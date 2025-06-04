Группа ПОЛИПЛАСТИК – крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем широкого спектра применения, компаундов и комплексных решений в сфере очистки сточных вод, в том числе полимерных трубопроводных систем для сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, отопления, кабелезащиты, нефтепроводов, промышленных трубопроводов, ирригации и других сфер применения.