Заклятый конкурент Intel возродил древнюю архитектуру, которая старше коронавируса, и собрал на ней процессор ия AMD, один из двух крупнейших в мире разработчиков центральных процессоров на архитектуре х86, отправила в производство чип Ryzen 7 4700LE, сотканный из технологий семилетней давности, пишет портал Tom’s Hardware. Но на этом она не остановилась – теперь этот CPU стал основой полноценного настольного компьютера, собранного летом 2026 г. Сам по себе Ryzen 7 4700LE – это новый процессор, а в

Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии Вместо диска – нули и единицы Компания Sony объявила о прекращении выпуска видеоигр для приставок PlayStation на физических дисках, пишет Tom’s Hardware. С января 2028 г. все без исключения игры для этой платформы будут распространяться строго в виде цифровой копии и никак иначе. Это не коснется игр, чей релиз запланирован до янв

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей Чик – и всё В Китае создан глубоководный электрогидростатический резак для перерезания проложенных по морскому и речному дну кабелей и труб. Как пишет Tom’s Hardware, устройство способно работать на глубине до 3500 метров. Очень часто под водой размещают интернет-кабели, а также нефте- и газопроводы. В середине апреля 2026 г. устройство с усп

SanDisk резко взвинтила цены. Флагманский SSD теперь стоит, как целый ПК в недалеком прошлом . Некоторые модели устройств хранения на основе флеш-памяти подорожали вплоть до трех раз, отмечает Tom’s Hardware. SanDisk, наряду с другими поставщиками SSD, скорректировала цены на свою прод

Русская смекалка против дефицита памяти. Россияне придумали, как делать оперативную память DDR5 «на коленке», чтобы не платить втридорога Нет в продаже – сделаем сами Россияне решили бороться с гигантскими ценами на оперативную память и ее дефицитом, возникшими из-за резкого роста индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Tom’s Hardware, они будут собирать собственные планки ОЗУ вместо того, чтобы покупать их по баснословным ценам. Идею предложил российский авторитетный YouTube-канал PRO Hi-Tech. Блогер под псев

С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD Дефицит, который не ждали Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пишет Tom’s Hardware. Тенденция наметилась в Японии, где в ноябре 2025 г. были введены количественные лимиты по продаже жестких дисков и SSD-накопителей на фоне их дефицита. Эксперты Tom’s Hardwar

На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD SSD по талонам Японские магазины техники начали вводить ограничения на количество SSD-накопителей и планок оперативной памяти, которые может приобрести один покупатель, пишет Tom’s Hardware. Это прямое следствие их дефицита, вызванного бумом искусственного интеллекта по всему миру – его инфраструктура поглощает гигантское количество твердотельных накопителей и специ

Через несколько месяцев навсегда остановится массовый выпуск суперважного и сверхпопулярного «железа». Без него многие нестарые ПК придется выбросить на свалку. Опрос ейд Крупнейшие производители чипов оперативной памяти готовятся к полному прекращению выпуска модулей стандарта DDR4, которые используются в огромном количестве компьютеров по всей планете. Как пишет Tom’s Hardware, Samsung остановит производство в декабре 2025 г., а SK Hynix – в течение первой половины 2026 г., то есть не позднее 30 июня. Стандарт DDR4 увидел свет в 2014 г., а с 2020 г. ры

Черная полоса Microsoft. Сотни миллионов пользователей отказались от Windows, и Linux тут ни при чем о рынка мобильных устройств, тогда как у Android – 72,72% (StatCounter, май 2025 г.). По информации Tom’s Hardware, в настоящее время единственная крупная группы пользователей Windows – это гей

Новый глава Intel за спиной Трампа вложился в сотни китайских компаний. Многие из них поставщики армии Китая озглавивший компанию в марте 2025 г., по-крупному вложился в китайский бизнес. Выяснилось, что он является инвестором более чем 600 компаний из КНР, часть которых связана с китайскими военными, пишет Tom’s Hardware. Он вкладывался в них через инвесткомпании, которыми владеет напрямую или опосредованно. Это может стать проблемой, пишет Reuters, потому что Intel весьма тесно сотрудничает с об

