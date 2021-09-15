Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Липецкая область
Публикаций - 295, упоминаний - 479
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 49
|Шевченко Евгений 55 12
|Ежов Сергей 12 8
|Евраев Михаил 222 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Валяева Елизавета 72 7
|Авербах Владимир 121 7
|Козырев Алексей 270 7
|Путин Владимир 1840 6
|Белов Александр 69 6
|Медведев Дмитрий 1437 5
|Шадаев Максут 384 4
|Веригин Илья 28 4
|Четвернин Алексей 652 4
|Рылов Дмитрий 45 4
|Матвеева Татьяна 83 4
|Попов Алексей 319 4
|Массух Илья 192 3
|Богданов Александр 16 3
|Попов Сергей 72 3
|Фишер Андрей 54 3
|Дубинин Александр 16 3
|Шаблыков Никита 27 3
|Cычев Алексей 8 3
|Иванов Андрей 40 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Меджитов Тимур 56 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Новиков Андрей 23 3
|Новиков Павел 67 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Селиванов Дмитрий 49 3
|Гурджиян Руслан 18 3
|Катамадзе Анна 72 3
|Артамонов Игорь 5 3
|Греф Герман 212 3
|Похлебаев Александр 7 3
|Кошкин Андрей 19 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Захаров Дмитрий 36 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786365, в очереди разбора - 690041.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786365, в очереди разбора - 690041.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru