Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства
Китай намеревается на государственном уровне поддержать разработку и развитие процессорной архитектуры RISC-V. Это новейшая и весьма перспективная альтернатива х86 и ARM, к тому же полностью открытая, что делает ее геополитически нейтральной. На базе RISC-V можно создавать процессоры для любых нужд – серверные, мобильные, настольные.
Господдержке – быть
Власти КНР планируют поддержать развитие процессорной архитектуры RISC-V на государственном уровне, пишет агентство Reuters. Это суперсовременная архитектура, появившаяся в начале предыдущего десятилетия. К числу отличительных черт RISC-V относят ее полную открытость, что позволяет властям Китая считать ее полностью геополитически независимой.
Поддержка и развитие RISC-V на мировой арене осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. К примеру, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.
Для сравнения, х86 и ARM, две самые известные и популярные процессорные архитектуры в мире, закрыты. ARM весьма перспективна, на ней можно создавать быстрые и энергоэффективные процессоры, и в этом плане RISC-V очень похожа на нее. Что до х86, то на ее основе делают чипы Intel и AMD, но в настоящее время они по всем основным параметрам проигрывают прямым конкурентам на ARM – они зачастую медленнее и всегда горячее, то есть им требуется более громоздкая система отвода тепла.
Reuters пишет, что Китай планирует впервые выпустить руководство, поощряющее использование чипов RISC-V с открытым исходным кодом по всей стране. По словам источников здания, руководство может быть опубликовано до конца марта 2025 г., хотя окончательная все же пока не определена.
Они добавили, что документ разрабатывается совместно восемью государственными органами, включая Управление киберпространства Китая, Министерство промышленности и информационных технологий Китая, Министерство науки и технологий и Национальное управление интеллектуальной собственности Китая. Источники издания подчеркнули также, что обсуждение инициативы продолжается.
Почва подготовлена
В Китае государственные структуры и научно-исследовательские институты в последние годы с энтузиазмом относятся к RISC-V. Ввиду открытости этой архитектуры и постоянно ужесточающегося давления Запада на КНР она считается геополитически нейтральной. Но у RISC-V есть еще как минимум одно преимущество, благодаря которому китайские компании отдают предпочтение именно ей, а не «санкционным» х86 и ARM.
Китайских разработчиков микросхем привлекают более низкие затраты на разработку чипов на базе RISC-V, нежели на ARM или х86. На последней процессоры создает китайская Zhaoxin, а ARM-чипы разрабатывает, в числе прочих, Huawei.
Крупнейшими коммерческими разработчиками микросхем на RISC-V в Китае являются компании Alibaba, XuanTie и стартап Nuclei System Technology, пишет Reuters. А в целом в КНР довольно много компаний, выбравших именно RISC-V в качестве основы для своих чипов.
Новость о скором объявлении о господдержке разработчиков RISC-V не замедлила положительно сказаться на их благосостоянии. Акции сразу нескольких китайских компаний по разработке микросхем заметно выросли в цене – например, ценные бумаги CSI All-Share Semiconductor Products and Equipment подорожали на 2,5%, а акции VeriSilicon на 10%. Также есть компании ASR Microelectronics, Anlogic Infotech и 3Peak – их акции подорожали на 8,6–15,4%.
Искусственный интеллект в помощь
Reuters пишет, что нашумевшую китайскую нейросеть DeepSeek во всех ее модификациях можно запускать на процессорах с архитектурой RISC-V. С учетом ее популярности в Китае как полноценной альтернативы американским нейросетям (ChatGPT и пр.) это может подтолкнуть индустрию к разработке новых чипов на RISC-V ускоренными темпами.
Это будет выгодно и финансовом плане. По словам Сунь Хайтао (Sun Haitao), менеджера компании China Mobile System Integration, поставщика ИКТ-оборудования, небольшие компании, желающие использовать ИИ и DeepSeek, могут обратиться к чипам, разработанным на основе архитектуры RISC-V.
«Даже если решение RISC-V стоимостью 10 млн юаней может достичь лишь около 30% от уровня Nvidia или Huawei, покупка трех наборов означает, что общая стоимость все равно может быть ниже, – сказал он. – Я думаю, что это прорыв».
Запасливый Китай
RISC-V – не единственная архитектура, на которой Китай собирается сосредоточиться. В лета 2022 г. КНР ведет разработку RISC-X – собственной модификации RISC-V, которая совершенно точно не сможет попасть под санкции.
Как сообщал CNews, RISC-X будет открыта для всех, в особенности для стран инициативы «Один пояс и один путь», к которой относится Россия. Россия RISC-X пока не интересуется, но рассматривает возможность масштабного освоения RISC-V.
В сентябре 2022 г. в России была создана ассоциация разработчиков на RISC-V, которая занимается развитием этой архитектуры в нашей стране. В альянс, в частности, вошли Yadro и «Байкал электроникс», чьи дочерние структуры разрабатывают процессорные IP-блоки на базе RISC-V.