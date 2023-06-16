Realme GT3 поступил в продажу в России

Компания Realme объявляет о старте продаж в России Realme GT3. Новинка получила быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 240 Вт, внутренний накопитель 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти, Ultra AMOLED-дисплей с максимальной частотой 144 Гц, флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, камеру Sony IMX 890 OIS+EIS 50 МП и дизайн с интерактивным RGB-интерфейсом. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Главная особенность Realme GT3 — высокая скорость зарядки с мощностью 240 Вт: от 0 до 20% смартфон заряжается всего за 80 секунд; до 50% смартфон можно зарядить за четыре минуты; а полный заряд до 100% займет 9,5 минут.

В первую очередь высокую скорость подзарядки GT3 обеспечивает нитрид-галлиевый блок питания мощностью 240 Вт с максимальной в отрасли плотностью энергии 2,34 Вт/см3, который преобразовывает энергию с эффективностью в 98,5% и обеспечивает стабильную работу. При этом размер зарядного устройства всего на 1,2% больше, чем адаптер 150 Вт, и на 60% мощнее. Силу подаваемого на батарею смартфона тока регулируют три микроконтроллера. В комплекте с устройством поставляется ультрабыстрый зарядный кабель с повышенной площадью сечения, который выдерживает силу тока до 12А и обеспечивает на 20% большую электропроводность.

Realme GT3

Нагрев во время зарядки предотвращает многослойная система охлаждения, в основе которой лежит 3D-испарительная камера с элементами из композитных материалов, таких как графен и медный сплав. Площадь системы охлаждения составляет 6580 мм2. Помимо этого, в устройстве предусмотрена огнестойкая конструкция по стандарту PS3, 13 температурных датчиков и 60 уровней защиты. Безопасность устройства подтверждена сертификацией ведущей немецкой организации TÜV Rheinland.

Согласно внутренним испытаниям, емкость батареи Realme GT3 гарантирует не менее 80% даже после 1600 циклов зарядки на мощности 240 Вт, что вдвое превышает отраслевой стандарт — 80% после 800 циклов. Интеллектуальная система зарядки GT3 определяет, какие действия совершает пользователь, и переключается в необходимый режим, например, «Авиарежим», «Сон» или «Вождение». Это помогает сохранить работоспособность и предотвратить износ аккумулятора.

На российском рынке Realme GT3 доступен в максимальной конфигурации с 1 ТБ постоянной и 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X.

6,74-дюймовый Ultra AMOLED дисплей Realme GT3 имеет динамическую частоту обновления до 144 Гц, которая автоматически адаптируется под различные сценарии работы, помогая, помимо прочего, оптимизировать энергопотребление и продлевать срок службы батареи, либо может быть настроена вручную для каждого приложения отдельно. Полезная площадь экрана составляет 93,7%, контрастность — 5 000 000:1, а пиковая яркость — 1500 нит. Любителям видеоконтента доступны 10-битный цвет и технология HDR10+. Зрение пользователей защищают датчики внешней освещенности и автоматическая регулировка яркости экрана, а также максимальный показатель ШИМ дисплея в отрасли — 2160 Гц.

Realme GT3 получил 8-ядерный флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 на базе 4 нм техпроцесса и улучшенный со-процессор управления дисплеем. Смартфон набирает более 1,2 млн баллов в тесте производительности AnTuTu.

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Блок камер GT3 состоит из Sony IMX 890 OIS+EIS 50 МП, который гарантирует детализированные фотографии высокого разрешения при любых условиях. Сенсор большого размера 1/1,56 дюйма захватывает максимальное количество света. Сверхширокоугольный модуль 8 МП с углом обзора 112° позволяет делать панорамные фото. А при съемке в режиме «Микроскоп» станут видны мельчайшие детали — за микросъемку отвечает модуль 2 МП с оптическим 20х и цифровым 40х зумом.

Обработка фотографий осуществляется алгоритмами на базе искусственного интеллекта, такими как архитектура HyperShot 2.0, которая позволяет повысить скорость съемки до 300 снимков в минуту, а также поддерживает съемку в обновленном RAW формате; алгоритмы удаления посторонних шумов стали еще эффективнее, а трехосевая оптическая стабилизация изображения позволяет снимать еще более четкие и плавные видео даже в формате 4K 60 Гц. В режиме «Уличная фотография 3.0» можно выбрать один из 15 фильтров. Режим «Умный город», в свою очередь, поможет подобрать фильтры в зависимости от географического положения.

В корпусе смартфона сочетаются три текстуры стекла: основная часть задней крышки изготовлена из матового и тонированного стекол, а через прозрачное видны элементы устройства и интерактивный RGB-интерфейс С-образной формы. Когда смартфон лежит дисплеем вниз, световой индикатор сообщит о состоянии заряда, входящих звонках и сообщениях, а также уведомит об обратном отсчете при установленном таймере на фотосъемку. Можно выбрать один из 25 различных цветов, двух ритмов и пяти скоростей пульсации.

Россия стала первым рынком, где Realme GT3 поступил в официальную продажу. Новинку можно приобрести в магазинах партнеров бренда в конфигурации 1 ТБ +16 ГБ по цене от 69 999 руб.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.