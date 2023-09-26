Индексная книга CNews*
Автоматизация склада SKU Stock Keeping Unit Единица складского учета Идентификатор товарной позиции (артикул)
Публикаций - 125, упоминаний - 125
Автоматизация склада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наумкин Максим 5 3
|Стрелова Ольга 35 3
|Иващенко Вячеслав 14 2
|Бар-Бирюкова Мария 72 2
|Чернышев Андрей 62 2
|Андреев Константин 3 2
|Василенко Михаил 4 2
|Землянский Сергей 4 2
|Беленький Александр 36 2
|Молодых Владимир 28 2
|Воробьев Сергей 14 1
|Москвитина Татьяна 6 1
|Морозов Максим 11 1
|Муравьев Владимир 30 1
|Ширяев Алексей 6 1
|Озеров Максим 9 1
|Архипенков Максим 2 1
|Ларин Дмитрий 14 1
|Аитов Тимур 197 1
|Маликов Иван 3 1
|Путинцева Нина 2 1
|Довладбегян Леонид 3 1
|Маркарян Артур 1 1
|Мельник Иван 10 1
|Галушкин Олег 178 1
|Садовенко Илья 61 1
|Агузумцян Ара 19 1
|Тимашев Ратмир 68 1
|Володкович Вячеслав 88 1
|Путин Владимир 2834 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Платонов Михаил 42 1
|Оганесян Ашот 107 1
|Сыкулев Андрей 75 1
|Чаркин Евгений 253 1
|Бадалов Андрей 61 1
|Натрусов Артем 227 1
|Танюхин Дмитрий 24 1
|Березин Максим 90 1
|Паршин Максим 303 1
|DigiTimes - Издание 1272 3
|Forbes - Форбс 652 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
|Tom’s Hardware 216 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 21 1
|Мобильные системы 116 1
|9to5Mac 70 1
|StorageReview 3 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
|РАН - Российская академия наук 1779 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.