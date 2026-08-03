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Индексная книга (каталог) CNews*
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Автоматизация склада SKU Stock Keeping Unit Единица складского учета Идентификатор товарной позиции (артикул)

СОБЫТИЯ


03.08.2026 «Амотивика» повысила производительность складов с TopLog WMS и обеспечила корректный учёт КИЗ 1
30.07.2026 Сеть «М.Косметик» открыла дарксторы в Тюмени и Омске 1
27.07.2026 IEK Group автоматизирует распределительный центр в Новой Москве с помощью KONCRIT | YMS от «Корус Консалтинг» 1
17.07.2026 «Магнит Доставка» во II квартале 2026 г. увеличила число заказов в 1,7 раза 1
14.07.2026 Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году 1
13.07.2026 Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах 1
10.07.2026 Сергей Ступин -

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

 1
10.07.2026 «М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе 1
08.07.2026 «М.Видео» запустила продажи парфюмерии из-за рубежа по модели трансграничной торговли 1
25.06.2026 Эксперты Axelot автоматизировали склад G.Lauf 1
16.06.2026 Mindbox запустил Product Data Platform: платформу для персонализации цен 1
15.06.2026 Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» всего за 5 месяцев превысил результат всего 2025 года 1
10.06.2026 Доля B2B-продаж в выручке СТМ «ВсеИнструменты.ру» достигла 81%: как бизнес переходит на собственные торговые марки в DIY 1
03.06.2026 «Автолига» внедрила Axelot WMS 1
29.05.2026 ИИ проконтролирует полки и ценники в магазинах «Пятерочка» 1
27.05.2026 XPlatform XTime: Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией 1
22.05.2026 Hybrid Platform обновила интеграции с АТОЛ, Магнитом, X5 Dialog и «МегаФоном» для повышения точности таргетинга 1
21.05.2026 Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования 1
30.04.2026 «М.видео» расширит собственный маркетплейс продуктами питания и FMCG-ассортиментом 1
27.04.2026 «Технониколь» и Axelot автоматизировали складской комплекс корпорации в Ставропольском крае 1
27.04.2026 Гигантский российский ритейлер электроники превращается в AliExpress. Открыты заказы на товары прямиком из Китая 1
27.04.2026 «М.видео» начала продажи товаров из-за рубежа на собственном маркетплейсе 1
24.04.2026 «Корус Консалтинг» создает платформу управления заказами для «Петровича» 1
13.04.2026 Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в I квартале 2026 г. вырос более чем в 3 раза год к году 1
13.04.2026 Илья Шилов -

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

 1
08.04.2026 «Первый Бит» помог повысить прибыльность фармдистрибьютора «Здравсервис» 1
08.04.2026 На маркетплейсе «М.видео» появились в продаже автомобильные шины 1
02.04.2026 «1С-Рарус» провел реинжиниринг процессов пищевого производства «Пижанка» 1
25.03.2026 Lamoda усилила аналитику для продавцов 1
16.03.2026 Дмитрий Шихов, Open Group: Фрагментарная цифровизация разрушает управляемость ритейла 1
13.03.2026 Logareon WCS взяла под контроль роботов на складе при машиностроительном заводе 1
06.03.2026 Aquaart Group актуализировала ИТ-стратегию при поддержке ROXIT 1
03.03.2026 «Синикон» автоматизировала складские процессы с TopLog WMS 1
25.02.2026 МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента 1
25.02.2026 «Корус Консалтинг» обновил KONCRIT | WMS, упростив складские операции за счет новой логики интерфейса 1

Публикаций - 283, упоминаний - 286

Автоматизация склада и организации, системы, технологии, персоны:

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SAP SE 5601 21
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 20
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 18
Microsoft Corporation 25774 17
Apple Inc 13154 12
Yandex - Яндекс 9215 10
Optimacros - Оптимакрос 105 9
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 7
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PimCore 13 5
Intel Corporation 12811 5
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Telegram Group 2940 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 13 4
Novo BI - Ново Биай 28 4
Imprice - Импрайс 12 4
Cisco Systems 5372 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
SAS Institute 1082 4
Эвотор - Evotor 231 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 4
1С-Рарус 982 4
X-Com - Икс ком 188 4
Utrace - Ютрейс - Ютрэйс 55 4
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 3
Napoleon IT - Наполеон Айти 79 3
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 13 3
Samsung Electronics 11064 3
МегаФон 10742 3
Alibaba Group 473 3
Veeam Software 345 3
HP Inc. 5883 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Sony 6739 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 7
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 6
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Магнит Аптека 21 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 4
Почта России ПАО 2370 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
LEGO 260 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Desport - Decathlon - Декатлон 40 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 3
Магнит Косметик - М.Косметик 49 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 3
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Газпром нефть 725 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
Комус 110 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Федеральное казначейство России 1949 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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