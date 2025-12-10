Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|10.12.2025
|
Positive Technologies представила декабрьский дайджест трендовых уязвимостей
MaxPatrol VM, в которую информация об угрозах поступает в течение 12 часов с момента их появления. Уязвимость в ядре Windows, связанная с повышением привилегий PT-2025-46508 (CVE-2025-62215, C
|09.12.2025
|
В компании «Газинформсервис» проанализировали критические RCE-уязвимости в экосистеме React/Next.js
Специалисты компании «Газинформсервис» проанализировали критические уязвимости CVE-2025-55182 и CVE-2025-66478 в экосистеме React и Next.js.Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Согласно данным исследователей, атаки эксплуатируют уязвимости
|05.12.2025
|
ГК «Гарда»: обнаружена уязвимость в серверных компонентах React
В экосистеме React обнаружена критическая уязвимость в серверных компонентах React Server, которая позволяет злоумышленникам удаленно з
|05.12.2025
|
В роутерах ASUS серии DSL - критическая уязвимость, обеспечивающая полный перехват контроля
без всякой авторизации менять настройки устройства, вплоть до полного перехвата контроля над ними. «Уязвимость, позволяющая обходить процедуру аутентификации, выявлена в некоторых роутерах сери
|05.12.2025
|
От 10 до 25 тыс. российских веб-ресурсов могут быть под ударом из-за новой критической уязвимости
В React Server Components обнаружена критическая уязвимость CVE-2025-55182 с максимальной оценкой CVSS 10. Она позволяет неаутентифицированном
|02.12.2025
|
Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках
Долго ждать не пришлось Раскрытая на днях критическая уязвимость в Windows Server Update Service (службе обновлений Windows Server) уже стала объек
|28.11.2025
|
Эксперты Positive Technologies помогли устранить 22 уязвимости в системе поддержки пользователей FreeScout
Эксперты PT SWARM Артем Данилов, Роман Черемных и Даниил Сатяев обнаружили 22 уязвимости в модулях FreeScout. Это система технической поддержки клиентов (хелпдеск) с откры
|28.11.2025
|
«Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty
ная ценность – доверие миллионов клиентов. Поэтому проактивное тестирование систем на потенциальную уязвимость, которое мы регулярно проводим с привлечением независимых экспертов, становится не
|26.11.2025
|
TARmageddon пришел. Ошибка в библиотеке для языка Rust чревата запуском произвольного кода
Архивное дело Популярная библиотека для языка Rust tokio-tar и её деривативы содержат уязвимость, которая открывает возможность для запуска произвольного кода. Хотя сама уязвим
|24.11.2025
|
Власти собрались искать уязвимости в автомобильном ПО
рбезопасности. Согласно документам, Центр обнаружения будет выполнять следующие задачи: выявлять ИТ-уязвимости в программном обеспечении (ПО) автомобилей; собирать телематические данные о функц
|21.11.2025
|
Positive Technologies помогла укрепить защиту системы управления ИТ-инфраструктурой iTop
Эксперт PT SWARM Максим Ильин помог устранить уязвимость в опенсорсном веб-приложении iTop, предназначенном для автоматизации управления ИТ
|20.11.2025
|
Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости
нам сообщил, что они чуть-чуть меняют подход к вендорам, а именно — если уважаемый регулятор увидит уязвимость раньше, чем мы о ней сообщим, у нас отзовут сертификат. Так что будем еще безопасн
|19.11.2025
|
Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость
востребованности у злоумышленников — финансовые организации (11% успешных атак), на четвертом — ИT-компании (9%), на пятом — телеком-бизнес (7%). На торговлю и транспорт пришлось по 6%. Слабое место Уязвимость ПО, в том числе зарубежного, для атак на промышленность используется почти в трети случаев (27%). Крупные компании продолжают работать на зарубежном софте, который практически не обн
|19.11.2025
|
«Дыра» в файлообменнике Triofox позволяет запускать произвольный код. Она уже эксплуатируется
Безымянная угроза Критическая уязвимость в файлообменной платформе Gladinet Triofox позволяет запускать произвольный код с
|18.11.2025
|
Хакеры вовсю использовали «дыры» в Cisco и Citrix задолго до их исправления
атируют, несмотря на многочисленные подтверждающие свидетельства. В июле появились первые публичные эксплойты, и Агентство по защите инфраструктуры и кибербезопасности США пометило эту уязвимос
|11.11.2025
|
Аналитики R-Vision описали наиболее опасные уязвимости за октябрь
ite и VMware Tools. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-59287 | BDU:2025-12999: Уязвимость удаленного выполнения кода в WSUS CVSS: 9.8 | Вектор атаки: сетевой Критическая
|06.11.2025
|
Китайские хакеры используют «дыру» в Windows, которую Microsoft не может закрыть много лет
ентября по октябрь 2025 г. подверглись новой серии атак, эксплуатирующих до сих пор не исправленную уязвимость в ярлыках Windows. В техническом отчете, опубликованном в четверг, эксперты компан
|05.11.2025
|
AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно
ния данных. Как пишет портал TechSpot, в ее процессорах на новейшей архитектуре Zen 5 найдена очень опасная уязвимость – неправильно работает генератор случайных числе, вследствие чего у киберп
|05.11.2025
|
«Контур» на Standoff Bug Bounty: компания заплатит белым хакерам до миллиона рублей за уязвимости
ать всю продуктовую линейку бизнеса — от решения для интернет-отчетности и онлайн-бухгалтерии до сервисов ЭДО и платформ для коммуникаций и видеоконференций. Наиболее приоритетными для компании будут уязвимости, связанные с аутентификацией, сценарии возможности компрометации учетных записей пользователей, server-side-уязвимости, а также уязвимости класса Broken Access Control,
|24.10.2025
|
Комбинация из четырех уязвимостей Bluetooth угрожает множеству автомобилей
нивается как низкая, от последней - как высокая, остальные две - средней степени серьезности. Самая опасная уязвимость связана с использованием выделенной области памяти уже после ее освобожден
|22.10.2025
|
Устаревшее ПО — ключевая уязвимость в организациях России
кие, 25% – как высокоуровневые, 35% – как средние и 28% – как низкоуровневые. Доля уязвимостей высокой и критической категории увеличилась по сравнению с прошлым годом. Наиболее проблемными оказались уязвимости Microsoft Exchange Server, устаревшие операционные системы, безопасности CMS WordPress и SSH-сервисов. «Концептуально основной причиной можно назвать разрыв между разработкой и безоп
|22.10.2025
|
Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox
ритическое обновление безопасности (Critical Patch Update, CPU), которое устраняет проблему. Первая уязвимость CVE-2025-62592 обнаружена в виртуальном графическом адаптере QemuRamFB в обработчи
|22.10.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в антивирусе Trend Micro
Эксперт PT SWARM Егор Филатов помог устранить опасную уязвимость в антивирусном ПО японского поставщика Trend Micro. Из-за дефекта безопасности под
|21.10.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог закрыть уязвимости в прошивках сетевых адаптеров Broadcom
Алексей Коврижных, эксперт Positive Labs — группы исследователей, которые фокусируются на изучении и разработке аппаратных и программных решений для ИБ, — помог устранить две уязвимости в прошивках высокоскоростных сетевых адаптеров американской компании Broadcom, которые используются в серверах и оборудовании дата-центров. В случае атаки злоумышленник мог бы парали
|17.10.2025
|
Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в фитнес-приложении Garmin Connect
Производитель умных часов и навигационной техники Garmin устранил уязвимость в приложении для отслеживания физической активности Garmin Connect, обнаруженную э
|15.10.2025
|
Злоумышленники эксплуатируют уязвимости быстрее, чем компании их закрывают: за последние пять лет Time-to-Exploit сократился в 20 раз
ять процесс управления уязвимостями, приоритизировать их и сокращать время их устранения. Согласно аналитике BI.Zone CPT, более чем в 80% компаний, прошедших внешнюю проверку в 2025 г., были выявлены уязвимости, использующиеся злоумышленниками в реальных атаках с прямым ущербом для организации. Для компаний это говорит о высоком риске быть атакованными, если они не контролируют свою внешнюю
|13.10.2025
|
Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет в два счета захватить ПК. Жертве достаточно лишь открыть архив
rdware. Для этого последнему понадобиться лишь открыть специально подготовленный архив формата ZIP. Уязвимости, информация о которых впервые была раскрыта в рамках Zero Day Initiative (ZDI) ИБ-
|10.10.2025
|
Positive Technologies представила октябрьский дайджест трендовых уязвимостей
нада) опубликовали дополнительные рекомендации для организаций, использующих Cisco ASA и Cisco FTD. Уязвимость, связанная с повышением привилегий, в функции для запуска команд с корневым катало
|09.10.2025
|
Уязвимости в Bluetooth-наушниках открывают возможности для шпионажа
Требуется техническая подготовка Уязвимости в Bluetooth-модулях десятков моделей различных аудиоустройств можно эксплуатироват
|08.10.2025
|
Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет
Давняя уязвимость в Redis В популярной СУБД Redis обнаружена крайне опасная уязвимость, которая позволяет аутентифицированному пользователю спровоцировать удален
|07.10.2025
|
Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентября
ь серьезную угрозу. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. CVE-2025-20363 | BDU:2025-11752: Уязвимость удалннного выполнения кода в Cisco ASA, FTD, IOS, IOS XE и IOS XR CVSS: 9| Вектор
|06.10.2025
|
Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры»
Критические уязвимости Американские военные эксперты по кибербезопасности обнаружили критические уязви
|06.10.2025
|
VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости
влений В продукте VMware vSphere регулярно находят уязвимости разной степени критичности. Например, уязвимость CVE-2024-37080 дает возможность обладателю с сетевого доступа к vCenter Server и C
|02.10.2025
|
Security Vision выпустила новую версию Vulnerability Scanner
ия о приоритизации исправлений. Расширен функционал управления исключениями: теперь можно исключать уязвимости и продукты из результатов сканирования как для одного конкретного хоста, так и для
|02.10.2025
|
Хакеры начали активно использовать «дыру» в самой опасной утилите Linux. Власти США требуют закрыть ее немедленно
В приоритете Американский Центр защиты киберпространства и инфраструктуры (CISA) внёс критическую уязвимость в утилите Sudo в список KEV (активно эксплуатируемые уязвимости). Это тождественно
|30.09.2025
|
Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости
цию) udisk, управляющую дисками. Udisk присутствует по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Уязвимость обеспечивает пользователю с со статусом allow_active повысить привилегии до уровня
|29.09.2025
|
США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием
В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже нах
|26.09.2025
|
Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными
ости CVE-2025-20352. Атаке предшествовала «компрометация учетных данных локального администратора». Уязвимость получила оценку 7,7 балла по шкале CVSS, что соответствует серьезному (но не крити
|25.09.2025
|
BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей
сь лишь на 9%. Критические и высококритичные уязвимости возросли на 19%. Одна из причин, по которой уязвимость считается критической, — возможность ее эксплуатации. Если какую-то уязвимость<
|25.09.2025
|
Solar appScreener 3.15.5 поддерживает анализ кода согласно национальному стандарту ГОСТ 71207-2014
07 интегрирован в интерфейс Solar appScreener: достаточно запустить сканирование, и в отчёте каждая уязвимость получит код и описание класса. Для каждого класса указываются рекомендации по сниж
