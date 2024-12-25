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Индексная книга (каталог) CNews*
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Густов Павел



25.12.2024 Государственная аптечная сеть Красноярского края меняет MS AD на службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра» 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Густов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
Yahoo! 3697 1
Webmoney 542 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
AOL Inc 1593 1
Verisign 357 1
Spamhaus 39 1
Связной ГК 1369 1
Visa International 1949 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Assist - Ассист 209 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1134 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 991 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5440 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2710 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3097 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4760 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 839 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4076 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6663 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9607 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7092 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1238 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1944 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3917 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16143 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7421 1
Data monetization - Монетизация данных 1626 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 179 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 238 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 277 1
Google Gmail 946 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Rx-Promotion 12 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
Microsoft Access 60 1
Crutop 11 1
Spamit 14 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
SpamPromo 2 1
SpamDot 11 1
Морозов Евгений 15 1
Докучаев Дмитрий 18 1
Алмакаев Александр 1 1
Гамазков Сергей 1 1
Олевский Тимур 1 1
Врублевский Павел 98 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Иванов Сергей 388 1
Сачков Илья 122 1
Новак Александр 26 1
Михайлов Сергей 52 1
Артимович Дмитрий 41 1
Жиленков Михаил 3 1
Ступин Дмитрий 5 1
Гусев Игорь 19 1
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Артимович Игорь 29 1
Зайцев Игорь 4 1
Окулева Мария 2 1
Мальцев Станислав 6 1
Ельцин Борис. 88 1
Пермяков Максим 29 1
Фомченков Григорий 3 1
Дадинский Сергей 11 1
Артимовичи (братья) 22 1
Заколупина Марина 5 1
Мове Лариса 1 1
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 1
Ковыршин Дмитрий 1 1
Кабаенков Юрий 5 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 557 1
Кипр - Республика 550 1
Таиланд - Королевство 817 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Маврикий - Республика 44 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 63 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 48 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 65 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1212 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2825 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6917 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 1
Webmaster - Вебмастер 126 1
Азартные игры - Казино 320 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
Паспорт - Паспортные данные 2512 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2372 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 119 1
Дача - дачники 820 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3469 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 28 1
Спорт - Баскетбол 90 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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