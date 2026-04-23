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Qualcomm Snapdragon Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC

Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC

СОБЫТИЯ

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23.04.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость в чипсетах Snapdragon

Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили аппаратную уязвимость в чипсетах Qualcomm Snapdragon, которые широко используются как в пользовательских, так и в промышленных устройствах — включая смартфоны, планшеты, автомобильные компоненты и устройства интернета вещей. У
25.09.2025 Realme анонсирует GT 8 Pro — первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 в России

о устройство станет первым смартфоном на российском рынке, работающим на передовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Об этом CNews сообщили представители Realme. GT 8 Pro — это второе

26.08.2025 Начались продажи 5G-версии планшета Honor Pad 10 с ярким экраном 12,1 дюйма и мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3

поддерживает цветовой охват DCI-P3, который включает 96% палитры NTSC и 133% sRGB. Honor Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с ч
15.07.2025 Infinix представила XPad GT: мощь Snapdragon 888 в новом планшете

эргономичный дизайн, передовые характеристики, а за высокую производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 888, обеспечивающий беспрерывную работу даже в самых требовательных игра
07.07.2025 Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

,5х  и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль.  Honor 200 Pro В устройстве установлен свежий процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт встроенной памяти. Такая начинка спра
18.03.2025 Qualcomm теснит AMD и Intel. Созданы супермощные игровые ARM-процессоры на замену Core и Ryzen

, это будет Retroid Pocket 6, преемник чрезвычайно популярной модели Retroid Pocket 5 на процессоре Snapdragon 865. Первой карманной консолью на процессоре Snapdragon G1 Gen 2 станет Retroid Po
28.12.2024 Samsung потеряла крупнейшего клиента, который хотел производить навороченные процессоры. Ее заводы устарели и гонят брак

анская компания Qualcomm отдала все заказы на производство своего новейшего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite 2 тайваньской компании TSMC. Как пишет корейское издание The Bell, в качес
24.12.2024 iQOO объявляет о старте продаж флагманского смартфона iQOO 13 в России

тандарт мобильной производительности благодаря сочетанию передовых технологий: новейшего процессора Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, фирменного аппаратного апскейлера Q2, OLED экрана с частотой 14
08.07.2024 Android-смартфоны резко подорожают по вине всего одной компании

Не iPhone, но тоже дорого Новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 компании Qualcomm для топовых Android-устройств окажется намного дороже в

13.06.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6

орые оценят хардкорные геймеры, любители фотографии и технологий. Старшая версия получила процессор Snapdragon® 8 Gen 2, большой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и тройную камеру с о
25.04.2024 Qualcomm чуть не обманула весь мир, чтобы сравниться с Apple по крутости процессоров. Фокус не удался

alcomm обвинили в попытке обвести весь мир вокруг пальца и заставить всех думать, что ее процессоры Snapdragon X Elite и X Plus лучше чипов М-серии компании Apple. Как пишет издание SemiAccurat
27.03.2024 Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM

Новый этап развития ПК с процессорами ARM В преддверии запуска новых процессоров Snapdragon X Elite от Qualcomm на базе ARM компания Google выпустила оптимизированную версию

21.11.2023 Новинка Vivo Y27s c процессором Qualcomm Snapdragon 680 в продаже в России

обеспечит портреты натуральным эффектом боке и сделает их четче и ярче. Vivo Y27s Энергоэффективный процессор Snapdragon 680 с техпроцессом 6 нм позволяет увеличить скорость работы, исключая из
01.11.2023 Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России

с 50 Мп селфи-камера с автофокусом, 120-герцовым AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon. Модель можно приобрести в цветах «Розовое золото» и «Таинственный лес» в
17.03.2023 Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности

Производительность со скидкой Компания Qualcomm анонсировала новейший мобильный процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 для смартфонов среднего ценового сегмента. Чип должен существенно пов
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM

рдные  2600 кд/м2. С точки зрения железа в Xiaomi 13 Ultra тоже полный набор: флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и до 16 Гбайт оперативной памяти. Также в комплекте имеется быстр
11.10.2022 Realme представила смартфон с Snapdragon 695 5G — Realme 9 5G

вил новую модель — Realme 9 5G. Об этом CNews сообщили представители Realme. Оснащенный процессором Snapdragon 695 5G, Realme 9 5G стал недорогим смартфоном с 5G, который поддерживает две SIM-к
10.03.2022 Привлекательность 5G mmWave для бизнеса

м работать с гигабитной скоростью передачи данных. По результатам анализа технико-экономической модели на основе реальных сценариев, Bell Labs Consulting пришла к выводу, что развёртывание технологий 5G mmWave отличается высокой коммерческой привлекательностью и позволяет операторам связи в странах Европы потенциально достичь уровня в 6–8% прироста годового дохода. Решения на базе 5G Sub-6

02.03.2022 ZTE представила четвёртое поколение роутеров 5G FWA & MBB

чные сценарии использования: внутри помещений, снаружи, в поездках. Устройства оснащены платформами Snapdragon X65 и X62 5G Modem-RF System. В эпоху 5G корпорация ZTE всегда старается создавать
28.02.2022 Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM

. Как сообщили CNews ее представители, она разработала компактный лэптоп ThinkPad X13s на базе чипа Snapdragon 8cx Gen3 компании Qualcomm. ThinkPad X13s стал первым ноутбуком на базе этой аппар
24.02.2022 Экономика 5G mmWave

ния (TCO) распространяется на период до 2025 г., при этом эксперты считают, что развертывание сетей mmWave 5G ускорится во второй половине вместе с ростом числа более производительных и дешевых
17.02.2022 Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone

а рынки большей части стран мира, включая Россию. Существует отдельная комплектация на американском Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, но и она уступает iPhone 11 по производительности, хотя и только

20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2

Samsung Electronics объявила о выходе нового флагманского процессора Exynos 2200. Созданный с использованием 4-нанометровой экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), Exynos 2200 оснащен мощным графическим процессором (GPU) Samsung Xclipse на базе а
11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G

После более 10 лет исследований, разработок и экосистемных испытаний, коммерческие сервисы 5G mmWave теперь доступны в 82 городах США и более, чем в 160 округах Японии. В этих двух странах ведется широкомасштабная коммерциализация 5G. Помимо этого, уже семь стран вступили на начальны
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

изогнутый под углом 75° OLED-экран диагональю 6,57 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей, мощный процессор Snapdragon 778G 5G, 6 или 8 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт постоянной памяти
03.12.2021 Qualcomm представила платформы Snapdragon 8cx Gen 3 и 7c+ Gen 3, расширив возможности мобильных компьютеров

спечивают аутентификацию в реальном времени при доступе к корпоративным ресурсам. Поддержка модемов Snapdragon X55, X62 и X65 5G Modem-RF позволяет реализовать на компьютерах на базе 8cx Gen 3

03.12.2021 Создан первый в мире 5-нанометровый процессор для Windows-ноутбуков. Intel и AMD нечем ответить

ременный процессор для ноутбуков Компания Qualcomm анонсировала 5-нанометровую аппаратную платформу Snapdragon 8cx Gen 3 на базе архитектуры ARM. Она будет использоваться в ноутбуках под управл
29.11.2021 Главный конкурент Xiaomi готовит супермощный смартфон, который переведет его в «высшую лигу»

пишет портал IT Home, моноблок, позиционируемый в качестве нового флагмана, будет построен на чипе Snapdragon 8Gx Gen 1. На нем с высокой степенью вероятности будут собраны и грядущие топовые

14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года

Qualcomm Snapdragon 888 Plus Восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus, представленный в середине текущего года, формально можно назват
21.07.2021 Qualcomm расширила направление носимых устройств

ала свою общую концепцию пространства носимых устройств и выделила ряд этапных достижений платформы Snapdragon Wear. Компания рассказала об увеличении инвестиций в развитие платформы и представ
20.01.2021 Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 870 5G

ала мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 870 5G, которая стала продолжением флагманского решения Snapdragon 865 Plus и включает в себя улучшенный процессор Qualcomm Kryo 585 с тактовой часто
18.01.2021 Крупнейший производитель смартфонных чипов строит суперпроцессор ARM, чтобы запускать на нем полноценную Windows

нормы его производства, покрыты тайной. Между тем, в нем с высокой долей вероятности появится модем Snapdragon X55, обеспечивающий доступ к сотовым сетям пятого поколения, и это может стать кон
11.01.2021 Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах

от новинок, раскрывается не на 180, а на все 360 градусов. В основе данного лэптопа лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8cx первого поколения, у него есть поддержка сетей пятого поколения, а в

11.11.2020 Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm

роцессоры, которые могут пригодиться Huawei – к примеру, летом 2020 г. она выпустила 7-нанометровый Snapdragon 865+ для флагманов, а в конце 2020 г. в ее ассортименте должен появиться Snapdrago
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото

Acer представила свой первый хромбук на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 7c – Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H/CP513-1HL) и Acer Chromebook Ente
16.10.2020 Nokia будет производить базовые станции Smart Node на базе платформы Qualcomm 5G RAN

Smart Node на основе чипсетов Qualcomm Technologies. Базовые станции Smart Node на основе платформы Qualcomm 5G RAN предназначены для организации 5G-покрытия внутри жилых и производственных пом
23.09.2020 Qualcomm добавила новую 5G-платформу к линейке Snapdragon 700-й серии

Компания Qualcomm анонсировала новую мобильную 5G-платформу 700-й серии Qualcomm Snapdragon 750G 5G Mobile Platform, которая обеспечивает действительно глобальную по
17.06.2020 Qualcomm анонсировала первую мобильную 5G-платформу Snapdragon шестой серии

Qualcomm Technologies, Inc. анонсировала Qualcomm Snapdragon 690 5G Mobile Platform, первую мобильную 5G-платформу 6 серии. Новая платформа раз
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены

й технологией NXTVISION. Устройства отличаются основной камерой с четырьмя объективами, процессором Qualcomm Snapdragon и другими флагманскими характеристиками. В новой серии TCL 10 представлен
25.03.2020 Google, LG и Nokia устроили бойкот самому мощному процессору в мире

пания Google отказалась встраивать в будущие флагманские смартфоны серии Pixel 5 процессор Qualcomm Snapdragon 865, самого производительного мобильного чипа в мире на 25 марта 2020 г. Свою пози

Публикаций - 2185, упоминаний - 4433

Qualcomm Snapdragon и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 640
Qualcomm Technologies 1974 542
Apple Inc 13154 465
Google LLC 12688 398
Xiaomi - Сяоми 2231 395
Huawei 4676 290
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 257
HTC Corporation 1512 252
Microsoft Corporation 25775 250
LG Electronics 3735 234
Lenovo Group 2446 210
Sony 6739 190
Intel Corporation 12811 150
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 150
MediaTek - Ralink 595 145
BBK OPPO Electronics 484 128
BBK OnePlus 298 127
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 125
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 118
Lenovo Motorola 3566 117
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 105
ZTE Corporation 800 104
X Corp - Twitter 2938 87
Nvidia Corp 4002 84
HMD Global - Nokia 144 82
AMD - Advanced Micro Devices 4641 81
Meta Platforms - Facebook 4621 78
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 78
Acer Group - Acer Inc 2776 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 71
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 54
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 54
МегаФон 10742 46
HP Inc. 5883 45
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 44
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 44
Yandex - Яндекс 9216 44
Leica Camera 282 42
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 88
Carl Zeiss AG 307 71
Связной ГК 1401 52
TÜV Rheinland Group 181 40
Евросеть 1421 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 30
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 28
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 26
JD.com - Jingdong Mall 101 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Почта России ПАО 2370 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 10
Россети Ленэнерго 1699 10
SoftBank Group 284 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
BMW Group 482 8
Kickstarter 136 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 8
Возрождение - Коммерческий банк 359 7
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
Совкомбанк Совесть 279 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 6
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 6
Геометрия НПО 165 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
KGI Securities 50 5
eBay Inc 1640 5
Visa International 1993 4
Щука - дизайн-студия 26 4
Caterpillar - 93 4
Softbank Vision Fund 13 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Альфа-Банк 1979 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 172
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 14
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
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Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
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U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 75
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 8
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1912
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1513
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1238
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1197
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1109
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 923
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 777
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 732
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 660
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 646
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 607
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Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 560
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