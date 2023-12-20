Каждое третье преступление в России совершается в сфере ИТ 261 тыс. киберпреступлений. А в октябре ведомство вообще зафиксировало тот факт, что каждое третье преступление в 2023 г. совершается в сфере информационных технологий. «С использованием инфор

Крупные наркобароны арестованы после переписки в сверхзащищенном мессенджере в полном объеме. Фото: Politiko.al Sky ECC надежд пользователей не оправдал Как и в случае Sky ECC, преступники пользовались этими приложениями с целью скрыть свои незаконные операции от полице

Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма случает никакого простора для двоякого толкования юридической формулировки уже нет: подразумевается тюремное заключение. Как рассказал CNews представитель Анны Бутенко, в рамках уголовного дела

Полиция взломала сверхзащищённый мессенджер и месяцами следила за преступниками тву наркотиков. У злоумышленников изъята крупная партия запрещённых веществ, оружия и более 4 млн евро. Фото: Exclu Голландская полиция взломала сверхзащищённый мессенджер Exclu и месяцами следила за преступниками Сервис Exclu предлагал очень дорогую подписку: 800 евро за полгода, обещая безопасный надёжно зашифрованный обмен данными - текстовыми, графическими, а также аудио и видео. По дан

Британский преступник грабил владельцев криптовалют без всяких технологий, а просто с ножом а переходили из рук в руки с одного криптокошелька на другой, в юридической плоскости оказалось проблемой. И все же Хассан признал себя виновным по трем эпизодам грабежа и был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Его защите удалось добиться мягкого приговора, ссылаясь на достаточно молодой возраст подсудимого и серьезные проблемы в его семье. За преступную деятельность Хассан, конд

Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий , что пиратский софт работал на семи компьютерах компании из 14. Людмиле Исламовой удалось избежать тюремных нар Со слов самой Исламовой, она приобрела для своей компании лицензии «1С» на 23 ра

По всему миру идут поиски и демонстративные аресты «русских хакеров» ранительным органам удалось конфисковать около $6,1 млн, выплаченных хакерам в качестве выкупа. Эти аресты, судя по всему, являются частью глобальной кампании по поиску и поимке участников шифр

Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма ав, и, следовательно, «123 солюшнс» использовала подложные документы о российском происхождении импортной техники, то речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере. По ч. 4 ст. 159 УК такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Поставщик десятков тысяч ПК для МВД может оказаться в тюрьме По данным другого источника, уголовное дело было неким образом ини

«Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» в «Ростехе» не принято. Представители «Эдельвейса» и «Росэлектроники» прокомментировать CNews информацию о переговорах о покупке доли в компании-разработчике отказались. Рынок связывает «Эдельвейс» с арестованным главой «Т-платформ» Компания «Эдельвейс» находится в зоне пристального внимания CNews уже с конца 2020 г., в связи с тем, что множество представителей электронного рынка не сомнева

Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев ере. Как отмечает Reuters со ссылкой на представителей австралийской полиции, в определенный момент преступники настолько расслабились, что даже не пытались использовать в переписке образные вы

В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы вании высокотехнологичных преступлений. Под видом представителей Банка России или Арбитражного суда преступники предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные мед

Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы тформ» было признано кондиционным, и это стало основанием для суда отказать МВД в удовлетворении иска о его замене. Новый поворот в арбитражном разбирательстве МВД с «Т-платформами» грозит проблемами арестованному главе компании Всеволоду Опанасенко В соответствии с принятыми порядками, при пересмотре дела экспертные выводы института судьи уже учитывать не смогут. Возможно, будет назначена

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами ого страхования (ФФОМС). По данным CNews, в этом перечне также есть Минэкономразвития. Какие ИИ-проекты готовятся к реализации в министерствах МВД ИИ потребовался в первую очередь для поиска серийных преступников и составления фотороботов. Об этом, как сообщал CNews, впервые стало известно еще в середине ноября 2020 г. В частности, ИИ нужен ведомству для установления взаимосвязей между собы

Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру в, электронной почты и FTP-серверов, в том числе на продажу. Об успешной операции сообщил Интерпол. Преступники, действующие как минимум с 2017 г., скомпрометировали не менее 500 тыс. государст

Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков МВД) разработало проект внедрения искусственного интеллекта (ИИ), который займется поиском серийных преступников и созданием фотороботов. Как пишет «Коммерсант», ИИ будет искать серийных убийц

Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников цев, принесла экс-тюремщику 240 тыс. руб. Зачем заключенным мобильные телефоны Отбывающие наказание преступники могут использовать мобильные телефоны для организации подпольных колл-центров с ц

В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности осистем джет» подтвердили CNews проведение в компании обысков, но заверили, что их причина им не известна. Кто именно осуществлял обыски, собеседники CNews уточнить не смогли. В НКК и «Мерлионе» темы арестов и обысков прокомментировать CNews отказались. В «Софтлайне» редакцию заверили в том, что о задержании Сергея Емельченкова им стало известно из сообщений в СМИ. «В нашей компании не пров

Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету американских властей: Пусть меня арестуют ь на сборочной линии завода, где собираются электромобили Tesla Model X, Model S, Model 3 и Model Y. Он также отметил, что готов к санкциям со стороны властей, в том числе и к аресту. «Если кого-либо арестуют, пусть это буду я», – написал бизнесмен в личном микроблоге. По данным The Verge, фримонтская фабрика вновь начала выпуск продукции еще во время прошедших выходных. Компания Маска верн

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату «Тюремный» искусственный интеллект Сбербанк начал принимать на работу осужденных преступников

