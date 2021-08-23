Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
Новая Москва
Большая Москва
Публикаций - 45, упоминаний - 66
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чубайс Анатолий 111 2
|Медведев Дмитрий 1476 2
|Ковалевич Денис 5 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Собянин Сергей 212 2
|Кузьмин Алексей 36 1
|Варев Александр 16 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Макаров Владимир 55 1
|Бяков Юрий 34 1
|Сапельников Сергей 101 1
|Исаев Павел 1 1
|Козлова Елена 17 1
|Галкин Борис 1 1
|Чернов Максим 28 1
|Паперно Александр 3 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Ходжаев Азам 3 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Громов Иван 96 1
|Понкращенков Роман 1 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Рейман Леонид 745 1
|Кузнецов Павел 14 1
|Яковлев Александр 22 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Горбатько Александр 90 1
|Дворкович Аркадий 176 1
|Лацанич Василь 92 1
|Генс Георгий 65 1
|Катамадзе Анна 72 1
|Коренев Алексей 5 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Дмитриев Алексей 25 1
|Скворцова Светлана 9 1
|Кусков Денис 185 1
|Новикова Елена 53 1
|Медведев Владислав 10 1
|Ракишин Александр 2 1
|IDTechEx 3 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 689 1
|IDC - International Data Corporation 3206 1
|Gartner 2467 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Ericsson Mobility Report 27 1
|IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 9 2
|ПГУ - Пензенский государственный университет 36 1
|Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru