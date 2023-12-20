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Судебная власть Уголовное преступление уголовное наказание правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы тюремное заключение


Честный труд и примерное поведение ускорят твое освобождение СССР, 1964 г. Дородницын В.П. Честный труд и примерное поведение ускорят твое освобождение СССР, 1964 г. Дородницын В.П.
Винсент Ван Гог – Прогулка заключенных (копия Доре) 1890 год. Винсент Ван Гог – Прогулка заключенных (копия Доре) 1890 год.
Честный труд и примерное поведение ускорят твое освобождение СССР, 1964 г. Дородницын В.П.


20.12.2023 Каждое третье преступление в России совершается в сфере ИТ

261 тыс. киберпреступлений. А в октябре ведомство вообще зафиксировало тот факт, что каждое третье преступление в 2023 г. совершается в сфере информационных технологий. «С использованием инфор
15.05.2023 Крупные наркобароны арестованы после переписки в сверхзащищенном мессенджере

в полном объеме. Фото: Politiko.al Sky ECC надежд пользователей не оправдал Как и в случае Sky ECC, преступники пользовались этими приложениями с целью скрыть свои незаконные операции от полице
14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма

случает никакого простора для двоякого толкования юридической формулировки уже нет: подразумевается тюремное заключение. Как рассказал CNews представитель Анны Бутенко, в рамках уголовного дела
10.02.2023 Полиция взломала сверхзащищённый мессенджер и месяцами следила за преступниками

тву наркотиков. У злоумышленников изъята крупная партия запрещённых веществ, оружия и более 4 млн евро. Фото: Exclu Голландская полиция взломала сверхзащищённый мессенджер Exclu и месяцами следила за преступниками Сервис Exclu предлагал очень дорогую подписку: 800 евро за полгода, обещая безопасный надёжно зашифрованный обмен данными - текстовыми, графическими, а также аудио и видео. По дан
02.06.2022 Британский преступник грабил владельцев криптовалют без всяких технологий, а просто с ножом

а переходили из рук в руки с одного криптокошелька на другой, в юридической плоскости оказалось проблемой. И все же Хассан признал себя виновным по трем эпизодам грабежа и был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Его защите удалось добиться мягкого приговора, ссылаясь на достаточно молодой возраст подсудимого и серьезные проблемы в его семье. За преступную деятельность Хассан, конд
27.12.2021 Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий

, что пиратский софт работал на семи компьютерах компании из 14. Людмиле Исламовой удалось избежать тюремных нар Со слов самой Исламовой, она приобрела для своей компании лицензии «1С» на 23 ра
10.11.2021 По всему миру идут поиски и демонстративные аресты «русских хакеров»

ранительным органам удалось конфисковать около $6,1 млн, выплаченных хакерам в качестве выкупа. Эти аресты, судя по всему, являются частью глобальной кампании по поиску и поимке участников шифр
02.11.2021 Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма

ав, и, следовательно, «123 солюшнс» использовала подложные документы о российском происхождении импортной техники, то речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере. По ч. 4 ст. 159 УК такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Поставщик десятков тысяч ПК для МВД может оказаться в тюрьме По данным другого источника, уголовное дело было неким образом ини
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ»

в «Ростехе» не принято. Представители «Эдельвейса» и «Росэлектроники» прокомментировать CNews информацию о переговорах о покупке доли в компании-разработчике отказались. Рынок связывает «Эдельвейс» с арестованным главой «Т-платформ» Компания «Эдельвейс» находится в зоне пристального внимания CNews уже с конца 2020 г., в связи с тем, что множество представителей электронного рынка не сомнева
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев

ере. Как отмечает Reuters со ссылкой на представителей австралийской полиции, в определенный момент преступники настолько расслабились, что даже не пытались использовать в переписке образные вы
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы

вании высокотехнологичных преступлений. Под видом представителей Банка России или Арбитражного суда преступники предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные мед
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы

тформ» было признано кондиционным, и это стало основанием для суда отказать МВД в удовлетворении иска о его замене. Новый поворот в арбитражном разбирательстве МВД с «Т-платформами» грозит проблемами арестованному главе компании Всеволоду Опанасенко В соответствии с принятыми порядками, при пересмотре дела экспертные выводы института судьи уже учитывать не смогут. Возможно, будет назначена

16.12.2020 В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами

ого страхования (ФФОМС). По данным CNews, в этом перечне также есть Минэкономразвития. Какие ИИ-проекты готовятся к реализации в министерствах МВД ИИ потребовался в первую очередь для поиска серийных преступников и составления фотороботов. Об этом, как сообщал CNews, впервые стало известно еще в середине ноября 2020 г. В частности, ИИ нужен ведомству для установления взаимосвязей между собы
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру

в, электронной почты и FTP-серверов, в том числе на продажу. Об успешной операции сообщил Интерпол. Преступники, действующие как минимум с 2017 г., скомпрометировали не менее 500 тыс. государст
16.11.2020 Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков

МВД) разработало проект внедрения искусственного интеллекта (ИИ), который займется поиском серийных преступников и созданием фотороботов. Как пишет «Коммерсант», ИИ будет искать серийных убийц

04.08.2020 Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников

цев, принесла экс-тюремщику 240 тыс. руб. Зачем заключенным мобильные телефоны Отбывающие наказание преступники могут использовать мобильные телефоны для организации подпольных колл-центров с ц
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности

осистем джет» подтвердили CNews проведение в компании обысков, но заверили, что их причина им не известна. Кто именно осуществлял обыски, собеседники CNews уточнить не смогли. В НКК и «Мерлионе» темы арестов и обысков прокомментировать CNews отказались. В «Софтлайне» редакцию заверили в том, что о задержании Сергея Емельченкова им стало известно из сообщений в СМИ. «В нашей компании не пров
12.05.2020 Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют

ь на сборочной линии завода, где собираются электромобили Tesla Model X, Model S, Model 3 и Model Y. Он также отметил, что готов к санкциям со стороны властей, в том числе и к аресту. «Если кого-либо арестуют, пусть это буду я», – написал бизнесмен в личном микроблоге. По данным The Verge, фримонтская фабрика вновь начала выпуск продукции еще во время прошедших выходных. Компания Маска верн
17.03.2020 ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату

«Тюремный» искусственный интеллект Сбербанк начал принимать на работу осужденных преступников

14.02.2020 Председатель совета директоров Samsung ушел в отставку. Его ждет тюрьма

тельности профсоюзов, в конце декабря 2019 г рассмотренном в суде. Ли Хан Сун был признан виновным в нарушении закона Южной Кореи, регулирующего деятельность профсоюзов. В качестве наказания его ждет тюремное заключение сроком на 1,5 года. На момент публикации материала новый председатель совета директоров Samsung назначен не был. По данным агентства, «преемник» Ли Сан Хуна будет назван в б
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру

йн-магазинов в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индонезии, США и других странах мира. Преступники похищали у покупателей данные банковских карт и использовали их для покупки гадже
13.12.2019 Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов

ии (СК) предъявил обвинение двум хакерам в грабеже банков путем взлома банкоматов. В своей «работе» преступники использовали специализированное ПО, буквально заставлявшее банкоматы выгружать де
05.06.2019 Россиянин спилил сотовую вышку, потому что она облучала урожай. Теперь ему грозит тюрьма

язи заявил, что уничтоженная им конструкция откровенно мешала ему. По его словам, испускаемые ей волны негативно сказывались на качестве урожая овощей и фруктов, который он собирал со своего участка. Преступник подчеркнул, что неоднократно жаловался на злополучную вышку в различные инстанции, но так и не дождался никакого решения по его вопросу. Бездействие властей в итоге и толкнуло его вз
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт

щерб от действий преступников составил более 50 млн. руб. Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам. Скрытые смс-команды давали возможност
22.11.2018 Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово

Разработанная NtechLab система распознавания лиц FindFace Security помогла правоохранительным органам Кемерово задержать преступника, находившегося в розыске по подозрению в грабеже. Задержание произошло в результате тестового внедрения 5 камер в магазинах шаговой доступности уже на четвертый день после начала ра
05.09.2018 Эксперты предупредили о новой угрозе криминального криптомайнинга

, но таких устройств очень много и, следовательно, в общей совокупности они предоставляют большой потенциал, при этом, оставляя владельцам смартфонов расходы на электроэнергию и износ. Чаще всего для криминального майнинга мошенники используют несколько схем заражения устройств. «Как правило, в этих случаях злоумышленники маскируют вредоносные программы под пиратские версии лицензионных про
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal

иям, все еще оценивается. Схема действий Как сообщает Group-IB, учетные данные для взлома аккаунтов преступники находили на хакерских форумах. Это были скомпрометированы данные от различных инт
21.06.2018 Получил срок «самый неумелый преступник в интернете»

стях под псевдонимом Биткоинового барона «прежде, чем я уйду» — вероятно, имея в виду надвигающееся тюремное заключение. Это поясняет, почему Такер не заботился о безопасности, в спешке выбирал
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона

щерб от действий преступников составил более 50 млн. руб. Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Ск
23.04.2018 Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД

Сергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД, был выпущен из следственного изолятора под

26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения

(ФСБ) был задержан и преемник Тамодина — Александр Давыдов. В начале декабря 2017 г. ФСБ, Следственный комитет и Главная военная прокуратура провели в офисе компании обыски, результатом которых стали аресты первого замглавы «Воентелекома» Олега Савицкого и бывшего советника гендиректора компании Дмитрия Семилетова. Кроме того, для дачи показаний были задержаны коммерческий директор компании
26.12.2017 ФСБ арестовала хакеров, успевших заразить более 1 тыс. ПК, но не успевших продать данные

туп к конфиденциальной информации, включая данные для совершения онлайн-платежей. Похищенные данные преступники намеревались продать в интернете, но не успели. Использованная ими аппаратура был
22.05.2017 В России арестованы хакеры, обокравшие 1 млн рядовых пользователей смартфонов

ваниями в сфере кибербезопасности.Деятельность группировкиТроянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Чт
18.11.2016 Пойманы преступники, взрывавшие банкоматы Сбербанка

дном из отделений банка. Офис получил незначительные повреждения, пожар после взрыва не начался, но преступники сумели скрыться с деньгами, извлеченными из банкомата.
18.11.2016 Задержаны «подрывники» в офисах Сбербанка

ржан рецидивист из Плесецка, который ночью взорвал банкомат в круглосуточной зоне самообслуживания. Преступник применил для взрыва большой объём газовой смеси, закаченной в банкомат из газовых

16.06.2015 В Красноярске осуждены преступники, совершившие кражу линий связи «Ростелекома»

аботе Управления безопасности Красноярского филиала «Ростелекома» с правоохранительными структурами преступники были оперативно задержаны и понесут законное наказание».
06.03.2015 В Англии прошли массовые аресты хакеров

oo, в ходе которой почтовые адреса и пароли свыше 400 тыс. пользователей были опубликованы онлайн. «Преступники должны осознать, что, совершая преступления в киберпространстве, они не могут сох
17.07.2014 ФБР назвало беспилотные автомобили Google «смертельным оружием»

адачу отстрела от полицейских, говорят в бюро. Но это лишь один из примеров, который привели в ФБР. Преступники могут взламывать компьютерные программы автомобилей и заставлять их двигаться по

08.07.2014 В США арестовали русского хакера. Ожидаемый тюремный срок - 30 лет

финансовую инфраструктуру, нельзя недооценивать». Ближайшие слушания по делу Селезнева состоятся через 2 недели. Они пройдут в суде на Гуаме, находящегося под юрисдикцией США. Хакеру грозит до 30 лет тюремного заключения в случае признания его виновным лишь по одному из 6 пунктов обвинения (мошенничество в банковской сфере). В 2012 г. власти США арестовали 19 хакеров, которые входили в одну
19.09.2013 Алексей Мошков - Ни одно преступление в сфере ИТ не останется безнаказанным

относятся к группе преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Не секрет, что преступность является сложным социальным явлением, зависящим от политических, экономических,


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Fortinet 360 30
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 3
Метро Международная ассоциация 4 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 2
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 2
Linux Foundation 178 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 231 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23795 1556
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11770 717
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4427 634
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58973 433
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15577 420
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27665 379
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44455 366
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23364 346
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12201 327
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7176 309
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26810 299
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5521 287
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6554 273
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9916 266
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2903 249
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5918 247
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2716 233
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9721 233
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3691 221
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10271 200
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16520 200
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1536 192
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23603 189
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22790 178
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1669 174
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2766 174
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13522 161
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20058 160
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11669 157
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2108 151
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10972 147
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8085 142
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13781 139
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1010 133
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10123 132
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28134 130
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14374 130
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19262 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15573 125
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3829 118
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3827 179
Microsoft Windows 15017 159
Google Android 13397 101
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 580 71
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3968 62
Microsoft Windows 2000 8660 62
Apple iPhone - серия смартфонов 6875 53
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4842 51
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 50
Linux OS 9093 48
Apple iOS 7349 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4615 40
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 348 37
Google Play - Google Store - Android Market 3150 33
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 32
Apple iPhone 6 4861 31
Google YouTube - Видеохостинг 2578 31
Microsoft Office 3558 29
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 259 28
Microsoft Skype 2011 28
Microsoft Windows XP 2538 27
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 279 26
WhatsApp Messenger 986 26
JavaScript - JS - язык программирования 1090 25
Oracle Java - язык программирования 2889 23
VK - Mail.ru Одноклассники 1665 23
Apple Mac - Apple Macintosh 2917 23
Apple iPad 3801 23
Microsoft Edge - браузер 1965 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 511 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1877 20
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 434 20
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 109 19
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 561 18
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 17
Apple - App Store 2769 17
Myspace - социальная сеть 636 17
Mozilla Firefox - браузер 1850 17
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 733 16
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 368 16
Путин Владимир 2949 49
Зенкин Денис 262 31
Медведев Дмитрий 1642 25
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 902 25
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 23
Сачков Илья 119 21
Кузнецов Станислав 104 21
Мельникова Анастасия 308 20
Голованов Сергей 53 19
Врублевский Павел 95 18
Corrons Luis - Корронс Луис 106 18
Скулкин Олег 25 17
Стоянов Руслан 33 17
Касперский Евгений 311 17
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 169 16
Соколов Алексей 133 15
Горбатько Александр 105 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 14
Сычев Артем 64 14
Зайцев Михаил 222 14
Демидов Сергей 109 14
Мирошников Борис 62 14
Контемиров Юрий 32 13
Страх Александр 44 13
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 13
Кирюшин Геннадий 90 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 382 13
Левин Борис 52 12
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 12
Волков Дмитрий 60 12
Остапенко Григорий 27 12
Ульянов Владимир 160 12
Гвоздев Дмитрий 117 12
Палей Лев 47 12
Михайлов Сергей 45 12
Докучаев Дмитрий 18 11
Ковалев Александр 158 11
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 20 11
Доля Алексей 67 11
Греф Герман 390 11
Россия - РФ - Российская федерация 133091 1389
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50951 1077
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40713 505
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13119 346
Европа 21390 232
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16033 223
Германия - Федеративная Республика 12397 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16221 187
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13898 168
Украина 7443 140
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13721 131
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США - Калифорния 4553 112
Япония 13115 102
Канада 4779 98
Нидерланды 3411 96
США - Нью-Йорк 3067 91
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3480 84
Индия - Bharat 5255 75
Азия - Азиатский регион 5289 75
Южная Корея - Республика 6463 73
Испания - Королевство 3661 70
Израиль 2670 70
Великобритания - Лондон 2367 69
Италия - Итальянская Республика 4272 64
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Америка - Американский регион 2089 53
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The Register 1505 66
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 909 42
AP - Associated Press 1995 40
РИА Новости 850 36
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 34
NYT - The New York Times 1012 33
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 29
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 26
Известия ИД 554 24
BleepingComputer - Издание 272 21
Bloomberg 1188 20
Forbes - Форбс 711 19
ZDnet 595 17
TorrentFreak (TF) 123 17
The Verge - Издание 522 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1264 15
The Guardian - Британская газета 353 15
Silicon.com 364 14
Washington Profile 142 14
Ведомости 763 13
Wired - Издание 226 12
Ars Technica 404 12
The Washington Post 319 12
Mercury Center 309 12
Newsbytes News Network 379 11
Times 603 11
CNET Networks - CNET News 1642 11
Ananova 250 10
Комсомольская правда ИД 66 9
NEWSru.com 229 9
Российская газета 259 8
FT - Financial Times 1189 7
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1195 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 7
Inquirer 463 7
USA Today 125 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 88
Gartner - Гартнер 3508 43
IDC - International Data Corporation 4883 38
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2821 24
B2B International 50 11
CNews Мишень 159 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 10
Forrester Research 819 9
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 7
Fortune Global 500 285 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 199 6
Juniper Research 515 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Computer Economics 32 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 5
Internet Stock Report 994 5
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 4
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 34 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 4
Frost & Sullivan 200 4
ABI Research 233 3
Recorded Future 13 3
Bear Stearns 79 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 558 3
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 109 2
Vanson Bourne 48 2
S&P 500 555 2
Harris Interactive 81 2
Mordor Intelligence 22 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 2
Markets&Markets Research 109 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 117 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 934 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 12
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 10
РАН - Российская академия наук 1768 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 840 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 9
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 254 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 237 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 6
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 157 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 482 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 770 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 324 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 138 4
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 4
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 3
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 3
ИИИ - Институт исследований интернета 52 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 38 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 474 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 67 3
University of California - Калифорнийский университет 85 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
Cornell University - Корнеллский университет 195 3
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 141 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 142 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 68 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 302 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 53 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 60 2
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Defcon 44 8
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Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 5
Black Hat - Конференция 77 4
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Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 912 2
МТС Телеком Идея 52 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
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Gartner Symposium ITxpo 27 2
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 111 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 118 1
GITEX Technology Week - Выставка 24 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 1
Fortinet Security Day 9 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Ночь в музее 4 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2024 годы.
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