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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты Дубай

ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай

Дубaй с paзницeй в 30 лeт Дубaй с paзницeй в 30 лeт
Как выглядела главная улица Дубая в 1991м году. Как выглядела главная улица Дубая в 1991м году.
Дубaй с paзницeй в 30 лeт

СОБЫТИЯ


20.05.2025 Российские клиенты стали чаще пользоваться облаками от Serverspace в Дубае

блачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, отметил рост спроса на услуги дата-центра в Дубае со стороны российских клиентов. По итогам I квартала 2025 г. количество пользователей,

16.10.2024 Veon переезжает в Дубай

станет крупнейшей компанией в листингом на американской бирже Nasdaq, которая имеет штаб-квратиру в Дубае. Там же расположена площадка Nasdaq Digital. Как пояснил гендиректор Veon Каан Терзиогл
24.06.2024 Злоумышленники крадут логины и пароли от почты под видом представителей компании из Дубая

аются украсть учетные данные от почтового ящика. Она нацелена на российских пользователей, вероятно — на представителей небольших компаний, сегмента МСБ. Злоумышленники под видом главы отдела закупок дубайской компании интересуются наличием некоего продукта или аналогичной модели. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Детали в теле письма не уточняют, но оставляют

19.04.2024 «Лаборатория Касперского» подписала меморандум о взаимопонимании с государственным департаментом Дубая

«Лаборатория Касперского» и Moro Hub, дочерняя компания Digital DEWA, цифрового подразделения управления электроэнергетики и водоснабжения Дубая, подписали меморандум о взаимопонимании. В его рамках организации договорились о совместных усилиях в области кибербезопасности. Документ подписали Евгений Касперский, генеральный директо
15.02.2024 «Первый Бит» провел автоматизацию строительной компании в Дубае с помощью FirstBit ERP

мацию между ними вручную. При этом сотрудники и руководители часто сталкивались с ошибками в информации, которые возникали из-за человеческого фактора. После обращения к ИТ-интегратору «Первый Бит» в Дубае специалистами компании было предложено внедрить решение для международного рынка собственной разработки – FirstBit ERP. Помимо прочего, у этого ПО, по словам представителей «Первого Бита»
16.11.2023 «Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы у подрядчика по интерьерному строительству в Дубае Fine Edge Decor

«Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы у подрядчика по интерьерному строительству в Дубае Fine Edge Decor. Fine Edge Decor специализируется на создании элитных интерьеров и предметов декора в ОАЭ с 1999 г. Для автоматизации своей работы компания использовала разное ПО – учетну
27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

ов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

ов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.
14.03.2023 МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае

дам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты. Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве в «МТС Live Холл», а также в Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Программа True Tech Day разбита на семь к
28.11.2022 VMware рвет последние связи с Россией. Юрлицо закрывается, сотни сотрудников уволены, топов вывезли в Дубай

оловного офиса VMware. Как пояснил CNews один из бывших сотрудников компании (на момент ухода не работал в ней), в российском представительстве VMware работало около сотни людей. Топов релоцировали в Дубай и Ереван. По его мнению, остальных могли сократить с выплатой шести окладов. Иски из-за неоказанной техподдержки Российские компании с весны 2022 г. начали подавать иски к дистрибуторам и
30.09.2022 Apple в срочном порядке вывозит сотрудников из России в Лондон, Дубай и Киргизию

представительства Apple. Вероятно, именно оно является основным. Собеседники издания утверждают, что некоторые работники российского офиса Apple еще весной 2022 г. получили предложение перебраться в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). О том, были ли эти предложения приняты, информации нет. Также некоторые сотрудники имели возможность переехать в Лондон (Великобритания). Почему была
24.03.2022 Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая

