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Tom’s Hardware

Tom’s Hardware

СОБЫТИЯ


10.07.2026 Заклятый конкурент Intel возродил древнюю архитектуру, которая старше коронавируса, и собрал на ней процессор

ия AMD, один из двух крупнейших в мире разработчиков центральных процессоров на архитектуре х86, отправила в производство чип Ryzen 7 4700LE, сотканный из технологий семилетней давности, пишет портал Tom’s Hardware. Но на этом она не остановилась – теперь этот CPU стал основой полноценного настольного компьютера, собранного летом 2026 г. Сам по себе Ryzen 7 4700LE – это новый процессор, а в
02.07.2026 Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии

Вместо диска – нули и единицы Компания Sony объявила о прекращении выпуска видеоигр для приставок PlayStation на физических дисках, пишет Tom’s Hardware. С января 2028 г. все без исключения игры для этой платформы будут распространяться строго в виде цифровой копии и никак иначе. Это не коснется игр, чей релиз запланирован до янв
15.04.2026 Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Чик – и всё В Китае создан глубоководный электрогидростатический резак для перерезания проложенных по морскому и речному дну кабелей и труб. Как пишет Tom’s Hardware, устройство способно работать на глубине до 3500 метров. Очень часто под водой размещают интернет-кабели, а также нефте- и газопроводы. В середине апреля 2026 г. устройство с усп
02.02.2026 SanDisk резко взвинтила цены. Флагманский SSD теперь стоит, как целый ПК в недалеком прошлом

. Некоторые модели устройств хранения на основе флеш-памяти подорожали вплоть до трех раз, отмечает Tom’s Hardware. SanDisk, наряду с другими поставщиками SSD, скорректировала цены на свою прод
26.12.2025 Русская смекалка против дефицита памяти. Россияне придумали, как делать оперативную память DDR5 «на коленке», чтобы не платить втридорога

Нет в продаже – сделаем сами Россияне решили бороться с гигантскими ценами на оперативную память и ее дефицитом, возникшими из-за резкого роста индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Tom’s Hardware, они будут собирать собственные планки ОЗУ вместо того, чтобы покупать их по баснословным ценам. Идею предложил российский авторитетный YouTube-канал PRO Hi-Tech. Блогер под псев
24.11.2025 С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD

Дефицит, который не ждали Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пишет Tom’s Hardware. Тенденция наметилась в Японии, где в ноябре 2025 г. были введены количественные лимиты по продаже жестких дисков и SSD-накопителей на фоне их дефицита. Эксперты Tom’s Hardwar
10.11.2025 На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD

SSD по талонам Японские магазины техники начали вводить ограничения на количество SSD-накопителей и планок оперативной памяти, которые может приобрести один покупатель, пишет Tom’s Hardware. Это прямое следствие их дефицита, вызванного бумом искусственного интеллекта по всему миру – его инфраструктура поглощает гигантское количество твердотельных накопителей и специ
06.08.2025 Через несколько месяцев навсегда остановится массовый выпуск суперважного и сверхпопулярного «железа». Без него многие нестарые ПК придется выбросить на свалку. Опрос

ейд Крупнейшие производители чипов оперативной памяти готовятся к полному прекращению выпуска модулей стандарта DDR4, которые используются в огромном количестве компьютеров по всей планете. Как пишет Tom’s Hardware, Samsung остановит производство в декабре 2025 г., а SK Hynix – в течение первой половины 2026 г., то есть не позднее 30 июня. Стандарт DDR4 увидел свет в 2014 г., а с 2020 г. ры
30.06.2025 Черная полоса Microsoft. Сотни миллионов пользователей отказались от Windows, и Linux тут ни при чем

о рынка мобильных устройств, тогда как у Android – 72,72% (StatCounter, май 2025 г.). По информации Tom’s Hardware, в настоящее время единственная крупная группы пользователей Windows – это гей
11.04.2025 Новый глава Intel за спиной Трампа вложился в сотни китайских компаний. Многие из них поставщики армии Китая

озглавивший компанию в марте 2025 г., по-крупному вложился в китайский бизнес. Выяснилось, что он является инвестором более чем 600 компаний из КНР, часть которых связана с китайскими военными, пишет Tom’s Hardware. Он вкладывался в них через инвесткомпании, которыми владеет напрямую или опосредованно. Это может стать проблемой, пишет Reuters, потому что Intel весьма тесно сотрудничает с об
10.01.2025 Во всем мире дефицит топовых процессоров AMD. Виновата Intel, выпускающая «ужасные чипы», от которых бегут пользователи

развивающийся производитель процессоров с архитектурой х86, признала, что пока не в силах справиться с повсеместным дефицитом своего новейшего передового процессора Ryzen 7 9800X3D. Как пишет портал Tom’s Hardware, она свалила вину за его нехватку на своего единственного конкурента – на Intel. В AMD не сомневаются, что Intel делает слишком плохие процессоры, в результате чего потребители о
28.11.2024 Искусственный интеллект в ПК оказался не нужен. Никто не ринулся покупать ноутбуки с нейромодулями. Опрос

Выбрали не того Появление на рынке настольных и мобильных ПК с интегрированными алгоритмами искусственного интеллекта почти не оказало влияния на рост их продаж, пишет Tom’s Hardware. Как оказалось, большинству людей ИИ в их домашнем или рабочем компьютере пока не очень интересен – многие до сих пор не видят необходимости в покупке оснащенного им компьютера,

27.08.2024 Windows всем надоела. Мир стремительно пересаживается на Linux, ее доля растет бешеными темпами и бьет мировые рекорды

