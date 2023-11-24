Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система

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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 107 315 ₽*
СОБЫТИЯ
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|24.11.2023
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Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей
Врублевского Мещанский районный суд начал рассмотрение уголовного дела основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в создании мошеннического сайта king-donate.com. Вм
|24.10.2022
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Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги
. Изъятие произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Копия решения суда имеется в распоряжении CNews. Обыск дома у А
|03.10.2022
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Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании
Суд снял денежную ответственность с Павла Врублевского за банкротство Chronopay Девятый арбитражный апелляционный суд внес изменения в решение Арбитражного суда Мо
|05.08.2022
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Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб
Игорем провел DDoS-атаку против «Аэрофлота», заказчиком которой выступал владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский. В середине 2000-х годов братья Артимовичи, уроженцы города Кинги
|19.05.2022
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С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов
Павла Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay привлекли к субсидиарной ответственности Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявле
|14.03.2022
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Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца
Суд санкционировал арест Врублевского Мещанский районный суд Москвы на два месяца заключил под стражу основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского по подозрению в мошенничестве. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Врублевский был задержан 10 марта 2022 г. Уголовное дело в отношении него рассле
|10.03.2022
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Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский
Задержание Павла Врублевского Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский задержан в Москве по делу об экономическом преступлении, сообщило
|23.09.2021
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У основателя Chronopay требуют миллионы
Иск против Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay В Арбитражный суд Москвы поступило заявление арбитражного управляющего «Хронопэй Се
|30.04.2020
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Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели
Дмитрий Артимович отсудил у Chronopay 2 миллиона Бывший топ-менеджер платежной системы Chronopay Дмитрий Артимович
|20.09.2019
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ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн
Процессинговая компания ChronoPay, участник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ России, предупреждает о возможности подмены данных получателя платежа при не
|07.06.2019
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Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ»
Центральный банк России, в лице первого заместителя директора департамента информационной безопасности Артема Сычева, и международная процессинговая компания Chronopay подписали соглашение о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам. Основной целью сотрудничества является исследование компьютерных инцидентов для выявления законо
|09.07.2018
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«Заморожены» счета Chronopay
У Chronopay образовалась задолженность по налогам Федеральная налоговая служба (ФНС) приостанов
|05.10.2017
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Chronopay подключилась к онлайн-кассам
Orange Data объявила о том, что Chronopay подключила инновационный сервис по аренде онлайн-касс Orange Data. Теперь все интернет-магазины, которые работают с Chronopay, получили возможность отправлять онлайн-чеки своим
|03.03.2017
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Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay
Павел Врублевский «сдал» сотрудников ФСБ Сенсационное признание сделал основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский. Он утверждает, что переданные им сведения легли в основу громкого уголовного дела о государственной измене, в рамках которого был арестован ряд известных специалист
|27.06.2016
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Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay
Мобильный оператор Tele2 и международный оператор интернет-платежей ChronoPay объявили о начале сотрудничества. Теперь всем клиентам оператора доступна услуга «Автоплатеж», работающая на базе технологий ChronoPay. В июне число пользователей сервиса «Авто
|23.03.2016
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ChronoPay запустил услугу денежных переводов с карты на карту
Оператор интернет-платежей ChronoPay объявил о запуске услуги перевода денежных средств с карты на карту. Услуга доступна для физических лиц и поддерживает переводы на карты всех банков России. Переводы осуществляются мг
|17.03.2016
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ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли»
Международная платежная система ChronoPay на правах полноправного партнера вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли». Своей задачей компания видит совершенствование законодательства с целью укрепления позиций добросо
|11.12.2015
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Расследование: Как владелец Chronopay спас русского хакера от NASA
ме спамеров spamdot.biz. В системе электронных платежей Webmoney аккаунт с ником Gugle записан за Дмитрием Сергеевичем Нечоводом. Кребс утверждает, что в 2010 г. владелец российской платежной системы Chronopay Павел Врублевский сам рассказал ему о Gugle и о его проблемах с правоохранительными органами. Павел Врублевский, который, по мнению Брайана Кребса, предупредил хакера Gugle об интерес
|01.12.2015
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Генеральным директором ChronoPay назначен Сергей Олевский
Решением руководства ChronoPay Group генеральным директором компании «ХроноПэй» назначен Сергей Олевский, ранее за
|20.08.2015
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KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato
Компании ChronoPay и KupiVip Group подписали соглашение, согласно которому к платёжной платформе подключается магазин обуви и аксессуаров Sapato.ru. Последний был приобретён KupiVip Group у Ozon Group в
|07.08.2015
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ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию
Процессинговая компания ChronoPay перенесла основные серверные мощности на российский хостинг DataPro. За одну ночь до четверти онлайн-транзакций Рунета вернулось в РФ, сообщили CNews в ChronoPay. Данная мера с
|22.07.2015
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ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей
Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей, и международный форекс-брокер «Альпари» (Alpari) подписали соглашение о сотрудничестве в области приёма платежей. Как сообщили CNews в ChronoPay, п
|16.07.2015
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Сергей Олевский стал исполнительным директором ChronoPay
Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей, объявила о повышении Сергея Олевского в должности до исполнительного директора в соответствии с указом руководства компании. Как сообщили CNews в Chron
|10.07.2015
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ChronoPay и «Тинькофф Банк» договорились о партнерстве
Оператор интернет-платежей ChronoPay и «Тинькофф Банк» заключили партнёрское соглашение на эквайринг. Об этом CNews сообщили в ChronoPay. С появлением «Тинькофф Банка» в пуле банков-партнёров клиентам ChronoPay
|02.07.2015
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Знаменитый проект «Росправосудие» получил поддержку ChronoPay
как их российским коллегам, что в конечном счёте повысит уровень юридической грамотности населения и, как следствие, справедливость судебной системы», — пояснили CNews представители проекта. Участие ChronoPay Запуск зарубежных проектов «Росправосудия» произошел при поддержке процессинговой компании ChronoPay. Факт оказания этой поддержки не отрицают ни один из основателей сервиса Ва
|22.01.2015
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ChronoPay заключил контракт с «Центром аэронавигационной информации»
Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей по банковским картам, часть холдинга RNP, заключила контракт с ФГУП «Центр аэронавигационной информации». Как результат, теперь при покупке продукции ЦАИ с
|18.12.2014
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«Связной Банк» и ChronoPay договорились о сотрудничестве по интернет-платежам
Оператор интернет-платежей ChronoPay и «Связной Банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, клиенты ChronoPay будут иметь возможность добавить на своих сайтах ещё один способ оплаты, а клиенты
|05.12.2014
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ChronoPay опубликовал статистику запросов от МВД по карточному мошенничеству за 2013 и 2014 годы
Компания ChronoPay намерена оказывать поддержку, если такая от неё потребуется, структуре «Центробанка», которая будет заниматься сбором и обработкой информации о выявленных киберугрозах. По сообщениям
|20.11.2014
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ChronoPay предложил рынку платёжный IVR
Оператор интернет-платежей ChronoPay представил услугу совершения платежей при помощи тонального набора на телефоне. Впе
|25.08.2014
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Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики
В материалах уголовного дела о Ddos-атаке на «Аэрофлот», заказчиком которой был признан владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский (вышел из колонии весной 2014 г. по УДО), содержится информация о партнерской онлайн-сети по подпольной продаже фармацевтических препаратов RX-Promotion. На допросах
|30.04.2014
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Основатель Chronopay выходит на свободу
