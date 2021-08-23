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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Москва
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Москва - Новая Москва - Большая Москва


23.08.2021 В Москве построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов 1
03.03.2021 Логистическая компания Dematic приходит в Россию 1
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 3
30.12.2020 Tele2 подвела итоги 2020 года 1
23.09.2020 Спортивные трекеры InMotion успешно прошли тестирование во время футбольного матча 1
20.04.2020 ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве 3
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 1
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
15.01.2020 ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI 1
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 1
16.10.2018 Беспилотный автомобиль «Яндекса» начал возить резидентов «Сколково» 1
07.02.2018 «Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы 2
07.11.2017 «Алтимета» представила ПО для автоматизации строительных закупок 1
17.04.2017 На что тратит деньги московский ДИТ 1
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии 1
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 2
28.06.2016 Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает 4
12.05.2016 Жители Новой Москвы смогут передавать показания счетчиков воды на московском портале госуслуг 1
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 2
17.03.2016 Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве 1
04.03.2016 На московском портале госуслуг 8 марта стартует электронное бронирование мест на ярмарках выходного дня 1
10.02.2016 Рынок платного телевидения в Москве вырос на 8% по итогам 2015 г. 1
18.01.2016 СКС нового офиса «Астерос» построена на оборудовании RiT 1
14.12.2015 В Москве в пятый раз стартует электронная запись в первый класс 1
30.11.2015 На столичном портале госуслуг появилась возможность отправить заявку на подключение к сетям водоснабжения 2
17.11.2015 90% рынка фиксированного ШПД в Москве делят 5 операторов 2
26.10.2015 «Акадо Телеком» инвестирует более 10 млн руб. в объекты загородной недвижимости 1
13.10.2015 На московском портале открытых данных опубликована информация о продовольственных магазинах 1
12.10.2015 «Астерос» переехал в Новую Москву, став соседом «Ростелекома», «Систематики» и Oracle. Фото 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 4
17.07.2015 Власти оставят центр Москвы без таксофонов 1
17.07.2015 Правительство Москвы установило порядок размещения таксофонов 1
05.06.2015 «Систематика» завершила переезд в Новую Москву 1
18.05.2015 Столичный портал городских услуг шагнул в Новую Москву 1
25.03.2015 «Русская Википедия» пополнится статьями об истории, архитектуре и современной жизни столицы 1
22.12.2014 Дворкович срывает покровы: Инновационное развитие России пробуксовывает 1
30.10.2014 В интернете выложены панорамы Новой Москвы 3
16.06.2014 «Акадо Телеком» построит сеть передачи данных для Сколково 1
27.02.2014 «Систематика» переезжает к «Ростелекому» в Новую Москву 2

Публикаций - 45, упоминаний - 66

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7186 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2058 4
Yandex - Яндекс 4283 4
Ericsson 1057 4
ГКС - Группа компаний Систематика 237 3
Астерос - Asteros 531 3
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 3
Акадо Телеком - Комкор 715 3
Microsoft Corporation 14114 2
SAP SE 3635 2
FlexEnable 2 2
Holst Centre 3 2
РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 2 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 371 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1145 2
Landata - Ландата 28 2
Стэп лоджик - Step Logic 106 2
Алтимета - Ultimeta 12 1
Stins Coman - Стинс Коман 35 1
ОТР 158 1
Sciener - Сайнер 24 1
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 3 1
Migo Mobile 4 1
InMotion 2 1
21 век – ТВ - Народный телефон 2 1
Stins Coman RiT Technologies - РиТ СНГ 25 1
Dematic - Дематик 4 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Aquarius - Аквариус 267 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 189 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 193 1
СКБ Контур 426 1
Корус Консалтинг ГК 848 1
Ланит ГК 1285 1
Oracle Corporation 4004 1
4482 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 1
Ситроникс - Sitronics 696 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 3
Яндекс.Такси 271 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 206 2
Россети ПАО 169 2
InStat 7 1
Мосводоканал 46 1
УЭК - Универсальная электронная карта 513 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 6 1
BASF 24 1
Россети Ленэнерго 49 1
Восточный Банк 108 1
Первый ООО 3 1
Юника-инвест 3 1
Cushman & Wakefield 5 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 12 1
JTI - Japan Tobacco International 19 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 80 1
А101 Группа Компаний 30 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 270 1
Вертолеты России 114 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 48 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 90 1
ПСБ - Промсвязьбанк 617 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 1
Wildberries 129 1
Газпромбанк - ГПБ 722 1
Правительство Москвы 714 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 4
Роснано 457 4
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
МЦД - Московские центральные диаметры 22 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1782 1
Правительство РФ 2298 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1515 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1110 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 612 1
Федеральное казначейство России 815 1
Мэр города Москвы 14 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 383 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 227 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 4
3G - Стандарт мобильной связи 4167 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 840 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1719 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 254 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 581 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 602 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 222 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 111 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 111 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1177 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 552 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 617 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
BMC - Baseboard Management Controller 53 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 498 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
FTTH - Fiber To The Home 113 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 30 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 745 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 139 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 205 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 849 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 531 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 188 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3299 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 93 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 511 2
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
Microsoft Power BI 113 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Engineered Systems 42 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 15 1
Ланит LanDocs 51 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Oracle Cloud Platform 151 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Яндекс.Маркет 443 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Excel 621 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iPhone 5 710 1
Google Android 10780 1
Apple iOS 5757 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Чубайс Анатолий 111 2
Медведев Дмитрий 1476 2
Ковалевич Денис 5 2
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Собянин Сергей 212 2
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Варев Александр 16 1
Ликсутов Максим 32 1
Макаров Владимир 55 1
Бяков Юрий 34 1
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Галкин Борис 1 1
Чернов Максим 28 1
Паперно Александр 3 1
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Генс Георгий 65 1
Катамадзе Анна 72 1
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Кулаковский Дмитрий 67 1
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IDC - International Data Corporation 3206 1
Gartner 2467 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Ericsson Mobility Report 27 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 9 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 36 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 662 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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