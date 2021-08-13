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Хасис Лев


13.08.2021 «Сбер» закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo 1
27.04.2021 «Сбермегамаркет» — новое имя goods.ru в экосистеме «Сбера» 1
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином 2
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 2
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 1
01.12.2020 Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин 4
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 2
18.11.2020 «Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка 1
09.09.2020 Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в «Кухню на районе» 1
19.08.2020 Совместное O2O-предприятие Сбербанка и Mail.ru Group получило 12 миллиардов на развитие бизнеса 1
15.07.2020 Сбербанк и «Союзмультфильм» создали СП для развития анимационной индустрии 1
17.06.2020 Сбербанк запустил многофункциональный сервис «Сберздоровье» 1
21.05.2020 СП Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольный пакет акций в сервисе «Самокат» 1
12.05.2020 В СП O2O Сбербанка и Mail.ru Group назначен глава foodtech-направления 1
29.04.2020 Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» 1
28.04.2020 Сбербанк запустит маркетплейс «Сберавто» 1
28.04.2020 «Работа.ру» при поддержке акселератора Сбербанка запустила рекрутинговый сервис для стартапов 1
24.04.2020 Квартальный оборот «Сбермаркета» увеличился в 5 раз до 1,5 млрд рублей 1
14.04.2020 Сбербанк запустил платформу антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса 1
14.04.2020 DocDoc организовал тестирование на коронавирус 1
02.04.2020 Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 3
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 3
16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx 1
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 1
28.11.2019 Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями 1
13.11.2019 Сбербанк считает «тупиковой ветвью эволюции» доставку банковских карт, которую запустил накануне 2
11.11.2019 Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов 1
28.10.2019 Foodplex запустила Foodtech-платформу SberFood 1
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1
17.09.2019 Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка 3
17.09.2019 Лев Хасис избран Председателем Совета директоров Rambler Group 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 2
02.09.2019 В ВТБ пришел новый куратор ИТ. Ольга Дергунова перестанет курировать ИТ-направление 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 3
29.07.2019 Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» 2
26.07.2019 Пять стартапов получат инвестиции от Сбербанка 1
10.07.2019 «Яндекс.маркет» внедрил единый идентификатор экосистемы Сбербанка 1

Публикаций - 96, упоминаний - 125

Хасис Лев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 17
VK - Mail.ru Group 2483 15
Rambler Group - Рамблер ГК 485 14
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Microsoft Corporation 11095 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
Сбербанк Телеком 18 3
Google LLC 7154 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Merlion - Мерлион 275 3
Intel Corporation 4180 2
МФ технологии - МФТ 17 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Dialog - Диалог 33 2
F5 Networks 81 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Alibaba Group 298 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ngenix 42 1
O.Vision 6 1
TechMafia 3 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 22 1
Samsung Electronics 5677 1
Comptek - Комптек 53 1
iiko - айко 17 1
Inventive Retail Group 63 1
Tencent 93 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Promobot - Промобот 49 1
Ziax - Зиакс 3 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 78
О2О Delivery club 153 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 6
Era Capital 12 5
О2О Холдинг 43 5
Ситимобил - Служба такси 113 5
СберЗдоровье - DocDoc 37 4
YouDrive - Оператор каршеринга 31 4
Формула Кино - Синема Парк 20 3
Performance Group 6 3
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 3
GHP Group 5 3
СберЛогистика 42 3
Walmart - Wal-Mart Stores 152 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Auchan Holding - Ашан 148 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Национальный банк Траст 96 2
СберАвто 18 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
DC Daily 5 2
X5 Group 599 2
Открытие ФК 538 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Qiwi 783 2
НИУ ВШЭ Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Sony Center 2 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Nike 87 1
Goods.ru - маркетплейс 15 1
КБ Стрелка 3 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Qlean 6 1
OMD OM Group 13 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Президент Российской Федерации 1439 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2205 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Руссофт - Russoft 250 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 3
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
E2E - End-to-End - Сквозное шифрование 12 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 1
Classified - Классифайд - Ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 5 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 393 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Яндекс.Маркет 439 9
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 8
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 7
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 7
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
СберФуд - SberFood 17 4
Apple - App Store 2198 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Сбербанк - Экосистема SberX 15 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 3
Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 3
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
GridGain In-Memory Data Fabric 5 2
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 2
"Российский Amazon" 5 1
Rambler Касса 13 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
Google Play Music 53 1
Сбербанк ЦОД 10 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 1
VK Connect 20 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
Nginx Plus 12 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 1 1
Эвотор Pay 5 1
Beremnarabotu.ru 1 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Сбербанк Плати QR 3 1
Сбербанк StilusBot 1 1
Греф Герман 205 10
Мамут Александр 109 8
Добродеев Борис 83 7
Абрамян Рафаэль 10 6
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
Волож Аркадий 181 4
Гришаков Максим 27 4
Ванин Андрей 7 4
Петрухин Дмитрий 17 3
Малышев Сергей 46 3
Курмангужин Асан 5 3
Завьялова Татьяна 2 2
Шаповалов Вадим 2 2
Тынкован Александр 48 2
Артамонова Анна 127 2
Абрамов Алексей 27 2
Эрман Михаил 4 2
Гурджиян Руслан 17 2
Аракелян Арам 7 2
Чичваркин Евгений 82 2
Габриелян Владимир 20 2
Митрошенков Александр 3 2
Потанин Владимир 19 2
Коновалов Максим 15 2
Кривошеев Сергей 6 2
Кулик Вадим 113 2
Курцер Марк 3 2
Кирсанова Светлана 54 2
Мангутов Владислав 11 2
Сысоев Игорь 31 2
Карчев Олег 13 2
Медведев Дмитрий 1434 1
Якубсон Илья 1 1
Бедарев Виталий 15 1
Чеботарев Максим 4 1
Левин Борис 25 1
Федченков Петр 1 1
Грачева Мария 8 1
Барская Ольга 1 1
Жулин Дмитрий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Европа 3759 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
Восточная Европа 1679 4
США - Кремниевая долина 399 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Россия - Уфа 642 3
Россия - Воронеж 690 3
Россия - Омск 628 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - Волгоград 540 2
Россия - Иркутск 466 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - Красноярск 848 2
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Калининград 669 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Рязань 354 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Рязанская область 314 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Орловская область 133 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Кострома 138 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Кибернетика 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 5
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 4
Forbes - Форбс 442 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 3
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 3
Афиша.ру - Afisha.ru 24 3
Ведомости 259 2
The Bell - Издание 34 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
The Wall Street Journal 709 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
500 Startups 23 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
ВШМ - Высшая школа методологии 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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