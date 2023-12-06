Яндекс.Алиса Yandex Alisa голосовой помощник voice assistant
|06.12.2023
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«Яндекс» запустит тестирование новой «Алисы» на основе нейросети YandexGPT 2
исный план презентации, но и расскажет, как подготовиться к публичному выступлению. А ещё вместе с «Алисой» можно будет составить меню новогоднего ужина и придумать поздравления. В новой «Алисе
|24.11.2023
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«Яндекс» объявил о результатах продаж «Яндекс станций» во время первой волны ноябрьских скидок
емя сезона ноябрьских скидок. С 6 по 12 ноября 2023 г. было продано более 143 тыс. умных колонок с «Алисой». Это сравнимо с населением большого города: например, Пятигорска или Электростали. В
|15.11.2023
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«Алиса» выучила казахский язык
«Алиса» научилась понимать казахский и говорить на нем. Пообщаться с виртуальным ассистентом «
|09.11.2023
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«Яндекс» представил «Станцию миди» — компактную колонку с мощным звуком и новыми возможностями «Алисы»
«Яндекс» анонсировал новую колонку с «Алисой» — «Станцию миди». Это компактное устройство с объемным звуком, новыми возможностями «
|31.10.2023
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«ТВ станции» с «Алисой» теперь можно купить в Белоруссии
Алиса» откликается на команды на русском языке. В телевизорах есть все возможности умных колонок с «Алисой»: от прослушивания музыки до управления умным домом. Например, можно попросить «Алису»
|18.10.2023
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«Букмейт» синхронизировался с «Алисой»
комиксов. Читать и слушать их можно в приложении «Букмейт», на «Яндекс музыке» и на устройствах с «Алисой». Сервис доступен по подписке «Яндекс плюс» с опцией «Букмейт».
|17.10.2023
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Центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы» предоставил технологии для создания арабоязычного ИИ-ассистента
разработки виртуальных ассистентов и робототехники запустит «Алису» на казахском. На первом этапе «Алиса» будет отвечать на команды на казахском языке в мобильном приложении «Яндекс», а также
|28.09.2023
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«Алиса» поможет совершать покупки голосом в «Лавке»
аняты руки и важно не забыть что-то купить. Для того чтобы сформировать заказ, достаточно сказать: «Алиса, закажи товары в Лавке» и назвать нужные продукты — Алиса сама положит их в корз
|26.09.2023
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В приложении «Яндекс с Алисой» появился инструмент для быстрого и безопасного входа в сервисы
«Яндекс» сделал двухфакторную аутентификацию доступнее и интегрировал «Ключ» в приложение «Яндекс с Алисой». Теперь у пользователей под рукой будет инструмент для быстрого и безопасного входа в «Яндекс ID» — «Ключ» не нужно устанавливать отдельно. «Яндекс ключ» создаёт уникальные одноразовые
|08.09.2023
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Приложение «Яндекс с Алисой» покажет родителям, где находится их ребёнок
Подписчики «Яндекс плюса» теперь могут в любой момент узнать, где сейчас их дети. Местонахождение ребенка можно увидеть на карте в приложении «Яндекс с Алисой». Для этого достаточно подключить опцию «Плюс детям» и новую функцию «Где ты?». Новая возможность доступна для детских устройств с Android, но скоро появится и в версии приложения для iO
|07.09.2023
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«Яндекс» объединился с Xiaomi: выпущено их первое совместное устройство с «Алисой» на борту. Цена
смартфонам и телевизорам. В рамках коллаборации был создан смарт-дисплей со встроенным ассистентом «Алисой», получивший название «Умный экран». Устройства подобного класса – это настольные гадж
|07.09.2023
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«Яндекс» и Xiaomi представили первое совместное устройство с «Алисой»
Стартовал предзаказ на «Умный дисплей» Xiaomi с «Алисой» — это первый совместный продукт «Яндекса» и Xiaomi. С его помощью можно смотреть виде
|28.08.2023
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«Госуслуги» — через голосового помощника
«Госуслуги» с роботом «Максом» теперь доступны на умных устройствах с «Алисой». «Макс» расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлет ссылку в приложение «
|08.08.2023
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«Яндекс» представил «ТВ станции» — новые устройства, которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок
ию» и «ТВ станцию про». Это новая категория телевизоров, которые объединяют в себе умную колонку с «Алисой» и смарт-ТВ. Видео в Ultra-HD (4К), 1 млрд цветовых оттенков, возможности «Станции» и
|19.07.2023
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Продажи «умных» колонок в России удвоились и уже сопоставимы с холодильниками
енарий пользователей – прослушивание музыки, среди других: поиск информации в интернете, общение с «Алисой», запрос прогноза погоды, управление «умным» домом, функция будильника и таймера, восп
|19.06.2023
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БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку
ионный навык работает на смартфонах, компьютерах, планшетах, умных колонках и других устройствах с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «БКС мир инвестиций». Пользователи могут ежедне
|05.06.2023
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Нейросеть YandexGPT научилась поддерживать контекст беседы
ячи слов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Благодаря поддержке контекста общаться с «Алисой» стало удобнее: можно уточнить свой запрос, не повторяя его целиком. По просьбе пользо
|22.05.2023
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YandexGPT теперь доступна на главной странице «Яндекса»
Нейросеть нового поколения YandexGPT (YaLM 2.0) стала доступна на ya.ru — в виртуальном помощнике «Алиса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Теперь желающие могут давать «Алисе»
|17.05.2023
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«Яндекс» добавил в «Алису» нейросеть нового поколения
а». Новая возможность доступна в приложении «Яндекс», «Браузере», «Станциях» и умных телевизорах с «Алисой». Достаточно сказать «Алиса, давай придумаем!» — и можно ставить ей задачи. Виртуальны
|27.04.2023
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Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника»
ейчас сервисом пользуются более 200 тыс. учителей из 40 тыс. школ России и более 4,3 млн учеников. «Алиса» — голосовой помощник, доступный в приложениях, сервисах и устройствах «Яндекса». Анонс
|18.04.2023
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Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже
купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца апреля 2023 г
|22.03.2023
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«Лента» интегрировала промо в голосовой помощник «Яндекс Алиса»
ах торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» стала первым ретейлером России, который начал выстраивать коммуникацию с клиентами с помощью виртуального голосового помощника «Алиса». Компания разработала два навыка, которыми можно воспользоваться на различных устройствах. С помощью голосового помощника можно узнать об акциях и новых товарах, которые появились в гипе
|14.03.2023
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«Алиса» подскажет статус заказа из «Яндекс маркета»
молчит о содержимом заказа. Задать вопрос можно через «Яндекс станцию», телевизор или приложение с «Алисой». Она в курсе всех покупок на «Маркете», включая заказы на «Маркете 15» — это сервис б
|07.03.2023
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«Алиса» прочтет собственные стихи
«Алиса» сочинила подборку стихов и научилась читать их, как настоящий актер. Стоит сказать: «<
|23.12.2022
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«Алиса» поможет найти потерянный телефон
«Алиса» поможет найти телефон по звонку. Она может позвонить владельцу «Станции» или умного те
|15.12.2022
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Какие системы умного дома работают в России
ий день ассортимент собственных устройств Яндекса включает в себя: Яндекс Станции — умные колонки с Алисой, которые выступают в роли хаба; розетки; лампочки; пульт для активизации сценариев; те
|14.12.2022
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Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM
После этого через смартфон или умную колонку можно отдавать пылесосу голосовые команды. Например: «Алиса, включи пылесос!», «Алиса, верни пылесос на базу!» Также робот легко интегрирова
|13.12.2022
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«Алиса» теперь и на главной странице «Яндекса»
«Алиса» появилась на ya.ru — теперь пообщаться с ней могут пользователи всех основных браузеро
|22.11.2022
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«Яндекс» начал продавать умные устройства с «Алисой» в Узбекистане
Станции с «Алисой» и устройства для умного дома «Яндекса» начали продаваться в Узбекистане у местных рит
|08.11.2022
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Умные телевизоры «Яндекса» с «Алисой» поступили в продажу
Сегодня стартовали продажи первых умных телевизоров «Яндекса» с «Алисой». У них лаконичный дизайн, объемный звук и контрастное изображение в 4K, которое позво
|31.10.2022
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Ivideon стал одним из первых сервисов видеонаблюдения с управлением через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс»
deon можно будет вывести сразу на телевизор — также с помощью голосовых команд. В приложении «Дом с Алисой» можно настроить разные сценарии использования устройств. Например, достаточно одного
|27.10.2022
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В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры
«Яндекс» запустил категорию камеры в приложении «Умный дом с Алисой». Домашнее видеонаблюдение — одна из самых популярных опций для умных устройств у поль
|25.10.2022
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«Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой»
«Яндекс» представил свой первый телевизор с «Алисой». Это устройство с голосовым ассистентом внутри и разрешением 4K Ultra HD, где пользов
|20.10.2022
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«Алиса» расскажет о статусе заказа в «Яндекс лавке»
вки» — достаточно просто спросить об этом «Алису». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». «Алиса» может быть полезна, если ответ нужен моментально — это может быть срочная работа или о
|16.10.2022
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Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM
н важный прибор на кухне — кофеварка. REDMOND SkyCoffee M1519S — капельная модель, которая дружит с Алисой и поддерживает удаленное управление через приложение Ready for Sky. С этой кофеваркой
|11.10.2022
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«Алиса» научилась узнавать всех членов семьи
джаз, а другому — рок. Кроме того, теперь вся семья может управлять умным домом в приложении «Дом с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Раньше «Алиса» старалась учесть вкус
|19.09.2022
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«Яндекс» и Cubic Music запустили музыкальное решение для бизнеса
удования не требуется. Управлять умной колонкой можно с помощью голоса. Навык запускается командой «Алиса, включи навык Музыка для бизнеса». После его активации пользователь может выбрать музык
|13.09.2022
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«Алису», «Погоду» и другие сервисы «Яндекса» теперь можно добавить на экран блокировки iPhone
ыпустил виджеты для iPhone на iOS 16. Теперь владельцы смартфонов Apple смогут в один клик вызвать «Алису» или, например, открыть умную камеру. Достаточно добавить на экран блокировки нужный ви
|12.09.2022
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«Яндекс» начал продавать умные колонки с «Алисой» в Азербайджане
«Яндекс» официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с «Алисой» в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у м
|08.09.2022
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«Яндекс» обновил «Алису» в поисковом приложении
Общаться с «Алисой» в приложении «Яндекс» стало удобнее. Теперь ассистент может поставить напоминание, пр
Яндекс.Алиса и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельник Сергей 15 13
|Мельникова Алиса 38 13
|Сирота Юрий 66 8
|Волож Аркадий 242 7
|Путин Владимир 2945 7
|Аршавский Анджей 30 6
|Шитова Татьяна 7 6
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 284 5
|Шингарев Павел 14 5
|Калинин Денис 70 5
|Валиуллин Адель 10 5
|Филиппов Денис 38 4
|Зингерман Борис 38 4
|Касперская Наталья 281 4
|Круглов Константин 28 4
|Законов Андрей 5 4
|Фахрутдинов Валентин 5 4
|Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 4
|Щиров Илья 45 4
|Букашкин Антон 5 4
|Ашманов Станислав 14 4
|Биленко Михаил 7 4
|Кулик Вадим 168 4
|Василевский Андрей 20 4
|Гаранин Евгений 31 4
|Тимко Дмитрий 15 4
|Шадаев Максут 815 4
|Соколовский Александр 40 4
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Милек Татьяна 9 4
|Осокин Андрей 10 4
|Лебедев Георгий 52 4
|Сегалович Илья 37 3
|Назаров Леонид 4 3
|Хорошилов Иван 4 3
|Орловский Виктор 357 3
|Петров Михаил 138 3
|Визильтер Юрий 4 3
|Андрианов Павел 83 3
|Селихов Дмитрий 12 3
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