Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства

Китай намеревается на государственном уровне поддержать разработку и развитие процессорной архитектуры RISC-V. Это новейшая и весьма перспективная альтернатива х86 и ARM, к тому же полностью открытая, что делает ее геополитически нейтральной. На базе RISC-V можно создавать процессоры для любых нужд – серверные, мобильные, настольные.

Господдержке – быть

Власти КНР планируют поддержать развитие процессорной архитектуры RISC-V на государственном уровне, пишет агентство Reuters. Это суперсовременная архитектура, появившаяся в начале предыдущего десятилетия. К числу отличительных черт RISC-V относят ее полную открытость, что позволяет властям Китая считать ее полностью геополитически независимой.

Поддержка и развитие RISC-V на мировой арене осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. К примеру, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

Для сравнения, х86 и ARM, две самые известные и популярные процессорные архитектуры в мире, закрыты. ARM весьма перспективна, на ней можно создавать быстрые и энергоэффективные процессоры, и в этом плане RISC-V очень похожа на нее. Что до х86, то на ее основе делают чипы Intel и AMD, но в настоящее время они по всем основным параметрам проигрывают прямым конкурентам на ARM – они зачастую медленнее и всегда горячее, то есть им требуется более громоздкая система отвода тепла.

Reuters пишет, что Китай планирует впервые выпустить руководство, поощряющее использование чипов RISC-V с открытым исходным кодом по всей стране. По словам источников здания, руководство может быть опубликовано до конца марта 2025 г., хотя окончательная все же пока не определена.

Tarik Haiga / Unsplash Китай с оптимизмом смотрит в будущее RISC-V

Они добавили, что документ разрабатывается совместно восемью государственными органами, включая Управление киберпространства Китая, Министерство промышленности и информационных технологий Китая, Министерство науки и технологий и Национальное управление интеллектуальной собственности Китая. Источники издания подчеркнули также, что обсуждение инициативы продолжается.

Почва подготовлена

В Китае государственные структуры и научно-исследовательские институты в последние годы с энтузиазмом относятся к RISC-V. Ввиду открытости этой архитектуры и постоянно ужесточающегося давления Запада на КНР она считается геополитически нейтральной. Но у RISC-V есть еще как минимум одно преимущество, благодаря которому китайские компании отдают предпочтение именно ей, а не «санкционным» х86 и ARM.

Китайских разработчиков микросхем привлекают более низкие затраты на разработку чипов на базе RISC-V, нежели на ARM или х86. На последней процессоры создает китайская Zhaoxin, а ARM-чипы разрабатывает, в числе прочих, Huawei.

Крупнейшими коммерческими разработчиками микросхем на RISC-V в Китае являются компании Alibaba, XuanTie и стартап Nuclei System Technology, пишет Reuters. А в целом в КНР довольно много компаний, выбравших именно RISC-V в качестве основы для своих чипов.

Новость о скором объявлении о господдержке разработчиков RISC-V не замедлила положительно сказаться на их благосостоянии. Акции сразу нескольких китайских компаний по разработке микросхем заметно выросли в цене – например, ценные бумаги CSI All-Share Semiconductor Products and Equipment подорожали на 2,5%, а акции VeriSilicon на 10%. Также есть компании ASR Microelectronics, Anlogic Infotech и 3Peak – их акции подорожали на 8,6–15,4%.

Искусственный интеллект в помощь

Reuters пишет, что нашумевшую китайскую нейросеть DeepSeek во всех ее модификациях можно запускать на процессорах с архитектурой RISC-V. С учетом ее популярности в Китае как полноценной альтернативы американским нейросетям (ChatGPT и пр.) это может подтолкнуть индустрию к разработке новых чипов на RISC-V ускоренными темпами.

Это будет выгодно и финансовом плане. По словам Сунь Хайтао (Sun Haitao), менеджера компании China Mobile System Integration, поставщика ИКТ-оборудования, небольшие компании, желающие использовать ИИ и DeepSeek, могут обратиться к чипам, разработанным на основе архитектуры RISC-V.

«Даже если решение RISC-V стоимостью 10 млн юаней может достичь лишь около 30% от уровня Nvidia или Huawei, покупка трех наборов означает, что общая стоимость все равно может быть ниже, – сказал он. – Я думаю, что это прорыв».

Запасливый Китай

RISC-V – не единственная архитектура, на которой Китай собирается сосредоточиться. В лета 2022 г. КНР ведет разработку RISC-X – собственной модификации RISC-V, которая совершенно точно не сможет попасть под санкции.

Как сообщал CNews, RISC-X будет открыта для всех, в особенности для стран инициативы «Один пояс и один путь», к которой относится Россия. Россия RISC-X пока не интересуется, но рассматривает возможность масштабного освоения RISC-V.

В сентябре 2022 г. в России была создана ассоциация разработчиков на RISC-V, которая занимается развитием этой архитектуры в нашей стране. В альянс, в частности, вошли Yadro и «Байкал электроникс», чьи дочерние структуры разрабатывают процессорные IP-блоки на базе RISC-V.