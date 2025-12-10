Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Сбербанк Инвестиции Сбербанк Инвестор СберИнвест СберИнвестор СберИнвестиции
СберИнвест (ООО «Сбербанк Инвестиции») – 100-процентная дочерняя компания Сбербанка, входящая в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевое направление деятельности компании – предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирование сделок через акционерные и мезонинные инструменты.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 6 000 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Круглов Алексей 30 3
|Калинин Алексей 74 3
|Степанов Владимир 89 3
|Демин Алексей 5 2
|Левкин Андрей 29 2
|Сиренко Надежда 2 2
|Чернышева Виктория 2 2
|Махмудов Искандер 4 2
|Кубезова Аиша 4 2
|Греф Герман 465 2
|Григоренко Дмитрий 181 2
|Копосов Максим 73 2
|Галкина Татьяна 46 1
|Бойко Алексей 99 1
|Колесников Александр 25 1
|Погудин Александр 8 1
|Бочегов Александр 1 1
|Безгодов Александр 1 1
|Фирсов Юрий 1 1
|Попаренко Виталий 1 1
|Добрынин Андрей 7 1
|Шевелева Елена 5 1
|Веселов Андрей 21 1
|Малковы Людмила 1 1
|Саркисян Армен 6 1
|Тузов Артем 11 1
|Иржевский Михаил 2 1
|Щербакова Елена 3 1
|Твердохлеб Юрий 1 1
|Юдин Юрий 1 1
|Чебанов Александр 4 1
|Суховерхов Дмитрий 21 1
|Елфимов Евгений 7 1
|Руденко Владислав 1 1
|Мамонтов Максим 1 1
|Баринова Ксения 11 1
|Комлык Алексей 1 1
|Бородин Артур 1 1
|Калиновская Александра 1 1
|Подолинский Георгий 1 1
|Ведомости 1234 3
|Forbes - Форбс 912 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406326, в очереди разбора - 733009.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.