Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система

Основателя Chronopay обвинили в легализации полумиллиарда рублей Врублевского Мещанский районный суд начал рассмотрение уголовного дела основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, обвиняемого в создании мошеннического сайта king-donate.com. Вм

Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги . Изъятие произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Копия решения суда имеется в распоряжении CNews. Обыск дома у А

Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании Суд снял денежную ответственность с Павла Врублевского за банкротство Chronopay Девятый арбитражный апелляционный суд внес изменения в решение Арбитражного суда Мо

Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб Игорем провел DDoS-атаку против «Аэрофлота», заказчиком которой выступал владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский. В середине 2000-х годов братья Артимовичи, уроженцы города Кинги

С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов Павла Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay привлекли к субсидиарной ответственности Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявле

Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца Суд санкционировал арест Врублевского Мещанский районный суд Москвы на два месяца заключил под стражу основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского по подозрению в мошенничестве. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Врублевский был задержан 10 марта 2022 г. Уголовное дело в отношении него рассле

Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский Задержание Павла Врублевского Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский задержан в Москве по делу об экономическом преступлении, сообщило

У основателя Chronopay требуют миллионы Иск против Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay В Арбитражный суд Москвы поступило заявление арбитражного управляющего «Хронопэй Се

Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели Дмитрий Артимович отсудил у Chronopay 2 миллиона Бывший топ-менеджер платежной системы Chronopay Дмитрий Артимович

ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн Процессинговая компания ChronoPay, участник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ России, предупреждает о возможности подмены данных получателя платежа при не

Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ» Центральный банк России, в лице первого заместителя директора департамента информационной безопасности Артема Сычева, и международная процессинговая компания Chronopay подписали соглашение о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам. Основной целью сотрудничества является исследование компьютерных инцидентов для выявления законо

«Заморожены» счета Chronopay У Chronopay образовалась задолженность по налогам Федеральная налоговая служба (ФНС) приостанов

Chronopay подключилась к онлайн-кассам Orange Data объявила о том, что Chronopay подключила инновационный сервис по аренде онлайн-касс Orange Data. Теперь все интернет-магазины, которые работают с Chronopay, получили возможность отправлять онлайн-чеки своим

Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay Павел Врублевский «сдал» сотрудников ФСБ Сенсационное признание сделал основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский. Он утверждает, что переданные им сведения легли в основу громкого уголовного дела о государственной измене, в рамках которого был арестован ряд известных специалист

Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay Мобильный оператор Tele2 и международный оператор интернет-платежей ChronoPay объявили о начале сотрудничества. Теперь всем клиентам оператора доступна услуга «Автоплатеж», работающая на базе технологий ChronoPay. В июне число пользователей сервиса «Авто

ChronoPay запустил услугу денежных переводов с карты на карту Оператор интернет-платежей ChronoPay объявил о запуске услуги перевода денежных средств с карты на карту. Услуга доступна для физических лиц и поддерживает переводы на карты всех банков России. Переводы осуществляются мг

ChronoPay вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли» Международная платежная система ChronoPay на правах полноправного партнера вступила в «Ассоциацию компаний интернет-торговли». Своей задачей компания видит совершенствование законодательства с целью укрепления позиций добросо

Расследование: Как владелец Chronopay спас русского хакера от NASA ме спамеров spamdot.biz. В системе электронных платежей Webmoney аккаунт с ником Gugle записан за Дмитрием Сергеевичем Нечоводом. Кребс утверждает, что в 2010 г. владелец российской платежной системы Chronopay Павел Врублевский сам рассказал ему о Gugle и о его проблемах с правоохранительными органами. Павел Врублевский, который, по мнению Брайана Кребса, предупредил хакера Gugle об интерес

Генеральным директором ChronoPay назначен Сергей Олевский Решением руководства ChronoPay Group генеральным директором компании «ХроноПэй» назначен Сергей Олевский, ранее за

KupiVIP подключил к платежной платформе ChronoPay магазин Sapato Компании ChronoPay и KupiVip Group подписали соглашение, согласно которому к платёжной платформе подключается магазин обуви и аксессуаров Sapato.ru. Последний был приобретён KupiVip Group у Ozon Group в

ChronoPay перенес основные серверные мощности в Россию Процессинговая компания ChronoPay перенесла основные серверные мощности на российский хостинг DataPro. За одну ночь до четверти онлайн-транзакций Рунета вернулось в РФ, сообщили CNews в ChronoPay. Данная мера с

ChronoPay и «Альпари» договорились о сотрудничестве в области приёма платежей Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей, и международный форекс-брокер «Альпари» (Alpari) подписали соглашение о сотрудничестве в области приёма платежей. Как сообщили CNews в ChronoPay, п

Сергей Олевский стал исполнительным директором ChronoPay Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей, объявила о повышении Сергея Олевского в должности до исполнительного директора в соответствии с указом руководства компании. Как сообщили CNews в Chron

ChronoPay и «Тинькофф Банк» договорились о партнерстве Оператор интернет-платежей ChronoPay и «Тинькофф Банк» заключили партнёрское соглашение на эквайринг. Об этом CNews сообщили в ChronoPay. С появлением «Тинькофф Банка» в пуле банков-партнёров клиентам ChronoPay

Знаменитый проект «Росправосудие» получил поддержку ChronoPay как их российским коллегам, что в конечном счёте повысит уровень юридической грамотности населения и, как следствие, справедливость судебной системы», — пояснили CNews представители проекта. Участие ChronoPay Запуск зарубежных проектов «Росправосудия» произошел при поддержке процессинговой компании ChronoPay. Факт оказания этой поддержки не отрицают ни один из основателей сервиса Ва

ChronoPay заключил контракт с «Центром аэронавигационной информации» Компания ChronoPay, оператор интернет-платежей по банковским картам, часть холдинга RNP, заключила контракт с ФГУП «Центр аэронавигационной информации». Как результат, теперь при покупке продукции ЦАИ с

«Связной Банк» и ChronoPay договорились о сотрудничестве по интернет-платежам Оператор интернет-платежей ChronoPay и «Связной Банк» заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, клиенты ChronoPay будут иметь возможность добавить на своих сайтах ещё один способ оплаты, а клиенты

ChronoPay опубликовал статистику запросов от МВД по карточному мошенничеству за 2013 и 2014 годы Компания ChronoPay намерена оказывать поддержку, если такая от неё потребуется, структуре «Центробанка», которая будет заниматься сбором и обработкой информации о выявленных киберугрозах. По сообщениям

ChronoPay предложил рынку платёжный IVR Оператор интернет-платежей ChronoPay представил услугу совершения платежей при помощи тонального набора на телефоне. Впе

Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики В материалах уголовного дела о Ddos-атаке на «Аэрофлот», заказчиком которой был признан владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский (вышел из колонии весной 2014 г. по УДО), содержится информация о партнерской онлайн-сети по подпольной продаже фармацевтических препаратов RX-Promotion. На допросах

Основатель Chronopay выходит на свободу Суд удовлетворил ходатайство основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского об условно-досрочном освобождении. Об этом CNews сообщил источник в правоохранительных органах. Выход на свободу Врублевского ожидается после майских праздников. В

Владелец Chronopay признался в DDoS-атаке на «Аэрофлот» Мосгорсуд смягчил наказание фигурантам дела о DDoS-атаке на «Аэрофлот». Ранее Тушинский районный суд признал виновными в атаке владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского как организатора и братьев Игоря и Дмитрия Артимовичей, а также сотрудника службы безопасности Chronopay Максима Пермякова как исполнителей. Напомним, атака

Основателя Chronopay будет защищать адвокат Ходорковского и Сердюкова Основатель и владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский сменил адвоката. Вместо Людимилы Айвар его интересы теперь будет представлять защитник Генрих Падва. Напомним, летом Тушинский районный суд Москвы приговорил предпри

Рейдеры атаковали Chronopay через ЕГРЮЛ Платежная система Chronopay сообщила о попытке рейдерского захвата компании. Неустановленные лица внести в Един

Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" "Ассист", из-за которой летом 2010 г. в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее крупнейшего клиента - "Аэрофлота". Заказчик атаки - владелец конкурирующей платежной системы Chronopay Павел Врублевский вместе с исполнителями - братьями Игорем и Дмитрием Артимовичами - получили по 2,5 года колонии. Посреднику между ними - сотруднику службы безопасности Chronopay<

Владельцу Chronopay грозит три года тюрьмы е против "Аэрофлота" прокурор Сергей Котов потребовал приговорить трех из четырех фигурантов дела к реальным срокам наказания. Речь идет о предполагаемом заказчике атаки - владельце платежной системы Chronopay Павле Врублевском и исполнителях - братьях Игоре и Дмитрии Артимовичах. Для каждого из них прокурор попросил по 3 года в колонии общего режима. Четвертого фигуранта - сотрудника служб

Расследование: кто выиграл от Ddos-атаки на «Аэрофлот» Как уже сообщал CNews, главный обвиняемый по делу о Ddos-атаке против «Аэрофлота» - владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский — в ходе слушаний в Тушинском районном суде Москвы отказался от своих признательных показаний. В ходе слушаний он объяснил суду, почему для него не было смысла заказ

Хакеры, обвиняемые в атаке на «Аэрофлот», отказались от признаний инский районный суд Москвы, рассматривающий дело о Ddos-атаке против «Аэрофлота», заслушал показания обвиняемых. Трое из четырех фигурантов, включая главного обвиняемого — владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского — отказались от данных на этапе предварительного следствия признательных показаний. Напомним, в июле 2010 г. платежная система «Ассист» подвергалась Ddos-атаке, всл

Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» было приобрести электронные билеты на сайте основного клиента системы – «Аэрофлота». Напомним, следствие ФСБ установило, что заказчиком атаки был владелец конкурирующей с «Ассистом» платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого недавно вновь взяли под стражу. Вычислить предполагаемых заказчика и исполнителей ФСБ смогла благодаря «оперативным возможностям» в системе Webmoney. Обнар