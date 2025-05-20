Разделы

Техника
|

Первая портативная «Станция» с «Алисой», «Яндекс Станция Стрит», поступила в продажу

Умная колонка «Яндекс Станция Стрит» стала доступна для покупки. Это первая на российском рынке портативная «Станция» с ИИ-ассистентом, которая может полноценно работать за пределами дома, а также оснащена защитой от пыли и влаги. Колонка представлена в черном и зеленом цветах, стоимость составит 14990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Станцию Стрит» с «Алисой» можно брать с собой куда угодно — на пикник, в путешествие или на тренировку. Если колонку подключить к мобильной точке доступа Wi-Fi, она не только включит любимые треки, но и найдет информацию в интернете, поставит таймер и поможет с другими бытовыми задачами, а еще поддержит диалог на разные темы.

str1.jpg

Яндекс

Если доступа к интернету нет, через колонку все равно можно слушать музыку и управлять ей с помощью голоса. Для этого достаточно подключить «Станцию» к смартфону по Bluetooth и начать воспроизведение скачанных песен или целых плейлистов — к примеру, с любого музыкального стриминга. Это особенно удобно во время отдыха на природе или занятий спортом — не нужно доставать телефон или подходить к колонке, чтобы нажать кнопку. Вместо этого можно сказать «дальше», «громче» или, например, «стоп» — и «Станция» выполнит команду. Выполнение быстрых команд без интернета — уникальная функция для портативной акустики, разработанная в «Яндексе».

«Станция Стрит» обладает мощностью 30 Вт — за это отвечают два динамика и два пассивных излучателя. Звук специально настроен для открытых пространств, но колонка будет объемно звучать и в помещениях: звук адаптируется под окружение. Благодаря специальным алгоритмам встроенные микрофоны анализируют отражение звука от поверхностей и позволяют колонке определить, где она находится: на улице или внутри, и автоматически включить нужный режим звучания. По желанию можно выбрать режим «Помещение» или «Улица» вручную в приложении «Дом с Алисой». Дополнительно можно настроить и эквалайзер.

str3.jpg

Яндекс

Также поддерживается режим «Играй везде». Он пригодится тем, кто хочет слушать с друзьями один и тот же плейлист в разных концах большого пространства — к примеру, спортивной площадки. Нужно подключить две «Станции Стрит» к одному аккаунту с единой точкой доступа Wi-Fi и сказать «Алиса, играй везде».

str2.jpg

Яндекс

«Станция Стрит» может проигрывать музыку непрерывно до 12 часов при подключении к мобильной точке доступа Wi-Fi или в режиме Bluetooth. Аккумулятора хватит и для утренней тренировки, и для пикника на весь день. Чтобы не остаться без музыки в неподходящий момент, можно следить за индикацией на корпусе «Станции» или посмотреть данные в приложении. А можно просто спросить «Алиса, сколько заряда осталось?» и ассистент подскажет не только процент заряда аккумулятора, но и прогнозируемое время работы в часах.

str4.jpg

Яндекс
Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

Цвета для «Станции Стрит» подобраны таким образом, чтобы она сохраняла свой внешний вид даже при активной эксплуатации. Это особенно важно для портативных устройств. У колонки прочный корпус и съемный ремешок — ее можно держать в руке, повесить на рюкзак или поставить рядом с собой на спортплощадке. Устройство обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что в колонку не проникают частицы пыли и она выдерживает кратковременное погружение в воду. Если в разъем попадает влага, «Алиса» напомнит просушить устройство.

«Станция Стрит» уже доступна для покупки в официальном магазине «Алисы», а через неделю появится в крупных федеральных сетях — на полках и онлайн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пустоветов, GMonit: Мы помогаем бизнесу превращать сложные ИТ-системы в управляемый актив

Intel такое и не снилось. AMD создала процессор для настольных ПК с поистине гигантским числом ядер. Конкурентов нет

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Знаменитый разработчик процессоров на два года опоздал с аналогом европейской микросхемы для БПЛА

Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников

В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус»

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153