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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Греф Герман
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 204, упоминаний - 307
Греф Герман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 12
|Хасис Лев 96 10
|Путин Владимир 1820 9
|Дворкович Аркадий 169 8
|Мамут Александр 109 7
|Добродеев Борис 83 7
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Акимов Максим 167 5
|Гришаков Максим 27 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Шадаев Максут 384 4
|Дмитриев Кирилл 93 4
|Рафаловский Давид 20 4
|Песков Дмитрий 65 3
|Потанин Владимир 19 3
|Попов Анатолий 98 3
|Бунина Елена 27 3
|Минниханов Рустам 89 3
|Евтушенков Владимир 130 3
|Носков Константин 201 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Собянин Сергей 211 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
|Иванов Андрей 40 2
|Силуанов Антон 52 2
|Сысоев Игорь 31 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Костин Андрей 45 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Голодец Ольга 16 2
|Корня Алексей 73 2
|Орешкин Максим 17 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Мантуров Денис 56 2
|Лацанич Василь 92 2
|Вексельберг Виктор 96 2
|Ливинский Павел 10 2
|Лихачев Алексей 20 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754434, в очереди разбора - 658135.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754434, в очереди разбора - 658135.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru