Back-end Бэкенд программно-аппаратная часть сервиса
Back-end и организации, системы, технологии, персоны:
|Астахов Константин 23 5
|Козлова Дарья 30 4
|Тятюшев Максим 97 4
|Левиков Антон 69 3
|Ковалев Виктор 40 3
|Деверилин Павел 30 3
|Горпинченко Роман 13 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Орлик Сергей 83 2
|Василенко Александр 89 2
|Волков Максим 34 2
|Гупаисов Сергей 9 2
|Белов Юрий 13 2
|Мотовилов Олег 71 2
|Свириденко Андрей 97 2
|Гусаков Алексей 8 2
|Мохов Олег 2 2
|Дубко Никита 2 2
|Колесов Александр 55 1
|Гончар Владислав 3 1
|Бурлов Антон 1 1
|Бедкина Ольга 1 1
|Короткий Павел 4 1
|Панкрушев Дмитрий 7 1
|Козак Алексей 3 1
|Демидов Михаил 133 1
|Орловский Виктор 380 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Садовенко Илья 65 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Медокс Ярослав 35 1
|Малышев Александр 37 1
|Селютин Александр 60 1
|Кузнецов Максим 20 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
|Кузнецов Иван 13 1
|Балабанов Александр 8 1
|Зотов Алексей 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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