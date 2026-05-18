«Национальная фруктовая компания» автоматизировала склады с TopLog WMS для работы с торговой сетью Spar

«Национальная фруктовая компания» автоматизировала склады с TopLog WMS для работы с торговой сетью Spar. Заказчик подготовил складскую инфраструктуру к росту объёмов товарооборота, расширению ассортимента и работе с системами «Честный знак» и «Меркурий». Об этом CNews сообщил представитель компании «Топлог».

«Национальная фруктовая компания» — российский дистрибьютор фруктов, овощей, ягод, грибов и цветов, входящий в ГК «Сладкая жизнь». Компания осуществляет прямые поставки продукции из Турции, Египта, Марокко и других стран. Среди клиентов — федеральные и региональные розничные сети, включая Spar, франчайзинговые магазины «Малинка» и «Авокадо».

В 2025 г. склады НФК приняли на себя дополнительный объём работ, связанный с дистрибуцией для компании «Спар Миддл Волга» и обеспечением поставок в магазины торговой сети Spar в России. Ежедневный объём обработки на складах превышает 450 тонн. Существенно расширился ассортимент: склад начал обрабатывать не только фрукты и овощи, но и широкий спектр товаров полного продуктового дистрибьютора.

С ростом номенклатуры и объёма операций возникли новые требования к логистике, скорости обработки, точности учёта и интеграции с внешними системами. Появилась необходимость обеспечения корректного обмена данными с государственными системами «Меркурий» и «Честный знак».

В этих условиях руководством «НФК» было принято решение об обновлении системы управления складом TopLog WMS. Компания обратилась к своему давнему партнёру — «Топлог», с которым сотрудничает с 2016 г., для реализации проекта с учётом новых масштабов и задач бизнеса.

Пилотным объектом автоматизации стал распределительный центр класса «А» в Подольске площадью 10 тыс. кв. м. Объект функционирует в круглосуточном режиме. На складе одновременно хранится более 600 активных номенклатурных позиций. Хранение организовано в нескольких температурных зонах.

Проектная команда «Топлог» в тесном взаимодействии с командой заказчика успешно реализовала внедрение с учётом сложной специфики бизнес-процессов НФК и обеспечила запуск системы в установленные сроки. Работа в системе осуществляется с использованием стационарных и мобильных рабочих мест (ТСД).

Автоматизирован полный цикл складских операций, включая специализированные процессы, характерные для работы с продукцией «фреш» и «ультра-фреш».

Настроен сквозной партионный учёт с контролем остаточных сроков годности. WMS автоматически управляет отбором по стратегии FEFO и исключает из отгрузки продукцию, не соответствующую установленным требованиям клиентов.

Учтена специфика работы с весовой продукцией. В системе реализована обработка товаров с переменным весом — как по фактическим показателям, так и кратно установленным квантам поставщика. Обеспечивается фиксация веса при приёмке и отгрузке, а также поддержка различных схем работы с калиброванной и некалиброванной продукцией.

Настроены процессы работы с категорией «цветы», которая имеет свои особенности. Она включает контроль качества при приёмке, операции кросс-докинга, сортировку и резервирование под заказы клиентов непосредственно в момент поступления.

В проект внедрены модули «Мотивация персонала» и «Информационные панели». Система ведёт посекундный учёт выполненных операций и рассчитывает трудозатраты сотрудников, обеспечивая прозрачную оценку эффективности. Информационные панели позволяют в режиме реального времени контролировать отгрузки, динамику отбора по зонам и ключевые показатели работы склада.

После успешного запуска на пилотном складе настроенная WMS-система была тиражирована на распределительный центр в Нижнем Новгороде площадью 12 тыс. кв. м. Отлаженные процессы и готовая методология позволили запустить WMS на новом объекте всего за 2 недели.

В результате внедрения TopLog WMS на складах НФК существенно расширились функциональные возможности системы и повысилась точность складских процессов. Усилен контроль качества продукции на всех этапах обработки, сокращено время прохождения товара по цепочке поставки, что особенно важно для категории продуктов питания. Компания подготовила складскую инфраструктуру к росту объёмов товарооборота, расширению ассортимента и работе с системой «Честный знак». Автоматизация укрепила операционную устойчивость бизнеса и обеспечила стабильный уровень сервиса для клиентов.