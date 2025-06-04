Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176193
ИКТ 13717
Организации 10690
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3460
Системы 25696
Персоны 75618
География 2860
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Полипластик

Полипластик

Группа ПОЛИПЛАСТИК – крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем широкого спектра применения, компаундов и комплексных решений в сфере очистки сточных вод, в том числе полимерных трубопроводных систем для сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, отопления, кабелезащиты, нефтепроводов, промышленных трубопроводов, ирригации и других сфер применения.

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Институт искусственного интеллекта МФТИ и Группа «Полипластик» объявили о стратегическом партнерстве в области создания специализированных ИИ-агентов для коммунальной отрасли 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
21.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 1
15.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Полипластик и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 6
8492 4
Docsvision - ДоксВижн 1015 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
ТелеСвязь 20 3
АйДи - Технологии управления 46 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 2
VK - Mail.ru Group 3485 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 2
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 2
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 6 2
SAP SE 5334 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8908 1
OpenText 211 1
Bitfury Group 25 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Открытые технологии 706 1
Bitfury Russia - Битфьюри 4 1
Samsung Electronics 10383 1
Корус Консалтинг ГК 1258 1
Цифровые активы 134 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
Простые решения 1 1
Dong Jin Korus - Донг Чжин Корус 1 1
Системы документооборота 501 1
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 9 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 793 4
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
ГПБ - Газпромбанк 1110 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Траско - Trasko 32 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 37 2
Black Star 5 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 18 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Mascotte 22 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7616 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 529 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
Черемушки 59 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 2
Столичные аптеки 11 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
Почта России ПАО 2162 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1019 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Komatsu - Комацу 18 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 125 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Малахит 21 1
Гранит 53 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12069 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20819 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12858 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21863 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31959 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3199 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4898 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7079 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8142 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10823 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1105 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1208 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1128 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2580 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1005 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8298 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28292 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1982 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2092 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2122 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 2
Маршрутизация - Routing 521 2
Softswitch - программный коммутатор 107 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 367 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 448 1
SCRUM - Методология совместной работы 135 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11426 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 266 2
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 7 2
Docsvision СЭД - ECM-система 238 2
1С:ERP Управление предприятием 621 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 475 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Panasonic KX UC-платформа 105 1
HPE Synergy 59 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Biglion - Биглион 59 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 181 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Samsung SmartThings 44 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
1С:ТСВ - 1С:Технология стандартного внедрения 1 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 1
Кастильо Игорь 24 5
Суровцева Евгения 5 5
Земской Николай 15 5
Котов Виталий 41 5
Потемин Павел 7 5
Гафаров Евгений 5 5
Горшков Павел 6 5
Горбунов Денис 18 5
Ковалев Сергей 25 4
Ревяшко Андрей 20 4
Игнатов Андрей 10 4
Хрычев Михаил 4 4
Коновалов Роман 20 3
Фролов Антон 19 3
Курьянов Сергей 162 3
Рыжкин Денис 4 3
Дубовсков Андрей 89 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 114 2
Ерофеев Александр 10 2
Виноградов Александр 61 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 36 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Скрипко Елена 2 2
Августон Иван 15 2
Плетнев Артем 10 2
Сардарян Роберт 19 2
Курбанов Серго 2 2
Листров Роман 3 2
Никуличев Андрей 43 1
Макаренко Екатерина 2 1
Голодухин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149343 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1621 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 594 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 571 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 2
Канада 4924 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1755 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Грузия 1256 1
Япония - Токио 997 1
США - Колумбия - Вашингтон 1408 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Исландия 242 1
Южная Корея - Сеул 368 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 716 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Беларусь - Белоруссия 5845 1
Казахстан - Республика 5652 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 1
Украина 7672 1
Южная Корея - Республика 6734 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
Монголия 355 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Россия - ПФО - Самарская область 1382 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 68 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 837 1
Украина - Киев 1130 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 5 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52695 9
Черкизон - Черкизовский рынок 160 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5945 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 944 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4051 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1671 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5178 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 304 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19271 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5252 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30229 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10194 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24822 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6175 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16737 1
Энергетика - Energy - Energetically 5242 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1086 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 597 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 277 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 1
University of Oxford - Оксфордский университет 204 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2068 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще