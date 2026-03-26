Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Липецкая область
СОБЫТИЯ
|26.03.2026
|
Липецкая область усилила кибербезопасность госаппарата с помощью Secure-T Awareness Platform
Правительство Липецкой области внедрило в свою инфраструктуру платформу для повышения уровня киберграмотнос
|09.12.2025
|
Предприятие в Липецкой области получило дополнительную киберзащиту
егаФона» внедрили современную технологию NGFW, позволяющую защитить ИT-инфраструктуру предприятия в Липецкой области – Данковского завода. Это самое современное производство компании Angel Yeas
|19.05.2025
|
МТС обеспечила связью более 50 малых населенных пунктов Липецкой области
МТС с начала 2025 г. обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 56 населенных пунктов Липецкой области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 14 районах
|12.05.2025
|
Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области
и проектами До внедрения системы при планировании и реализации региональных проектов правительство Липецкой области сталкивалось с рядом проблем, таких как разрозненность источников информации
|24.04.2025
|
Липецкая усадьба Стаховичей вышла в интернет
оссии – усадебный комплекс Стаховичей, расположенный в селе Пальна-Михайловка Становлянского района Липецкой области. Теперь липчане и гости региона могут оставаться на связи в историческом мес
|19.03.2025
|
Липецкая область получила первую отечественную базовую станцию от МТС
МТС ввела в эксплуатацию на действующей сети в Липецкой области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование уст
|03.03.2025
|
«МегаФон» расширил цифровой охват в Липецкой области
Жители еще 30 небольших деревень и сел Липецкой области теперь могут пользоваться мобильной связью четвертого поколения от «МегаФона
|31.01.2025
|
В 2024 г. липецкий бизнес стал в три раза чаще проводить онлайн-встречи на отечественных платформах
российской экосистеме сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди бизнеса Липецкой области. В 2024 г. количество встреч и вебинаров на онлайн-платформе выросло в три р
|26.12.2024
|
В МФЦ Липецкой области запущено обслуживание граждан по биометрии
На основе решения «БФТ-Холдинга» «МФЦ-Капелла» в Липецкой области внедрена технология обслуживания граждан в МФЦ с использованием биометрии. Н
|18.12.2024
|
В 2024 году в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза
ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Липецкой области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать и ан
|02.10.2024
|
«МегаФон» повысил скорость мобильного интернета в 150 локациях Липецкой области
ствовали более семи тысяч абонентов, проживающих как в областном центре, так и в отдаленных районах Липецкой области: Добринском, Воловском, Лев-Толстовском, Задонском и Усманском. Благодаря пр
|13.09.2024
|
Холдинг «Цикада» реализует комплексный проект по защите предприятий Липецкой области от беспилотных воздушных аппаратов
Акционерное общество «Цикада» работает над проектом оснащения производственных предприятий Липецкой области системами противодействия беспилотным летательным аппаратам. В настоящее время успешно завершен и согласован этап разработки рабочей документации. Об этом CNews сообщили предст
|15.07.2024
|
«МегаФон» разогнал интернет в ТРЦ Липецкой области
ой связи, а это значит, что благодаря нашей сети в перспективе каждый сотрудник и посетитель торгово-развлекательного центра сможет пользоваться мобильным интернетом», – отметил директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев. Строительство индорной базовой станций в ТРЦ «Ривьера» помогло не только улучшить прием сигнала внутри здания, но и снизило нагрузку на базовые станции в этой
|17.06.2024
|
«МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев
«МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев. За девять лет работы в компании новый топ-менедже
|18.04.2024
|
«МегаФон» разогнал интернет в одном из старейших сел Липецкой области
анций в регионе. Сейчас работы продолжаются, и уже видны результаты. После запуска нового телеком-объекта в Куриловке интернет-трафик там вырос на 25%», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Липецкой области Андрей Сперанский.
