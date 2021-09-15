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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
Липецкая область

Россия - ЦФО - Липецкая область


15.09.2021 МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор 2
22.06.2021 «Мегафон» обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон» 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 5
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 2
20.07.2020 Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду 2
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 4
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 2
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
07.02.2020 «Барс груп» внедрила модуль управления организованным питанием школьников в Липецкой области 1
05.02.2020 «Ростелеком» открыл федеральный центр для операторов связи 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 3
10.09.2019 МТС и администрация Липецкой области объявили о партнерстве в области развития цифровой экономики региона 7
05.09.2019 «Яндекс» начал набор в «Яндекс.Лицей» 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
30.07.2019 МТС запустила сеть LTE для интернета вещей в Липецкой области 5
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 2
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
17.06.2019 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» 1
28.05.2019 Половина запросов россиян на электронные госуслуги остается без ответа 1
15.04.2019 Беспилотники «Ростеха» для автоматического контроля состояния ЛЭП прошли испытания 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 4
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
22.03.2019 На сайт госзакупок в открытый доступ выложили данные россиян, защищенные врачебной тайной 2
27.02.2019 Бесплатный Wi-Fi до конца года будет доступен на 218 вокзалах РФ 1
31.01.2019 Honeywell открыла новый завод в России 1

Публикаций - 295, упоминаний - 479

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 17
Ростелеком ЦентрТелеком 219 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 8
Барс груп 402 8
Ericsson 899 5
Yota - Скартел 623 4
МегаФон Кавказский филиал 192 4
Nokia Corporation 2546 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 4
Microsoft Corporation 11628 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 4
Samsung Electronics 5878 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Сбербанк Телеком 18 3
Facebook 3796 3
Синтерра - Synterra 602 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 3
Nokia Networks 54 3
Google LLC 7439 3
Бинго-Софт - Акцент 10 3
Panasonic 1222 3
NVision Group - Энвижн Груп 552 3
АйТи 771 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
Ланит ГК 1185 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 2
Honeywell 139 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 14
Почта России ПАО 1586 6
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 5
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Уралсиб Банк 391 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
X5 Group 601 3
X5 Group - Перекресток 205 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
Полипластик 11 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
Адамас - Ювелирный завод 57 2
Траско - Trasko 27 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Кораблик 33 2
Телефон.Ру 62 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Black Star 4 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Меркури - Mercury 30 2
Mascotte 20 2
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 2
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Столичные аптеки 11 2
Wildberries 128 2
Евросеть 939 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 126 2
Ак Барс Банк 174 2
Газпром нефть 384 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
CyberPlat - КиберПлат 210 1
Gucci - Дом моды Гуччи 12 1
Связной ГК 897 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 39
Правительство РФ 2226 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 12
Президент Российской Федерации 1447 11
Администрация Липецкой области 12 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 11
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 10
Правительство Москвы 660 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 7
Федеральное казначейство России 766 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Правительство Самарской области 48 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 5
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 5
Правительство Нижегородской области 28 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Администрация Волгоградской области 12 4
Администрация Псковской области 22 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 3
Правительство Ставропольского края 23 3
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
Руссофт - Russoft 269 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 35
3G - Стандарт мобильной связи 3835 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 18
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 8
Безопасный город 348 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ЭОС Дело СЭД 649 8
Google Android 10752 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Microsoft Windows 10 6810 4
Apple - App Store 2199 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 4
Linux OS 4386 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 3
Apple iOS 5744 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Exchange 695 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
Яндекс.Народная карта 28 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
Microsoft Windows Server 2003 160 2
МТС 3G-сеть 86 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 2
ЭОС Архивное дело 88 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
ByteDance TikTok 95 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Орловский Виктор 229 49
Шевченко Евгений 55 12
Ежов Сергей 12 8
Евраев Михаил 222 7
Никифоров Николай 1126 7
Валяева Елизавета 72 7
Авербах Владимир 121 7
Козырев Алексей 270 7
Путин Владимир 1840 6
Белов Александр 69 6
Медведев Дмитрий 1437 5
Шадаев Максут 384 4
Веригин Илья 28 4
Четвернин Алексей 652 4
Рылов Дмитрий 45 4
Матвеева Татьяна 83 4
Попов Алексей 319 4
Массух Илья 192 3
Богданов Александр 16 3
Попов Сергей 72 3
Фишер Андрей 54 3
Дубинин Александр 16 3
Шаблыков Никита 27 3
Cычев Алексей 8 3
Иванов Андрей 40 3
Чучелов Андрей 44 3
Меджитов Тимур 56 3
Кузяев Андрей 59 3
Новиков Андрей 23 3
Новиков Павел 67 3
Лысенко Эдуард 209 3
Селиванов Дмитрий 49 3
Гурджиян Руслан 18 3
Катамадзе Анна 72 3
Артамонов Игорь 5 3
Греф Герман 212 3
Похлебаев Александр 7 3
Кошкин Андрей 19 3
Щеголев Игорь 676 3
Захаров Дмитрий 36 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 108
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 103
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 89
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 88
Россия - ЦФО - Тульская область 760 86
Россия - ЦФО - Курская область 342 77
Россия - ЦФО - Калужская область 584 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 65
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 54
Россия - ЦФО - Костромская область 234 53
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 52
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 50
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 49
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 49
Россия - УФО - Свердловская область 822 49
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 48
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 47
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 47
Россия - СФО - Омская область 395 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 45
Россия - СФО - Кемеровская область 496 45
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 43
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 43
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 42
Россия - УФО - Челябинская область 674 42
Россия - УФО - Тюменская область 597 41
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 41
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 40
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 40
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 40
Россия - СФО - Иркутская область 565 39
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 38
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 38
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 37
Россия - СФО - Новосибирская область 843 36
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 34
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 34
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 33
Информационное общество - Государственная программа 282 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 6
Федеральное законодательство 254 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Региональное законодательство 45 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 3
НКО - Некоммерческая организация 91 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 41 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 2
ЕСН - Единый социальный налог 70 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 34 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 3
НТВ - Телекомпания 170 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Известия Мордовии 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 401 1
РосПравосудие 10 1
Пикабу 6 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
Пятница - Телеканал 20 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
ТНТ - Телеканал 95 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
NYT - The New York Times 525 1
CNews Analytics 2006 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 3
IDC - International Data Corporation 2797 2
Gartner 2230 2
TelecomDaily ИАА 112 2
Research and Markets 17 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
VDC Research 6 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ТГУ - Томский государственный университет 67 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РАН - Российская академия наук 326 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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