Индексная книга (каталог) CNews*
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Стоянов Руслан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 43
Стоянов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Михайлов Сергей 59 18
|Докучаев Дмитрий 21 14
|Врублевский Павел 106 12
|Фомченков Георгий 10 8
|Артимович Игорь 31 5
|Артимович Дмитрий 45 5
|Пермяков Максим 31 4
|Артимовичи (братья) 23 4
|Сачков Илья 126 4
|Фомченков Григорий 3 3
|Заколупина Марина 8 3
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 61 3
|Волков Дмитрий 69 3
|Гусев Игорь 19 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Тимакова Наталья 18 2
|Чекунов Игорь 11 2
|Дадинский Сергей 11 2
|Иванов Всеволод 7 2
|Олевский Сергей 12 2
|Попелышей Дмитрий 4 2
|Вербицкий Азамат 2 2
|Сарбин Александр 4 2
|Жаров Александр 182 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Голикова Татьяна 57 2
|Аникеев Владимир 3 2
|Голенков Руслан 1 1
|Мелехин Иван 24 1
|Зайцев Игорь 4 1
|Окулева Мария 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 695 1
|Мальцев Станислав 6 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Морозов Евгений 18 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Ковыршин Алексей 13 1
|Зенкин Денис 263 1
|Масленников Денис 19 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1513 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.