|14.03.2024
|
МТС ускорила LTE на трассе М4 по дороге к «морскому» селу Липецкой области
ообщила об усилении сети LTE на трассе М4 «Дон» на повороте в село Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. После проведенных технических работ средняя скорость мобильного интернета д
|07.03.2024
|
Управление здравоохранения Липецкой области и «СберКорус» на треть сократили время ожидания в очереди в регистратурах двух лечебных учреждений
«СберКорус», платформы для цифрового документооборота, и представителей Управления здравоохранения Липецкой области. «СберКорус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «СберРост Пр
|27.02.2024
|
МТС обеспечила мобильным интернетом села Грязновка, Замарайка и Камышевка Липецкой области
и мессенджерах снимком своего улова для заядлого рыбака тоже очень важно», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко. В 2023 г. МТС запустила LTE в семи удаленных населенных пу
|21.02.2024
|
Аналитика МТС: в 2023 г. в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза
ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Липецкой области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать удал
|15.01.2024
|
Липецкая область применит опыт Сбербанка для ИИ-трансформации
Сбербанк и Правительство Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Док
|27.12.2023
|
Нотариальные документы Липецкой области оцифруют на «ЭларСкан»
В Нотариальную палату Липецкой области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р»,
|27.11.2023
|
Липецкий бизнес стал в два раза чаще искать цифровые решения для обеспечения безопасности удаленных объектов
общает о росте спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов в Липецкой области. Во второй половине 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще обраща
|10.11.2023
|
Сбербанк и Липецкая область совместно будут готовить ИТ-специалистов
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных
|11.10.2023
|
«Сбер» поможет Липецкой области противостоять киберугрозам
Органы исполнительной власти и жители Липецкой области смогут лучше противостоять киберугрозам и кибермошенничеству. Соглашение о с
|21.09.2023
|
«Форсайт. Аналитическая платформа» используется для управления региональными проектами в Липецкой области
зе российских продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Крит. Основные данные» используется в Липецкой области для эффективного управления региональными проектами. Программное решение поз
|18.08.2023
|
Цифровой гид от МТС расскажет туристам о главных точках притяжения Липецкой земли
, входящий в цифровую экосистему «МТС», к бархатному сезону запустил онлайн-путеводитель для гостей Липецкой области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со
|20.07.2023
|
«Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области
Клиенты «Квадра» (входит в дивизион «Росатома» – «Русатом Инфраструктурные решения») в Липецкой области теперь могут оперативно получить информацию в случае отключения горячей воды или теплоснабжения. О причинах, сроках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в к
|15.06.2023
|
«Сберсервис» запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области
Правительство Липецкой области и «Сберсервис» заключили соглашение о развитии информационных технологий и и
|30.05.2023
|
«БФТ-холдинг» помог МФЦ Липецкой области повысить скорость оказания госуслуг
для госсектора и бизнеса, реализовал интеграцию автоматизированной информационной системы ОБУ «УМФЦ Липецкой области» с четырьмя ведомственными информационными системами посредством СМЭВ. Благо
|22.02.2023
|
Липецкую готику обеспечили высокоскоростным интернетом
й дворец с парком. Все это мы должны беречь и хранить для наших потомков», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко. Ранее МТС построила сеть LTE в деревне Кубань Грязинского
|12.12.2022
|
Золотуха, Кашары и еще пять небольших сёл Липецкой области получили мобильный интернет LTE
МТС запустила новые базовые станции стандарта LTE в Липецкой области. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около
|16.11.2022
|
Цифровой помощник «Сберкорус» помог Управлению социальной политики Липецкой области увеличить эффективность работы ЦСЗН
ния (ИСУ) «Сберрост про» в Центре социальной защиты населения (ЦСЗН) Управления социальной политики Липецкой области. Внедрение системы помогло значительно улучшить большинство нормативных пока
|24.10.2022
|
Мобильный интернет ускорился на берегу липецкой реки Белоколодец
МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей шести населенных пунктов Липецкой области, в том числе расположенных у реки Белоколодец. Благодаря установке дополните
|30.08.2022
|
К началу нового учебного года в сельских школах Липецкой области выросла скорость интернета МТС
МТС сообщает о завершении очередного этапа проекта по модернизации сети в Липецкой области. Результатом этого стало увеличение скорости мобильного интернета и расширен
|22.08.2022
|
«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области
й для государственного сектора России, модернизировал автоматизированную информационную систему МФЦ Липецкой области (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональност
|14.07.2022
|
Wildberries открыл новые логистические центры в Вологодской и Липецкой областях
Новые логистические объекты Wildberries заработали в Вологодской и Липецкой областях, в них проводится приемка поставок от представителей местного бизнеса, что
|14.06.2022
|
Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира
ее 10% времени в пути. В настоящее время в приложении доступна информация о междугородних маршрутах Липецкой области. Пользователи могут оставлять предложения в разделе «Поддержка», это поможет
|02.02.2022
|
В Липецкой области пройдет масштабная модернизация сети МТС: абоненты получат новую скорость интернета и качество разговоров
МТС сообщает о запуске проекта по обновлению сети в Липецкой области. В ходе работ компания проведет модернизацию базовых станций стандартов 2G,
|10.08.2021
|
В филиале МТС в Липецкой области назначен директор
МТС сообщает о назначении директором филиала МТС в Липецкой области Евгении Долженко. Евгения будет отвечать за операционное управление филиалом
|16.03.2021
|
МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux
ения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» переводится на ОС Astra Linux. На сегодня на российской платформе уже работ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 77
|Долженко Евгения 38 36
|Нехорошев Дмитрий 21 16
|Шевченко Евгений 60 13
|Путин Владимир 3454 13
|Артамонов Игорь 16 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Греф Герман 485 11
|Чернышенко Дмитрий 581 8
|Евраев Михаил 266 7
|Козырев Алексей 328 7
|Авербах Владимир 127 7
|Валяева Елизавета 72 7
|Паршина Татьяна 7 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Белов Александр 76 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Толстой Лев 69 6
|Веригин Илья 38 5
|Григоренко Дмитрий 249 5
|Корниенко Станислав 5 5
|Фишер Андрей 75 4
|Козлов Александр 71 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Шаблыков Никита 29 4
|Попов Алексей 339 4
|Кошкин Андрей 21 4
|Рылов Дмитрий 56 4
|Хайбуллов Рустам 23 4
|Фомин Павел 61 4
|Матвеева Татьяна 110 4
|Попов Сергей 166 3
|Кузяев Андрей 72 3
|Чукарин Алексей 59 3
|Албычев Александр 168 3
|Иванов Андрей 61 3
|Массух Илья 239 3
|Новиков Павел 113 3
|Селиванов Дмитрий 52 3
|Катамадзе Анна 133 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.