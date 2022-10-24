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Chronopay Хронопэй Хронопей Сервисез Хронопей Восток электронная платёжная система

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система


24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги
03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб
19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов
14.03.2022 Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели
20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн
07.06.2019 Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ»
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay
05.10.2017 Chronopay подключилась к онлайн-кассам
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay
23.03.2016 ChronoPay запустил услугу денежных переводов с карты на карту
17.03.2016 ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли»
11.12.2015 Расследование: Как владелец Chronopay спас русского хакера от NASA
01.12.2015 Генеральным директором ChronoPay назначен Сергей Олевский
20.08.2015 KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato
07.08.2015 ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию
22.07.2015 ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей
16.07.2015 Сергей Олевский стал исполнительным директором ChronoPay
10.07.2015 ChronoPay и «Тинькофф Банк» договорились о партнерстве
02.07.2015 Знаменитый проект «Росправосудие» получил поддержку ChronoPay
22.01.2015 ChronoPay заключил контракт с «Центром аэронавигационной информации»
18.12.2014 «Связной Банк» и ChronoPay договорились о сотрудничестве по интернет-платежам
05.12.2014 ChronoPay опубликовал статистику запросов от МВД по карточному мошенничеству за 2013 и 2014 годы
20.11.2014 ChronoPay предложил рынку платёжный IVR
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики
30.04.2014 Основатель Chronopay выходит на свободу
26.11.2013 Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот»
13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова
25.10.2013 Рейдеры атаковали Chronopay через ЕГРЮЛ
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот"
12.07.2013 Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы
02.07.2013 Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот»
25.06.2013 Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот»
05.06.2013 Владельца Chronopay арестовали за угрозу свидетелю
05.06.2013 Основатель Chronopay Павел Врублевский вновь арестован

Публикаций - 170, упоминаний - 225

Chronopay упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Webmoney 523 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4144 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 13
Yandex - Яндекс 5646 10
Group-IB - Группа информационной безопасности 463 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 9
Google LLC 10922 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 8
Verisign 358 8
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 197 8
PayPal 646 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 7
VK - Mail.ru Group 3197 5
Sabre Corporation 155 4
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 444 4
Softkey - Софткей 207 4
1С-Битрикс - Bitrix 502 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 827 4
Apple Inc 11169 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 4
I-Defence 4 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 3
Spamhaus 38 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 231 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2619 2
SAP SE 4873 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 2
Microsoft Corporation 23470 2
Центел - Центральный телеграф 408 2
Информзащита 681 2
Intel Corporation 11657 2
ФОРС - Центр разработки 555 2
Sony 6480 2
Цифра ГК 2142 2
Lenovo Group 2165 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1921 2
Amazon Inc - Amazon.com 2797 2
Meta Platforms - Facebook 4336 2
Assist - Ассист 202 63
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 62
Visa International 1872 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 32
ВТБ - ВТБ24 660 16
Альфа-Банк 1594 14
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 13
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 11
JCB International 137 9
Diners Club International - платёжная система 80 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 871 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 7
American Express - Amex 310 6
Qiwi 923 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1007 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 5
eBay Inc 1596 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 4
Связной ГК 1334 3
ПСБ - Промсвязьбанк 732 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 876 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 3
Рапида НКО - платежные система 142 3
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 3
ЮКОС НК 149 2
Связной Банк 89 2
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 108 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 20 2
Трансаэро - авиакомпания 58 2
Русский стандарт Банк 384 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 295 2
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 289 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 2
Почта России ПАО 1983 2
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 29 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 52
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 623 31
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 17
Судебная власть - Judicial power 2086 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 14
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 838 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 8
Президент Российской Федерации 3701 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 523 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 5
Администрация Президента РФ 977 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 150 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации 32 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 1
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 26 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 10 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 20 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
НПС - Национальный платежный совет 26 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 83 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 78 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 331 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 3
Демократическая политическая партия США 116 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 93
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4373 89
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2405 66
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9691 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 51
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11146 31
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 715 24
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25599 23
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3506 23
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 23
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1168 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15048 16
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 12
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3485 11
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11622 11
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9073 10
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12939 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3468 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2609 8
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5224 8
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2348 8
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 667 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7470 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14799 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13201 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17288 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5441 6
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 955 6
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 1349 5
Rx-Promotion 12 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 12
Crutop 11 11
Microsoft Windows 2000 12660 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 859 9
Spamit 14 7
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 6
AllOfMP3.com 49 6
Microsoft Windows 14416 5
Microsoft Skype 1972 5
Mac Defender 6 4
Apple iTunes Store 1063 4
Spamdot.biz 7 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
Visa Electron 63 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 680 4
Age of Kings 3444 4
Rx-Partners Affilate Programm 4 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 246 3
Мамба - Mamba - Служба знакомств 104 3
Cisco Jabber - Мессенджер 133 3
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2865 3
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 442 3
Qiwi Кошелек 193 2
UMI.CMS 64 2
MasterCard Maestro 148 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 2
Kaspersky DDoS Prevention 27 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 2
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 385 2
Яндекс.Директ 240 2
Apple macOS 1705 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 2
Google Gmail 833 2
Alibaba Group - AliPay 71 2
Webmoney Transfer 147 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - антивирусная программа 205 2
Врублевский Павел 93 88
Пермяков Максим 28 28
Артимович Игорь 28 28
Артимович Дмитрий 34 28
Артимовичи (братья) 21 21
Михайлов Сергей 42 20
Гусев Игорь 19 16
Шмаков Дмитрий 15 13
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 12
Дадинский Сергей 11 11
Докучаев Дмитрий 17 11
Стоянов Руслан 33 10
Ковыршин Алексей 9 9
Лунина Наталья 8 8
Олевский Сергей 8 8
Котов Сергей 17 8
Мальцев Станислав 6 6
Фомченков Георгий 9 6
Путин Владимир 2719 5
Зайцев Павел 45 5
Заколупина Марина 5 5
Ступин Дмитрий 5 4
Войтенко Игорь 6 4
Нечовод Дмитрий 4 4
Ким Борис 73 4
Айвар Людмила 4 4
Курочкина Анастасия 4 4
Кабаенков Юрий 4 4
Андреев Максим 35 3
Иванов Сергей 369 3
Ельцин Борис. 74 3
Евсеев Никита 3 3
Куваев Леонид 7 3
Морозов Евгений 11 3
Фомченков Григорий 3 3
Наумов Виктор 125 2
Войтенко Олег 26 2
Скороходов Сергей 2 2
Осадчая Екатерина 47 2
Медведев Дмитрий 1629 2
Россия - РФ - Российская федерация 122460 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 51
Европа 21290 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 16
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 112 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 12
Украина 7258 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 11
Германия - Федеративная Республика 12003 10
Канада 4708 9
Нидерланды 3300 8
Индия - Республика 5063 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2009 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 7
Азия - Азиатский регион 4652 6
Швеция - Королевство 3456 5
Таиланд - Королевство 724 4
США - Калифорния 4665 4
Канада - Нью-Денвер 4 4
Латвия - Латвийская Республика 792 4
Бразилия - Федеративная Республика 2088 4
Беларусь - Белоруссия 4233 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6273 4
Франция - Французская Республика 7081 3
Испания - Королевство 3599 3
Эстония - Эстонская Республика 705 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 526 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 931 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 446 2
Америка Северная 2832 2
Турция - Турецкая республика 2063 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1425 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 996 2
Израиль 2603 2
Норвегия - Королевство 1766 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2303 2
Америка 2155 2
Индонезия - Республика 858 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 81
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4120 48
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3294 45
Юриспруденция - Jurisprudence 6209 27
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2971 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4906 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9913 14
Кредитование - Сrediting 5095 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 11
Юриспруденция - Законодательство 4549 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 9
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