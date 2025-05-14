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Горбунов Денис
УПОМИНАНИЯ
Горбунов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Алябьев Андрей 27 7
|Спиридонов Александр 44 7
|Скурятина Елена 20 7
|Шакманас Алгирдас 40 7
|Елистратов Николай 90 7
|Китляр Владимир 19 7
|Яшин Леонид 21 7
|Мехришвили Александр 11 7
|Дюгаев Евгений 13 7
|Пашнин Роман 10 7
|Бугаев Леонид 13 7
|Нестеров Алексей 145 7
|Бойко Елена 152 7
|Плешков Алексей 67 7
|Сабынин Андрей 36 7
|Шушкин Дмитрий 95 7
|Евраев Михаил 262 7
|Рахтеенко Владимир 41 7
|Гусев Дмитрий 72 7
|Козлов Михаил 175 7
|Размахаев Сергей 42 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Меньшов Кирилл 122 7
|Гилев Сергей 14 7
|Васильев Александр 60 7
|Хомченко Дмитрий 13 7
|Масарская Наталия 36 7
|Горбатюк Павел 11 7
|Фридман Илья 42 7
|Шляпин Евгений 17 7
|Свердлов Михаил 33 7
|Сафронов Юрий 67 7
|Гузовский Денис 72 7
|Десятов Роман 14 7
|Чаркин Евгений 299 6
|Гуральников Сергей 164 6
|Суровцева Евгения 5 5
|Земской Николай 15 5
|Гафаров Евгений 5 5
|Марич Игорь 18 5
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