Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Panasonic решила поднять цены на свои танталовые конденсаторы на 15-30%. Это почти гарантированно приведет к удорожанию многих видов техники, поскольку такие конденсаторы применяются почти везде, а Panasonic занимает 10% их рынка. Причина повышения цен – высокий спрос на конденсаторы со стороны дата-центров из-за бума ИИ.

Меньше ногтя, дороже золота

Компания Panasonic решила поднять цены на танталовые конденсаторы собственного производства на 15-30%, пишет издание Commercial Times. Причина – центры обработки данных из-за повсеместного распространения нейросетей выстроились в очередь за ними и тем самым обеспечили повышенный спрос на них для самой Panasonic.

Танталовые конденсаторы основаны на диэлектрике из оксида тантала, за что и получили свое название. У них очень тонкий слой диэлектрика и за счет этого небольшой вес.

Танталовые конденсаторы в современном мире используются повсеместно. Обладая небольшими габаритами при потенциально высокой емкости, они применяются в блоках питания, системных платах ПК, мобильных устройствах, современной медтехнике, промышленной электронике и пр.

CompileIdeas / Pixabay Не все смогут отыскать крошечные танталовые конденсаторы на плате электроники, но именно из-за них она может подорожать

Также они входят в состав ускорителей искусственного интеллекта и многочисленных других компонентов, применяемых в аппаратной инфраструктуре современных нейросетей. Этим, в числе прочего, и объясняется повышенный спрос на них со стороны дата-центров.

Влияние на рынок

У Panasonic уже есть опыт повышения цен на танталовые конденсаторы – в прошлый раз она переписывала их в 2024 г., и тогда это тоже было связано с искусственным интеллектом. Для мирового рынка это ощутимые изменения, потому что производителей качественных танталовых конденсаторов на планете не так много, и Panasonic занимает 10-процентную долю этого рынка.

Подорожают пока лишь некоторые модели конденсаторов. Стоимость части из них вырастет на 15%, другие же станут менее доступными сразу на 30% по отношению к нынешним ценам. Изменения вступят в силу 1 февраля 2026 г. – Panasonic заранее уведомила о них своих дистрибьюторов и прямых клиентов.

Важно подчеркнуть, что Panasonic едва ли стоит опасаться потери заказов. Связано это с тем, что незадолго до нее о повышении цен заявило несколько американских производителей танталовых конденсаторов.

Этим все не ограничится

Commercial Times пишет, что Panasonic намерена потратить дополнительные вырученные с продаж конденсаторов деньги в первую очередь на компенсацию роста затрат на материалы для их производства. Часть средств будет потрачена на производственное оборудование.

По данным Commercial Times, поскольку цепочки поставок тантала олигополистичны, то есть зависят от небольшого количества крупных поставщиков, а также ограничены длительными сроками поставки, мир может готовиться к новой широкомасштабной волне роста цен на них в 2026 г.

Кто отвечает за поставки

Основные игроки глобального рынка танталовых конденсаторов – это три американские корпорации KEMET, AVX и Vishay, которым в совокупности принадлежит почти 60-70-процентная его доля. По данным Commercial Times, доля Panasonic примерно равна доле Vishay и составляет около 10%.

Компания KEMET, входящая в состав тайваньской Yageo, лидирует в сегменте, имея более 40% мировых мощностей. В Yageo танталовые конденсаторы приносят примерно 23% выручки, что делает их второй по величине линейкой продукции компании после магнитных компонентов. В 2025 г. Yageo ранее повышала цены на танталовые конденсаторы несколько раз подряд – некоторые модели стали дороже на 20-30%.

Дорожает все

Индустрия ИИ взялась портить жизнь очень многим. Кто-то потерял работу, будучи замененным нейросетью или выбранным ею для увольнения, а кто-то теперь вынужден покупать комплектующие для ПК по баснословно высоким ценам. Некоторые магазины уже даже не пытаются переписывать ценники – ОЗУ дорожает слишком быстро, они просто сняли их с витрин, чтобы не тратить время.

В некоторых случаях ИИ-отрасль вызвала дефицит комплектующих – в Японии, к примеру, введены ограничения на продажу SSD и HDD. После этого потребители начали скупать карты памяти microSD большого объема, и в результате они тоже исчезли из продажи.