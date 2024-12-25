Густов Павел
|25.12.2024
|Государственная аптечная сеть Красноярского края меняет MS AD на службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра» 1
|05.08.2022
|Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
Густов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозов Евгений 15 1
|Докучаев Дмитрий 18 1
|Алмакаев Александр 1 1
|Гамазков Сергей 1 1
|Олевский Тимур 1 1
|Врублевский Павел 98 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
|Иванов Сергей 388 1
|Сачков Илья 122 1
|Новак Александр 26 1
|Михайлов Сергей 52 1
|Артимович Дмитрий 41 1
|Жиленков Михаил 3 1
|Ступин Дмитрий 5 1
|Гусев Игорь 19 1
|Стоянов Руслан 33 1
|Артимович Игорь 29 1
|Зайцев Игорь 4 1
|Окулева Мария 2 1
|Мальцев Станислав 6 1
|Ельцин Борис. 88 1
|Пермяков Максим 29 1
|Фомченков Григорий 3 1
|Дадинский Сергей 11 1
|Артимовичи (братья) 22 1
|Заколупина Марина 5 1
|Мове Лариса 1 1
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
|Ковыршин Дмитрий 1 1
|Кабаенков Юрий 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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