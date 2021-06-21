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Греф Герман


21.06.2021 ИТ лишает людей зарплаты и работы. За 40 лет рабочим стали платить меньше на 15% 1
04.06.2021 Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре 1
19.05.2021 «Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК 2
08.04.2021 «Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн 1
07.04.2021 Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян 1
07.04.2021 «Ростелеком» и «Сбер» будут совместно развивать цифровые технологии идентификации 2
06.04.2021 «Сбер» и МФТИ создают совместную физтех-школу бизнеса высоких технологий 3
26.03.2021 Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 1
01.03.2021 «Сбер» утвердил принципы этики искусственного интеллекта 1
04.02.2021 Испорченные модели: как за один день потерять весь капитал с помощью искусственного интеллекта 1
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online 1
22.01.2021 Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту 1
08.12.2020 «Сбер» поможет раскрыть предпринимательские таланты у школьников 1
04.12.2020 Путин распорядился в кратчайшие сроки провести цифровую трансформацию всей России 1
01.12.2020 Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин 3
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 1
08.10.2020 Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 2
28.08.2020 Сбербанк окажет содействие Пермскому краю в развитии цифровых инноваций 2
06.08.2020 «Билайн» массово сокращает сеть салонов связи 1
28.07.2020 Сбербанк и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные нотариальные доверенности» 1
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
11.06.2020 Картографический сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка 1
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx 1
02.06.2020 Сбербанк и НИТУ «МИСиС» запускают образовательные программы по ИИ и робототехнике 2
08.05.2020 Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК 1
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
02.04.2020 Минкомсвязи и Сбербанк помогут россиянам, остающимся за границей 1
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
24.03.2020 Сервис Docdoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России 1
17.03.2020 ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату 1
04.03.2020 Татарстан будет использовать SberCloud для изменения системы госуправления 3
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 2
11.02.2020 За «диджитализацию» Сбербанка будет отвечать экс-зампред Правительства по вопросам культуры и спорта 1
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень 2
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 2

Публикаций - 204, упоминаний - 307

Греф Герман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4098 26
VK - Mail.ru Group 2482 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 14
Rambler Group - Рамблер ГК 483 11
Microsoft Corporation 10997 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Amazon Inc - Amazon.com 1467 8
IBM 3524 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
Google LLC 7124 6
SAP SE 3207 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
АФК Система ПАО 990 4
Telegram Group 702 4
ParaType - ПараТайп 6 3
Superdesigners 3 3
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Media.Work 3 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Ланит ГК 1154 2
Samsung Electronics 5627 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Nginx - Энджайникс 100 2
iTeco - Ай-Теко 713 2
АйТи 748 2
F5 Networks 81 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
Nvidia Corp 2005 2
Бизон 8 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Alibaba Group 298 2
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 1
InfoWatch - Инфовотч 600 1
Columbus - Колумбус 124 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 130
Ситимобил - Служба такси 113 6
О2О Delivery club 153 5
СберЛогистика 42 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
О2О Холдинг 43 4
СберЗдоровье - DocDoc 37 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
СберАвто 18 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
Щука - дизайн-студия 6 3
Формула Кино - Синема Парк 20 3
Газпром нефть 380 3
X5 Group 599 3
Landor&Fitch 3 3
Открытие ФК 538 3
Era Capital 12 3
YouDrive - Оператор каршеринга 31 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Почта России ПАО 1570 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Альфа-Банк 1122 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Национальный банк Траст 96 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
Альфа-Групп 318 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
Lynwood Investments 6 2
Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Сбербанк Среднерусский банк 18 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
AliExpress 275 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
Президент Российской Федерации 1439 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Правительство РФ 2198 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
Совет Министров Республики Крым 10 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Счётная палата РФ 459 2
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Президент Республики Татарстан 4 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Саровский городской суд Нижегородской области 1 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Linux Foundation 157 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Ассоциация 42 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 2
Майнинг криптовалюты - Mining 19 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 67 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 381 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 228 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
Яндекс.Маркет 439 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 9
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 9
Google Android 10750 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 7
Apple iOS 5741 6
"Российский Amazon" 5 5
СберФуд - SberFood 17 5
Сбербанк ЦОД 10 3
Nvidia GeForce GTX 2048 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
GridGain In-Memory Data Fabric 5 2
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 2
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Apple - App Store 2198 2
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 2 1
АПК Минсельхоза России 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Яндекс.Доставка 12 1
Rambler Касса 13 1
Okko Smart Box 6 1
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Сбербанк - SmartMarket 16 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
Сбербанк Sbercoin 2 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Сбербанк - SmartMarket SmartApps 5 1
Сбербанк - SberPortal 15 1
Штрафы ГИБДД 16 1
MoneyTalk 10 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
Волож Аркадий 181 12
Хасис Лев 96 10
Путин Владимир 1820 9
Дворкович Аркадий 169 8
Мамут Александр 109 7
Добродеев Борис 83 7
Медведев Дмитрий 1433 6
Акимов Максим 167 5
Гришаков Максим 27 4
Осеевский Михаил 221 4
Мишустин Михаил 302 4
Шадаев Максут 384 4
Дмитриев Кирилл 93 4
Рафаловский Давид 20 4
Песков Дмитрий 65 3
Потанин Владимир 19 3
Попов Анатолий 98 3
Бунина Елена 27 3
Минниханов Рустам 89 3
Евтушенков Владимир 130 3
Носков Константин 201 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Собянин Сергей 211 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Иванов Андрей 40 2
Силуанов Антон 52 2
Сысоев Игорь 31 2
Ковнир Евгений 71 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Костин Андрей 45 2
Шувалов Игорь 64 2
Голодец Ольга 16 2
Корня Алексей 73 2
Орешкин Максим 17 2
Белоусов Андрей 53 2
Мантуров Денис 56 2
Лацанич Василь 92 2
Вексельберг Виктор 96 2
Ливинский Павел 10 2
Лихачев Алексей 20 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 9
Россия - Татарстан Республика 1613 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 8
Россия - Новосибирск 1954 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Россия - Нижегородская область 736 5
Восточная Европа 1667 4
Россия - Липецкая область 291 3
Россия - Томская область 413 3
Казахстан - Республика 2618 3
Япония 2752 3
Украина 3344 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Екатеринбург 2054 3
Россия - Татарстан - Казань 1507 3
Франция - Французская Республика 2109 2
Индия - Республика 2156 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Калининградская область 531 2
Россия - Саров 92 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 2
Россия - Калужская область 568 2
Россия - Кемеровская область 461 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 2
США - Кремниевая долина 397 2
Германия - Федеративная Республика 3606 2
Израиль 716 2
Россия - Республика Алтай 681 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Россия - Республика Мордовия 386 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 1
Россия - Смоленская область 226 1
Европа 3725 1
Россия - Псковская область 298 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Ипотека - Федеральный проект 1 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Торговля розничная 77 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
Коммерсантъ - Издательский дом 480 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Thomson Reuters - Рейтер 1708 4
The Bell - Издание 34 4
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 4
Ведомости 259 3
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