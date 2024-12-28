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DMTel ДМТЕЛ-Сервис



28.12.2024 Качество мобильного интернета в торговых центрах Москвы 1
09.10.2024 У «МегаФона» зафиксирована лучшая скорость мобильного интернета в парках столицы 1
09.10.2024 «Билайн» лидирует по доступности мобильной связи в парках Москвы 1
07.10.2024 Качество мобильного интернета в парках Москвы 1
21.08.2024 билайн занял первое место в рейтинге качества связи в Московской области 2
25.12.2023 Оценка качества услуг сотовой связи в городе Москва 1
27.07.2023 DMTel: билайн лидирует по доступности мобильного интернета в метро Москвы 1
19.09.2022 Первое большое исследование мобильных операторов Санкт-Петербурга 1
20.06.2022 «Билайн» назван оператором с лучшим качеством голосовой связи и мобильного интернета в Москве 1
14.06.2022 DMTEL: как работают мобильные операторы в условиях санкций 1
04.04.2022 12 млрд рублей инвестировал «билайн» в развитие сети в Москве и области 1
28.12.2021 «Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево 1
13.12.2021 DMTEL впервые в России выставил операторам интегральные оценки 1
25.03.2020 «Мегафон» запустил поддержку аудиокодека EVS в сетях LTE 1
07.06.2018 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE на Камчатке 1
17.04.2018 «Мегафон» заявил о доступности 4G для 80% камчатцев 1
21.10.2016 Год работы Tele2 в Москве: число базовых станций и точек продаж выросло на 50% 1
26.08.2016 Tele2 внедрил систему активного мониторинга качества связи 1
12.02.2015 Абоненты «Билайн» могут воспользоваться услугами 4G во всех аэропортах Москвы 1
15.05.2014 «Билайн» подвел итоги развития сети за первый квартал 2014 г. 1
17.03.2014 В 2013 г. 3G-сеть «Билайн» передала в 2,3 раза больше трафика 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

DMTel и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 15
МегаФон 8805 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 6
Samsung Electronics 10254 1
Huawei 3933 1
Apple Inc 12100 1
Sony 6544 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
Meta Platforms 60 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 2
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 12 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 16 1
Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 8 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Парк Зарядье 40 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 976 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
EVS - Enhanced Voice Service - Голосовой кодек 9 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
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