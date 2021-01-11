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Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой

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, Текст: Владимир Бахур
Анонимные источники в отрасли сообщили о планах Merlion продать Сбербанку значительную часть своего розничного бизнеса. Для формируемой экосистемы «Сбера» такое вливание активов могло бы значительно улучшить конкурентные шансы на рынке российской электронной коммерции.

Покупка розницы оптом

Сбербанк всерьез заинтересовался приобретением розничных активов группы компаний Merlion, в том числе, входящего в нее онлайн-ритейлера «Ситилинк». С этой целью в конце 2020 г. Сбербанк уже провел предпродажный аудит Merlion, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По мнению опрошенных экспертов, такая сделка, предварительно оцениваемая более чем в $1 млрд, сможет обеспечить Сбербанку значительное усиление позиций в сфере e-commerce для усиления конкуренции с «Яндекс.Маркетом», Ozon и Wildberries.

В ноябре 2020 г. CNews рассказал о том, что совладельцы Merlion Владислав Мангутов, Олег Карчев, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин оказались под арестом после доноса участника боевых действий в Донбассе. Для Merlion, по мнению экспертов, сделка со Сбербанком помогла бы поддержать компанию на фоне уголовного дела против ее топ-менеджеров.

В Сбербанке отказались комментировать возможное приобретении активов, в Merlion заявили об отсутствии переговоров по продаже активов и оценке финансового состояния компании, сообщил «Коммерсант».

Предыстория отношений

В конце декабря 2020 г. CNews рассказал о заключении договора о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Merlion, основной целью которой была объявлена интеграция возможностей Merlion в формирующуюся экосистему электронной коммерции «Сбера».

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Оценка активов «Ситилинка» может превышать $1 млрд

На тот момент планы Сбербанка о покупке активов Merlion не озвучивалась, однако сейчас источники «Коммерсанта» утверждают, что Сбербанк уже ведет переговоры о приобретении не только «Ситилинка», но также входящей в Merlion федеральной сети магазинов «Позитроника» и сервис-центров «Сеть компьютерных клиник».

По мнению Александра Левашова, главного редактора TAdviser, продажа части розничного бизнеса, который вносит значительный вклад в выручку Merlion, позволила бы компании перераспределить поддержку в пользу основного направления ИТ-дистрибуции компании в сегменте B2B. По его словам, летом 2020 г. Merlion уже вела переговоры с Сергеем Мацоцким, сооснователем и бывшим совладелем IBS, о продаже ему контрольной доли в ИТ-интеграторе ОТР, однако переговоры сорвались после ареста руководства Merlion.

Растущий аппетит Сбербанка

По мнению Михаила Бурмистрова, гендиректора «Infoline-Аналитики», самым интересным активом Merlion для Сбербанка потенциально является «Ситилинк», который обладает сетью из более 650 розничных магазинов электроники и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. По данным отчета Data Insight, розничная выручка «Ситилинка» по итогам 2019 г. составила 90,4 млрд руб., что является вторым результатом по российскому онлайн-ритейлу после Wildberries.

По мнению Бурмистрова, даже самая сдержанная оценка «Ситилинка» может превышать $1 млрд, но владельцы бизнеса, скорее всего, будут ожидать даже большего, что обусловлено ростом всех активов в области e-commerce после успешного IPO Ozon.

Для Сбербанка укрепление позиций на рынке электронной коммерции является стратегическим приоритетом. Так, в конце 2019 г. Лев Хасис, заместитель председателя правления банка, заявил о том, что уже к 2023 г. Сбербанк намерен войти в тройку лидеров российского e-commerce.

В конце ноября 2020 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк официально выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление и сразу включил в него сервис «Сбермаркет» по доставке продуктов из магазинов в офис и на дом (выручка 5,2 млрд руб. по итогам II квартала 2020 г.) и логистическую компанию «Сберлогистика» федерального масштаба. В ноябре Лев Хасис также заявил о планах Сбербанка по запуску собственного портала в сфере онлайн-коммерции.

Чуть позже стало известно о переговорах Сбербанка с «М.Видео» о совместном развитии маркетплейса Googs.ru, запущенного в феврале 2017 г. Кроме того, сообщалось об интересе банка к приобретению не только Googd.ru, но и собственно бизнеса «М.Видео», хотя сторонами эта информация не подтвердилась.

Сбербанк также пытался выйти на рынок интернет-коммерции через приобретение старейшего российского маркетплейса Ozon, однако стороны в итоге не пришли к соглашению, и теперь Ozon должен выплатить банку 1 млрд руб. за срыв некоего договора, что может иметь прямое отношение к сделке по его приобретению.

Начиная с 2009 г. Сбербанк развивал партнерские отношения с «Яндексом», которые завершились полным разрывом в июне 2020 г. В конце 2017 г. Сбербанк также договорился с «Яндексом» о создании СП в сфере электронной коммерции на базе товарного агрегатора «Яндекс.маркет», который впоследствии был дополнен маркетплейсом «Беру». После разрыва с «Яндексом» Сбербанку полностью отошли «Яндекс.деньги», которые теперь переименованы в «Юmoney», но «Яндекс.маркет» по условиям соглашения все же остался у «Яндекса».

Тяжелые времена для руководства Merlion

Компания Merlion основана в 1992 г., она занимается поставками бытовой техники, электроники и программного обеспечения крупнейших мировых брендов, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов).

По данным Forbes, Merlion пятнадцать лет входит в топ-50 крупнейших частных компаний России. В 2020 г. компания заняла 33 место с выручкой 266,6 млрд руб., несмотря на нелегкий год для ее владельцев.

В ноябре 2020 г. совладельцы и топ-менеджер Merlion были арестованы по обвинению по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Если их вина будет доказана, по первой статье им грозит тюремный срок до пяти лет, по второй – до 20 лет. 26 октября 2020 г. совладельцам ИТ-дистрибьютора и Левину по решению Хорошевского районного суда Москвы была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2020 г. 5 ноября 2020 г. Хорошевский суд удовлетворил ходатайство СК и продлил срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г.

По словам представителей бизнесменов, в уголовном деле речь идет именно о покушении на убийство, а не об убийстве.



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