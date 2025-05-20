Первая портативная «Станция» с «Алисой», «Яндекс Станция Стрит», поступила в продажу

Умная колонка «Яндекс Станция Стрит» стала доступна для покупки. Это первая на российском рынке портативная «Станция» с ИИ-ассистентом, которая может полноценно работать за пределами дома, а также оснащена защитой от пыли и влаги. Колонка представлена в черном и зеленом цветах, стоимость составит 14990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Станцию Стрит» с «Алисой» можно брать с собой куда угодно — на пикник, в путешествие или на тренировку. Если колонку подключить к мобильной точке доступа Wi-Fi, она не только включит любимые треки, но и найдет информацию в интернете, поставит таймер и поможет с другими бытовыми задачами, а еще поддержит диалог на разные темы.

Если доступа к интернету нет, через колонку все равно можно слушать музыку и управлять ей с помощью голоса. Для этого достаточно подключить «Станцию» к смартфону по Bluetooth и начать воспроизведение скачанных песен или целых плейлистов — к примеру, с любого музыкального стриминга. Это особенно удобно во время отдыха на природе или занятий спортом — не нужно доставать телефон или подходить к колонке, чтобы нажать кнопку. Вместо этого можно сказать «дальше», «громче» или, например, «стоп» — и «Станция» выполнит команду. Выполнение быстрых команд без интернета — уникальная функция для портативной акустики, разработанная в «Яндексе».

«Станция Стрит» обладает мощностью 30 Вт — за это отвечают два динамика и два пассивных излучателя. Звук специально настроен для открытых пространств, но колонка будет объемно звучать и в помещениях: звук адаптируется под окружение. Благодаря специальным алгоритмам встроенные микрофоны анализируют отражение звука от поверхностей и позволяют колонке определить, где она находится: на улице или внутри, и автоматически включить нужный режим звучания. По желанию можно выбрать режим «Помещение» или «Улица» вручную в приложении «Дом с Алисой». Дополнительно можно настроить и эквалайзер.

Также поддерживается режим «Играй везде». Он пригодится тем, кто хочет слушать с друзьями один и тот же плейлист в разных концах большого пространства — к примеру, спортивной площадки. Нужно подключить две «Станции Стрит» к одному аккаунту с единой точкой доступа Wi-Fi и сказать «Алиса, играй везде».

«Станция Стрит» может проигрывать музыку непрерывно до 12 часов при подключении к мобильной точке доступа Wi-Fi или в режиме Bluetooth. Аккумулятора хватит и для утренней тренировки, и для пикника на весь день. Чтобы не остаться без музыки в неподходящий момент, можно следить за индикацией на корпусе «Станции» или посмотреть данные в приложении. А можно просто спросить «Алиса, сколько заряда осталось?» и ассистент подскажет не только процент заряда аккумулятора, но и прогнозируемое время работы в часах.

Цвета для «Станции Стрит» подобраны таким образом, чтобы она сохраняла свой внешний вид даже при активной эксплуатации. Это особенно важно для портативных устройств. У колонки прочный корпус и съемный ремешок — ее можно держать в руке, повесить на рюкзак или поставить рядом с собой на спортплощадке. Устройство обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что в колонку не проникают частицы пыли и она выдерживает кратковременное погружение в воду. Если в разъем попадает влага, «Алиса» напомнит просушить устройство.

«Станция Стрит» уже доступна для покупки в официальном магазине «Алисы», а через неделю появится в крупных федеральных сетях — на полках и онлайн.