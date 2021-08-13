Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хасис Лев
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 125
Хасис Лев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Греф Герман 205 10
|Мамут Александр 109 8
|Добродеев Борис 83 7
|Абрамян Рафаэль 10 6
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
|Волож Аркадий 181 4
|Гришаков Максим 27 4
|Ванин Андрей 7 4
|Петрухин Дмитрий 17 3
|Малышев Сергей 46 3
|Курмангужин Асан 5 3
|Завьялова Татьяна 2 2
|Шаповалов Вадим 2 2
|Тынкован Александр 48 2
|Артамонова Анна 127 2
|Абрамов Алексей 27 2
|Эрман Михаил 4 2
|Гурджиян Руслан 17 2
|Аракелян Арам 7 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Габриелян Владимир 20 2
|Митрошенков Александр 3 2
|Потанин Владимир 19 2
|Коновалов Максим 15 2
|Кривошеев Сергей 6 2
|Кулик Вадим 113 2
|Курцер Марк 3 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Мангутов Владислав 11 2
|Сысоев Игорь 31 2
|Карчев Олег 13 2
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Якубсон Илья 1 1
|Бедарев Виталий 15 1
|Чеботарев Максим 4 1
|Левин Борис 25 1
|Федченков Петр 1 1
|Грачева Мария 8 1
|Барская Ольга 1 1
|Жулин Дмитрий 1 1
|500 Startups 23 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru