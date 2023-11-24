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Chronopay Хронопэй Хронопей Сервисез Хронопей Восток электронная платёжная система

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система

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Всего 2 дела, на cумму 107 315 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 107 315 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 107 315 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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24.11.2023 Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей

Врублевского Мещанский районный суд начал рассмотрение уголовного дела основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в создании мошеннического сайта king-donate.com. Вм
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги

. Изъятие произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Копия решения суда имеется в распоряжении CNews. Обыск дома у А
03.10.2022 Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании

Суд снял денежную ответственность с Павла Врублевского за банкротство Chronopay Девятый арбитражный апелляционный суд внес изменения в решение Арбитражного суда Мо
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб

Игорем провел DDoS-атаку против «Аэрофлота», заказчиком которой выступал владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский. В середине 2000-х годов братья Артимовичи, уроженцы города Кинги
19.05.2022 С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов

Павла Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay привлекли к субсидиарной ответственности Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявле
14.03.2022 Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца

Суд санкционировал арест Врублевского Мещанский районный суд Москвы на два месяца заключил под стражу основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского по подозрению в мошенничестве. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Врублевский был задержан 10 марта 2022 г. Уголовное дело в отношении него рассле
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский

Задержание Павла Врублевского Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский задержан в Москве по делу об экономическом преступлении, сообщило
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы

Иск против Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay В Арбитражный суд Москвы поступило заявление арбитражного управляющего «Хронопэй Се
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели

Дмитрий Артимович отсудил у Chronopay 2 миллиона Бывший топ-менеджер платежной системы Chronopay Дмитрий Артимович
20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн

Процессинговая компания ChronoPay, участник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ России, предупреждает о возможности подмены данных получателя платежа при не
07.06.2019 Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ»

Центральный банк России, в лице первого заместителя директора департамента информационной безопасности Артема Сычева, и международная процессинговая компания Chronopay подписали соглашение о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам. Основной целью сотрудничества является исследование компьютерных инцидентов для выявления законо
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay

У Chronopay образовалась задолженность по налогам Федеральная налоговая служба (ФНС) приостанов
05.10.2017 Chronopay подключилась к онлайн-кассам

Orange Data объявила о том, что Chronopay подключила инновационный сервис по аренде онлайн-касс Orange Data. Теперь все интернет-магазины, которые работают с Chronopay, получили возможность отправлять онлайн-чеки своим
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay

Павел Врублевский «сдал» сотрудников ФСБ Сенсационное признание сделал основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский. Он утверждает, что переданные им сведения легли в основу громкого уголовного дела о государственной измене, в рамках которого был арестован ряд известных специалист
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay

Мобильный оператор Tele2 и международный оператор интернет-платежей ChronoPay объявили о начале сотрудничества. Теперь всем клиентам оператора доступна услуга «Автоплатеж», работающая на базе технологий ChronoPay. В июне число пользователей сервиса «Авто
23.03.2016 ChronoPay запустил услугу денежных переводов с карты на карту

Оператор интернет-платежей ChronoPay объявил о запуске услуги перевода денежных средств с карты на карту. Услуга доступна для физических лиц и поддерживает переводы на карты всех банков России. Переводы осуществляются мг
17.03.2016 ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли»

Международная платежная система ChronoPay на правах полноправного партнера вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли». Своей задачей компания видит совершенствование законодательства с целью укрепления позиций добросо
11.12.2015 Расследование: Как владелец Chronopay спас русского хакера от NASA

ме спамеров spamdot.biz. В системе электронных платежей Webmoney аккаунт с ником Gugle записан за Дмитрием Сергеевичем Нечоводом. Кребс утверждает, что в 2010 г. владелец российской платежной системы Chronopay Павел Врублевский сам рассказал ему о Gugle и о его проблемах с правоохранительными органами. Павел Врублевский, который, по мнению Брайана Кребса, предупредил хакера Gugle об интерес
01.12.2015 Генеральным директором ChronoPay назначен Сергей Олевский

