ASEAN Association of South East Asian Nations АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины

СОБЫТИЯ


19.03.2025 Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза

результате исследования актуальных киберугроз для членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за 2023 и 2024 гг. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Юго-Вос
19.05.2016 «Росэлектроника» предлагает странам АСЕАН создать единую систему контроля грузопотоков

» (входит в Госкорпорацию «Ростех») предлагает участникам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) организовать единую систему контроля за трансграничными грузопотоками. Об этом сообщил
31.07.2006 Антитеррористическая компьютерная сеть будет создана ASEAN

В конце прошлой недели представители ASEAN (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии), США, России и Китая, провели ежегодный форум ARF
10.10.2001 Сингапур мобилизует страны АСЕАН на борьбу с киберпреступностью

Борьба с киберпреступностью должна вестись в рамках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), считает правительство Сингапура. Министр внутренних дел Сингапура Вонг Кан Сенг (Wong
23.11.2000 Страны Юго-Восточной Азии объединятся в Сети
08.09.2000 Страны блока ASEAN открыли региональную сеть высокоскоростной передачи данных

Страны, входящие в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (блок ASEAN), объявили об открытии сети широкополосной связи. Сеть была построена альянсом Acasia C
29.11.1999 Ассоциация Стран Южной Азии планирует резкое развитие информационных технологий в регионе

Лидеры 10 стран ASEAN (Ассоциация Стран Южной Азии) дали зеленый свет группам частных компаний на выработку п

