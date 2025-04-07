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Тракер Групп
«Тракер Групп» – это трейдер на рынке запчастей для тракторов, грузовиков и спецтехники, который с 2004 года поставляет тракторные, грузовые запчасти и запчасти для спецтехники в разные регионы России и стран СНГ.
|07.04.2025
|Специалисты Axelot выполнили проект логистического консалтинга для «Тракер Групп» 1
|21.02.2023
|«Сбер» и Trucker заключили сделку 2
Тракер Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
|Сбер - Сбербанк Инвестиции 11 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147006 2
|Россия - ПФО - Кировская область - Киров 469 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 1
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