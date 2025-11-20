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Греф Герман

СОБЫТИЯ


20.11.2025 В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен

орый был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный», – сказал Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»). Много людей без работы Численность сотрудников группы С
03.07.2025 Герман Греф: Цифровой рубль мне не нужен ни как физлицу, ни как главе банка

рименты с цифровыми национальными валютами пока не оправдали себя. Председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным рублем – ни для г
09.03.2023 Герман Греф: Сбербанку позарез не хватает опытных ИТ-шников. Миддлы и сеньоры уехали из России и не хотят возвращаться

банк России, столкнулся с серьезной нехваткой ИТ-специалистов, особенно опытных, о чем заявил лично Герман Греф, председатель правления Сбербанка. По его словам, дефицит связан со стремительной
12.11.2018 Внедрение искусственного интеллекта привело к массовым увольнениям в Сбербанке

Восстание машин в Сбербанке Президент Сбербанка Герман Греф сообщил о сокращениях в своем банке. Их причиной стал искусственный интеллект, вн
29.10.2018 В открытый доступ выложены данные о 421 тыс. сотрудниках Сбербанка, включая Германа Грефа

нка уже осведомлено о сложившейся ситуации. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банке, Герман Греф лично выразил свое недовольство произошедшим. Актуальность базы данных Выложенная
28.04.2018 Герман Греф заявил о создании «российского Amazon» Сбербанком и «Яндексом»

дства будут израсходованы на создание полнофункциональной торговой онлайн-площадки. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon
07.02.2018 Герман Греф заявил о подпольных майнерах в Сбербанке

. Периодически об их деятельности становится известно руководству. Председатель правления Сбербанка Герман Греф характеризует инциденты, когда сотрудников банка уличают в майнинге, как «частые»
26.05.2017 Герман Греф представил новое мобильное приложение «Сбербанк Инвестор»

На годовом общем собрании акционеров Сбербанка президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф продемонстрировал работу нового мобильного приложения «Сбербанк Инвестор». Приложение рассчитано как на инвесторов с опытом приобретения ценных бумаг, так и на рядовых вкладчиков, к
05.02.2016 Самобичевание Германа Грефа не изменит ИТ-политику Сбербанка

аться дальше, потому что мы себя сравниваем не с банками, а с лидерами технологической отрасли».Сам Герман Греф, напомнил, сравнивал Сбербанк с такими компаниями как Google и Amazon, отмечая, ч
15.01.2016 Герман Греф жестко раскритиковал ИТ Сбербанка

вальная централизация ИТ-систем банка Выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС президент Сбербанка Герман Греф в неожиданном свете прокомментировал завершившуюся в 2015 г. программу централиза
27.05.2014 Глава Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса»

Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служ
31.03.2014 Герман Греф: для запуска национальной платежной системы потребуется от 2 до 6 месяцев

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о ходе работ по

22.02.2013 Герман Греф: Орловский хорош в части инноваций, на них он и сосредоточится

сейчас надо сосредоточиться на увеличении ее надежности и управляемости», - заявил президент банка Герман Греф в ответ на вопрос корреспондента CNews о причинах смены куратора блока информацио
02.04.2012 Греф рассказал Путину о развитии ИТ в «Сбербанке»

В ходе встречи Владимир Путин и Герман Греф обсудили итоги прошедшего года и планы «Сбербанка» на ближайшее время. Глава прав
28.02.2011 Греф: Банки не понимают, как заработать на универсальных картах

11 г. Тем временем за несколько часов до начала заседания комиссии по модернизации, глава Сбербанка Герман Греф подверг критике неопределенность с затратами на электронные карты. Предполагается
20.09.2007 Греф поведет русских связистов в Китай

все три, купила бы частоты на китайском рынке телекоммуникаций", - отметил г-н Греф. Известно, что Герман Греф уже обратился с этой просьбой к председателю госкомитета Китая по развитию и рефо
06.06.2007 Греф: малый ИТ-бизнес вырастет в 5 раз

ных компаний формируется пул мелких», — рассказывает аналитик CNews Analitycs Сергей Шалманов. Герман Греф: доля малых компаний, занятых в сфере науки и информационных технологий, должна у
15.05.2007 РВК поделит свои миллиарды на троих

членов Правительства РФ с Президентом Владимиром Путиным министр экономического развития и торговли Герман Греф сообщил о результатах отбора венчурных фондов в рамках первого конкурса, организо
19.04.2007 Герман Греф: Вопрос приватизации "Связьинвеста" должен быть решен в течение 1-2 лет

изации «Связьинвеста» и «Аэрофлота» должен быть решен в течение 1–2 лет, сообщил глава МЭРТ РФ Герман Греф. «Ни у „Связьинвеста“, ни у „Аэрофлота“ нет другого пути. Оба они стоят перед раз
11.10.2006 Греф: ИТ-экспорт вырастет в 76 раз за 10 лет

он.  В настоящее время на долю России приходится 0,13% мирового экспорта высоких технологий. По этому показателю она стоит примерно в одном списке с Чехией, Норвегией и Португалией. Однако глава МЭРТ Герман Греф считает, что в течение 10 ближайших лет этот показатель может быть увеличен до 10%, и особую роль в этом сыграет созданное агентство. Сейчас же в России конкурентоспособной остается
11.09.2006 Герман Греф подарил калининградской школе интерактивный класс

В ходе мероприятий, посвящённых 60-летию Калининградской области, министр экономического развития Герман Греф подарил 22-ой гимназии Калининграда интерактивный класс. С его помощью дети смогу
12.07.2006 Греф объявил войну топ-менеджменту "Связьинвеста"

ающее учет интересов государства, ликвидировав при этом «Связьинвест». "Необходимо отметить, что ни Герман Греф, ни другие представители ведомства никогда не проявляли значительного интереса к

07.02.2006 Герман Греф обещает перегнать Индию в сфере ИТ

В субботу, 4 февраля, министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф во главе российской делегации чиновников и бизнесменов посетил индийскую особую э
31.01.2006 Греф даст денег МВД на ИТ

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф в ходе рабочей поездки совместно с главой МВД России Рашидом Нургалиевым. Цель поездки — принятие в опытную эксплуатацию участков единой информационно-телекоммуникационной сист
27.01.2006 Греф позвал "Систему" и Boeing в ОЭЗ

сания соглашения с победителями конкурса на создание ОЭЗ министр экономического развития и торговли Герман Греф занялся привлечением крупнейших мировых компаний к участию в ОЭЗ в качестве резид
29.11.2005 В России создадут 6 ОЭЗ

Как заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, в России будет создано шесть особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает РБК. По ег
12.05.2005 Герман Греф: судьба "Связьинвеста" решится летом

Указ Президента РФ по приватизации «Связьинвеста» может появиться летом 2005 г. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития и торговли РФ Герман Греф на выставке «Связь-Экспокомм 2005». Он выразил надежду на то, что в 2005 г. «Связьинвест» может быть продан, сообщает РБК. Чистая прибыль холдинга «Связьинвест» в 2004 г. снизилась

29.03.2005 Герман Греф: таможня внедряет перспективные ИТ

На заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли РФ, которое транслировалось на сайте РБК сегодня, глава МЭРТ Герман Греф подвел итоги деятельности министерства в 2004 г. и представил его задачи на 2005 год. В том числе министр рассказал о внедрении ИТ в таможенной службе России. По его словам, Федерал
29.03.2005 Герман Греф: таможня внедряет перспективные ИТ

На заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли РФ, которое транслировалось на сайте РБК сегодня, глава МЭРТ Герман Греф подвел итоги деятельности министерства в 2004 г. и представил его задачи на 2005 год. В том числе министр рассказал о внедрении ИТ в таможенной службе России. По его словам, Федерал
10.03.2005 Правительство одобрило льготы для технопарков

ствовать привлечению инвестиций и переходу к диверсификации экономики, убеждены в МЭРТ. Как пояснил Герман Греф, резидентами особых экономических зон являются индивидуальные предприниматели или
03.02.2005 Герман Греф: указ о приватизации "Связьинвеста" согласован

ента Российской Федерации о приватизации «Связьинвеста», сообщает РБК. Об этом заявил глава МЭРТ РФ Герман Греф. Он подчеркнул, что сейчас данный документ находится на стадии юридического согла
15.09.2003 Г. Греф: Приватизация "Связьинвеста" состоится не ранее 2005 года

ст" может состояться не ранее 2005 года, сообщил сегодня журналистам глава Минэкономразвития России Герман Греф. По его словам, "Связьинвест" снят с продажи в 2004 году, так как на сегодняшний

19.08.2003 Север согреют дешевым ядерным теплом

сказал, что проект «Рута» в Обнинске окупится за 10 лет при необходимом финансировании в $14.7 млн. Герман Греф отметил, что в Якутии такая установка окупиться за 1-2 года. Глава МЭРТ так же на
24.04.2002 Герман Греф: до 2010 г. доступ к Сети получат 50 млн. россиян

ет к 2010 году является достижимой задачей, - считает министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, выступая на Всероссийском совещании "Электронное правительство для Электронной Р
07.02.2002 Герман Греф направил приветствие участникам конференции "Инфобизнес-2002"

никам и организаторам конференции "Инфобизнес-2002". Министр экономического развития и торговли РФ" Герман Греф Напомним, что по состоянию на 5 февраля 2002 г. в качестве участников форума заре
26.12.2000 27 декабря РБК проводит онлайновую пресс-конференцию с Германом Грефом

несКонсалтинг" проводит онлайновую пресс-конференцию с министром экономического развития и торговли Германом Грефом. Тема пресс-конференции: "Россия: Итоги уходящего года, взгляд в будущее". Св

Публикаций - 485, упоминаний - 698

Греф Герман и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 47
Ростелеком - Связьинвест 1719 43
Ростелеком 10948 40
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Microsoft Corporation 25775 22
VK - Mail.ru Group 3602 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
МегаФон 10742 19
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Oracle Corporation 7074 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Google LLC 12688 10
SAP SE 5601 10
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Mustcom 37 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 6
Huawei 4675 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Intel Corporation 12811 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 5
Питерская группа связистов 441 5
ИИ-Технологии 308 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 329
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
Альфа-Банк 1979 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
Почта России ПАО 2370 10
Газпром нефть 725 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Альфа-Групп 745 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Сбер - СберЛогистика 74 7
РВК - Российская венчурная компания 571 7
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Газпром ПАО 1493 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 4
Access Industries 37 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
Наукоград - технопарк 156 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 126
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 90
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 52
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 31
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Федеральное казначейство России 1949 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
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Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
Союз развития наукоградов России НП 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Ассоциация 42 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ГосИнформСистемы 160 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 130
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 112
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 28
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 28
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 21
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 18
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 16
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 15
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 14
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 14
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 12
Google Android 15243 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 10
Apple iPhone 6 4861 9
Apple iOS 8583 9
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 8
FreePik 1841 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
"Российский Amazon" 7 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Сбер - СберФуд - SberFood 19 5
C/C++ - Язык программирования 894 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 5
Linux OS 11533 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 4
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Stafory - робот Вера 377 4
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 4
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Сбер - Сбербанк Вместе 13 4
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Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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