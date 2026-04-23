«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость в чипсетах Snapdragon Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили аппаратную уязвимость в чипсетах Qualcomm Snapdragon, которые широко используются как в пользовательских, так и в промышленных устройствах — включая смартфоны, планшеты, автомобильные компоненты и устройства интернета вещей. У

Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России о устройство станет первым смартфоном на российском рынке, работающим на передовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об этом CNews сообщили представители Realme. GT 8 Pro — это второе

Начались продажи 5G-версии планшета Honor Pad 10 с ярким экраном 12,1 дюйма и мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3 поддерживает цветовой охват DCI-P3, который включает 96% палитры NTSC и 133% sRGB. Honor Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с ч

Infinix представила XPad GT: мощь Snapdragon 888 в новом планшете эргономичный дизайн, передовые характеристики, а за высокую производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 888, обеспечивающий беспрерывную работу даже в самых требовательных игра

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM ,5х и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Honor 200 Pro В устройстве установлен свежий процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт встроенной памяти. Такая начинка спра

Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen , это будет Retroid Pocket 6, преемник чрезвычайно популярной модели Retroid Pocket 5 на процессоре Snapdragon 865. Первой карманной консолью на процессоре Snapdragon G1 Gen 2 станет Retroid Po

Samsung потеряла крупнейшего клиента, который хотел производить навороченные процессоры. Ее заводы устарели и гонят брак анская компания Qualcomm отдала все заказы на производство своего новейшего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite 2 тайваньской компании TSMC. Как пишет корейское издание The Bell, в качес

iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России тандарт мобильной производительности благодаря сочетанию передовых технологий: новейшего процессора Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, фирменного аппаратного апскейлера Q2, OLED экрана с частотой 14

Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании Не iPhone, но тоже дорого Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 компании Qualcomm для топовых Android-устройств окажется намного дороже в

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6 орые оценят хардкорные геймеры, любители фотографии и технологий. Старшая версия получила процессор Snapdragon® 8 Gen 2, большой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и тройную камеру с о

Qualcomm чуть не обманула весь мир, чтобы сравниться с Apple по крутости процессоров. Фокус не удался alcomm обвинили в попытке обвести весь мир вокруг пальца и заставить всех думать, что ее процессоры Snapdragon X Elite и X Plus лучше чипов М-серии компании Apple. Как пишет издание SemiAccurat

Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM Новый этап развития ПК с процессорами ARM В преддверии запуска новых процессоров Snapdragon X Elite от Qualcomm на базе ARM компания Google выпустила оптимизированную версию

Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России обеспечит портреты натуральным эффектом боке и сделает их четче и ярче. Vivo Y27s Энергоэффективный процессор Snapdragon 680 с техпроцессом 6 нм позволяет увеличить скорость работы, исключая из

Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России с 50 Мп селфи-камера с автофокусом, 120-герцовым AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon. Модель можно приобрести в цветах «Розовое золото» и «Таинственный лес» в

Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности Производительность со скидкой Компания Qualcomm анонсировала новейший мобильный процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 для смартфонов среднего ценового сегмента. Чип должен существенно пов

Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM рдные 2600 кд/м2. С точки зрения железа в Xiaomi 13 Ultra тоже полный набор: флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и до 16 Гбайт оперативной памяти. Также в комплекте имеется быстр

Realme представила смартфон с Snapdragon 695 5G — Realme 9 5G вил новую модель — Realme 9 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme. Оснащенный процессором Snapdragon 695 5G, Realme 9 5G стал недорогим смартфоном с 5G, который поддерживает две SIM-к

Привлекательность 5G mmWave для бизнеса м работать с гигабитной скоростью передачи данных. По результатам анализа технико-экономической модели на основе реальных сценариев, Bell Labs Consulting пришла к выводу, что развёртывание технологий 5G mmWave отличается высокой коммерческой привлекательностью и позволяет операторам связи в странах Европы потенциально достичь уровня в 6–8% прироста годового дохода. Решения на базе 5G Sub-6

ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB чные сценарии использования: внутри помещений, снаружи, в поездках. Устройства оснащены платформами Snapdragon X65 и X62 5G Modem-RF System. В эпоху 5G корпорация ZTE всегда старается создавать

Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM . Как сообщили CNews ее представители, она разработала компактный лэптоп ThinkPad X13s на базе чипа Snapdragon 8cx Gen3 компании Qualcomm. ThinkPad X13s стал первым ноутбуком на базе этой аппар

