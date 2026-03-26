Россия - ЦФО - Липецкая область

Липецкая область усилила кибербезопасность госаппарата с помощью Secure-T Awareness Platform Правительство Липецкой области внедрило в свою инфраструктуру платформу для повышения уровня киберграмотнос

Предприятие в Липецкой области получило дополнительную киберзащиту егаФона» внедрили современную технологию NGFW, позволяющую защитить ИT-инфраструктуру предприятия в Липецкой области – Данковского завода. Это самое современное производство компании Angel Yeas

МТС обеспечила связью более 50 малых населенных пунктов Липецкой области МТС с начала 2025 г. обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 56 населенных пунктов Липецкой области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 14 районах

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области и проектами До внедрения системы при планировании и реализации региональных проектов правительство Липецкой области сталкивалось с рядом проблем, таких как разрозненность источников информации

Липецкая усадьба Стаховичей вышла в интернет оссии – усадебный комплекс Стаховичей, расположенный в селе Пальна-Михайловка Становлянского района Липецкой области. Теперь липчане и гости региона могут оставаться на связи в историческом мес

Липецкая область получила первую отечественную базовую станцию от МТС МТС ввела в эксплуатацию на действующей сети в Липецкой области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование уст

«МегаФон» расширил цифровой охват в Липецкой области Жители еще 30 небольших деревень и сел Липецкой области теперь могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения от «МегаФона

В 2024 г. липецкий бизнес стал в три раза чаще проводить онлайн-встречи на отечественных платформах российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Липецкой области. В 2024 г. количество встреч и вебинаров на онлайн-платформе выросло в три р

В МФЦ Липецкой области запущено обслуживание граждан по биометрии На основе решения «БФТ-Холдинга» «МФЦ-Капелла» в Липецкой области внедрена технология обслуживания граждан в МФЦ с использованием биометрии. Н

В 2024 году в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Липецкой области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать и ан

«МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в 150 локациях Липецкой области ствовали более семи тысяч абонентов, проживающих как в областном центре, так и в отдаленных районах Липецкой области: Добринском, Воловском, Лев-Толстовском, Задонском и Усманском. Благодаря пр

Холдинг «Цикада» реализует комплексный проект по защите предприятий Липецкой области от беспилотных воздушных аппаратов Акционерное общество «Цикада» работает над проектом оснащения производственных предприятий Липецкой области системами противодействия беспилотным летательным аппаратам. В настоящее время успешно завершен и согласован этап разработки рабочей документации. Об этом CNews сообщили предст

«МегаФон» разогнал интернет в ТРЦ Липецкой области ой связи, а это значит, что благодаря нашей сети в перспективе каждый сотрудник и посетитель торгово-развлекательного центра сможет пользоваться мобильным интернетом», – отметил директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев. Строительство индорной базовой станций в ТРЦ «Ривьера» помогло не только улучшить прием сигнала внутри здания, но и снизило нагрузку на базовые станции в этой

«МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев «МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев. За девять лет работы в компании новый топ-менедже

«МегаФон» разогнал интернет в одном из старейших сел Липецкой области анций в регионе. Сейчас работы продолжаются, и уже видны результаты. После запуска нового телеком-объекта в Куриловке интернет-трафик там вырос на 25%», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Липецкой области Андрей Сперанский.

МТС ускорила LTE на трассе М4 по дороге к «морскому» селу Липецкой области ообщила об усилении сети LTE на трассе М4 «Дон» на повороте в село Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. После проведенных технических работ средняя скорость мобильного интернета д

Управление здравоохранения Липецкой области и «СберКорус» на треть сократили время ожидания в очереди в регистратурах двух лечебных учреждений «СберКорус», платформы для цифрового документооборота, и представителей Управления здравоохранения Липецкой области. «СберКорус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «СберРост Пр

МТС обеспечила мобильным интернетом села Грязновка, Замарайка и Камышевка Липецкой области и мессенджерах снимком своего улова для заядлого рыбака тоже очень важно», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко. В 2023 г. МТС запустила LTE в семи удаленных населенных пу

Аналитика МТС: в 2023 г. в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Липецкой области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать удал

Липецкая область применит опыт Сбербанка для ИИ-трансформации Сбербанк и Правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Док

Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан» В Нотариальную палату Липецкой области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р»,

Липецкий бизнес стал в два раза чаще искать цифровые решения для обеспечения безопасности удаленных объектов общает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Липецкой области. Во второй половине 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще обраща

Сбербанк и Липецкая область совместно будут готовить ИТ-специалистов Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных

«Сбер» поможет Липецкой области противостоять киберугрозам Органы исполнительной власти и жители Липецкой области смогут лучше противостоять киберугрозам и кибермошенничеству. Соглашение о с

«Форсайт. Аналитическая платформа» используется для управления региональными проектами в Липецкой области зе российских продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Крит. Основные данные» используется в Липецкой области для эффективного управления региональными проектами. Программное решение поз

Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли , входящий в цифровую экосистему «МТС», к бархатному сезону запустил онлайн-путеводитель для гостей Липецкой области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со

«Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области Клиенты «Квадра» (входит в дивизион «Росатома» – «Русатом Инфраструктурные решения») в Липецкой области теперь могут оперативно получить информацию в случае отключения горячей воды или теплоснабжения. О причинах, сроках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в к

«Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области Правительство Липецкой области и «Сберсервис» заключили соглашение о развитии информационных технологий и и

«БФТ-холдинг» помог МФЦ Липецкой области повысить скорость оказания госуслуг для госсектора и бизнеса, реализовал интеграцию автоматизированной информационной системы ОБУ «УМФЦ Липецкой области» с четырьмя ведомственными информационными системами посредством СМЭВ. Благо

Липецкую готику обеспечили высокоскоростным интернетом й дворец с парком. Все это мы должны беречь и хранить для наших потомков», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко. Ранее МТС построила сеть LTE в деревне Кубань Грязинского

Золотуха, Кашары и еще пять небольших сёл Липецкой области получили мобильный интернет LTE МТС запустила новые базовые станции стандарта LTE в Липецкой области. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около

Цифровой помощник «Сберкорус» помог Управлению социальной политики Липецкой области увеличить эффективность работы ЦСЗН ния (ИСУ) «Сберрост про» в Центре социальной защиты населения (ЦСЗН) Управления социальной политики Липецкой области. Внедрение системы помогло значительно улучшить большинство нормативных пока

Мобильный интернет ускорился на берегу липецкой реки Белоколодец МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей шести населенных пунктов Липецкой области, в том числе расположенных у реки Белоколодец. Благодаря установке дополните

К началу нового учебного года в сельских школах Липецкой области выросла скорость интернета МТС МТС сообщает о завершении очередного этапа проекта по модернизации сети в Липецкой области. Результатом этого стало увеличение скорости мобильного интернета и расширен

«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области й для государственного сектора России, модернизировал автоматизированную информационную систему МФЦ Липецкой области (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональност

Wildberries открыл новые логистические центры в Вологодской и Липецкой областях Новые логистические объекты Wildberries заработали в Вологодской и Липецкой областях, в них проводится приемка поставок от представителей местного бизнеса, что

Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира ее 10% времени в пути. В настоящее время в приложении доступна информация о междугородних маршрутах Липецкой области. Пользователи могут оставлять предложения в разделе «Поддержка», это поможет

В Липецкой области пройдет масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров МТС сообщает о запуске проекта по обновлению сети в Липецкой области. В ходе работ компания проведет модернизацию базовых станций стандартов 2G,

В филиале МТС в Липецкой области назначен директор МТС сообщает о назначении директором филиала МТС в Липецкой области Евгении Долженко. Евгения будет отвечать за операционное управление филиалом