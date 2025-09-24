Навыки, за которые платят: самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии недели и что нужно, чтобы их занять

Как меняется спрос на ИТ-специалистов, кто выходит в зарплатный топ и какие навыки реально лежат за шестизначными вилками в графе «оплата труда». Аналитики hh.ru собрали актуальные вакансии с зарплатой от 350 тыс. руб. и рассмотрели, что скрывается за шестизначными зарплатными вилками и как попасть в этот престижный сегмент ИТ-рынка. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Рынок ИТ переживает трансформацию. Если относительно недавно для позиции с конкурентной зарплатой могло хватить знания популярного языка программирования и пары лет опыта, то сейчас требования заметно меняются. Высокие гонорары уходят тем, кто не только владеет базовыми навыками, но и способен принимать управленческие и ответственные решения, готов расширять пул своих компетенций.

Топовые вакансии недели: кому и за что готовы платить большие деньги

Анализ высокооплачиваемых вакансий показывает, что работодатели ищут специалистов с высокой экспертизой в конкретных областях — от аналитики и автоматизации тестирования до разработки, информационной безопасности и управления ИТ-инфраструктурой. Важно не только владение современными технологиями, но и умение эффективно взаимодействовать с командой, вести проекты и адаптироваться к быстро меняющимся задачам.

Разработчик Power BI: зарплата: 400 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов; место работы: LIAN — системный интегратор в области аналитики и управления данными; требования: опыт работы с Insight от двух лет, уверенное владение Power BI, навыки ETL/Power Query, интеграция источников данных, опыт работы с гео-визуализациями; задачи: разработка интерактивных дашбордов и виджетов, настройка дата-сетов и скриптов загрузки, интеграция BI-систем с источниками данных, оптимизация отчетов, взаимодействие с аналитиками и инженерами данных.

QA Automation Engineer / Тестировщик-автоматизатор: зарплата: от $2,5 тыс. до $4,5 $ тыс. за месяц на руки; место работы: филиал The Visa Services (Москва, международная команда из Дубая); требования: опыт автоматизации тестирования на JavaScript/TypeScript, работа с WebSocket и очередями, знание CI/CD, глубокое понимание клиент-серверной архитектуры; задачи: построение системы автотестирования с нуля, разработка e2e и интеграционных тестов для API и очередей, интеграция автотестов в CI/CD пайплайны, участие в релизах и регрессионном тестировании.

Руководитель группы разработки (Python), Tech Lead: зарплата: от 400 тыс. руб. за месяц на руки; место работы: Insider Labs — разработчик высоконагруженных веб-приложений; требования: опыт работы с Python (FastAPI, aiohttp), проектирование архитектуры, работа с базами данных и API, знание микросервисов и Docker, опыт руководства командой; задачи: управление группой разработки, код-ревью, проектирование и разработка фронтенд- и бэкенд-решений, внедрение стандартов разработки, мониторинг и оптимизация CI/CD процессов.

Специалист по информационной безопасности (ИБ): зарплата: от 500 тыс. руб. за месяц на руки; место работы: ООО «Кортекс» (офисы в Москве, Прикамье, Краснодарском крае); требования: опыт в ИБ от 3 лет, знание Linux, SIEM, DLP, IDS/IPS, VPN и средств шифрования; готовность к переезду в Краснодар/Сочи; задачи: внедрение и эксплуатация средств защиты информации, мониторинг и предотвращение киберугроз, разработка политик ИБ, проведение аудитов, взаимодействие с подрядчиками, обучение сотрудников основам ИБ.

Руководитель направления инфраструктурных решений: зарплата: от 800 тыс. руб. за месяц до вычета налогов; место работы: Тензор — аккредитованная ИТ-компания, разработчик экосистемы СБИС (Ярославль); требования: опыт управления инфраструктурой и командами, проектирование или строительство ЦОД, работа с VMware, Kubernetes, SAN/NAS, опыт переговоров по закупкам оборудования; задачи: организация работы отделов ИТ-инфраструктуры, развитие ЦОДов и сетей связи, контроль SLA-нормативов, внедрение новых архитектурных решений, тестирование и закупка оборудования.

Так, общий тренд свидетельствует о растущем спросе на специалистов с глубокими профессиональными навыками. Работодатели ценят как техническую экспертизу, так и способность работать в команде, внедрять новые решения и быстро адаптироваться к изменениям технологий и бизнес-процессов.

Какие навыки лежат за шестизначными зарплатами

Высокая зарплата в ИТ — результат не только опыта или узкой специализации кандидата. Анализ вакансий с шестизначными суммами показывает: в приоритете остаются не только «твердые» навыки, то есть непосредственные знания, но и «мягкие», такие как гибкость мышления, ответственность, способность учиться (и переучиваться) на ходу. Все это формирует новый портрет ИТ-профессионала.

«Спрос на классические технические навыки остается достаточно выраженным у работодателей, причем не только ИТ-сферы, но и других отраслей, заинтересованных в цифровизации процессов а это промышленность, строительство, ритейл, финансы. Более 90% компаний, по данным hh.ru, проверяют знания SQL, Python или Linux у кандидатов на вакансии во время поиска сотрудников. При этом число резюме с этими навыками растет. Иными словами, специалистов много, но найти тех, кто реально соответствует задачам, становится все сложнее. Простое знание популярных технологий уже не является конкурентным преимуществом, ценится уровень владения и способность применить знания в сложных и бизнес-значимых задачах», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Несмотря на то, что базовые технические компетенции по-прежнему остаются фундаментом, рынок начинает предъявлять к ним иные требования. Больше не достаточно просто «знать SQL» — важно уметь применять его в масштабируемых системах, проектировать запросы с учетом производительности, работать с CI/CD-процессами.

Современная вакансия в ИТ требует в среднем на 30% больше навыков, чем год назад — 4,4 против 3,4. Это связано с ростом уровня конкуренции среди соискателей на выгодные рабочие места. Как следствие, базовые умения теряют ценность на фоне перенасыщенного предложения. Значение приобретают продвинутые, нишевые и подтвержденные навыки. Наличие в резюме определенных компетенций может в два и более раза повысить медианную зарплату соискателя. Наибольшую прибавку к зарплате сегодня дают компетенции на стыке ИИ и классических ИТ-навыков: работа с ML-моделями и данными, интеграция ИИ в процессы разработки и тестирования, автоматизация аналитики. Это подтверждает и структура рынка: в аналитике данных и Data Science индекс конкуренции вырос почти вдвое за год, при этом специалисты с ИИ-компетенциями здесь значительно более востребованы.