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Яндекс.Алиса Yandex Alisa голосовой помощник voice assistant

Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant


06.12.2023 «Яндекс» запустит тестирование новой «Алисы» на основе нейросети YandexGPT 2

исный план презентации, но и расскажет, как подготовиться к публичному выступлению. А ещё вместе с «Алисой» можно будет составить меню новогоднего ужина и придумать поздравления. В новой «Алисе
24.11.2023 «Яндекс» объявил о результатах продаж «Яндекс станций» во время первой волны ноябрьских скидок

емя сезона ноябрьских скидок. С 6 по 12 ноября 2023 г. было продано более 143 тыс. умных колонок с «Алисой». Это сравнимо с населением большого города: например, Пятигорска или Электростали. В

15.11.2023 «Алиса» выучила казахский язык

«Алиса» научилась понимать казахский и говорить на нем. Пообщаться с виртуальным ассистентом «
09.11.2023 «Яндекс» представил «Станцию миди» — компактную колонку с мощным звуком и новыми возможностями «Алисы»

«Яндекс» анонсировал новую колонку с «Алисой» — «Станцию миди». Это компактное устройство с объемным звуком, новыми возможностями «
31.10.2023 «ТВ станции» с «Алисой» теперь можно купить в Белоруссии

Алиса» откликается на команды на русском языке. В телевизорах есть все возможности умных колонок с «Алисой»: от прослушивания музыки до управления умным домом. Например, можно попросить «Алису»
18.10.2023 «Букмейт» синхронизировался с «Алисой»

комиксов. Читать и слушать их можно в приложении «Букмейт», на «Яндекс музыке» и на устройствах с «Алисой». Сервис доступен по подписке «Яндекс плюс» с опцией «Букмейт».
17.10.2023 Центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы» предоставил технологии для создания арабоязычного ИИ-ассистента

разработки виртуальных ассистентов и робототехники запустит «Алису» на казахском. На первом этапе «Алиса» будет отвечать на команды на казахском языке в мобильном приложении «Яндекс», а также

28.09.2023 «Алиса» поможет совершать покупки голосом в «Лавке»

аняты руки и важно не забыть что-то купить. Для того чтобы сформировать заказ, достаточно сказать: «Алиса, закажи товары в Лавке» и назвать нужные продукты — Алиса сама положит их в корз
26.09.2023 В приложении «Яндекс с Алисой» появился инструмент для быстрого и безопасного входа в сервисы

«Яндекс» сделал двухфакторную аутентификацию доступнее и интегрировал «Ключ» в приложение «Яндекс с Алисой». Теперь у пользователей под рукой будет инструмент для быстрого и безопасного входа в «Яндекс ID» — «Ключ» не нужно устанавливать отдельно. «Яндекс ключ» создаёт уникальные одноразовые

08.09.2023 Приложение «Яндекс с Алисой» покажет родителям, где находится их ребёнок

Подписчики «Яндекс плюса» теперь могут в любой момент узнать, где сейчас их дети. Местонахождение ребенка можно увидеть на карте в приложении «Яндекс с Алисой». Для этого достаточно подключить опцию «Плюс детям» и новую функцию «Где ты?». Новая возможность доступна для детских устройств с Android, но скоро появится и в версии приложения для iO
07.09.2023 «Яндекс» объединился с Xiaomi: выпущено их первое совместное устройство с «Алисой» на борту. Цена

смартфонам и телевизорам. В рамках коллаборации был создан смарт-дисплей со встроенным ассистентом «Алисой», получивший название «Умный экран». Устройства подобного класса – это настольные гадж
07.09.2023 «Яндекс» и Xiaomi представили первое совместное устройство с «Алисой»

Стартовал предзаказ на «Умный дисплей» Xiaomi с «Алисой» — это первый совместный продукт «Яндекса» и Xiaomi. С его помощью можно смотреть виде
28.08.2023 «Госуслуги» — через голосового помощника

«Госуслуги» с роботом «Максом» теперь доступны на умных устройствах с «Алисой». «Макс» расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлет ссылку в приложение «
08.08.2023 «Яндекс» представил «ТВ станции» — новые устройства, которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок

ию» и «ТВ станцию про». Это новая категория телевизоров, которые объединяют в себе умную колонку с «Алисой» и смарт-ТВ. Видео в Ultra-HD (4К), 1 млрд цветовых оттенков, возможности «Станции» и

19.07.2023 Продажи «умных» колонок в России удвоились и уже сопоставимы с холодильниками

енарий пользователей – прослушивание музыки, среди других: поиск информации в интернете, общение с «Алисой», запрос прогноза погоды, управление «умным» домом, функция будильника и таймера, восп
19.06.2023 БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку

ионный навык работает на смартфонах, компьютерах, планшетах, умных колонках и других устройствах с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «БКС мир инвестиций». Пользователи могут ежедне
05.06.2023 Нейросеть YandexGPT научилась поддерживать контекст беседы

ячи слов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Благодаря поддержке контекста общаться с «Алисой» стало удобнее: можно уточнить свой запрос, не повторяя его целиком. По просьбе пользо
22.05.2023 YandexGPT теперь доступна на главной странице «Яндекса»

Нейросеть нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0) стала доступна на ya.ru — в виртуальном помощнике «Алиса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Теперь желающие могут давать «Алисе»

17.05.2023 «Яндекс» добавил в «Алису» нейросеть нового поколения

а». Новая возможность доступна в приложении «Яндекс», «Браузере», «Станциях» и умных телевизорах с «Алисой». Достаточно сказать «Алиса, давай придумаем!» — и можно ставить ей задачи. Виртуальны
27.04.2023 Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника»

ейчас сервисом пользуются более 200 тыс. учителей из 40 тыс. школ России и более 4,3 млн учеников. «Алиса» — голосовой помощник, доступный в приложениях, сервисах и устройствах «Яндекса». Анонс
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже

купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца апреля 2023 г
22.03.2023 «Лента» интегрировала промо в голосовой помощник «Яндекс Алиса»

ах торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» стала первым ретейлером России, который начал выстраивать коммуникацию с клиентами с помощью виртуального голосового помощника «Алиса». Компания разработала два навыка, которыми можно воспользоваться на различных устройствах. С помощью голосового помощника можно узнать об акциях и новых товарах, которые появились в гипе
14.03.2023 «Алиса» подскажет статус заказа из «Яндекс маркета»

молчит о содержимом заказа. Задать вопрос можно через «Яндекс станцию», телевизор или приложение с «Алисой». Она в курсе всех покупок на «Маркете», включая заказы на «Маркете 15» — это сервис б
07.03.2023 «Алиса» прочтет собственные стихи

«Алиса» сочинила подборку стихов и научилась читать их, как настоящий актер. Стоит сказать: «<
23.12.2022 «Алиса» поможет найти потерянный телефон

«Алиса» поможет найти телефон по звонку. Она может позвонить владельцу «Станции» или умного те
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России

ий день ассортимент собственных устройств Яндекса включает в себя: Яндекс Станции — умные колонки с Алисой, которые выступают в роли хаба; розетки; лампочки; пульт для активизации сценариев; те
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

После этого через смартфон или умную колонку можно отдавать пылесосу голосовые команды. Например: «Алиса, включи пылесос!», «Алиса, верни пылесос на базу!» Также робот легко интегрирова
13.12.2022 «Алиса» теперь и на главной странице «Яндекса»

«Алиса» появилась на ya.ru — теперь пообщаться с ней могут пользователи всех основных браузеро
22.11.2022 «Яндекс» начал продавать умные устройства с «Алисой» в Узбекистане

Станции с «Алисой» и устройства для умного дома «Яндекса» начали продаваться в Узбекистане у местных рит
08.11.2022 Умные телевизоры «Яндекса» с «Алисой» поступили в продажу

Сегодня стартовали продажи первых умных телевизоров «Яндекса» с «Алисой». У них лаконичный дизайн, объемный звук и контрастное изображение в 4K, которое позво
31.10.2022 Ivideon стал одним из первых сервисов видеонаблюдения с управлением через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс»

deon можно будет вывести сразу на телевизор — также с помощью голосовых команд. В приложении «Дом с Алисой» можно настроить разные сценарии использования устройств. Например, достаточно одного

27.10.2022 В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры

«Яндекс» запустил категорию камеры в приложении «Умный дом с Алисой». Домашнее видеонаблюдение — одна из самых популярных опций для умных устройств у поль
25.10.2022 «Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой»

«Яндекс» представил свой первый телевизор с «Алисой». Это устройство с голосовым ассистентом внутри и разрешением 4K Ultra HD, где пользов
20.10.2022 «Алиса» расскажет о статусе заказа в «Яндекс лавке»

вки» — достаточно просто спросить об этом «Алису». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Алиса» может быть полезна, если ответ нужен моментально — это может быть срочная работа или о
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM

н важный прибор на кухне — кофеварка. REDMOND SkyCoffee M1519S — капельная модель, которая дружит с Алисой и поддерживает удаленное управление через приложение Ready for Sky. С этой кофеваркой

11.10.2022 «Алиса» научилась узнавать всех членов семьи

джаз, а другому — рок. Кроме того, теперь вся семья может управлять умным домом в приложении «Дом с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Раньше «Алиса» старалась учесть вкус
19.09.2022 «Яндекс» и Cubic Music запустили музыкальное решение для бизнеса

удования не требуется. Управлять умной колонкой можно с помощью голоса. Навык запускается командой «Алиса, включи навык Музыка для бизнеса». После его активации пользователь может выбрать музык
13.09.2022 «Алису», «Погоду» и другие сервисы «Яндекса» теперь можно добавить на экран блокировки iPhone

ыпустил виджеты для iPhone на iOS 16. Теперь владельцы смартфонов Apple смогут в один клик вызвать «Алису» или, например, открыть умную камеру. Достаточно добавить на экран блокировки нужный ви
12.09.2022 «Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане

«Яндекс» официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с «Алисой» в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у м
08.09.2022 «Яндекс» обновил «Алису» в поисковом приложении

Общаться с «Алисой» в приложении «Яндекс» стало удобнее. Теперь ассистент может поставить напоминание, пр

Публикаций - 505, упоминаний - 891

Яндекс.Алиса и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6456 356
Google LLC 11380 63
Xiaomi 1505 43
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3277 33
Apple Inc 11658 32
VK - Mail.ru Group 3279 27
Samsung Electronics 9973 25
LG Electronics 3571 19
Redmond - Инновационные решения 107 18
Microsoft Corporation 24051 17
Telegram Group 1451 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10784 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 228 13
Samsung - Harman - JBL 209 13
Amazon Inc - Amazon.com 2890 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 353 13
Ростелеком 10700 12
МегаФон 7797 11
HiPER - High Perfomance 57 11
Philips 2038 10
Meta Platforms - Facebook 4369 10
Huawei 3695 10
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 223 9
EA - Electronic Arts 1282 9
Sony 6486 9
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 8
Цифра ГК 2273 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2037 8
Rubetek - Рубетек 18 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 586 7
Nvidia Corp 3314 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8414 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4514 7
ELARI 31 7
SAP SE 5106 7
7634 7
DEXP 42 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 480 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 442 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 316 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6530 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2026 40
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 198 33
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 628 22
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6781 17
Связной ГК 1358 14
Почта России ПАО 1997 13
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 202 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 12
Hyundai Motor Company 351 12
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 177 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1027 10
Лента - Сеть розничной торговли 1904 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 419 9
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 120 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1122 8
Uber 320 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 621 8
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 93 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 366 7
ГПБ - Газпромбанк 1016 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 883 6
Газпром нефть 555 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 247 6
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 152 5
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 85 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 375 5
Walt Disney Company 576 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 252 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 456 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 262 5
Россети Ленэнерго 1699 5
X5 Group - Перекрёсток 488 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 110 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 498 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 196 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 72 4
BMW Group 426 4
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