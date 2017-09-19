Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных

Уже в 3000-ых годах до нашей эры в Месопотамии существовали записи о лечении животных с использованием различных трав и процедур. Это были первые шаги в направлении ветеринарной медицины, которая со временем развивалась и в других культурах мира.

В Средние века ветеринарная медицина стала официальной профессией. Ветеринары часто специализировались на лечении лошадей и других рабочих животных. Лошади были неотъемлемой частью в сельском хозяйстве, транспорте и военных походах, а их здоровье имело огромное значение. Основной метод лечения включал в себя применение отваров растений для борьбы с инфекциями и другими заболеваниями. Также часто применялись приемы механической обработки, такие как наложение повязок и хирургические вмешательства.

В 18 веке появились первые ветеринарные школы. Венецианский ветеринарный институт был основан в 1769 году и считается одним из первых учебных заведений, предлагавших систематическое обучение по ветеринарной медицине.

В конце 1870-х годов французское сельское хозяйство столкнулось с серьезной проблемой, эпидемией "чумы коров" (сибирки). Луи Пастер известный своими работами в области микробиологии, взялся за решение этой проблемы. Он установил, что болезнь вызывается бактерией Bacillus anthracis и предложил использовать вакцинацию для защиты животных от сибирки. В 1881 году он провел успешный опыт с вакциной, которая защищала коров от бактерии, вызывающей болезнь. Этот опыт положил начало вакцинации животных.

В 20 веке произошел переход от традиционного крестьянства к механизированному сельскому хозяйству. Это увеличило потребность в лечении крупного рогатого скота. Кроме того, возросли потребности в ветеринарных услугах для домашних питомцев. Развитие медицинских технологий привело к появлению новых методов диагностики, а хирургия сделала значительные шаги вперед.

Профессия ветеринара требует обширных знаний и навыков. Это нелегкая, но очень важная профессия, которая благодаря своему развитию способствует улучшению здоровья животных по всему миру.