Windows всем надоела. Мир стремительно пересаживается на Linux, ее доля растет бешеными темпами и бьет мировые рекорды

Количество ПК на базе Linux в мире начало стремительно расти. В марте 2024 г. их было 4%, теперь около 4,5%, а в начале 2025 г. ожидается преодоление отметки в 5%. В абсолютных величинах это не так много, но подобных темпов Linux не демонстрировал никогда, и в целом для него это рекордные показатели.

Всю власть пингвинам

Совокупная доля операционных систем на базе ядра Linux на мировом рынке ПК достигла 4,45% по итогам июля 2024 г., пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на аналитику компании StatCounter. Для Linux это новый мировой рекорд, и его присутствие на компьютерах по всему миру становится все более заметным. Доля Linux в России – 2,41%.

Linux появился в 1991 г., но Windows на пару с macOS все эти годы не давали ему выбиться в лидеры, несмотря на огромное количество Linux-дистрибутивов на любой вкус. Однако теперь он стремительно захватывает глобальный рынок ПК – в июле 2023 г. он занимал 3,12%, а в июле 2022 г. – 2,76%. Другими словами всего за два года его доля продемонстрировала более чем 1,6-кратный рост.

По мнению аналитиков Tom’s Hardware, 4,45% – это не такое уж большое значение, однако с точки зрения реальных цифр это огромный скачок, особенно с учетом того, что большинство дистрибутивов Linux по сути бесплатны и не имеют маркетинговых отделов. Другими словами, никто не вкладывается в их продвижение, в отличие от Microsoft и Apple, которые тратят на маркетинг миллионы американских долларов.

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Эксперты Tom’s Hardware не сомневаются, что отметку в 5% Linux преодолеет уже к феврале 2025 г. при условии сохранения нынешних темпов роста. Для сравнения, предыдущую веху, 4%, Linux преодолел в марте 2024 г.

Кто виноват

Многие потребители, возможно, не рассматривали всерьез использование Linux в качестве повседневной операционной системы. Однако эта ОС широко используется во многих корпоративных ИТ-системах из-за своей гибкости, открытости и доступности, с широким спектром универсальных и специализированных дистрибутивов, доступных бесплатно.

Не исключено, что это является одной из причин роста популярности Linux, но аналитики Tom’s Hardware приводят еще одну, не менее важную – зацикленность Microsoft на повышении системных требований своей Windows 11.

Напомним, что Windows 11 гораздо более требовательна к «железу», нежели Windows 10 – ей нужно не менее 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ на накопителе, и чтобы процессор в ПК был выпущен не раньше 2018 г. Годами в системе были лазейки, позволявшие устанавливать ее на древние ПК, но Microsoft начала с особым рвением закрывать их.

Также Microsoft усложняет установку Windows 11 с локальной учетной записью заставляя людей регистрировать аккаунт на своем сайте, что создает массу неудобств. Как результат, все больше людей смотрят в сторону альтернатив Windows 11, в том числе и на Windows 10, но она уже не получает обновления функциональности, а с октября 2025 г. апдейты безопасности для нее станут платными. Кроме того, производители «железа» больше не выпускают драйверы для нее, да и купить лицензию этой ОС становится все сложнее.

Экосистема Apple – тоже не вариант

Еще одна альтернатива Windows – это macOS, но проблема в том, что эта система продается за очень большие деньги, поскольку в комплекте с ней обязательно поставляется ноутбук или настольный компьютер Apple, а они стоят намного дороже аналогичных по конфигурации Windows-устройств. Скачать и установить систему на имеющийся ПК, предназначенный для Windows нельзя – Apple прикрыла все соответствующие лазейки.

Tom’s Hardware пишет, что из-за дороговизны техники Apple и причуд Microsoft все больше пользователей переходят на Linux. К преимуществам системы аналитики портала относят гигантское общемировое комьюнити разработчиков, которые постоянно развивают как отдельные дистрибутивы, так и ядро, делая их лучше, быстрее и стабильнее. Один из примеров – недавно время загрузки Linux сократилось на 0,035 секунды благодаря всего лишь одной строчке кода, внедренной в ядро.

Кроме того, за подавляющее большинство развивающихся дистрибутивов Linux с миллионами пользователей не нужно платить – они распространяются бесплатно, в отличие от Windows, обновления которой всякий раз ломают что-либо в системе.

К преимуществам Linux также стоит отнести и тот факт, что система уже давно стала игровой, а мнение о том, что под Linux нет игр, давно устарело. Проблему решила компания Valve – создатель Half-Life, игровой приставки Steam Deck и самого известного в мире магазина игр Steam. В ее активе есть программа Proton, позволяющая запускать под Linux игры, создававшиеся для Windows. В январе 2024 г. в России вышел его суверенный аналог под названием PortProton. Также для Linux есть постоянно развивающаяся среда Wine, благодаря которой на этой системе можно запускать Windows-программы.