Всю власть пингвинам Совокупная доля операционных систем на базе ядра Linux на мировом рынке ПК достигла 4,45% по итогам июля 2024 г., пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на аналитику компании StatCounter. Для Linux это новый мировой рекорд, и его присутствие на компьютерах по всему миру становится все более заметным. Доля Linux в Росси
18.07.2024 Huawei готовит к выпуску «убийцу» Windows для ноутбуков и ПК. И эта ОС не на Android

Китайский заменитель Windows Huawei намерена в самом ближайшем будущем выпустить настольную модификацию своей платформы HarmonyOS, пишет Tom’s Hardware. После релиза ее можно будет устанавливать на компьютеры и ноутбуки. Точной даты выпуска этой замены Windows пока нет – по информации портала, она увидит свет до конца 2024 г. Но
04.06.2024 Монополии Intel и AMD конец. Есть новый сильный игрок, который в два счета захватит больше половины рынка процессоров

Пора что-то менять К 2029 г. процессоры на архитектуре ARM могут занять более 50% рынка чипов для десктопов и мобильных ПК. Как пишет Tom’s Hardware, такой прогноз озвучил лично генеральный директор британского холдинга ARM Holdings Рене Хаас (Rene Haas). ARM – это архитектура, являющаяся прямым конкурентом классической х86,

17.04.2024 ИТ-отрасль несет потери. Обанкротился крупный разработчик процессоров, обладатель десятков патентов и многих наград

Новый ИТ-банкрот Китайская компания Huaxia Chip, разработчик микросхем и процессоров с многолетней историей, обанкротилась. Отныне она подлежит полной ликвидации, пишет портал Tom’s Hardware. За годы своего существования Huaxia Chip внесла значительный вклад в развитие как непосредственно китайской, так и глобальной индустрии информационных технологий, уточняет To
04.09.2023 Мир захлестнула волна поддельных процессоров Intel. Под видом топовых чипов продают слабые модели

Никому нельзя верить В Сети стали появляться жалобы потребителей, купивших поддельные флагманские процессоры Intel, пишет портал Tom’s Hardware. Мошенники нашли простую схему, которая помогает им обманывать граждан и оставаться при этом в безопасности. Схема заключается в покупке не самых передовых решений Intel и замене
28.01.2022 Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден

Прогрессивная память становится все более доступной Модули новейшей оперативной памяти DDR5 стали дешеветь вопреки дефициту полупроводников и электронных компонентов, пишет портал Tom’s Hardware. В ноябре 2021 г. с выходом процессоров Intel Alder Lake, первых в мире CPU для ноутбуков и настольных ПК с поддержкой DDR5, возникла сильная нехватка таких планок. Эксперты пола
24.11.2021 Спекулянты взвинтили цены на новую сверхскоростную память для ПК в семь раз

модулей компьютерной оперативной памяти новейшего стандарта DDR5 привлек интерес спекулянтов, пишет Tom’s Hardware. Перекупщики на вторичном рынке продают дефицитный товар в разы дороже, нежели
15.05.2007 Tom's Hardware «дарит» посетителям ANI-вирус

более чем месяц со дня устранения уязвимости в обработке анимационных файлов ANI браузером Internet Explorer, троянский код был обнаружен в одном из баннеров на сайте фанатов компьютерных технологий Tom’s Hardware, сообщил EWeek. Баннер провисел на сайте 24 часа, пока не был обнаружен компанией сервисов ИТ-безопасности ScanSafe 8 мая. Компания предупредила владельцев сайта о росте однотипн

Публикаций - 600, упоминаний - 665

Tom’s Hardware и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 264
AMD - Advanced Micro Devices 4641 206
Nvidia Corp 4002 111
Microsoft Corporation 25775 110
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 106
Apple Inc 13156 101
Samsung Electronics 11065 88
Qualcomm Technologies 1974 53
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 45
Huawei 4677 45
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 41
Google LLC 12690 40
Amazon Inc - Amazon.com 3277 38
Western Digital Corporation - WDC 589 37
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 35
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 33
HP Inc. 5883 30
Seagate Technology 766 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 27
Loongson Technology 80 19
X Corp - Twitter 2938 19
Lenovo Group 2447 19
Toshiba Corporation 2980 19
Microsoft Corporation - GitHub 1075 19
MediaTek - Ralink 595 19
Dell EMC 5180 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 16
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 39 16
Dell Technologies - Dell Computer 2219 16
OpenAI 542 15
Ampere Computing 62 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 13
GlobalFoundries - GF 103 11
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 11
CXMT - ChangXin Memory Technologies 34 11
SanDisk 343 10
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 10
Alibaba Group 473 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 20
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
eBay Inc 1640 7
Microsoft - LinkedIn 699 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
SoftBank Group 284 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Резонанс НПП 407 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Tesla Motors 461 3
Boeing 1031 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 2
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Spark Capital 20 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
Blackstone Group 47 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Block - Square 203 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 68
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 46
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 33
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 19
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 3
Шанхайское муниципальное народное правительство - Муниципальное народное правительство Шанхая 6 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
Департамент труда и развития рабочей силы штата Нью-Джерси - New Jersey Department of Labor and Workforce Development 2 2
Правительство Тайваня 48 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Верховный суд Южной Кореи - Конституционный суд Республики Корея - Апелляционный суд Южной Кореи 3 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
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Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 28
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Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 23
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 22
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 21
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 21
Intel Core i - Cерия процессоров 534 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 20
StatCounter 478 19
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Intel Core - Intel Raptor Lake 79 18
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Intel Celeron - Серия процессоров 979 17
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 16
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 16
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Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 15
Microsoft 365 Copilot 248 15
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 15
Intel Meteor Lake 37 14
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Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 19
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Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 14
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Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
James Renee - Джеймс Рене 25 6
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Koduri Raja - Кодури Раджа 24 4
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