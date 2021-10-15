Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты
Дубай
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Публикаций - 218, упоминаний - 307
ОАЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755007, в очереди разбора - 658697.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755007, в очереди разбора - 658697.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru