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Автоматизация склада SKU Stock Keeping Unit Единица складского учета Идентификатор товарной позиции (артикул)



26.09.2023 «Магнит» до конца 2023 г. масштабирует технологию распознавания товаров на полке на всю сеть 1

21.08.2023 Модульбанк добавил к «Маркетметрике» сервис внутренней аналитики продаж на маркетплейсах 1

14.08.2023 LogistiX автоматизировала работу склада дистрибьютора автокомплектующих 1

01.08.2023 Wildberries запустил продажи в Азербайджане 1

31.07.2023 OptiTeam Consulting внедрила систему оперативного планирования поставок на базе платформы Optimacros в Beluga Group 1

19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру 1

13.07.2023 «ГПМ дата» поможет автоматически определять товарные позиции в чеках с помощью ИИ 1

05.07.2023 «Самокат» запустил веб-приложение 1

28.06.2023 «Самокат» тестирует новый интерфейс приложения 1

06.06.2023 Компания Compo Soft вошла в состав группы компаний Globus IT 1

17.05.2023 «Вятская мясная компания» автоматизировала склад на базе EME.WMS 1

15.05.2023 Павел Жук, Руслан Ишмаметов -

Как развивается российский рынок PIM-систем?

 1

19.04.2023 «Магнит» оснастит «умными» весами 200 супермаркетов и суперсторов 1

12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1

04.04.2023 «Алкогольная сибирская группа» перешла с SAP на отечественную CPM-платформу 1

14.03.2023 ГК «Корус консалтинг» модернизировала корпоративный портал СТД «Петрович» 1

06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 1

17.02.2023 За первый год работы мобильного приложения «Зоозавр» совершено более 200 тыс. установок 1

06.02.2023 Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты 1

24.01.2023 Polywell Computers выпустила встраиваемый компьютер 12 поколения Nano-U12L2C 1

30.12.2022 Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний 1

21.12.2022 Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций? 1

15.11.2022 Отчаянный шаг. Выпущены рекордные по скорости HDD, несмотря на агонию этого формата 1

14.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining 1

03.11.2022 E-com и фудтех «Яндекса» - итоги III квартала и девяти месяцев 2022 года 1

26.10.2022 Globus IT и Compo Soft объявили о партнерстве 1

10.10.2022 «Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония» 1

06.10.2022 «Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast 1

04.10.2022 Wildberries начислит предпринимателям 30% кешбек 1

03.10.2022 Спрос на автозапчасти вырос в 23 раза в онлайн-сегменте 1

07.09.2022 Официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора 1

19.08.2022 ЦРПТ: региональные власти получат доступ к данным «Честного знака» 1

03.08.2022 Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40% 1

27.07.2022 Альберт Нурутдинов -

Альберт Нурутдинов, «Инфосистемы Джет»: Как российскому бизнесу выжить без западных BI-систем

 1

05.07.2022 Wildberries открыл новые пункты приемки товаров от предпринимателей Приволжского округа 1

21.06.2022 Wildberries открыл новый логистический центр в Сибири 1

09.06.2022 Голосовой ассистент Voximplant начал принимать онлайн-заказы в сети аптек «Асна» 1

30.05.2022 Wildberries запустил новый сервис поиска автозапчастей 1

24.05.2022 Wildberries открыл пункт приемки товаров от предпринимателей Ивановской области 1

19.05.2022 Wildberries: региональные предприниматели нарастили продажи в 2,5 раза в начале 2022 года 1


Публикаций - 125, упоминаний - 125

Автоматизация склада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4898 14
7342 13
Корус Консалтинг ГК 1120 12
Microsoft Corporation 23868 10
Yandex - Яндекс 6139 7
Прогноз 1232 6
Oracle Corporation 6389 5
Apple Inc 11211 5
1С-Битрикс - Bitrix 478 4
IBM - International Business Machines Corp 9206 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 4
SAS Institute 899 4
Cisco Systems 4914 4
Эвотор - Evotor 160 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 51 3
HP Inc. 5559 3
PimCore 4 3
Amazon Inc - Amazon.com 2829 3
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 110 2
SAP CIS - САП СНГ 830 2
Intel Corporation 11750 2
Крок - Croc 1706 2
Best Buy 192 2
Veeam Software 298 2
Максима ГК - GMCS 352 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 71 2
Selectel - Селектел 270 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 2
TopLog - ТопЛог 5 2
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 266 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 2
Infor - Lawson Software 12 2
АйТи 1310 2
AMD - Advanced Micro Devices 3852 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 98 2
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 22 2
Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 10 2
Magento Inc 30 2
Intelligence Retail 6 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 29 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 17
X5 Group 789 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 4
Петрович СТД - Строительный торговый дом 38 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 3
Danone - Данон 65 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 181 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 3
Дикси - Сеть магазинов 123 3
РосЕвроГрупп - Национальная Логистическая Компания - НЛК 6 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 9 2
Золотая мануфактура 3 2
LEGO 205 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 14 2
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 73 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 198 2
Лента - Утконос 142 2
Фаберлик - Faberlic 79 2
Детский мир - Зоозавр 1 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 140 2
X5 Group - Перекрёсток 358 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 183 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 185 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Связной ГК 1340 2
Россети Ленэнерго 68 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
Альфа-Банк 1550 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 61 1
ГПБ - Газпромбанк 974 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 33 1
Открытие ФК - Росгосстрах 299 1
Транснефть 268 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
Президент Российской Федерации 3373 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 13 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 18 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
8K Association - Ассоциация 8K 167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 38
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 24
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 968 21
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 21
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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