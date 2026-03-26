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Россия ЦФО Липецкая область

Россия - ЦФО - Липецкая область

СОБЫТИЯ


26.03.2026 Липецкая область усилила кибербезопасность госаппарата с помощью Secure-T Awareness Platform

Правительство Липецкой области внедрило в свою инфраструктуру платформу для повышения уровня киберграмотнос
09.12.2025 Предприятие в Липецкой области получило дополнительную киберзащиту

егаФона» внедрили современную технологию NGFW, позволяющую защитить ИT-инфраструктуру предприятия в Липецкой области – Данковского завода. Это самое современное производство компании Angel Yeas
19.05.2025 МТС обеспечила связью более 50 малых населенных пунктов Липецкой области

МТС с начала 2025 г. обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 56 населенных пунктов Липецкой области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 14 районах

12.05.2025 Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

и проектами До внедрения системы при планировании и реализации региональных проектов правительство Липецкой области сталкивалось с рядом проблем, таких как разрозненность источников информации
24.04.2025 Липецкая усадьба Стаховичей вышла в интернет

оссии – усадебный комплекс Стаховичей, расположенный в селе Пальна-Михайловка Становлянского района Липецкой области. Теперь липчане и гости региона могут оставаться на связи в историческом мес
19.03.2025 Липецкая область получила первую отечественную базовую станцию от МТС

МТС ввела в эксплуатацию на действующей сети в Липецкой области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование уст
03.03.2025 «МегаФон» расширил цифровой охват в Липецкой области

Жители еще 30 небольших деревень и сел Липецкой области теперь могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения от «МегаФона
31.01.2025 В 2024 г. липецкий бизнес стал в три раза чаще проводить онлайн-встречи на отечественных платформах

российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Липецкой области. В 2024 г. количество встреч и вебинаров на онлайн-платформе выросло в три р
26.12.2024 В МФЦ Липецкой области запущено обслуживание граждан по биометрии

На основе решения «БФТ-Холдинга» «МФЦ-Капелла» в Липецкой области внедрена технология обслуживания граждан в МФЦ с использованием биометрии. Н
18.12.2024 В 2024 году в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Липецкой области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать и ан
02.10.2024 «МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в 150 локациях Липецкой области

ствовали более семи тысяч абонентов, проживающих как в областном центре, так и в отдаленных районах Липецкой области: Добринском, Воловском, Лев-Толстовском, Задонском и Усманском. Благодаря пр
13.09.2024 Холдинг «Цикада» реализует комплексный проект по защите предприятий Липецкой области от беспилотных воздушных аппаратов

Акционерное общество «Цикада» работает над проектом оснащения производственных предприятий Липецкой области системами противодействия беспилотным летательным аппаратам. В настоящее время успешно завершен и согласован этап разработки рабочей документации. Об этом CNews сообщили предст
15.07.2024 «МегаФон» разогнал интернет в ТРЦ Липецкой области

ой связи, а это значит, что благодаря нашей сети в перспективе каждый сотрудник и посетитель торгово-развлекательного центра сможет пользоваться мобильным интернетом», – отметил директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев. Строительство индорной базовой станций в ТРЦ «Ривьера» помогло не только улучшить прием сигнала внутри здания, но и снизило нагрузку на базовые станции в этой

17.06.2024 «МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев

«МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев. За девять лет работы в компании новый топ-менедже
18.04.2024 «МегаФон» разогнал интернет в одном из старейших сел Липецкой области

анций в регионе. Сейчас работы продолжаются, и уже видны результаты. После запуска нового телеком-объекта в Куриловке интернет-трафик там вырос на 25%», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Липецкой области Андрей Сперанский.
14.03.2024 МТС ускорила LTE на трассе М4 по дороге к «морскому» селу Липецкой области

ообщила об усилении сети LTE на трассе М4 «Дон» на повороте в село Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. После проведенных технических работ средняя скорость мобильного интернета д
07.03.2024 Управление здравоохранения Липецкой области и «СберКорус» на треть сократили время ожидания в очереди в регистратурах двух лечебных учреждений

«СберКорус», платформы для цифрового документооборота, и представителей Управления здравоохранения Липецкой области. «СберКорус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «СберРост Пр
27.02.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом села Грязновка, Замарайка и Камышевка Липецкой области

и мессенджерах снимком своего улова для заядлого рыбака тоже очень важно», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко. В 2023 г. МТС запустила LTE в семи удаленных населенных пу
21.02.2024 Аналитика МТС: в 2023 г. в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Липецкой области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать удал
15.01.2024 Липецкая область применит опыт Сбербанка для ИИ-трансформации

Сбербанк и Правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Док
27.12.2023 Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан»

В Нотариальную палату Липецкой области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р»,

27.11.2023 Липецкий бизнес стал в два раза чаще искать цифровые решения для обеспечения безопасности удаленных объектов

общает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Липецкой области. Во второй половине 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще обраща
10.11.2023 Сбербанк и Липецкая область совместно будут готовить ИТ-специалистов

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных
11.10.2023 «Сбер» поможет Липецкой области противостоять киберугрозам

Органы исполнительной власти и жители Липецкой области смогут лучше противостоять киберугрозам и кибермошенничеству. Соглашение о с
21.09.2023 «Форсайт. Аналитическая платформа» используется для управления региональными проектами в Липецкой области

зе российских продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Крит. Основные данные» используется в Липецкой области для эффективного управления региональными проектами. Программное решение поз
18.08.2023 Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли

, входящий в цифровую экосистему «МТС», к бархатному сезону запустил онлайн-путеводитель для гостей Липецкой области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со