Решением руководства ChronoPay Group генеральным директором компании «ХроноПэй» назначен Сергей Олевский, ранее за
20.08.2015 KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato

Компании ChronoPay и KupiVip Group подписали соглашение, согласно которому к платёжной платформе подключается магазин обуви и аксессуаров Sapato.ru. Последний был приобретён KupiVip Group у Ozon Group в
07.08.2015 ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию

Процессинговая компания ChronoPay перенесла основные серверные мощности на российский хостинг DataPro. За одну ночь до четверти онлайн-транзакций Рунета вернулось в РФ, сообщили CNews в ChronoPay. Данная мера с
22.07.2015 ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей

Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей, и международный форекс-брокер «Альпари» (Alpari) подписали соглашение о сотрудничестве в области приёма платежей. Как сообщили CNews в ChronoPay, п
16.07.2015 Сергей Олевский стал исполнительным директором ChronoPay

Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей, объявила о повышении Сергея Олевского в должности до исполнительного директора в соответствии с указом руководства компании. Как сообщили CNews в Chron
10.07.2015 ChronoPay и «Тинькофф Банк» договорились о партнерстве

Оператор интернет-платежей ChronoPay и «Тинькофф Банк» заключили партнёрское соглашение на эквайринг. Об этом CNews сообщили в ChronoPay. С появлением «Тинькофф Банка» в пуле банков-партнёров клиентам ChronoPay
02.07.2015 Знаменитый проект «Росправосудие» получил поддержку ChronoPay

как их российским коллегам, что в конечном счёте повысит уровень юридической грамотности населения и, как следствие, справедливость судебной системы», — пояснили CNews представители проекта. Участие ChronoPay Запуск зарубежных проектов «Росправосудия» произошел при поддержке процессинговой компании ChronoPay. Факт оказания этой поддержки не отрицают ни один из основателей сервиса Ва
22.01.2015 ChronoPay заключил контракт с «Центром аэронавигационной информации»

Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей по банковским картам, часть холдинга RNP, заключила контракт с ФГУП «Центр аэронавигационной информации». Как результат, теперь при покупке продукции ЦАИ с
18.12.2014 «Связной Банк» и ChronoPay договорились о сотрудничестве по интернет-платежам

Оператор интернет-платежей ChronoPay и «Связной Банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, клиенты ChronoPay будут иметь возможность добавить на своих сайтах ещё один способ оплаты, а клиенты

05.12.2014 ChronoPay опубликовал статистику запросов от МВД по карточному мошенничеству за 2013 и 2014 годы

Компания ChronoPay намерена оказывать поддержку, если такая от неё потребуется, структуре «Центробанка», которая будет заниматься сбором и обработкой информации о выявленных киберугрозах. По сообщениям

20.11.2014 ChronoPay предложил рынку платёжный IVR

Оператор интернет-платежей ChronoPay представил услугу совершения платежей при помощи тонального набора на телефоне. Впе
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики

В материалах уголовного дела о Ddos-атаке на «Аэрофлот», заказчиком которой был признан владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский (вышел из колонии весной 2014 г. по УДО), содержится информация о партнерской онлайн-сети по подпольной продаже фармацевтических препаратов RX-Promotion. На допросах
30.04.2014 Основатель Chronopay выходит на свободу

Суд удовлетворил ходатайство основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского об условно-досрочном освобождении. Об этом CNews сообщил источник в правоохранительных органах. Выход на свободу Врублевского ожидается после майских праздников. В

26.11.2013 Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот»

Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела о DDoS-атаке на «Аэрофлот». Ранее Тушинский районный суд признал виновными в атаке владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского как организатора и братьев Игоря и Дмитрия Артимовичей, а также сотрудника службы безопасности Chronopay Максима Пермякова как исполнителей. Напомним, атака

