Москва - Новая Москва - Большая Москва

МТС улучшила качество связи на новом участке дублера МКАД в Новой Москве ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на четвертом участке дублера МКАД в Новой Москве – автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На открывшемся 9 августа

«Мегафон» увеличил скорость интернета в Новой Москве в 1,5 раза «Мегафон» провел масштабную модернизацию сотовой сети в Новой Москве. В результате скорость мобильного интернета в десяти поселениях выросла в полтора раза. В дополнение к модернизации на этой территории будет проведен рефарминг, который позволит до

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Новой Москве я экосистема, провела в первом полугодии 2023 г. очередной этап модернизации сети мобильной связи в Новой Москве: установка новых базовых станций и перенастройка частот позволили расширить емко

МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы ровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сети связи в Новой Москве. Проведенные в 2022 г. работы – установка базовых станций и перенастройка сети –

ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве Специалисты компании ОТР («Организационно-технологические решения») обеспечили ИТ-инфраструктурой только что построенную инфекционную больницу в Новой Москве. Приемочные испытания и сдача инфраструктуры в эксплуатацию прошли 15 апреля. С учетом темпов строительства больницы работы по развертыванию инфраструктуры велись в круглосуточном

Жители Новой Москвы смогут передавать показания счетчиков воды на московском портале госуслуг умент за коммунальные услуги. Для того чтобы воспользоваться сервисом, первоначально необходимо обратиться в центр госуслуг «Мои документы» для подачи первичных показаний приборов учета. Ранее жители Новой Москвы не имели возможности подавать показания через pgu.mos.ru, так как большинство собственников квартир получали расчет за коммунальные услуги не через ЕИРЦ. В дальнейшем пользователям

Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве Мобильный оператор Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве. Специалисты технической службы Tele2 в сжатые сроки завершили работы по установке телекоммуникационного оборудования, в результате чего сотрудникам и посетителям учреждения стала

В интернете выложены панорамы Новой Москвы «Электронный атлас», являющийся картографической основой деятельности городских служб столицы, стал первым порталом, где появились подробные панорамы Новой Москвы. До этого «Электронный атлас» – atlas.mos.ru – располагал панорамами города в старых границах. Соответствующая съемка была проведена в 2013 г. Теперь они дополнились панорамами