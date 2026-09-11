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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стоянов Руслан

СОБЫТИЯ


11.09.2026 Отсидевший за госизмену бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ пожаловался на конфискацию имущества 1
10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы 1
28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
07.08.2025 ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве 1
02.07.2025 Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 2
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 3
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 1
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 1
07.03.2017 IDC впервые посчитала, сколько в России платят за исследования киберкриминала 1
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 2
30.01.2017 Хакер, похищавший переписку высокопоставленных чиновников, арестован ФСБ 1
25.01.2017 «Лаборатория Касперского» открестилась от топ-менеджера, арестованного ФСБ 2
25.01.2017 Топ-менеджер «Касперского» арестован ФСБ 1
01.06.2016 Пресечена деятельность киберпреступников, похитивших у россиян более 3 млрд руб. 1
05.12.2014 ЦБ создаст центр реагирования на киберугрозы 1
04.03.2014 В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 1
03.03.2014 ФСБ с «Касперским» поймали хакеров, пытавшихся ограбить Сбербанк 1
06.02.2014 На сайте nosochi2014.com хакеры похищают банковскую информацию посетителей 1
31.01.2014 Ru-Center и «Лаборатория Касперского» объединили усилия по борьбе с киберугрозами в Сети 1
24.12.2013 «Лаборатория Касперского» о практике расследования киберпреступлений 1
05.12.2013 58% российских компаний не обучают сотрудников правилам ИТ-безопасности 1
03.12.2013 Объем хищений через системы ДБО упал до 13 млрд руб. 1
02.12.2013 Черный рынок ИТ составляет 5–8% легального 1
02.12.2013 Российские суды снисходительны к киберпреступникам 1
24.10.2013 19% компаний в России не планируют разрабатывать политики ИТ-безопасности 1
07.10.2013 19% компаний в России не планируют разрабатывать политики ИТ-безопасности 1
06.09.2013 «Лаборатория Касперского» помогла задержать киберпреступника 1
22.05.2013 «Касперский» нанял силовиков для ИБ-расследований 1
06.04.2006 МВД: компании умалчивают о преступлениях в Сети 1

Публикаций - 38, упоминаний - 43

Стоянов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5693 34
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 952 10
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 186 10
Verisign 362 7
I-Defence 4 4
InfoWatch - Инфовотч 1192 3
Информзащита 949 3
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 88 3
Spamhaus 43 2
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 2
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 2
TeamIdea - ВАЙВИС - YWIS 5 2
Microsoft Corporation 25833 2
Meta Platforms - Facebook 4627 2
Telegram Group 2971 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 299 2
Leta Group - Лета Групп 282 2
Google LLC 12755 1
Андэк 39 1
Anonymous Caucasus - Кавказские анонимусы - Хакерская группировка 6 1
Ростелеком 11009 1
Broadcom - VMware 2621 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Cisco Systems 5377 1
Yandex - Яндекс 9311 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1818 1
ESET - ESET Software 1163 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 421 1
Citrix Systems 871 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Yahoo! 3728 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 502 1
Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 385 1
Trend Micro 652 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 520 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 10
Assist - Ассист 219 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8962 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
Visa International 1996 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Go Invest - ГО Инвест 7 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1347 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
ПСБ - Промсвязьбанк 969 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1948 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3675 24
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 17
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 877 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 10
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 8
Судебная власть - Judicial power 2517 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1214 6
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 217 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5727 4
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 782 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 96 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Районные суды РФ 196 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3708 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3211 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 344 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Военный суд Российской Федерации 1 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Демократическая политическая партия США 123 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35477 30
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3853 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14366 15
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6592 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5553 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3420 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8404 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4497 7
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1441 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7947 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13772 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17063 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5864 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33740 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6296 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7699 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27015 4
Электронный билет - e-ticket 176 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2834 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1224 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1999 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1027 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26477 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3340 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3080 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18263 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2682 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4628 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9608 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8720 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4582 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 2
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 179 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 888 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2064 2
Оповещение и уведомление - Notification 6054 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4204 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9350 2
Crutop 11 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5797 3
Rx-Promotion 12 3
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 3
ELMA 365 Low-code BPM 193 2
Google Android 15319 2
Kaspersky Security Center - KSC 84 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 2
Google - Gmail 1026 2
Microsoft Access 61 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Бифит - iBank 60 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
SpamDot 11 1
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 11 1
Spamit 14 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Mac Defender 7 1
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 27 1
SpamPromo 2 1
ELMA 365 Fintech 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 3013 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 1
Apple macOS 2443 1
Microsoft Windows 16963 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 329 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 894 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 489 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 64 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1378 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1451 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 94 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 1
Михайлов Сергей 59 18
Докучаев Дмитрий 21 14
Врублевский Павел 106 12
Фомченков Георгий 10 8
Артимович Игорь 31 5
Артимович Дмитрий 45 5
Пермяков Максим 31 4
Артимовичи (братья) 23 4
Сачков Илья 126 4
Фомченков Григорий 3 3
Заколупина Марина 8 3
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 61 3
Волков Дмитрий 69 3
Гусев Игорь 19 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Тимакова Наталья 18 2
Чекунов Игорь 11 2
Дадинский Сергей 11 2
Иванов Всеволод 7 2
Олевский Сергей 12 2
Попелышей Дмитрий 4 2
Вербицкий Азамат 2 2
Сарбин Александр 4 2
Жаров Александр 182 2
Дворкович Аркадий 216 2
Голикова Татьяна 57 2
Аникеев Владимир 3 2
Голенков Руслан 1 1
Мелехин Иван 24 1
Зайцев Игорь 4 1
Окулева Мария 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 695 1
Мальцев Станислав 6 1
Ельцин Борис. 99 1
Морозов Евгений 18 1
Бабенко Алексей 9 1
Ковыршин Алексей 13 1
Зенкин Денис 263 1
Масленников Денис 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 167476 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 15
Канада 5090 5
Канада - Нью-Денвер 4 4
Москва - ЮВАО - Лефортово 38 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 4
Украина 7940 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 3
Азия - Азиатский регион 5943 3
Сингапур - Республика 1959 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 3
Америка - Американский регион 2208 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2871 2
Нидерланды 3761 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 642 2
Таиланд - Королевство 935 2
США - Аризона 549 2
США - Иллинойс 340 2
Мальдивы - Мальдивская Республика 78 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 153 2
Украина - Львов 101 1
Маврикий - Республика 53 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 56 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 100 1
Украина - Одесса 197 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 50 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 193 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 56 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1269 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Индия - Bharat 5893 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3484 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1466 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3166 19
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