29
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2188 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 21
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 20
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 445 20
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 20
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 19
OWASP - Open Web Application Security Project 119 65
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 30
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 25
Apache Software Foundation - ASF 222 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 17
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 10
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 9
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 8
Linux Foundation 189 8
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 8
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 56 7
ЛДПР 110 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 6
Демократическая политическая партия США 120 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 6
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 6
CIS - Center for Internet Security 10 6
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 6
OSI - Open Source Initiative 76 5
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 47 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 4
Единая Россия - Политическая партия 316 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 111 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 5396
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 2736
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 2142
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1640
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1528
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 1169
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 1045
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 1039
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 1030
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 932
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 882
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 845
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 811
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 802
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3554 742
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 732
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 717
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 700
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 656
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 616
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 611
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 586
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 573
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8772 564
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 526
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 750 479
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 473
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 466
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 464
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 457
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2350 455
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 426
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 405
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2756 401
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 386
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 384
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 876 374
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 373
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4573 372
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4358 372
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 3089
Microsoft Windows 16391 1334
Linux OS 10967 683
Google Android 14753 463
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 401
Apple iOS 8290 346
JavaScript - JS - язык программирования 1337 292
Mozilla Firefox - браузер 1920 256
Oracle Java - язык программирования 3339 248
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 242
Microsoft Windows XP 2422 230
Apple macOS 2266 223
Microsoft Office 3973 217
Apple Mac - Apple Macintosh 3054 204
Apple iPhone - серия смартфонов 7390 200
Microsoft Windows 2000 8663 189
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 437 166
Google Chrome - браузер 1653 165
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 163
Microsoft Windows 10 1885 162
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 145
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 131
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2369 130
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 118
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 189 115
Apple Safari - браузер 877 112
Microsoft Windows 7 1995 110
FreePik 1466 109
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1223 108
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 108
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 107
Microsoft Windows Server 2003 571 106
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 105
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 102
Python - высокоуровневый язык программирования 1158 92
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 92
Microsoft ActiveX 211 89
Microsoft Outlook 1426 86
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 86
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 85
Мельникова Анастасия 431 205
Зайцев Михаил 313 156
Галушкин Олег 182 70
Водясов Алексей 222 62
Чернов Даниил 79 58
Павлов Никита 120 48
Путин Владимир 3373 46
Кирюхин Дмитрий 86 45
Гвоздев Дмитрий 138 37
Касперский Евгений 330 34
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 33
Дягилев Василий 84 31
Гинятуллин Роман 61 29
Гостев Александр 83 28
Левкин Андрей 33 27
Дырмовский Дмитрий 142 27
Trump Donald J. - Трамп Дональд 619 25
Карпов Илья 32 22
Волошин Евгений 64 21
Поляков Александр 53 21
Дрюков Владимир 49 21
Ключников Михаил 20 20
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 217 18
Шадаев Максут 1155 17
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 17
Лукацкий Алексей 132 17
Демидов Сергей 128 16
Ляпунов Игорь 130 16
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 16
Царев Дмитрий 42 16
Пешков Дмитрий 26 16
Скляров Дмитрий 64 15
Шилак Ксения 28 15
Песковский Анатолий 26 15
Нуйкин Андрей 50 15
Филиппов Максим 52 15
Касперская Наталья 304 14
Сычев Артем 78 14
Дуров Павел 312 14
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 14
Россия - РФ - Российская федерация 157744 2657
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 1210
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 438
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 320
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 299
Европа 24658 282
Германия - Федеративная Республика 12948 269
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 239
Индия - Bharat 5713 152
Япония 13557 133
Израиль 2785 133
Украина 7802 132
Канада 4989 127
Франция - Французская Республика 7986 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18711 115
Южная Корея - Республика 6868 114
Азия - Азиатский регион 5754 114
США - Калифорния 4777 89
Нидерланды 3639 86
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 85
Италия - Итальянская Республика 4432 85
Китай - Тайвань 4139 79
Беларусь - Белоруссия 6055 75
Испания - Королевство 3764 74
Бразилия - Федеративная Республика 2455 72
Ближний Восток 3040 71
Иран - Исламская Республика Иран 1121 69
Казахстан - Республика 5821 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 63
Земля - планета Солнечной системы 10681 58
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 57
Турция - Турецкая республика 2500 52
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 50
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 49
