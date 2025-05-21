Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп

Разделы

СОБЫТИЯ


21.05.2025 «МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Кингисеппе

он» запустил новое телеком-оборудование для арендаторов и посетителей торгового центра «Вернисаж» в Кингисеппе. Теперь скорость интернета внутри здания может достигать 70 Мбит/с, а сигнал будет
13.02.2025 «Ростелеком» завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград

«Ростелеком» успешно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифрово
22.02.2012 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп - Стокгольм

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп (Россия) – Стокгольм (Швеция), тестирование которой было успешно завершено 15 февраля 2012 г. Это строительство стало возможным благодаря соглашению об организации новой линии, которо
20.07.2010 «Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Кингисеппе

итетных городов в рамках государственной программы «Безопасный город». Как ожидается, реализуемый в Кингисеппе аппаратно-программный комплекс обеспечит централизованный мониторинг обстановки на
13.10.2009 «А1 Агрегатор» подвёл итоги «мобильного голосования» в г. Кингисеппе

интернет-платежей «А1 Агрегатор» завершил анализ технических параметров процедуры электронного опроса избирателей с использованием мобильного телефона, проведенного ЦИК России 11 октября 2009 г. в г. Кингисеппе Ленинградской области. В ходе выборов наряду с традиционным голосованием был проведен электронный опрос избирателей с использованием средств мобильной связи. Для данного электронного
19.06.2008 «Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе

ратске и Усть-Куте, и в Ленинградской области - магазин в городе Кингисепп. Открывающийся магазин в Кингисеппе - первый магазин сети «Позитроника» в Ленинградской области. Его торговая площадь

10.10.2006 Современное почтовое отделение открылось в Кингисеппском районе

11 октября 2006 года в поселке Ополье Кингисеппского района откроется почтовый центр нового образца. Он выполнен в корпоративном стиле в соответствии с требованиями класса «эконом» к оформлению помещений «Почты России». В отделении
31.07.2001 FORA расширила зону обслуживания в Ленинградской области

й оператор сотовой связи FORA Communications запустил в эксплуатацию базовые станции в г. Луге и г. Кингисеппе Ленинградской области. Луга и Кингисепп - еще два города из семи, где этим летом F