Экономика 5G mmWave ния (TCO) распространяется на период до 2025 г., при этом эксперты считают, что развертывание сетей mmWave 5G ускорится во второй половине вместе с ростом числа более производительных и дешевых

Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone а рынки большей части стран мира, включая Россию. Существует отдельная комплектация на американском Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, но и она уступает iPhone 11 по производительности, хотя и только

Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 Samsung Electronics объявила о выходе нового флагманского процессора Exynos 2200. Созданный с использованием 4-нанометровой экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), Exynos 2200 оснащен мощным графическим процессором (GPU) Samsung Xclipse на базе а

Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G После более 10 лет исследований, разработок и экосистемных испытаний, коммерческие сервисы 5G mmWave теперь доступны в 82 городах США и более, чем в 160 округах Японии. В этих двух странах ведется широкомасштабная коммерциализация 5G. Помимо этого, уже семь стран вступили на начальны

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM изогнутый под углом 75° OLED-экран диагональю 6,57 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей, мощный процессор Snapdragon 778G 5G, 6 или 8 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт постоянной памяти

Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров спечивают аутентификацию в реальном времени при доступе к корпоративным ресурсам. Поддержка модемов Snapdragon X55, X62 и X65 5G Modem-RF позволяет реализовать на компьютерах на базе 8cx Gen 3

Создан первый в мире 5-нанометровый процессор для Windows-ноутбуков. Intel и AMD нечем ответить ременный процессор для ноутбуков Компания Qualcomm анонсировала 5-нанометровую аппаратную платформу Snapdragon 8cx Gen 3 на базе архитектуры ARM. Она будет использоваться в ноутбуках под управл

Главный конкурент Xiaomi готовит супермощный смартфон, который переведет его в «высшую лигу» пишет портал IT Home, моноблок, позиционируемый в качестве нового флагмана, будет построен на чипе Snapdragon 8Gx Gen 1. На нем с высокой степенью вероятности будут собраны и грядущие топовые

Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года Qualcomm Snapdragon 888 Plus Восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus, представленный в середине текущего года, формально можно назват

Qualcomm расширила направление носимых устройств ала свою общую концепцию пространства носимых устройств и выделила ряд этапных достижений платформы Snapdragon Wear. Компания рассказала об увеличении инвестиций в развитие платформы и представ

Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G ала мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 870 5G, которая стала продолжением флагманского решения Snapdragon 865 Plus и включает в себя улучшенный процессор Qualcomm Kryo 585 с тактовой часто

Крупнейший производитель смартфонных чипов строит суперпроцессор ARM, чтобы запускать на нем полноценную Windows нормы его производства, покрыты тайной. Между тем, в нем с высокой долей вероятности появится модем Snapdragon X55, обеспечивающий доступ к сотовым сетям пятого поколения, и это может стать кон

Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах от новинок, раскрывается не на 180, а на все 360 градусов. В основе данного лэптопа лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8cx первого поколения, у него есть поддержка сетей пятого поколения, а в

Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm роцессоры, которые могут пригодиться Huawei – к примеру, летом 2020 г. она выпустила 7-нанометровый Snapdragon 865+ для флагманов, а в конце 2020 г. в ее ассортименте должен появиться Snapdrago

Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото Acer представила свой первый хромбук на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 7c – Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H/CP513-1HL) и Acer Chromebook Ente

Nokia будет производить базовые станции Smart Node на базе платформы Qualcomm 5G RAN Smart Node на основе чипсетов Qualcomm Technologies. Базовые станции Smart Node на основе платформы Qualcomm 5G RAN предназначены для организации 5G-покрытия внутри жилых и производственных пом

Qualcomm добавила новую 5G-платформу к линейке Snapdragon 700-й серии Компания Qualcomm анонсировала новую мобильную 5G-платформу 700-й серии Qualcomm Snapdragon 750G 5G Mobile Platform, которая обеспечивает действительно глобальную по

Qualcomm анонсировала первую мобильную 5G-платформу Snapdragon шестой серии Qualcomm Technologies, Inc. анонсировала Qualcomm Snapdragon 690 5G Mobile Platform, первую мобильную 5G-платформу 6 серии. Новая платформа раз

TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены й технологией NXTVISION. Устройства отличаются основной камерой с четырьмя объективами, процессором Qualcomm Snapdragon и другими флагманскими характеристиками. В новой серии TCL 10 представлен