Африка - Африканский регион 3574 49
Польша - Республика 2003 48
Европа Восточная 3123 48
Сингапур - Республика 1910 45
Финляндия - Финляндская Республика 3659 43
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1253
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1206
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 705
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 478
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 460
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1167 372
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 359
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 342
Аудит - аудиторский услуги 3113 313
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10379 299
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 299
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 284
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 278
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3181 266
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 256
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 216
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 205
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 198
Энергетика - Energy - Energetically 5528 185
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 183
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 183
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 175
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1754 175
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 175
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 162
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 154
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 150
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 147
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 147
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 144
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 137
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 134
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 130
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 127
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 127
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 125
Английский язык 6880 117
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 117
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 115
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 107
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 211
The Register - The Register Hardware 1707 162
BleepingComputer - Издание 422 131
heise online - heise security 122 76
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6029 63
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 50
ZDnet 662 48
Коммерсантъ - Издательский дом 2183 47
The Verge - Издание 596 41
NYT - The New York Times 1090 39
Ars Technica 435 39
Forbes - Форбс 920 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11423 35
AP - Associated Press 2006 35
Computer Weekly 376 33
Bloomberg 1426 32
Hacker News 77 32
Reddit 362 27
Silicon 490 26
Silicon.com 364 26
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 25
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1269 25
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 24
Vnunet 224 23
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 23
Wikipedia - Википедия 593 22
The Washington Post 344 22
TechnologyAdvice - eWeek 230 22
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 21
Wired - Издание 271 21
Tom’s Hardware 528 20
Ведомости 1269 20
FT - Financial Times 1261 18
Известия ИД 714 18
DarkReading.com 105 18
Inquirer 463 16
InformationWeek 241 15
РИА Новости 993 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 14
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 128 14
Gartner - Гартнер 3615 127
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 99
IDC - International Data Corporation 4943 86
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 78
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 146 41
Juniper Research 551 37
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 32
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 29
Forrester Research 828 23
CNews Мишень 173 20
DSecRG - Digital Security Research Group 24 19
Fortune Global 500 288 18
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 12
Google Threat Analysis Group 16 12
Gartner - Dataquest 353 12
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 10
Net Applications 127 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 8
Fortune Global 100 142 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 7
B2B International 50 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1062 6
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 81 6
W3Techs 13 6
Positive Technologies - Positive Research 10 6
HFS Research 49 5
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 18 5
Microsoft Security Intelligence Report 14 5
ABI Research 235 5
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 83 5
RiskIQ 9 5
CNews Инновация года - награда 133 5
Frost & Sullivan 206 4
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 4
AV-Test Institute 40 4
IDC Russia - IDC Россия 183 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 103
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 35
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 28
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 22
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 19
РАН - Российская академия наук 2021 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1282 16
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 13
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 10
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 31 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 9
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 9
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 10 8
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 8
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 7
Информзащита Учебный центр 38 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 6
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 6
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 6
University of California - Калифорнийский университет 100 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 5
University of Oxford - Оксфордский университет 206 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 4
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 323 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 4
МЭИ - Московский энергетический институт 159 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 142
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 104
Black Hat - Конференция 117 70
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 33
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 23
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 22
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 20
Defcon 45 20
Capture the Flag - CTF 54 16
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 9
CNews FORUM Кейсы 281 9
CNews AWARDS - награда 556 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 9
Международный женский день - 8 марта 372 7
ISE - Integrated Systems Europe 50 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 6
Fortinet Security Day 9 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 5
CeBIT 612 5
Infosecurity - выставка 63 4
USENIX - техническая конференция 15 3
День молодёжи - 27 июня 1002 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
Oracle OpenWorld 65 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Microsoft Ignite 44 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Связь-Экспокомм 113 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 2
Biometrics AIA 17 2
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 2
Microsoft Build - конференция 37 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
CNews Баттл 71 1