20.07.2023 «Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области

Клиенты «Квадра» (входит в дивизион «Росатома» – «Русатом Инфраструктурные решения») в Липецкой области теперь могут оперативно получить информацию в случае отключения горячей воды или теплоснабжения. О причинах, сроках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в к
15.06.2023 «Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области

Правительство Липецкой области и «Сберсервис» заключили соглашение о развитии информационных технологий и и
30.05.2023 «БФТ-холдинг» помог МФЦ Липецкой области повысить скорость оказания госуслуг

для госсектора и бизнеса, реализовал интеграцию автоматизированной информационной системы ОБУ «УМФЦ Липецкой области» с четырьмя ведомственными информационными системами посредством СМЭВ. Благо
22.02.2023 Липецкую готику обеспечили высокоскоростным интернетом

й дворец с парком. Все это мы должны беречь и хранить для наших потомков», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко. Ранее МТС построила сеть LTE в деревне Кубань Грязинского

12.12.2022 Золотуха, Кашары и еще пять небольших сёл Липецкой области получили мобильный интернет LTE

МТС запустила новые базовые станции стандарта LTE в Липецкой области. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около
16.11.2022 Цифровой помощник «Сберкорус» помог Управлению социальной политики Липецкой области увеличить эффективность работы ЦСЗН

ния (ИСУ) «Сберрост про» в Центре социальной защиты населения (ЦСЗН) Управления социальной политики Липецкой области. Внедрение системы помогло значительно улучшить большинство нормативных пока
24.10.2022 Мобильный интернет ускорился на берегу липецкой реки Белоколодец

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей шести населенных пунктов Липецкой области, в том числе расположенных у реки Белоколодец. Благодаря установке дополните
30.08.2022 К началу нового учебного года в сельских школах Липецкой области выросла скорость интернета МТС

МТС сообщает о завершении очередного этапа проекта по модернизации сети в Липецкой области. Результатом этого стало увеличение скорости мобильного интернета и расширен
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области

й для государственного сектора России, модернизировал автоматизированную информационную систему МФЦ Липецкой области (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональност
14.07.2022 Wildberries открыл новые логистические центры в Вологодской и Липецкой областях

Новые логистические объекты Wildberries заработали в Вологодской и Липецкой областях, в них проводится приемка поставок от представителей местного бизнеса, что

14.06.2022 Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира

ее 10% времени в пути. В настоящее время в приложении доступна информация о междугородних маршрутах Липецкой области. Пользователи могут оставлять предложения в разделе «Поддержка», это поможет
02.02.2022 В Липецкой области пройдет масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров

МТС сообщает о запуске проекта по обновлению сети в Липецкой области. В ходе работ компания проведет модернизацию базовых станций стандартов 2G,

10.08.2021 В филиале МТС в Липецкой области назначен директор

МТС сообщает о назначении директором филиала МТС в Липецкой области Евгении Долженко. Евгения будет отвечать за операционное управление филиалом
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux

ения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» переводится на ОС Astra Linux. На сегодня на российской платформе уже работ

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 97
МегаФон 10742 72
Ростелеком 10948 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 39
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 31
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 17
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 16
Yandex - Яндекс 9216 14
БАРС Груп 579 12
9594 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Microsoft Corporation 25775 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 7
МТС - РеКом 21 7
Samsung Electronics 11064 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Telegram Group 2940 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 6
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Softline - Софтлайн 3743 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 6
Oracle Corporation 7074 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 5
МегаФон - Мобиком 230 5
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 5
МТС Центр макрорегион 64 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Почта России ПАО 2370 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 5
101Hotels.com 456 5
Моторинвест 14 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
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Мосэнерго ПАО 132 3
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Полипластик 23 3
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 3
Газпром ПАО 1493 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Связной ГК 1401 3
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Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 68
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
Microsoft Windows 2000 8678 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Microsoft Windows 16882 8
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Моторинвест - Evolute - электромобиль 32 7
Google Android 15243 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 6
ЭОС Дело-web 209 6
Linux OS 11533 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple iPhone 6 4861 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 5
Apple iOS 8583 5
Apple - App Store 3109 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 5
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 4
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Орловский Виктор 408 77
Долженко Евгения 38 36
Нехорошев Дмитрий 21 16
Шевченко Евгений 60 13
Путин Владимир 3454 13
Артамонов Игорь 16 12
Шадаев Максут 1210 12
Греф Герман 485 11
Чернышенко Дмитрий 581 8
Евраев Михаил 266 7
Козырев Алексей 328 7
Авербах Владимир 127 7
Валяева Елизавета 72 7
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Белов Александр 76 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Толстой Лев 69 6
Веригин Илья 38 5
Григоренко Дмитрий 249 5
Корниенко Станислав 5 5
Фишер Андрей 75 4
Козлов Александр 71 4
Меджитов Тимур 85 4
Шаблыков Никита 29 4
Попов Алексей 339 4
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Албычев Александр 168 3
Иванов Андрей 61 3
Массух Илья 239 3
Новиков Павел 113 3
Селиванов Дмитрий 52 3
Катамадзе Анна 133 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 436
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Россия - ЦФО - Воронежская область 954 200
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 103
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Россия - СФО - Омская область 789 67
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 65
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Автостат 55 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Hindenburg Research 4 1
VDC Research Group 14 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
In-Stat 115 1
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Research and Markets 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 4 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Электронное государство XXI века 32 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
Единый день голосования 143 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ЭОС Осенний документооборот 35 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Связь-Экспокомм 276 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Битва роботов 14 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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