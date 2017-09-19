Ветеринария Veterinary medicine отрасль науки, которая занимается лечением животных
Уже в 3000-ых годах до нашей эры в Месопотамии существовали записи о лечении животных с использованием различных трав и процедур. Это были первые шаги в направлении ветеринарной медицины, которая со временем развивалась и в других культурах мира.
В Средние века ветеринарная медицина стала официальной профессией. Ветеринары часто специализировались на лечении лошадей и других рабочих животных. Лошади были неотъемлемой частью в сельском хозяйстве, транспорте и военных походах, а их здоровье имело огромное значение. Основной метод лечения включал в себя применение отваров растений для борьбы с инфекциями и другими заболеваниями. Также часто применялись приемы механической обработки, такие как наложение повязок и хирургические вмешательства.
В 18 веке появились первые ветеринарные школы. Венецианский ветеринарный институт был основан в 1769 году и считается одним из первых учебных заведений, предлагавших систематическое обучение по ветеринарной медицине.
В конце 1870-х годов французское сельское хозяйство столкнулось с серьезной проблемой, эпидемией "чумы коров" (сибирки). Луи Пастер известный своими работами в области микробиологии, взялся за решение этой проблемы. Он установил, что болезнь вызывается бактерией Bacillus anthracis и предложил использовать вакцинацию для защиты животных от сибирки. В 1881 году он провел успешный опыт с вакциной, которая защищала коров от бактерии, вызывающей болезнь. Этот опыт положил начало вакцинации животных.
В 20 веке произошел переход от традиционного крестьянства к механизированному сельскому хозяйству. Это увеличило потребность в лечении крупного рогатого скота. Кроме того, возросли потребности в ветеринарных услугах для домашних питомцев. Развитие медицинских технологий привело к появлению новых методов диагностики, а хирургия сделала значительные шаги вперед.
Профессия ветеринара требует обширных знаний и навыков. Это нелегкая, но очень важная профессия, которая благодаря своему развитию способствует улучшению здоровья животных по всему миру.
- Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
- ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы
- ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных
- Животноводство
- Животные домашние
|19.09.2017
SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий»
Специализированное решение «iDocs: Ветеринария» от компании «Корус Консалтинг» сертифицировано SAP для массового использования. «iDocs: Ветеринария» — первый продукт на технологии SAP, который позволяет соблюдать ФЗ-243 о
|03.04.2017
«Корус Консалтинг» разработала интеграционное решения «iDocs: Ветеринария»
«Корус Консалтинг» объявила о разработке продукта «iDocs: Ветеринария» — специализированного программного решения для производителей, дистрибуторов, импортеров и ритейлеров, позволяющее своевременно и корректно передавать данные о производстве и перер
|30.01.2014
«БАРС Груп» провела комплексную автоматизацию ветеринарной службы Тульской области
ъявила о реализации комплексного проекта по ветеринарии в Тульской области. По заказу регионального Центра информационных технологий и Комитета ветеринарии внедрены четыре решения российского в
|15.03.2013
В Самаре обсудили перспективы информатизации ветеринарии
рада на пути этого процесса, во всяком случае, в Оренбурге. Могу только надеяться, что новый закон “О ветеринарии” сможет исправить эту ситуацию». Некоторых участников особенно заинтересовал во
|18.01.2012
Система «Свод-WEB» внедрена в Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики
Компанией «Кейсистемс» разработан пакет отраслевой отчетности для ветеринарии в системе «Свод-WEB». Система апробирована и успешно внедрена в Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики. По завершении всех плановых работ по внедрению отраслевой отчетности специалисты ведомства высоко оценили изменения и отметили положите
|28.06.2002
Энциклопедический словарь "Ветеринария" можно прочесть в онлайне за деньги
платной коллекции "Избранные справочники Рубрикона" опубликован Большой энциклопедический словарь "Ветеринария", (М., Большая Российская энциклопедия, 1998, 2-е, репринтное, издание, 1981). Сл
Ветеринария и организации, системы, технологии, персоны:
