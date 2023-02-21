Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация
|

«Сбер» и Trucker заключили сделку

«Сберинвест» стала миноритарным участником группы компаний Trucker. Цель сделки — развитие и укрепление партнёрства для цифровизации рынка грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Добрынин, директор Департамента инвестиционной деятельности Сбербанка: «Цифровизация играет огромную роль в экономическом и научно-техническом развитии России. “Сбер”, как признанный эксперт в области цифровых продуктов и сервисов, готов поддерживать партнёров, стремящихся развивать данную область и предоставлять своим клиентам услуги на самом высоком уровне».

Кирилл Кочанов, генеральный директор ООО «Тракер груп»: «Мы видим продолжающийся тренд в цифровизации отрасли, что в совокупности с уходом иностранных вендоров с рынка открывает отличные возможности для роста. Основная задача в ближайшие годы — стать безусловным лидером software-решений для рынка логистики».

***

ООО «Тракер груп» — российская компания в сфере TMS-software (Transportation Management System). Компания предлагает SaaS-решения для авто- и ЖД-логистики, доступные в веб-браузере и мобильном приложении. В 2022 г. через систему собственной разработки Trucker TMS проведено более 1 млн рейсов.

Пан или пропал: как коммуникации с сотрудниками спасают бизнес в условиях нехватки кадров
Цифровизация

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

«Сберинвест» (ООО «Сбербанк инвестиции») — 100-процентная дочерняя компания Сбербанка, входящая в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевое направление деятельности компании — предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирование сделок через акционерные и мезонинные инструменты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда

EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

«Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету

VK за миллиард напишет бесплатный российский игровой движок

Банк «Открытие» продал огромный пакет акций Qiwi неизвестному покупателю

Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще