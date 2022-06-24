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Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией

Китай хочет создать процессорную архитектуру RISC-X – ответвление RISC-V, тоже открытое и бесплатное. Доступ к ней будет открыт для всех, в особенности для стран инициативы «Один пояс и один путь», к которой относится Россия. Создание RISC-X – это способ Китая защититься от американских санкций, если та закроет ему доступ даже к RISC-V. Россия RISC-X пока не интересуется, но рассматривает возможность масштабного освоения RISC-V.

RISC-V по-китайски

Китай намерен создать собственную процессорную архитектуру на базе RISC-V, чтобы не зависеть от американских технологий и снизить вероятность новых санкций со стороны США, пишет издание South China Morning Post (SCMP). Это будет полноценный форк – ответвление, получившее предварительное название RISC-X.

Архитектура RISC-V является открытой и не требующей лицензионных выплат. За счет этого она пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. К примеру, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

Однако опрошенные изданием эксперты уверены, что дальнейшая эскалация конфликта между США и Китаем может ограничить к ней доступ к как самой КНР, так и ее союзникам. Это и является основным мотивом создания RISC-X.

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Что немаловажно, под союзниками Китая в данном случае подразумевается и Россия. В публикации SCMP говорится об инициативе стран «Один пояс и один путь» (Belt and Road) – Россия связана с ней.

RISC-X будет иметь как минимум одно сходство с оригинальной RISC-V – она будет открытой. Как и в ее случае, это подразумевает отсутствие необходимости выплаты лицензионных отчислений за использование RISC-X.

Час настал

В числе тех, кто выступает за разработку национальной китайской архитектуры RISC-X на базе RISC-V, присутствует генеральный секретарь Китайского альянса RISC-V Бао Юнган (Bao Yungang). Он прямым текстом заявил, что стране нужна эта архитектура.

По совместительству Бао Юнган является одним их крупнейших специалистов КНР в сфере компьютерных технологий. Также за ним закреплено место в Китайской академии наук.

Как пишет SCMP, одним из аргументов Бао Юнгана в пользу скорейшей разработки RISC-X была ситуация, в которой оказалась Россия. Из-за многочисленных западных санкций страна оказалась отрезана от современных процессорных технологий и архитектур, к тому же на территории России нет ни одного завода по выпуску микроэлектроники, освоившего современные нормы (топологии) выпуска.

Бао заявил, на фоне России Китай находится в значительно более выгодном положении. Если Запад решит накрыть его столь же внушительным количеством санкций, он сможет противостоять им благодаря существующим возможностям в сфере центральных процессоров.

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Бао Юнган

Например, у Китая есть компания SMIC – контрактный производитель микросхем. Также в стране разрабатываются различные CPU – «дочка» Huawei, HiSilicon, трудилась над мобильными чипами, а Zhaoxin выпускает процессоры для настольных ПК.

«В крайнем случае, Китай вполне способен самостоятельно продвигать эволюцию стандарта RISC-X и создавать экосистему вместе со странами инициативы “Один пояс и один путь”», – сказал Бао.

Альтернатива х86

Классическая архитектура RISC-V на протяжении нескольких лет рассматривалась КНР в качестве полноценной альтернативы х86, использующейся в процессорах Intel и AMD. Также в Китае видят в ней потенциальную замену британской архитектуры ARM – основы 99,9% современных мобильных процессоров, в том числе китайских HiSilicon Kirin и американских Qualcomm Snapdragon.

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Поскольку исходный код RISC-V общедоступен в Интернете, он не подлежит экспортному контролю и не требует лицензионных отчислений. Тем не менее, Бао Юнган предполагает, что Запад может найти способ наложить ограничения и на нее. Поэтому он и говорит о необходимости создания RISC-X.

«Китайские продукты на базе RISC-X, возможно, не смогут попасть в США и другие западные страны, как и продукция Huawei сегодня, но это не повлияет на их продажи и применение этих продуктов в странах “Пояса и пути”, – сказал Бао. – RISC-X по-прежнему может поддерживаться как открытый исходный код, чтобы развивающиеся страны с населением 6,6 млрд человек могли развивать свою независимую экосистему».

Тем временем в России

На момент выхода материала российские власти и ИТ-отрасль не говорили о необходимости срочной разработки RISC-X. В то же время оригинальная архитектура упоминается RISC-V все чаще.

Так, в ходе отраслевой конференции CNews FORUM Кейсы 2022, состоявшейся 7 июня 2022 г., глава Минцифры Максут Шадаев выразил уверенность в том, что Россия в самом обозримом будущем выделит серьезный бюджет на поддержку отечественных процессорных разработок на открытой архитектуре RISC-V.

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«Я думаю, что сейчас основные усилия будут сосредоточены на том, что касается проектирования и разработки собственного процессора на основе открытой архитектуры, я думаю, что это будет приоритетом», – сказал Максут Шадаев, добавив, что в ближайшей перспективе российские разработчики ПО будут ориентированы властями на обеспечение совместимости их продуктов с процессорными разработками на RISC-V. «Безусловно, поэтапно; это процесс не одномоментный», – добавил министр связи.

Российские разработчики «железа» уже обратили свое внимание на RISC-V. Например, группа «Вартон», материнская структура компании «Байкал электроникс» (разработчик процессоров Baikal), в сентябре 2021 г. приобрела 34-процентную долю санкт-петербургского разработчика микропроцессорных ядер Cloudbear. Он считается одной из двух самых продвинутых в России компаний, занимающихся разработкой процессорных IP-блоков на базе системы команд RISC-V.

Сама «Байкал электроникс» тоже проявляет интерес к RISC-V. Об этом сообщили ее представители в июне 2021 г., комментируя свою новую продуктовую стратегию, утвержденную советом директоров в июне 2021 г

Также в России есть компания Syntacore – крупный разработчик процессорных IP-блоков на базе системы команд RISC-V. С конца октября 2019 г. 51-процентная доля в ней принадлежит компании «КНС групп» – она входит в «ИКС холдинг» и выпускает вычислительную технику под собственным брендом Yadro. Летом 2021 г. CNews писал, что «КНС групп» собиралась выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она планировала использовать именно RISC-V.

Эльяс Касми

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