Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва Новая Москва Большая Москва
СОБЫТИЯ
|20.08.2024
|
МТС улучшила качество связи на новом участке дублера МКАД в Новой Москве
ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на четвертом участке дублера МКАД в Новой Москве – автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На открывшемся 9 августа
|30.08.2023
|
«Мегафон» увеличил скорость интернета в Новой Москве в 1,5 раза
«Мегафон» провел масштабную модернизацию сотовой сети в Новой Москве. В результате скорость мобильного интернета в десяти поселениях выросла в полтора раза. В дополнение к модернизации на этой территории будет проведен рефарминг, который позволит до
|30.06.2023
|
МТС на треть ускорила мобильный интернет в Новой Москве
я экосистема, провела в первом полугодии 2023 г. очередной этап модернизации сети мобильной связи в Новой Москве: установка новых базовых станций и перенастройка частот позволили расширить емко
|24.01.2023
|
МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы
ровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сети связи в Новой Москве. Проведенные в 2022 г. работы – установка базовых станций и перенастройка сети –
|20.04.2020
|
ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве
Специалисты компании ОТР («Организационно-технологические решения») обеспечили ИТ-инфраструктурой только что построенную инфекционную больницу в Новой Москве. Приемочные испытания и сдача инфраструктуры в эксплуатацию прошли 15 апреля. С учетом темпов строительства больницы работы по развертыванию инфраструктуры велись в круглосуточном
|12.05.2016
|
Жители Новой Москвы смогут передавать показания счетчиков воды на московском портале госуслуг
умент за коммунальные услуги. Для того чтобы воспользоваться сервисом, первоначально необходимо обратиться в центр госуслуг «Мои документы» для подачи первичных показаний приборов учета. Ранее жители Новой Москвы не имели возможности подавать показания через pgu.mos.ru, так как большинство собственников квартир получали расчет за коммунальные услуги не через ЕИРЦ. В дальнейшем пользователям
|17.03.2016
|
Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве
Мобильный оператор Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве. Специалисты технической службы Tele2 в сжатые сроки завершили работы по установке телекоммуникационного оборудования, в результате чего сотрудникам и посетителям учреждения стала
|30.10.2014
|
В интернете выложены панорамы Новой Москвы
«Электронный атлас», являющийся картографической основой деятельности городских служб столицы, стал первым порталом, где появились подробные панорамы Новой Москвы. До этого «Электронный атлас» – atlas.mos.ru – располагал панорамами города в старых границах. Соответствующая съемка была проведена в 2013 г. Теперь они дополнились панорамами
|04.12.2012
|
«Ростелеком» приступил к модернизации сети связи в Новой Москве
Макрорегиональный филиал (МРФ) «Москва» компании «Ростелеком» приступил к реализации проекта по модернизации телекоммуникационной сети на территории Новой Москвы. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», проект реализуется в целях повышения качества и расширения спектра предоставляемых услуг, внедрения единой одиннадцатизначной системы набора но
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 538 6
|Поляков Дмитрий 56 5
|Прахов Михаил 38 5
|Ермолаев Артем 379 3
|Медведев Владислав 62 3
|Ликсутов Максим 245 3
|Кулаковский Дмитрий 67 2
|Макаров Владимир 78 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Ковалевич Денис 5 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Катамадзе Анна 133 1
|Жижикин Игорь 32 1
|Дмитриев Алексей 85 1
|Скворцова Светлана 12 1
|Кусков Денис 221 1
|Новикова Елена 105 1
|Ракишин Александр 2 1
|Алдашкин Алексей 3 1
|Коренев Алексей 5 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Подобайло Николай 16 1
|Нечаев Антон 19 1
|Бяков Юрий 42 1
|Исаев Павел 1 1
|Козлова Елена 19 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Галкин Борис 8 1
|Зингаревич Борис 2 1
|Чернов Максим 31 1
|Нурмагомедов Хабиб 8 1
|Ходжаев Азам 4 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Громов Иван 102 1
|Понкращенков Роман 2 1
|Варев Александр 17 1
|Мардер Наум 116 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.