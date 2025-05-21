Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.05.2025
|
«МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Кингисеппе
он» запустил новое телеком-оборудование для арендаторов и посетителей торгового центра «Вернисаж» в Кингисеппе. Теперь скорость интернета внутри здания может достигать 70 Мбит/с, а сигнал будет
|13.02.2025
|
«Ростелеком» завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград
«Ростелеком» успешно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифрово
|22.02.2012
|
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп - Стокгольм
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп (Россия) – Стокгольм (Швеция), тестирование которой было успешно завершено 15 февраля 2012 г. Это строительство стало возможным благодаря соглашению об организации новой линии, которо
|20.07.2010
|
«Verysell Сервис» внедряет АПК «Безопасный город» в Кингисеппе
итетных городов в рамках государственной программы «Безопасный город». Как ожидается, реализуемый в Кингисеппе аппаратно-программный комплекс обеспечит централизованный мониторинг обстановки на
|13.10.2009
|
«А1 Агрегатор» подвёл итоги «мобильного голосования» в г. Кингисеппе
интернет-платежей «А1 Агрегатор» завершил анализ технических параметров процедуры электронного опроса избирателей с использованием мобильного телефона, проведенного ЦИК России 11 октября 2009 г. в г. Кингисеппе Ленинградской области. В ходе выборов наряду с традиционным голосованием был проведен электронный опрос избирателей с использованием средств мобильной связи. Для данного электронного
|19.06.2008
|
«Позитроника» открывает магазины в Братске, Усть-Куте и Кингисеппе
ратске и Усть-Куте, и в Ленинградской области - магазин в городе Кингисепп. Открывающийся магазин в Кингисеппе - первый магазин сети «Позитроника» в Ленинградской области. Его торговая площадь
|10.10.2006
|
Современное почтовое отделение открылось в Кингисеппском районе
11 октября 2006 года в поселке Ополье Кингисеппского района откроется почтовый центр нового образца. Он выполнен в корпоративном стиле в соответствии с требованиями класса «эконом» к оформлению помещений «Почты России». В отделении
|31.07.2001
|
FORA расширила зону обслуживания в Ленинградской области
й оператор сотовой связи FORA Communications запустил в эксплуатацию базовые станции в г. Луге и г. Кингисеппе Ленинградской области. Луга и Кингисепп - еще два города из семи, где этим летом F
