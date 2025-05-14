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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горбунов Денис


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором отечественной вычислительной техники «Амур» 1
30.10.2018 В России запущен колбасный завод, где на производстве работают только роботы. Фото 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.03.2016 Группа «Черкизово» повысила скорость обработки документов с внедрением решения SAP 1
12.08.2015 «Черкизово» автоматизирует внутрикорпоративный документооборот с помощью решений Edisoft 1
23.12.2013 CPM в агропромышленном секторе: опыт Группы «Черкизово» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Горбунов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

8441 12
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 7
ОТР ГК - ОТР 2000 217 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 7
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 7
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 7
HERE Technologies 109 7
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 5
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 5
Docsvision - ДоксВижн 1014 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 4
SAP SE 5327 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 3
АйДи - Технологии управления 46 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Открытые технологии 706 2
IBM - International Business Machines Corp 9468 2
OpenText 210 2
Cisco Systems 5150 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 234 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Oracle Corporation 6756 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1033 1
IDT International - Oregon Scientific 26 1
Huawei 4013 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Sabris - Сабрис 5 1
Samsung - Harman - JBL 223 1
Системы документооборота 500 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 11
Глобэкс банк 47 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 7
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 7
ВТБ - ВТБ24 666 7
ГПБ - Газпромбанк 1105 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2495 7
Adidas - Адидас 162 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 7
ПСБ - Промсвязьбанк 870 7
Citi - Citibank - Ситибанк 319 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
Росинтер Ресторантс - Rosinter 47 7
Rietumu Banka 19 7
Mascotte 22 7
Unilever - Юнилевер Русь 160 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 7
РЖД - Российские железные дороги 1938 6
Полипластик 12 5
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 9 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
Сентинел Кредит Менеджмент 14 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 48 3
Сафмар - Европлан - Europlan 41 3
Газпром нефть 635 1
Газпром ПАО 1363 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1402 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 6
Федеральное казначейство России 1810 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 41 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 7
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1286 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3163 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7026 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8061 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1206 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 781 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1482 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 648 1
SCRUM - Методология совместной работы 135 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 236 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4954 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 2
Apple iPad mini 420 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
SAP S4/ERP 1 1
SAP S4/MES 1 1
Cisco Kinetic 5 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 21 1
Microsoft Office 3808 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Oracle Hyperion 237 1
1С:ERP Управление предприятием 592 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 80 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
1С:ТСВ - 1С:Технология стандартного внедрения 1 1
Алябьев Андрей 27 7
Спиридонов Александр 44 7
Скурятина Елена 20 7
Шакманас Алгирдас 40 7
Елистратов Николай 90 7
Китляр Владимир 19 7
Яшин Леонид 21 7
Мехришвили Александр 11 7
Дюгаев Евгений 13 7
Пашнин Роман 10 7
Бугаев Леонид 13 7
Нестеров Алексей 145 7
Бойко Елена 152 7
Плешков Алексей 67 7
Сабынин Андрей 36 7
Шушкин Дмитрий 95 7
Евраев Михаил 262 7
Рахтеенко Владимир 41 7
Гусев Дмитрий 72 7
Козлов Михаил 175 7
Размахаев Сергей 42 7
Скородумов Анатолий 65 7
Меньшов Кирилл 122 7
Гилев Сергей 14 7
Васильев Александр 60 7
Хомченко Дмитрий 13 7
Масарская Наталия 36 7
Горбатюк Павел 11 7
Фридман Илья 42 7
Шляпин Евгений 17 7
Свердлов Михаил 33 7
Сафронов Юрий 67 7
Гузовский Денис 72 7
Десятов Роман 14 7
Чаркин Евгений 299 6
Гуральников Сергей 164 6
Суровцева Евгения 5 5
Земской Николай 15 5
Гафаров Евгений 5 5
Марич Игорь 18 5
Россия - РФ - Российская федерация 148376 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1611 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 587 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 3
Россия - ПФО - Пензенская область 603 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 564 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 1
Европа 24368 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 710 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 12
Черкизон - Черкизовский рынок 158 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 522 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6088 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 663 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1606 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6279 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 524 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 77 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4989 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2507 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1984 1
Apps4All 26 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 4
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
CNews AWARDS - награда 525 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1136 7
CNews APPWards 36 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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