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Тракер Групп


«Тракер Групп» – это  трейдер на рынке запчастей для тракторов, грузовиков и спецтехники, который с 2004 года поставляет тракторные, грузовые запчасти и запчасти для спецтехники в разные регионы России и стран СНГ.


07.04.2025 Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп» 1
21.02.2023 «Сбер» и Trucker заключили сделку 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Тракер Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Trucker 5 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 170 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2435 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3130 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11360 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9282 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 1
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Россия - ПФО - Кировская область - Киров 469 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7141 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7938 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 202 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5877 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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