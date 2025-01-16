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Перов Евгений



16.01.2025 В видеоконференциях Compass появилась трансляция звука при демонстрации экрана 1
10.01.2025 Знаменитый сайт для программистов на грани закрытия после почти 20 лет процветания. Его стремительно убивают нейросети 1
26.12.2024 Видеоконференции в корпоративном мессенджере Compass получили редизайн 1
25.12.2024 Кривое обновление сломало Windows, повредив механизм получения апдейтов. Теперь на нее нельзя установить другие кривые обновления 1
20.12.2024 Разработчики корпоративного мессенджера Compass на 70% увеличили производительность видеоконференций при слабом соединении 1
19.12.2024 Apple отбирает у россиян последнее. Их отлучают от популярных во всем мире сервисов 1
13.12.2024 А не надо было лезть на нашу поляну. Главный мировой производитель микросхем объяснил причины катастрофы Intel 1
13.12.2024 Российские Android-программисты останутся без денег. Google запрещает им любые денежные переводы 1
02.12.2024 Microsoft доигралась. Пользователи массово бросают «ломучую» Windows 11 и бегут на старую Windows 10, поддержка которой вот-вот закончится 1
21.11.2024 Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые 1
06.11.2024 «Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass 1
30.10.2024 Обновился корпоративный мессенджер Compass 1
16.10.2024 Научились у россиян. Американцы пользуются «Касперским» в обход его запрета в США. Помогают методы, применяемые в России 1
16.10.2024 Испугались конкретно. AMD и Intel объединяются против ARM и RISC-V. На помощь позвали создателя Linux 1
15.10.2024 Удаление сверхопасной шпионской функции Windows 11, которую все ненавидят, ломает «Проводник». Новый «подарок» Microsoft 1
27.09.2024 Корпоративный мессенджер Compass теперь отслеживает получение прав суперпользователя на мобильных устройствах 1
17.09.2024 Новейшая прошивка «убивает» iPhone по всему миру. Проблема массовая, россияне тоже под ударом 1
17.09.2024 Куда сбежать программисту от падающих зарплат, чтобы не работать курьером. Найдена ИТ-сфера с хорошими деньгами 1
05.09.2024 Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли 1
30.08.2024 Корпоративный мессенджер Compass поможет бизнесу преодолеть санкции 12 сентября 2024 года 1
27.08.2024 Windows всем надоела. Мир стремительно пересаживается на Linux, ее доля растет бешеными темпами и бьет мировые рекорды 1
27.08.2024 Россиян выгоняют из популярного сервиса, способного уничтожить знаменитый Evernote. Времени на перенос данных почти не осталось 1
13.08.2024 В России пишут новую замену Android и iOS. Кто за ней стоит 1
05.08.2024 Владельцы древних ПК будут страдать. Nvidia заставит старое «железо» глючить и перезагружаться. Решение есть, но неприятное 1
30.07.2024 Программистов на Python стало слишком много. В России бешеная конкуренция за место – работу найти непросто 1
29.07.2024 Ноутбук Huawei на уникальной ОС, «убийце» Windows и Android, будет работать на «комично медленном» процессоре 1
18.07.2024 В on-premise версии корпоративного мессенджера Compass вышли конференции на 1000+ участников 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 1
12.07.2024 Российскую ИТ-отрасль оккупировали неумелые программисты. Острее всего проблема стоит во frontend-разработке 1
11.07.2024 Вышла новая версия корпоративного мессенджера Compass с темной темой и редизайном личных звонков 1
03.07.2024 Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные 1
26.06.2024 В корпоративном мессенджере Compass доступны видеоконференции на 500+ участников 1
24.06.2024 Корпоративный мессенджер Compass теперь поддерживает перенос данных из Slack 1
20.06.2024 Axoft и разработчик мессенджера Compass объявляют о старте сотрудничества в России 1
07.06.2024 ГК Softline и Compass объявили о начале сотрудничества 1
06.06.2024 Пользователи дождались. В Chrome OS спустя 15 лет подвезли поддержку приложений для Windows. Возможно, заработает даже на древних ПК 1
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 2
14.05.2024 Корпоративный мессенджер Compass и «1С» подписали партнерское соглашение 1
23.04.2024 Хотите новую ОС – покупайте новый ПК. Windows 11 прекращает поддержку десятков процессоров. Решения не существует 1

Публикаций - 55, упоминаний - 56

Перов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 11775 13
Apple Inc 12099 10
Softline - Софтлайн 2810 8
Huawei 3932 5
Intel Corporation 12197 5
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
GitHub 814 5
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TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
Nvidia Corp 3487 3
Qualcomm Technologies 1822 3
Lenovo Group 2292 2
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Zhaoxin 31 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
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Samsung Electronics 10254 2
Xiaomi 1732 2
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Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
HP Inc. 5685 1
DEXP 53 1
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DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
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НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
Nordcore - Нордкор - Swift Technical - Свифт Текникал 2 1
Superjob - Суперджоб 502 1
eBay Inc 1619 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Администрация Вологды 7 1
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