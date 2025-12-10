Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции

Разделы

СберИнвест (ООО «Сбербанк Инвестиции») – 100-процентная дочерняя компания Сбербанка, входящая в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевое направление деятельности компании – предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирование сделок через акционерные и мезонинные инструменты.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.12.2025 Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store 1
14.11.2025 Российские инвесторы признают силу ИИ, но предпочитают сохранять контроль над своими решениями 2
28.08.2025 Новое приложение Сбербанка для инвестиций — DriveInvest — появилось в App Store 2
22.08.2025 Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса» 2
23.07.2025 «Сбер» запускает новую программу по поиску уязвимостей «СберБизнеса» на BI.Zone Bug Bounty 1
19.06.2025 Новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами Сбербанка, можно приобрести онлайн 1
03.06.2025 Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов 2
30.05.2025 «Сбер» запустил структурные облигации на биткоин 1
17.04.2025 Приложение, которое помогает принимать решения: большое обновление «СберИнвестиций» 2
23.12.2024 BI.Zone Bug Bounty: госсектор и финтех стали основными драйверами багбаунти в 2024 году 1
17.12.2024 Санкции бесполезны. Россияне теперь могут сами устанавливать приложения Сбербанка на iPhone без риска удаления. Опрос 1
17.12.2024 Клиенты могут сами установить приложения Сбербанка на iOS-устройства не выходя из дома 2
22.11.2024 Доля производителя ИТ-оборудования «Аквариус» перешла к Сбербанку 2
22.08.2024 «Сбер» запускает на BI.Zone Bug Bounty 3 программы по поиску уязвимостей 2
01.08.2024 «СберИнвестиции» запустили скринер акций 2
18.04.2024 За два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза – big data Tele2 1
05.03.2024 Россия обходит санкции. Сотрудники Сбербанка ездят по домам россиян, чтобы установить приложение, удаленное из магазина для iPhone 1
05.03.2024 Получить доступ к «СберБанк Онлайн» поможет выездной сервис Сбербанка 1
08.11.2023 В «Сбербанк онлайн» теперь можно купить и продать локальные облигации в иностранной валюте 1
19.10.2023 Приложение «Сбера» для инвесторов: новое название — новые возможности 1
21.02.2023 «Сбер» и Trucker заключили сделку 3
01.12.2022 «Сбер» открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов 1
23.08.2022 Гениальный маневр не удался. Антисанкционное приложение Сбербанка для iPhone изгнано из App Store. Оно продержалось 7 дней 1
16.08.2022 Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн» 1
25.01.2022 Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate 1
23.12.2021 Большинство россиян предпочитает инвестировать в акции и облигации 2
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 4
12.05.2021 «Сбер» запустил новое мобильное приложение для розничных инвесторов 3
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 2
17.12.2020 «Ростелеком» купил екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» 2
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
10.04.2020 Сбербанк предоставил Ozon заем на 6 млрд рублей для пополнения оборотных средств 1
26.12.2018 Сбербанк и «Ростелеком» нарастили капитал СП «Телеком-5» до 10,4 млрд рублей 1
26.12.2017 Сбербанк и «Ростелеком» увеличат капитал для редевелопмента «Телеком-5» до 8,8 млрд руб. 1
26.05.2017 Герман Греф представил новое мобильное приложение «Сбербанк Инвестор» 1
29.12.2016 «Ростелеком» за 2 миллиарда разрешил Сбербанку сдавать свою недвижимость 1
29.12.2016 Сбербанк и «Ростелеком» создали субфонд для управления недвижимостью «Ростелекома» 1
17.09.2013 Портфельная компания «Сберинвеста» создаст систему мониторинга энергопотребления для тепличного комбината «Чуриловский» 4
12.02.2013 МТС помогает пенсионерам осваиваться в Сети 2

