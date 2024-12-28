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Саларис ТРЦ

Саларис ТРЦ


28.12.2024 Качество мобильного интернета в торговых центрах Москвы 2
14.06.2024 «МегаФон»: аналитики выяснили, что мужчины посещают ТЦ на 40% чаще женщин 1
24.01.2023 МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы 1
30.06.2022 Mall Management Group благодаря Okdesk сократила операционные трудозатраты в ТРЦ «Павелецкая Плаза» на 20-30% 1
02.03.2021 ТРЦ «Саларис» создал единую цифровую среду с помощью Okdesk 3

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Саларис ТРЦ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
МегаФон 8805 2
Helpdesk.Systems 2 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Telegram Group 1983 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 6 2
ФУД Сити ОРПЦ - оптово-розничный продовольственный центр 6 1
Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 8 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 2
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Кнопочное управление 556 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
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