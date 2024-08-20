Москва - Новая Москва - Большая Москва

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СОБЫТИЯ


20.08.2024 МТС улучшила качество связи на новом участке дублера МКАД в Новой Москве

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на четвертом участке дублера МКАД в Новой Москве – автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На открывшемся 9 августа

30.08.2023 «Мегафон» увеличил скорость интернета в Новой Москве в 1,5 раза

«Мегафон» провел масштабную модернизацию сотовой сети в Новой Москве. В результате скорость мобильного интернета в десяти поселениях выросла в полтора раза. В дополнение к модернизации на этой территории будет проведен рефарминг, который позволит до
30.06.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Новой Москве

я экосистема, провела в первом полугодии 2023 г. очередной этап модернизации сети мобильной связи в Новой Москве: установка новых базовых станций и перенастройка частот позволили расширить емко
24.01.2023 МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы

ровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сети связи в Новой Москве. Проведенные в 2022 г. работы – установка базовых станций и перенастройка сети –
20.04.2020 ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве

Специалисты компании ОТР («Организационно-технологические решения») обеспечили ИТ-инфраструктурой только что построенную инфекционную больницу в Новой Москве. Приемочные испытания и сдача инфраструктуры в эксплуатацию прошли 15 апреля. С учетом темпов строительства больницы работы по развертыванию инфраструктуры велись в круглосуточном

12.05.2016 Жители Новой Москвы смогут передавать показания счетчиков воды на московском портале госуслуг

умент за коммунальные услуги. Для того чтобы воспользоваться сервисом, первоначально необходимо обратиться в центр госуслуг «Мои документы» для подачи первичных показаний приборов учета. Ранее жители Новой Москвы не имели возможности подавать показания через pgu.mos.ru, так как большинство собственников квартир получали расчет за коммунальные услуги не через ЕИРЦ. В дальнейшем пользователям
17.03.2016 Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве

Мобильный оператор Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве. Специалисты технической службы Tele2 в сжатые сроки завершили работы по установке телекоммуникационного оборудования, в результате чего сотрудникам и посетителям учреждения стала

30.10.2014 В интернете выложены панорамы Новой Москвы

«Электронный атлас», являющийся картографической основой деятельности городских служб столицы, стал первым порталом, где появились подробные панорамы Новой Москвы. До этого «Электронный атлас» – atlas.mos.ru – располагал панорамами города в старых границах. Соответствующая съемка была проведена в 2013 г. Теперь они дополнились панорамами

04.12.2012 «Ростелеком» приступил к модернизации сети связи в Новой Москве

Макрорегиональный филиал (МРФ) «Москва» компании «Ростелеком» приступил к реализации проекта по модернизации телекоммуникационной сети на территории Новой Москвы. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», проект реализуется в целях повышения качества и расширения спектра предоставляемых услуг, внедрения единой одиннадцатизначной системы набора но

Публикаций - 96, упоминаний - 109

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Ростелеком 10948 9
МегаФон 10742 9
Yandex - Яндекс 9215 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
SAP SE 5601 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 3
Enertech International 3 3
Microsoft Corporation 25775 3
9594 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 2
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 5 2
Holst Centre 3 2
FlexEnable 2 2
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего - ИНЭСИС - Инновационные энергетические системы 6 2
Oracle Corporation 7074 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Garmin - Гармин 233 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 32 1
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 4 1
Migo Mobile 4 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
InMotion 7 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 49 1
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 1
KION - Dematic - Дематик 5 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 4
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 3
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Ватутинки Пансионат 22 2
ИБС - Инновационные беспилотные системы - Транспорт будущего 14 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Мосводоканал МГУП 69 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
JLL - Jones Lang LaSalle 17 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
InStat 9 1
Первый ООО 3 1
Юника-инвест 3 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Родник 91 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Музеон - парк искусств 21 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 17
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 6
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 6
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5G - пятое поколение мобильной связи 2566 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 5
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 4
Google Android 15243 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple iOS 8583 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 2
Garmin Smartphone Link 4 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
Правительство Москвы - Электронный Атлас Москвы - ЕГИП - Единое геоинформационное пространство Москвы 21 2
FreePik 1841 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 31 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 40 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
Oracle Engineered Systems 48 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Яндекс.Пробки 69 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
OpenStreetMap - OSM 71 1
Собянин Сергей 538 6
Поляков Дмитрий 56 5
Прахов Михаил 38 5
Ермолаев Артем 379 3
Медведев Владислав 62 3
Ликсутов Максим 245 3
Кулаковский Дмитрий 67 2
Макаров Владимир 78 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Ковалевич Денис 5 2
Чубайс Анатолий 222 2
Катамадзе Анна 133 1
Жижикин Игорь 32 1
Дмитриев Алексей 85 1
Скворцова Светлана 12 1
Кусков Денис 221 1
Новикова Елена 105 1
Ракишин Александр 2 1
Алдашкин Алексей 3 1
Коренев Алексей 5 1
Кузьмин Алексей 38 1
Абрамов Андрей 41 1
Подобайло Николай 16 1
Нечаев Антон 19 1
Бяков Юрий 42 1
Исаев Павел 1 1
Козлова Елена 19 1
Ледовская Татьяна 12 1
Галкин Борис 8 1
Зингаревич Борис 2 1
Чернов Максим 31 1
Нурмагомедов Хабиб 8 1
Ходжаев Азам 4 1
Гуральников Сергей 164 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рудычева Наталья 95 1
Громов Иван 102 1
Понкращенков Роман 2 1
Варев Александр 17 1
Мардер Наум 116 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 76
Россия - РФ - Российская федерация 166164 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 36
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 16
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 15
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 8
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 6
Европа 24963 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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