13.11.2013 Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова

Основатель и владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский сменил адвоката. Вместо Людимилы Айвар его интересы теперь будет представлять защитник Генрих Падва. Напомним, летом Тушинский районный суд Москвы приговорил предпри
25.10.2013 Рейдеры атаковали Chronopay через ЕГРЮЛ

Платежная система Chronopay сообщила о попытке рейдерского захвата компании. Неустановленные лица внести в Един
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот"

"Ассист", из-за которой летом 2010 г. в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее крупнейшего клиента - "Аэрофлота". Заказчик атаки - владелец конкурирующей платежной системы Chronopay Павел Врублевский вместе с исполнителями - братьями Игорем и Дмитрием Артимовичами - получили по 2,5 года колонии. Посреднику между ними - сотруднику службы безопасности Chronopay<
12.07.2013 Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы

е против "Аэрофлота" прокурор Сергей Котов потребовал приговорить трех из четырех фигурантов дела к реальным срокам наказания. Речь идет о предполагаемом заказчике атаки - владельце платежной системы Chronopay Павле Врублевском и исполнителях - братьях Игоре и Дмитрии Артимовичах. Для каждого из них прокурор попросил по 3 года в колонии общего режима. Четвертого фигуранта - сотрудника служб
02.07.2013 Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот»

Как уже сообщал CNews, главный обвиняемый по делу о Ddos-атаке против «Аэрофлота» - владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский — в ходе слушаний в Тушинском районном суде Москвы отказался от своих признательных показаний. В ходе слушаний он объяснил суду, почему для него не было смысла заказ
25.06.2013 Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний

инский районный суд Москвы, рассматривающий дело о Ddos-атаке против «Аэрофлота», заслушал показания обвиняемых. Трое из четырех фигурантов, включая главного обвиняемого — владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского — отказались от данных на этапе предварительного следствия признательных показаний. Напомним, в июле 2010 г. платежная система «Ассист» подвергалась Ddos-атаке, всл
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот»

было приобрести электронные билеты на сайте основного клиента системы – «Аэрофлота». Напомним, следствие ФСБ установило, что заказчиком атаки был владелец конкурирующей с «Ассистом» платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого недавно вновь взяли под стражу. Вычислить предполагаемых заказчика и исполнителей ФСБ смогла благодаря «оперативным возможностям» в системе Webmoney. Обнар
05.06.2013 Владельца Chronopay арестовали за угрозу свидетелю

Тушинский районный суд Москвы принял решение арестовать владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Соответствующее ходатайство прокуратуры судья Наталья Лунина удовлетворила в ходе сегодняшнего заседания, сообщил CNews представитель Врублевского. Напомним, Врубл

Публикаций - 185, упоминаний - 261

Chronopay и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 32
Webmoney - Вебмани.Ру 547 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Google LLC 12690 12
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Ростелеком 10948 10
Verisign 362 9
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
PayPal 671 8
МегаФон 10742 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
Softkey - Софткей 215 6
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 6
VK - Mail.ru Group 3602 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
I-Defence 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Apple Inc 13156 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 3
Spamhaus 40 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 2
Anonymous - Хакерская группировка 79 2
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 2
Masterhost - Мастерхост 55 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Paysafe - Optimal Payments - Skrill - Moneybookers - Paysafecard - Neteller 20 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
Defender 159 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 70
Assist - Ассист 218 65
Visa International 1993 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 32
ВТБ - ВТБ24 671 16
Альфа-Банк 1979 15
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
JCB International 146 9
Diners Club International - платёжная система 82 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
American Express - Amex 338 7
NanduQ - Qiwi 1013 6
eBay Inc 1640 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Связной Банк 113 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Рапида НКО - платежные система 145 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Трансаэро - авиакомпания 59 3
Лесные дали - пансионат 19 3
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 3
Почта России ПАО 2370 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 2
РФИ Банк 12 2
Белый Ветер 365 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 57
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 40
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 28
Судебная власть - Judicial power 2500 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Демократическая политическая партия США 122 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 98
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 72
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 59
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