Во всем мире дефицит топовых процессоров AMD. Виновата Intel, выпускающая «ужасные чипы», от которых бегут пользователи развивающийся производитель процессоров с архитектурой х86, признала, что пока не в силах справиться с повсеместным дефицитом своего новейшего передового процессора Ryzen 7 9800X3D. Как пишет портал Tom’s Hardware, она свалила вину за его нехватку на своего единственного конкурента – на Intel. В AMD не сомневаются, что Intel делает слишком плохие процессоры, в результате чего потребители о

Искусственный интеллект в ПК оказался не нужен. Никто не ринулся покупать ноутбуки с нейромодулями. Опрос Выбрали не того Появление на рынке настольных и мобильных ПК с интегрированными алгоритмами искусственного интеллекта почти не оказало влияния на рост их продаж, пишет Tom’s Hardware. Как оказалось, большинству людей ИИ в их домашнем или рабочем компьютере пока не очень интересен – многие до сих пор не видят необходимости в покупке оснащенного им компьютера,

Windows всем надоела. Мир стремительно пересаживается на Linux, ее доля растет бешеными темпами и бьет мировые рекорды Всю власть пингвинам Совокупная доля операционных систем на базе ядра Linux на мировом рынке ПК достигла 4,45% по итогам июля 2024 г., пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на аналитику компании StatCounter. Для Linux это новый мировой рекорд, и его присутствие на компьютерах по всему миру становится все более заметным. Доля Linux в Росси

Huawei готовит к выпуску «убийцу» Windows для ноутбуков и ПК. И эта ОС не на Android Китайский заменитель Windows Huawei намерена в самом ближайшем будущем выпустить настольную модификацию своей платформы HarmonyOS, пишет Tom’s Hardware. После релиза ее можно будет устанавливать на компьютеры и ноутбуки. Точной даты выпуска этой замены Windows пока нет – по информации портала, она увидит свет до конца 2024 г. Но

Монополии Intel и AMD конец. Есть новый сильный игрок, который в два счета захватит больше половины рынка процессоров Пора что-то менять К 2029 г. процессоры на архитектуре ARM могут занять более 50% рынка чипов для десктопов и мобильных ПК. Как пишет Tom’s Hardware, такой прогноз озвучил лично генеральный директор британского холдинга ARM Holdings Рене Хаас (Rene Haas). ARM – это архитектура, являющаяся прямым конкурентом классической х86,

ИТ-отрасль несет потери. Обанкротился крупный разработчик процессоров, обладатель десятков патентов и многих наград Новый ИТ-банкрот Китайская компания Huaxia Chip, разработчик микросхем и процессоров с многолетней историей, обанкротилась. Отныне она подлежит полной ликвидации, пишет портал Tom’s Hardware. За годы своего существования Huaxia Chip внесла значительный вклад в развитие как непосредственно китайской, так и глобальной индустрии информационных технологий, уточняет To

Мир захлестнула волна поддельных процессоров Intel. Под видом топовых чипов продают слабые модели Никому нельзя верить В Сети стали появляться жалобы потребителей, купивших поддельные флагманские процессоры Intel, пишет портал Tom’s Hardware. Мошенники нашли простую схему, которая помогает им обманывать граждан и оставаться при этом в безопасности. Схема заключается в покупке не самых передовых решений Intel и замене

Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден Прогрессивная память становится все более доступной Модули новейшей оперативной памяти DDR5 стали дешеветь вопреки дефициту полупроводников и электронных компонентов, пишет портал Tom’s Hardware. В ноябре 2021 г. с выходом процессоров Intel Alder Lake, первых в мире CPU для ноутбуков и настольных ПК с поддержкой DDR5, возникла сильная нехватка таких планок. Эксперты пола

Спекулянты взвинтили цены на новую сверхскоростную память для ПК в семь раз модулей компьютерной оперативной памяти новейшего стандарта DDR5 привлек интерес спекулянтов, пишет Tom’s Hardware. Перекупщики на вторичном рынке продают дефицитный товар в разы дороже, нежели