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Россия ДФО Камчатский край Усть-Камчатск

Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Камчатск

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Природные пожары на Камчатке поможет предотвращать система видеомониторинга 1
19.09.2025 «МегаФон» назвал лидеров по росту интернет-трафика на Камчатке 1
19.06.2025 МТС ускорила мобильный интернет для камчатских дачников 1
31.05.2024 «МегаФон» включил 4G в камчатском селе Пущино 1
19.04.2024 «МегаФон» наращивает скорости и покрытие 4G на Камчатке 1
01.10.2019 «Автоматика» поможет «оцифровать» Камчатку 1
07.06.2018 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE на Камчатке 3
08.06.2016 Tele2 начинает работу еще в 5 камчатских поселках 2
19.04.2016 «МегаФон» организовал резервирование канала в 2 районах Камчатского края 1
17.02.2014 «Дело» в Камчатском крае: этапы и итоги создания единой системы e-документооборота 1
12.02.2014 Камчатский край подключил к единой системе документооборота Законодательное Собрание и муниципальные районы 1
11.02.2014 МТС обеспечит мобильной связью камчатских спасателей 1
19.11.2013 95% жителей Корякии получили доступ к мобильной связи «Билайн» 1
27.02.2013 «Билайн Бизнес» окажет услуги связи госструктурам Камчатского края на 14 млн руб. 1
28.12.2012 МТС инвестирует в расширение сетей связи в Камчатском крае порядка 1,5 млрд руб. 2
29.10.2009 На Камчатке произошли землетрясения 1
29.01.2009 В Камчатском крае произошло землетрясение 1
19.12.2007 На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч 1
27.12.2006 Извержение вулкана на Камчатке: вид из космоса 1
15.12.2006 ПФР по Камчатской области понадобились услуги по передаче данных 1
31.07.2006 Цунами не застало Камчатку врасплох 2
31.07.2006 Цунами не застало Камчатку врасплох 2
16.12.2003 "Дальсвязь" завершает реконструкцию GSM-сети на Камчатке 1

Публикаций - 23, упоминаний - 29

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10537 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15454 4
Системы документооборота 517 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1210 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9422 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Italtel 25 1
ДокСофт 4 1
Ростех - Автоматика Концерн 1814 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3294 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 1
Huawei 4484 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 481 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 25 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Аэропорт Петропавловск-Камчатский «Елизово» имени Витуса Беринга - IATA: PKC, ICAO: UHPP 6 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 57 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 2
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 223 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29498 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9286 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22657 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9948 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7523 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60648 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63743 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3519 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1111 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26057 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7352 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3227 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1671 2
Оповещение и уведомление - Notification 5765 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17758 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12008 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13773 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5022 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1421 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1143 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9085 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32993 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11633 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8422 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 316 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4302 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4511 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 845 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15785 1
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7829 1
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13361 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 2
ЭОС АРМ руководителя 77 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 245 2
ЭОС Дело-web 209 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 1
МТС 3G-сеть 121 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1029 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 38 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 44 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 472 1
Калашникова Людмила 27 2
Сальникова Евгения 25 2
Белкина Анна 9 2
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Кособринов Юрий 2 1
Цыганков Константин 9 1
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Кабанов Владимир 178 1
Илюхин Владимир 5 1
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Тихий океан - Охотское море 82 1
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