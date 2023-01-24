Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Техника
|

МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сети связи в Новой Москве. Проведенные в 2022 г. работы – установка базовых станций и перенастройка сети – позволили увеличить на треть до 70 Мбит/с средние скорости мобильного интернета для более полумиллиона жителей Новомосковского и Троицкого административных округов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2022 г. МТС модернизировала сеть в 17 крупных жилищных комплексах, 15 коттеджных и дачных поселках и 10 промышленных и деловых зонах, расположенных в Новой Москве на расстоянии до 40 км от МКАД. Эта часть Новой Москвы является центром жилищного и коммерческого строительства – только в 2022 г. здесь введено в эксплуатацию около 3 млн кв. метров жилой недвижимости или более трети всего московского объема.

Чтобы обеспечить абонентов качественными услугами связи на активно развивающейся территории, МТС построила дополнительные базовые станции и перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. В результате расширились покрытие и емкость сети и повысилась средняя скорость мобильного интернета до 70 Мбит/с. Такая скорость позволяет загрузить электронную книгу или мобильное приложение за несколько секунд, фильм весом около 1,5 ГБ – за две минуты.

Оценить новое качество связи смогут жители комплексов «Саларьево парк», «Новые Ватутинки», «Зеленая линия», «Спортивный квартал», «Марьино град», «Эко-Бунино» и «Южное Бунино», «Белые ночи», «Татьянин парк», «Румянцево парк», «Первый московский» и др. Связь также модернизирована в коттеджных поселках «Европейская долина 2» и «Клены» и дачных поселках в деревнях Белоусово, Акиньшино, Беляево и др.

Помимо жилых районов связь улучшилась в крупнейшем в стране кластере по торговле агропродукцией «Фуд сити», вблизи деловых и развлекательных зон притяжения населения Новой Москвы, таких, как бизнес-центр Neopolis, торговые центры «Саларис», «Новомосковский», «Сказка», «Нововатутинский», Family Room, логистические парки, в том числе «Русской чайной компании» и Ozon, а также на основных транспортных узлах территории – автовокзале «Саларьево» и железнодорожной станции Рассудово, ежегодный пассажиропоток которых превышает 1 млн человек.

Александр Егоров, «Рексофт»: Настало время заниматься цифровой трансформацией, а не декларировать стремление к ней
Импортозамещение

«Мы постоянно контролируем качество связи и анализируем с помощью больших данных трафик абонентов и градостроительные планы, прогнозируя спрос на услуги связи в конкретных местах. Новая Москва – одна из наиболее динамично развивающихся территорий Москвы, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее и покрытием, и достаточной емкостью сети. Благодаря проведенным работам наши абоненты в Новой Москве могут пользоваться цифровыми сервисами также же свободно, как в других, давно освоенных районах столицы», – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС нашла новый способ заработка на абонентах. Вводится побор за пополнение баланса. Как избежать лишних трат

Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России

В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах

Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter

Силовики не позволили выделить частоты для промышленных потребителей 4G

В розыск объявлен сын основателя «Билайна»

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей
Показать еще