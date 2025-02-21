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TopLog ТопЛог

TopLog - ТопЛог


21.02.2025 Кейс Faberlic и RDV Маркет: как отказаться от самописной интеграции с маркетплейсами и сохранить привычные процессы в WMS-системе 1
10.06.2024 «Топлог» и Novardis заключили соглашение о партнерстве 2
25.01.2024 «Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS 2
04.12.2023 Компания «РИАТ» внедрила систему TopLog WMS на складах автомобильных запчастей 2
22.11.2023 «Топлог» автоматизировал распределительные центры AKFA GROUP в Узбекистане 2
08.02.2023 «Почта России» автоматизировала фулфилмент-центры с помощью отечественной WMS-системы TopLog 1
03.06.2022 «Топлог» интегрировала систему управления двором Toplog YMS в «Союзснаб» 2
22.04.2022 ИТ-решение TopLog WMS запущено на складе электротехнической продукции компании «Энергокомплект» 2
13.11.2015 «Сладкая жизнь» ускорила сборку заказов с внедрением системы управления складом TopLog WMS 2
03.09.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировали главный дистрибьюторский распределительный центр Faberlic 1

Публикаций - 10, упоминаний - 17

TopLog и организации, системы, технологии, персоны:

8267 2
Microsoft Corporation 24667 1
АйТи 1372 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
АйТи - Айти Смарт системы 23 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
РИАТ - Разработка Изготовление Автомобильной Техники 1 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Почта России ПАО 2119 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
AKFA 5 1
Ароса 5 1
Сладкая жизнь ГК 10 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4992 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2385 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 4
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 437 4
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 500 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3905 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10284 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3559 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1166 2
Маркировка - Marking 1071 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1026 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 355 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4053 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 103 1
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 91 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5353 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3095 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 462 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 868 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3906 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 319 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4512 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1714 1
TopLog WMS 11 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 448 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Microsoft Dynamics 1177 1
TopLog YMS 1 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 454 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
1С:ERP Управление предприятием 560 1
Балакин Василий 14 1
Шитов Дмитрий 1 1
Кудовой Вячеслав 1 1
Евтеев Сергей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 3
Россия - РФ - Российская федерация 145379 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7499 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1894 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 320 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2927 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 705 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 408 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2983 1
Россия - СФО - Новосибирск 4327 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 89 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 1
Узбекистан - Республика 1743 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Япония 13307 1
Италия - Итальянская Республика 4359 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 262 1
Узбекистан - Бухара 20 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 1
Узбекистан - Хорезмская область - Ургенч 5 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6429 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1450 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 506 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7877 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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