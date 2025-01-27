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Индексная книга (каталог) CNews*
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Back-end Бэкенд программно-аппаратная часть сервиса

Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса


27.01.2025 Антон Киселев, Dapt Tech: Интеграция ИИ в образовательные программы повысит конкурентоспособность выпускников 1
26.12.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в инструменте для анализа мобильных приложений MobSF 1
10.12.2024 Александр Молодцов, iFellow: В 2025 году планируем вырасти на 50% 1
20.11.2024 В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика 1
29.10.2024 DCLogic предложит рынку решение для интеллектуального мониторинга приложений и инфраструктуры «Цифра 2.0» 1
22.10.2024 HTML Academy: модель аусбилдинга для подготовки ИТ-специалистов начали применять в России 1
02.10.2024 VK Education представила программу развития в программировании для школьников 1
17.09.2024 Исследование «Яндекса»: программы от ИТ-компаний вошли в топ-3 критериев выбора ИТ-образования у абитуриентов 1
12.09.2024 Исследование: «СберТех» и «Хабр» составили портрет типичного российского программиста 1
05.09.2024 Для 61% зумеров зарплата не является решающим фактором при выборе работы: исследование QTIM и hh.ru 1
30.08.2024 В системе StarVault появилась возможность быстрой и безопасной миграции секретов 1
25.07.2024 Сервис на основе большой языковой модели в четыре раза ускорил проверку научных работ студентов ИТМО 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
17.07.2024 Идеальные кадры и кибербезопасность: разработчики назвали главные вызовы российской ИT-индустрии 1
12.07.2024 Институт iSpring получил государственную аккредитацию образовательной программы 1
05.07.2024 «Яндекс» назначил новых технических директоров в команде «Алисы» и умных устройств и в блоке международного «Поиска» 1
27.06.2024 «Яндекс» запускает CodeRun — тренажер для развития навыков разработки и аналитики 1
27.06.2024 «Яндекс» запускает CodeRun — тренажер для развития навыков разработки и аналитики 1
31.05.2024 «Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
28.05.2024 В России лютая нехватка программистов на Python и Java. Но при этом зарплаты разработчиков не растут 1
23.05.2024 «СберТех» и «Цифра» договорились о реализации совместных проектов для цифровизации промышленных предприятий 1
23.05.2024 «СберТех» и «ИТ-Экспертиза» начнут совместную реализацию проектов по импортозамещению ПО 1
21.05.2024 VK открыла ИТ-хаб в Новосибирске 1
21.05.2024 Миллионы «умных» стиральных машин можно легко взломать из-за безумной уязвимости. Производителю все равно, он не принимает багрепорты 1
08.05.2024 Почему модульные CRM-платформы набирают все большую популярность среди крупных компаний 1
17.04.2024 VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку 1
16.04.2024 Промежуточные итоги импортозамещения в IaaS. Как выбрать провайдера в новых реалиях? Проблемы миграции 1
10.04.2024 В любимом хакерами языке программирования найдена зияющая «дыра» 1
01.04.2024 Создан язык программирования для ИИ, который «в 68 000 раз быстрее Python» 1
26.03.2024 За 2023 год количество открытых вакансий для ИТ-специалистов выросло на 20% 1
20.03.2024 «СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами 1
19.03.2024 «СберТех» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для управления бизнес-процессами 1
12.03.2024 ИТМО и VK Education открывают набор на программу для будущих разработчиков веб-сервисов 1
07.03.2024 В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране 1
13.09.2023 Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения 1
02.03.2023 Самый простой язык программирования  1
08.11.2022 «Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог» 1

Публикаций - 121, упоминаний - 135

Back-end и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24633 18
8222 12
Yandex - Яндекс 7353 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 11
Google LLC 11786 7
Крок - Croc 1777 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 7
Oracle Corporation 6692 6
GitHub 820 6
SAP SE 5279 6
Broadcom - VMware 2362 5
1С-Битрикс - Bitrix 580 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 5
Huawei 3938 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 4
Telegram Group 1992 4
Цифра ГК 2427 4
Apple Inc 12106 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 3
Softline - Софтлайн 2818 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Mindbox - Майндбокс 19 3
Amazon Inc - Amazon.com 2999 3
VideoMost - ВидеоМост 274 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 3
Spirit DSP - Спирит Корп 470 3
Открытые технологии 701 3
Ростелеком 9708 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 2
Accenture plc 682 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 2
Diasoft - Диасофт 872 2
Citrix Systems 812 2
Hitachi - Хитачи 1465 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 5
Superjob - Суперджоб 507 5
Почта России ПАО 2114 3
Альфа-Банк 1771 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
Сбер - СберАвто 30 3
Новард УК - Novard 72 3
Unsplash 776 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 810 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
СБ Банк - Судостроительный банк 58 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Газпром ПАО 1342 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Газпром нефть 619 2
AHConferences 53 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 50 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 652 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Walt Disney Company 622 1
Naspers 83 1
Uber 331 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
British Airways - British Midland International 126 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 3
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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