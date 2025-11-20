В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен орый был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный», – сказал Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»). Много людей без работы Численность сотрудников группы С

Герман Греф: Цифровой рубль мне не нужен ни как физлицу, ни как главе банка рименты с цифровыми национальными валютами пока не оправдали себя. Председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит реальных преимуществ цифрового рубля перед безналичным рублем – ни для г

Герман Греф: Сбербанку позарез не хватает опытных ИТ-шников. Миддлы и сеньоры уехали из России и не хотят возвращаться банк России, столкнулся с серьезной нехваткой ИТ-специалистов, особенно опытных, о чем заявил лично Герман Греф, председатель правления Сбербанка. По его словам, дефицит связан со стремительной

Внедрение искусственного интеллекта привело к массовым увольнениям в Сбербанке Восстание машин в Сбербанке Президент Сбербанка Герман Греф сообщил о сокращениях в своем банке. Их причиной стал искусственный интеллект, вн

В открытый доступ выложены данные о 421 тыс. сотрудниках Сбербанка, включая Германа Грефа нка уже осведомлено о сложившейся ситуации. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банке, Герман Греф лично выразил свое недовольство произошедшим. Актуальность базы данных Выложенная

Герман Греф заявил о создании «российского Amazon» Сбербанком и «Яндексом» дства будут израсходованы на создание полнофункциональной торговой онлайн-площадки. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что партнеры намерены создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon

Герман Греф заявил о подпольных майнерах в Сбербанке . Периодически об их деятельности становится известно руководству. Председатель правления Сбербанка Герман Греф характеризует инциденты, когда сотрудников банка уличают в майнинге, как «частые»

Герман Греф представил новое мобильное приложение «Сбербанк Инвестор» На годовом общем собрании акционеров Сбербанка президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф продемонстрировал работу нового мобильного приложения «Сбербанк Инвестор». Приложение рассчитано как на инвесторов с опытом приобретения ценных бумаг, так и на рядовых вкладчиков, к

Самобичевание Германа Грефа не изменит ИТ-политику Сбербанка аться дальше, потому что мы себя сравниваем не с банками, а с лидерами технологической отрасли».Сам Герман Греф, напомнил, сравнивал Сбербанк с такими компаниями как Google и Amazon, отмечая, ч

Герман Греф жестко раскритиковал ИТ Сбербанка вальная централизация ИТ-систем банка Выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС президент Сбербанка Герман Греф в неожиданном свете прокомментировал завершившуюся в 2015 г. программу централиза

Глава Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса» Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служ

Герман Греф: для запуска национальной платежной системы потребуется от 2 до 6 месяцев Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о ходе работ по

Герман Греф: Орловский хорош в части инноваций, на них он и сосредоточится сейчас надо сосредоточиться на увеличении ее надежности и управляемости», - заявил президент банка Герман Греф в ответ на вопрос корреспондента CNews о причинах смены куратора блока информацио

Греф рассказал Путину о развитии ИТ в «Сбербанке» В ходе встречи Владимир Путин и Герман Греф обсудили итоги прошедшего года и планы «Сбербанка» на ближайшее время. Глава прав

Греф: Банки не понимают, как заработать на универсальных картах 11 г. Тем временем за несколько часов до начала заседания комиссии по модернизации, глава Сбербанка Герман Греф подверг критике неопределенность с затратами на электронные карты. Предполагается

Греф поведет русских связистов в Китай все три, купила бы частоты на китайском рынке телекоммуникаций", - отметил г-н Греф. Известно, что Герман Греф уже обратился с этой просьбой к председателю госкомитета Китая по развитию и рефо

Греф: малый ИТ-бизнес вырастет в 5 раз ных компаний формируется пул мелких», — рассказывает аналитик CNews Analitycs Сергей Шалманов. Герман Греф: доля малых компаний, занятых в сфере науки и информационных технологий, должна у

РВК поделит свои миллиарды на троих членов Правительства РФ с Президентом Владимиром Путиным министр экономического развития и торговли Герман Греф сообщил о результатах отбора венчурных фондов в рамках первого конкурса, организо

Герман Греф: Вопрос приватизации "Связьинвеста" должен быть решен в течение 1-2 лет изации «Связьинвеста» и «Аэрофлота» должен быть решен в течение 1–2 лет, сообщил глава МЭРТ РФ Герман Греф. «Ни у „Связьинвеста“, ни у „Аэрофлота“ нет другого пути. Оба они стоят перед раз

Греф: ИТ-экспорт вырастет в 76 раз за 10 лет он. В настоящее время на долю России приходится 0,13% мирового экспорта высоких технологий. По этому показателю она стоит примерно в одном списке с Чехией, Норвегией и Португалией. Однако глава МЭРТ Герман Греф считает, что в течение 10 ближайших лет этот показатель может быть увеличен до 10%, и особую роль в этом сыграет созданное агентство. Сейчас же в России конкурентоспособной остается

Герман Греф подарил калининградской школе интерактивный класс В ходе мероприятий, посвящённых 60-летию Калининградской области, министр экономического развития Герман Греф подарил 22-ой гимназии Калининграда интерактивный класс. С его помощью дети смогу

Греф объявил войну топ-менеджменту "Связьинвеста" ающее учет интересов государства, ликвидировав при этом «Связьинвест». "Необходимо отметить, что ни Герман Греф, ни другие представители ведомства никогда не проявляли значительного интереса к

Герман Греф обещает перегнать Индию в сфере ИТ В субботу, 4 февраля, министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф во главе российской делегации чиновников и бизнесменов посетил индийскую особую э

Греф даст денег МВД на ИТ Об этом сообщил министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф в ходе рабочей поездки совместно с главой МВД России Рашидом Нургалиевым. Цель поездки — принятие в опытную эксплуатацию участков единой информационно-телекоммуникационной сист

Греф позвал "Систему" и Boeing в ОЭЗ сания соглашения с победителями конкурса на создание ОЭЗ министр экономического развития и торговли Герман Греф занялся привлечением крупнейших мировых компаний к участию в ОЭЗ в качестве резид

В России создадут 6 ОЭЗ Как заявил глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, в России будет создано шесть особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает РБК. По ег

Герман Греф: судьба "Связьинвеста" решится летом Указ Президента РФ по приватизации «Связьинвеста» может появиться летом 2005 г. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития и торговли РФ Герман Греф на выставке «Связь-Экспокомм 2005». Он выразил надежду на то, что в 2005 г. «Связьинвест» может быть продан, сообщает РБК. Чистая прибыль холдинга «Связьинвест» в 2004 г. снизилась

Герман Греф: таможня внедряет перспективные ИТ На заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли РФ, которое транслировалось на сайте РБК сегодня, глава МЭРТ Герман Греф подвел итоги деятельности министерства в 2004 г. и представил его задачи на 2005 год. В том числе министр рассказал о внедрении ИТ в таможенной службе России. По его словам, Федерал

Герман Греф: таможня внедряет перспективные ИТ На заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли РФ, которое транслировалось на сайте РБК сегодня, глава МЭРТ Герман Греф подвел итоги деятельности министерства в 2004 г. и представил его задачи на 2005 год. В том числе министр рассказал о внедрении ИТ в таможенной службе России. По его словам, Федерал

Правительство одобрило льготы для технопарков ствовать привлечению инвестиций и переходу к диверсификации экономики, убеждены в МЭРТ. Как пояснил Герман Греф, резидентами особых экономических зон являются индивидуальные предприниматели или

Герман Греф: указ о приватизации "Связьинвеста" согласован ента Российской Федерации о приватизации «Связьинвеста», сообщает РБК. Об этом заявил глава МЭРТ РФ Герман Греф. Он подчеркнул, что сейчас данный документ находится на стадии юридического согла

Г. Греф: Приватизация "Связьинвеста" состоится не ранее 2005 года ст" может состояться не ранее 2005 года, сообщил сегодня журналистам глава Минэкономразвития России Герман Греф. По его словам, "Связьинвест" снят с продажи в 2004 году, так как на сегодняшний

Север согреют дешевым ядерным теплом сказал, что проект «Рута» в Обнинске окупится за 10 лет при необходимом финансировании в $14.7 млн. Герман Греф отметил, что в Якутии такая установка окупиться за 1-2 года. Глава МЭРТ так же на

Герман Греф: до 2010 г. доступ к Сети получат 50 млн. россиян ет к 2010 году является достижимой задачей, - считает министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, выступая на Всероссийском совещании "Электронное правительство для Электронной Р

Герман Греф направил приветствие участникам конференции "Инфобизнес-2002" никам и организаторам конференции "Инфобизнес-2002". Министр экономического развития и торговли РФ" Герман Греф Напомним, что по состоянию на 5 февраля 2002 г. в качестве участников форума заре