Председатель совета директоров Samsung ушел в отставку. Его ждет тюрьма тельности профсоюзов, в конце декабря 2019 г рассмотренном в суде. Ли Хан Сун был признан виновным в нарушении закона Южной Кореи, регулирующего деятельность профсоюзов. В качестве наказания его ждет тюремное заключение сроком на 1,5 года. На момент публикации материала новый председатель совета директоров Samsung назначен не был. По данным агентства, «преемник» Ли Сан Хуна будет назван в б

В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру йн-магазинов в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индонезии, США и других странах мира. Преступники похищали у покупателей данные банковских карт и использовали их для покупки гадже

Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов ии (СК) предъявил обвинение двум хакерам в грабеже банков путем взлома банкоматов. В своей «работе» преступники использовали специализированное ПО, буквально заставлявшее банкоматы выгружать де

Россиянин спилил сотовую вышку, потому что она облучала урожай. Теперь ему грозит тюрьма язи заявил, что уничтоженная им конструкция откровенно мешала ему. По его словам, испускаемые ей волны негативно сказывались на качестве урожая овощей и фруктов, который он собирал со своего участка. Преступник подчеркнул, что неоднократно жаловался на злополучную вышку в различные инстанции, но так и не дождался никакого решения по его вопросу. Бездействие властей в итоге и толкнуло его вз

В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт щерб от действий преступников составил более 50 млн. руб. Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам. Скрытые смс-команды давали возможност

Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово Разработанная NtechLab система распознавания лиц FindFace Security помогла правоохранительным органам Кемерово задержать преступника, находившегося в розыске по подозрению в грабеже. Задержание произошло в результате тестового внедрения 5 камер в магазинах шаговой доступности уже на четвертый день после начала ра

Эксперты предупредили о новой угрозе криминального криптомайнинга , но таких устройств очень много и, следовательно, в общей совокупности они предоставляют большой потенциал, при этом, оставляя владельцам смартфонов расходы на электроэнергию и износ. Чаще всего для криминального майнинга мошенники используют несколько схем заражения устройств. «Как правило, в этих случаях злоумышленники маскируют вредоносные программы под пиратские версии лицензионных про

В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal иям, все еще оценивается. Схема действий Как сообщает Group-IB, учетные данные для взлома аккаунтов преступники находили на хакерских форумах. Это были скомпрометированы данные от различных инт

Получил срок «самый неумелый преступник в интернете» стях под псевдонимом Биткоинового барона «прежде, чем я уйду» — вероятно, имея в виду надвигающееся тюремное заключение. Это поясняет, почему Такер не заботился о безопасности, в спешке выбирал

В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона щерб от действий преступников составил более 50 млн. руб. Троянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Ск

Выпущен из СИЗО глава AT Consulting, арестованный ФСБ за ИТ-систему МВД Сергей Шилов под домашним арестом Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов, арестованный в феврале по делу о злоупотреблениях при создании «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД, был выпущен из следственного изолятора под

Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения (ФСБ) был задержан и преемник Тамодина — Александр Давыдов. В начале декабря 2017 г. ФСБ, Следственный комитет и Главная военная прокуратура провели в офисе компании обыски, результатом которых стали аресты первого замглавы «Воентелекома» Олега Савицкого и бывшего советника гендиректора компании Дмитрия Семилетова. Кроме того, для дачи показаний были задержаны коммерческий директор компании

ФСБ арестовала хакеров, успевших заразить более 1 тыс. ПК, но не успевших продать данные туп к конфиденциальной информации, включая данные для совершения онлайн-платежей. Похищенные данные преступники намеревались продать в интернете, но не успели. Использованная ими аппаратура был

В России арестованы хакеры, обокравшие 1 млн рядовых пользователей смартфонов ваниями в сфере кибербезопасности.Деятельность группировкиТроянская программа, которую использовали преступники, позволяла им получать доступ к смартфонам, управляемым одной из мобильных ОС. Чт

Пойманы преступники, взрывавшие банкоматы Сбербанка дном из отделений банка. Офис получил незначительные повреждения, пожар после взрыва не начался, но преступники сумели скрыться с деньгами, извлеченными из банкомата.

Задержаны «подрывники» в офисах Сбербанка ржан рецидивист из Плесецка, который ночью взорвал банкомат в круглосуточной зоне самообслуживания. Преступник применил для взрыва большой объём газовой смеси, закаченной в банкомат из газовых

В Красноярске осуждены преступники, совершившие кражу линий связи «Ростелекома» аботе Управления безопасности Красноярского филиала «Ростелекома» с правоохранительными структурами преступники были оперативно задержаны и понесут законное наказание».

В Англии прошли массовые аресты хакеров oo, в ходе которой почтовые адреса и пароли свыше 400 тыс. пользователей были опубликованы онлайн. «Преступники должны осознать, что, совершая преступления в киберпространстве, они не могут сох

ФБР назвало беспилотные автомобили Google «смертельным оружием» адачу отстрела от полицейских, говорят в бюро. Но это лишь один из примеров, который привели в ФБР. Преступники могут взламывать компьютерные программы автомобилей и заставлять их двигаться по

В США арестовали русского хакера. Ожидаемый тюремный срок - 30 лет финансовую инфраструктуру, нельзя недооценивать». Ближайшие слушания по делу Селезнева состоятся через 2 недели. Они пройдут в суде на Гуаме, находящегося под юрисдикцией США. Хакеру грозит до 30 лет тюремного заключения в случае признания его виновным лишь по одному из 6 пунктов обвинения (мошенничество в банковской сфере). В 2012 г. власти США арестовали 19 хакеров, которые входили в одну