Оперативная память дорожает как автомобили при новом утильсборе. Рост цен почти трехкратный, впереди острый дефицит

Память DRAM становится все более дорогой. Всего за год цены на нее выросли почти втрое, и пока нет даже примерных сроков, когда он остановится. Всему виной – пресловутый искусственный интеллект, для мировой инфраструктуры которого нужно все больше специализированного «железа», которому вендоры памяти отдают предпочтение вместо выпуска DRAM. В 2026 г. ожидается масштабный дефицит DRAM. Примерно так же стремительно дорожают и автомобили в России на фоне большого спроса – вся страна готовится к новому утильсбору, который вырастет в десятки раз с 1 декабря 2025 г.

Память по цене золота

Оперативная память DRAM демонстрирует феноменальный взлет цен на мировом рынке. Как пишет Tom’s Hardware со ссылкой на статистику издания Commercial Times, чипы ОЗУ по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) стали стоить на 17% дороже, чем годом ранее.

Из этого следует, что модули RAM всего за год подорожали почти втрое. Это почти гарантированно повлечет за собой рост цен на все устройства, в которых они используются. Это в первую очередь компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, умные часы, смарт-ТВ и многое другое – во всех этих гаджетах установлены модули оперативной памяти.

Дешевле уже не будет

Крупнейшие игроки рынка памяти склоняются к тому, что в обозримом будущем никаких улучшений, связанных с ценами на DRAM, ждать не стоит. Об этом говорит, в частности, председатель совета директоров компании Adata Чэнь Либай (Chen Libai) – одного из известнейших в мире вендоров планок оперативной памяти и запоминающих устройств.

Фото: fabrikasimf / FreePik Весь мир будет вынужден заплатить из своего кармана за удобство и возможность пользования ИИ

По его прогнозам, начавшаяся 1 сентября 2025 г. последняя четверть 2025 г. ознаменуется продолжающимся ростом цен на DRAM-модули. Еще более мрачный прогноз Чэнь Либай выдал относительно всего 2026 г. – он уверен, что в будущем году чипы оперативной памяти будут не только очень дорогими, но еще и очень дефицитными.

Конечные цены на товары, в которых есть хотя бы один-единственный чип DRAM, растут прямо сейчас. А если таких чипов сразу несколько, то темпы удорожания становятся еще более высокими.

Так, специалисты Tom’s Hardware обратили внимание на розничные цены на оперативную память в каталоге американского ритейлера Newegg. Всего за три месяца некоторые наборы планок ОЗУ выросли в цене сразу вдвое – например, комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 МТ/с. Он состоит из двух планок по 16 ГБ каждая и стоит на момент выхода материала около $180. В июле 2025 г. Newegg просил за него в пределах $90.

Кто все устроил

Tom’s Hardware пишет, что одна из причин стремительного удорожания модулей оперативной памяти – это искусственный интеллект. Его инфраструктура поглощает гигантское количество комплектующих – ей нужны еще и накопители, коих во всем мире для обычных потребителей с каждым нем становится все меньше.

Но не стоит забывать также, что в конце 2023 г. сразу несколько крупнейших производителей памяти начали принудительно снижать объемы производства своих чипов, чтобы вызвать искусственный дефицит на глобальном рынке и тем самым повысить свои доходы.

Цены на память, взлетевшие после пандемии коронавируса в 2020 и 2021 гг., начиная с 2022 г. почти до конца 2024 г. столь же быстро снижались. Однако в 2025 г. они вновь перешли к росту – как пишет Commercial Times, ряд аналитиков спрогнозировали их 50-процентный рост в IV квартале 2025 г. (1 сентября 2025 г.) по сравнению с прошлогодними показателями.

Притом это суммарные показатели как оперативной, так и флеш-памяти – основы SSD-накопителей. Она также присутствует в планшетах, телевизорах, умных часах и смартфонах -именно она отвечает за хранение данных.

Для примера, по итогам сентября 2025 г. зафиксирован почти 20-процентный рост контрактных цен как на NAND-память (флеш-память), так и на модули DRAM.

Производители чипов памяти продолжают вносить свою лепту в развал глобального рынка DRAM. Поскольку весь мир сейчас обращен в сторону искусственного интеллекта, они все активнее наращивают выпуску специализированной памяти, которая активнее всего используется именно в этой сфере. Это чипы HBM и RDIMM. Им отдается больше квот, но попутно вендоры срезают объемы производства чипов DDR5 и DDR4, использующихся в потребительской электронике.

По оценке опрошенных Commercial Times аналитиков, ожидать остановки роста и начала падения цен на DRAM-память в обозримой перспективе не стоит. Они полагают, что наметившийся рост продлится, по меньшей мере, четыре года. Свой прогноз они основывают на том, что компании Samsung и SK Hynix заключили контракты на поставку памяти производителям ИИ-оборудования именно на такой срок. А Samsung и SK Hynix – в топ-3 крупнейших в мире производителей памяти.