Суд удовлетворил ходатайство основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского об условно-досрочном освобождении. Об этом CNews сообщил источник в правоохранительных органах. Выход на свободу Врублевского ожидается после майских праздников. В
|26.11.2013
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Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот»
Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела о DDoS-атаке на «Аэрофлот». Ранее Тушинский районный суд признал виновными в атаке владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского как организатора и братьев Игоря и Дмитрия Артимовичей, а также сотрудника службы безопасности Chronopay Максима Пермякова как исполнителей. Напомним, атака
|13.11.2013
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Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова
Основатель и владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский сменил адвоката. Вместо Людимилы Айвар его интересы теперь будет представлять защитник Генрих Падва. Напомним, летом Тушинский районный суд Москвы приговорил предпри
|25.10.2013
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Рейдеры атаковали Chronopay через ЕГРЮЛ
Платежная система Chronopay сообщила о попытке рейдерского захвата компании. Неустановленные лица внести в Един
|31.07.2013
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Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот"
"Ассист", из-за которой летом 2010 г. в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее крупнейшего клиента - "Аэрофлота". Заказчик атаки - владелец конкурирующей платежной системы Chronopay Павел Врублевский вместе с исполнителями - братьями Игорем и Дмитрием Артимовичами - получили по 2,5 года колонии. Посреднику между ними - сотруднику службы безопасности Chronopay<
|12.07.2013
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Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы
е против "Аэрофлота" прокурор Сергей Котов потребовал приговорить трех из четырех фигурантов дела к реальным срокам наказания. Речь идет о предполагаемом заказчике атаки - владельце платежной системы Chronopay Павле Врублевском и исполнителях - братьях Игоре и Дмитрии Артимовичах. Для каждого из них прокурор попросил по 3 года в колонии общего режима. Четвертого фигуранта - сотрудника служб
|02.07.2013
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Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот»
Как уже сообщал CNews, главный обвиняемый по делу о Ddos-атаке против «Аэрофлота» - владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский — в ходе слушаний в Тушинском районном суде Москвы отказался от своих признательных показаний. В ходе слушаний он объяснил суду, почему для него не было смысла заказ
|25.06.2013
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Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний
инский районный суд Москвы, рассматривающий дело о Ddos-атаке против «Аэрофлота», заслушал показания обвиняемых. Трое из четырех фигурантов, включая главного обвиняемого — владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского — отказались от данных на этапе предварительного следствия признательных показаний. Напомним, в июле 2010 г. платежная система «Ассист» подвергалась Ddos-атаке, всл
|18.06.2013
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Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот»
было приобрести электронные билеты на сайте основного клиента системы – «Аэрофлота». Напомним, следствие ФСБ установило, что заказчиком атаки был владелец конкурирующей с «Ассистом» платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого недавно вновь взяли под стражу. Вычислить предполагаемых заказчика и исполнителей ФСБ смогла благодаря «оперативным возможностям» в системе Webmoney. Обнар
|05.06.2013
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Владельца Chronopay арестовали за угрозу свидетелю
Тушинский районный суд Москвы принял решение арестовать владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Соответствующее ходатайство прокуратуры судья Наталья Лунина удовлетворила в ходе сегодняшнего заседания, сообщил CNews представитель Врублевского. Напомним, Врубл
Chronopay и организации, системы, технологии, персоны:
|Врублевский Павел 105 98
|Артимович Дмитрий 45 34
|Артимович Игорь 31 30
|Пермяков Максим 31 29
|Михайлов Сергей 58 22
|Артимовичи (братья) 23 22
|Гусев Игорь 19 16
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 13
|Шмаков Дмитрий 15 13
|Докучаев Дмитрий 20 12
|Дадинский Сергей 11 11
|Стоянов Руслан 37 10
|Олевский Сергей 12 10
|Ковыршин Алексей 13 9
|Котов Сергей 17 8
|Лунина Наталья 8 8
|Беляев Алексей 37 7
|Заколупина Марина 8 7
|Фомченков Георгий 9 6
|Мальцев Станислав 6 6
|Путин Владимир 3454 6
|Нечовод Дмитрий 5 5
|Зайцев Павел 48 5
|Кабаенков Юрий 5 5
|Berkis-Bergs Martins - Беркис-Бергс Мартинш 5 5
|Ким Борис 75 4
|Ступин Дмитрий 5 4
|Морозов Евгений 18 4
|Войтенко Игорь 6 4
|Айвар Людмила 4 4
|Курочкина Анастасия 4 4
|Акимова Надежда 6 4
|Иванов Сергей 405 3
|Жиленков Михаил 3 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Ельцин Борис. 99 3
|Андреев Максим 41 3
|Фомченков Григорий 3 3
|Куваев Леонид 7 3
|Твердынин Марк 19 3
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