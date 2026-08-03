Индексная книга (каталог) CNews*
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Автоматизация склада SKU Stock Keeping Unit Единица складского учета Идентификатор товарной позиции (артикул)
СОБЫТИЯ
Публикаций - 283, упоминаний - 286
Автоматизация склада и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакальчук Владислав 47 6
|Зубов Антон 12 4
|Бар-Бирюкова Мария 105 3
|Шпак Василий 279 3
|Стрелова Ольга 37 3
|Гвоськов Андрей 9 3
|Землянский Сергей 5 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Наумкин Максим 6 3
|Бодров Андрей 5 3
|Ирышков Эдуард 15 3
|Непейвода Евгений 17 3
|Абеуов Даурен 6 3
|Иванов Михаил 116 2
|Завадский Марк 15 2
|Белов Алексей 28 2
|Василенко Михаил 4 2
|Шенберг Дмитрий 21 2
|Усик Сергей 11 2
|Безбогов Сергей 69 2
|Галеев Сергей 37 2
|Гулевич Руслан 32 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Кузин Вадим 38 2
|Сологуб Денис 75 2
|Прокофьев Илья 4 2
|Деверилин Павел 34 2
|Харитонов Дмитрий 79 2
|Чернышев Андрей 74 2
|Филимонов Антон 22 2
|Сидоренко Евгений 7 2
|Мейнцер Антон 20 2
|Андреев Константин 5 2
|Гущанский Антон 4 2
|Чудинов Дмитрий 103 2
|Малыхин Василий 4 2
|Бровка Константин 3 2
|Рычкова Наталья 3 2
|Максюта Ирина 5 2
|Кузякина Анна 28 2
|DigiTimes - Издание 1331 3
|Forbes - Форбс 1002 2
|Tom’s Hardware 600 2
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
|Мобильные системы 118 1
|9to5Mac 70 1
|VideoCardz 44 1
|StorageReview 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
|Ведомости 1466 1
|РИА Новости 1033 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Ars Technica 450 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.