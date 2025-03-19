Получите все материалы CNews по ключевому слову
ASEAN Association of South East Asian Nations АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
СОБЫТИЯ
|19.03.2025
Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза
результате исследования актуальных киберугроз для членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за 2023 и 2024 гг. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Юго-Вос
|19.05.2016
«Росэлектроника» предлагает странам АСЕАН создать единую систему контроля грузопотоков
» (входит в Госкорпорацию «Ростех») предлагает участникам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) организовать единую систему контроля за трансграничными грузопотоками. Об этом сообщил
|31.07.2006
Антитеррористическая компьютерная сеть будет создана ASEAN
В конце прошлой недели представители ASEAN (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии), США, России и Китая, провели ежегодный форум ARF
|10.10.2001
Сингапур мобилизует страны АСЕАН на борьбу с киберпреступностью
Борьба с киберпреступностью должна вестись в рамках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), считает правительство Сингапура. Министр внутренних дел Сингапура Вонг Кан Сенг (Wong
|23.11.2000
|Страны Юго-Восточной Азии объединятся в Сети
|08.09.2000
Страны блока ASEAN открыли региональную сеть высокоскоростной передачи данных
Страны, входящие в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (блок ASEAN), объявили об открытии сети широкополосной связи. Сеть была построена альянсом Acasia C
|29.11.1999
Ассоциация Стран Южной Азии планирует резкое развитие информационных технологий в регионе
Лидеры 10 стран ASEAN (Ассоциация Стран Южной Азии) дали зеленый свет группам частных компаний на выработку п
