Сбер Сбербанк Инвестиции Сбербанк Инвестор СберИнвест СберИнвестор СберИнвестиции

СберИнвест (ООО «Сбербанк Инвестиции») – 100-процентная дочерняя компания Сбербанка, входящая в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевое направление деятельности компании – предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирование сделок через акционерные и мезонинные инструменты.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 6 000 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 45, упоминаний - 70