«Синикон» автоматизировала складские процессы с TopLog WMS

Компания «Синикон», российский производитель труб и фитингов из полимерных материалов, развивает производство: компания модернизирует мощности, внедряет новые технологии и расширяет ассортимент продукции. Чтобы повысить точность учёта ТМЦ, а также качество сборки и отгрузки заказов клиентам, руководство «Синикон» приняло решение внедрить российскую систему управления складской логистикой TopLog WMS. Об этом CNews сообщил представитель «Топлог», вендора системы TopLog WMS.

Производственно-складской комплекс «Синикон» расположен в Троицке, на территории Новой Москвы. Площадь крытого склада составляет 6640 м², ассортимент — около 2,5 тыс. SKU. На складе хранятся комплексные решения для систем канализации из современных полимерных материалов. Продукция размещается на фронтальных и набивных стеллажах.

Пилотный проект автоматизации охватил склад готовой продукции. Сюда поступает продукция от внешних поставщиков и собственного производства, выполняется сборка заказов и отгрузка клиентам.

Специалисты «Топлог» автоматизировали ключевые складские процессы — от приёмки и перемещений до инвентаризации и отгрузки. Система фиксирует и отслеживает движение каждой единицы продукции на всех этапах обработки. Все операции выполняются с использованием терминалов сбора данных, что снизило влияние человеческого фактора и повысило точность и скорость обработки грузов.

В рамках проекта была доработана в TopLog WMS операция товарной консолидации «телескопия». Теперь система поддерживает перекладку труб меньшего диаметра в трубы большего диаметра в рамках одного заказа на отгрузку. В одну трубу большего диаметра может быть уложено до четырёх труб меньшего диаметра. Операция полностью фиксируется в WMS через терминалы сбора данных. WMS учитывает количество труб, формирует новый носитель и обеспечивает точный учёт результатов консолидации с учётом параметров заказа.

Интеграция через TopLog API связала WMS с корпоративной учётной системой «1С: Комплексная автоматизация». Теперь данные о складских остатках и операциях передаются мгновенно.

В результате внедрения TopLog WMS складские бизнес-процессы стали более управляемыми и прозрачными для руководства, повысилась производительность персонала и качество операций. Успешный запуск на центральном складе стал отправной точкой для дальнейшей цифровизации складской логистики предприятия. В дальнейшем компания планирует автоматизировать склад сырья и комплектующих, а также подготовить склады к работе с маркировкой «Честный знак» для полной прослеживаемости движения продукции вплоть до розничного покупателя.

Евгений Сайчук, заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Синикон», сказал: «Проектными командами была проделана большая работа, начиная от подготовки всей инфраструктуры и заканчивая запуском системы в промышленную эксплуатацию. Было бы неверно утверждать, что переход прошёл легко и без разного рода проблем. Но чёткий план, тайминг и подготовка сыграли свою роль. Все критически важные процессы удалось переложить на алгоритмы работы WMS, было выделено время на обучение, инструктаж и тестовую работу в системе для складского персонала. Всё это позволило провести запуск системы в согласованные сроки. Но на этом работа не заканчивается. Задача этого года — анализ работы системы, продолжение адаптации под нужды склада и оптимизации процессов, доработка правил обмена с основной учётной системой. Рассчитываем, что новое программное обеспечение позволит увеличить скорость и точность сбора заказов наших клиентов, исключить ошибки сотрудников и пресловутый «человеческий фактор». Во-вторых — оптимизировать работу складского хозяйства, повысить эффективность работы каждого сотрудника, получать метрики работы склада для принятия управленческих решений. В-третьих — адресное хранение, автоматизированный обмен данными с основной учётной системой позволят избежать ошибок в складских остатках, снизят количество инвентаризаций и упростят работу коммерческому подразделению при работе с заказами».