ованная в 2004 г. Она создает экосистему ПО для обслуживания физического оборудования и серверной виртуализации. Среди клиентов и партнеров компании — «Билайн», МТС, хостинг-провайдером Host Sailor в Дубае, хостинг-провайдер в Риге 2Cloud и т.д. «Астра» приобрела иркутского разработчика российских платформ Продукты компании DCImanager, VMmanager и BILLmanager — теперь входящие в технологиче
14.02.2022 NNTC и «Крок» внедрили систему обучения на основе виртуальной реальности для муниципалитета Дубая

мпаний либо достигли, либо превзошли те результаты, которых ожидали после внедрения VR-тренажеров. «Дубай все активнее внедряет приложения для умных городов и цифровые технологии для повышения

31.01.2022 Бизнес-марафон Touchpoints tour: находим точки соприкосновения с Дубаем

курсия в мир бизнес-практики. 2 февраля – Как запустить и вести успешный Food and Beverage бизнес в Дубае. 3 февраля – Как стать участником стремительно растущего рынка инноваций и технологий в
21.12.2021 Сервисы Сбербанка и Расчетных Решений получили признание на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае

В павильоне России на «Экспо-2020» в Дубае прошло награждение победителей XI Ежегодной Премии «Время инноваций-2021» и Digital Leaders Award 2021. Проект Social ID, совместная разработка Расчетных Решений и Сбера, стал победителем
23.11.2021 Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае

В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Там представлены ключевые программы развития города, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах — от культуры и г
03.11.2021 «Яндекс» и Majid Al Futtaim договорились запустить доставку роботами из магазинов Carrefour в Дубае

ке и Центральной Азии. В рамках соглашения «Яндекс» запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае. Уже в 2022 г. в рамках пилотной программы покупатели в Дубае смогут заказывать

30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае

Ntechlab, технологический партнер госкорпорации «Ростех», в рамках технологического партнерства с российским павильоном на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае предоставит свою платформу мультиобъектной видеоаналитики Findface Multi с функцией распознавания лиц и силуэтов людей для подсчёта посетителей. Система позволит подсчитать общее число по
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, вчера 30 мая официально объявила об открытии в Дубае Центра исследования и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. На церемонии открытия ближневосточной штаб-квартиры присутствовал Крейг Джонс, директор INTERPOL по расследованию
06.04.2021 Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии

В Дубае арестован основатель ИТ-компании Involta Российский ИТ-предприниматель Алексей Концов задержан в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) по делу, связанному со скандальной фотос
02.03.2021 Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае

Qrator Labs сообщила об открытии нового центра очистки трафика на рынке Ближнего Востока для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам. Новая точка присутствия компании запущена в Дубае. Регион Ближнего Востока сегодня проходит серьезный процесс трансформации, интегральной частью которого является формирование экосистемы технологических инноваций. Расходы на информационн
09.09.2019 PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае

PERCo, петербургский производитель систем и оборудования безопасности, объявил об открытии первого зарубежного офиса в Дубае. Открытие офиса компании в Дубае (ОАЭ) позволит удовлетворить растущий спрос на оборудование контроля доступа PERCo и усилить присутствие компании на Ближнем Востоке. В Эмиратах об
28.02.2019 Облака, автономность и искусственный интеллект: как цифровизуются лидеры рынка

ренней безопасности компаний. При этом Oracle берет на себя управление и обслуживание. На встрече в Дубае об этом решении говорили как об альтернативе существующим вариантам с публичными и хоро
24.01.2019 Дубай отказывается от бумажных документов и заработает на управлении данными $2,7 млрд

ской деятельности. Презентация соответствующих проектов была проведена в ходе ежегодно проходящей в Дубае выставке Gitex. Для выработки предложений и контроля за соблюдением Закона о данных пор
27.04.2018 «Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services

«Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services в соответствии с новым законодательством ОАЭ с решением FirstBIT Accounting. В результате проекта Aster Aviation Services своевременно
15.08.2017 InfoWatch открыла в Дубае дочернюю компанию InfoWatch Gulf

Группа компаний InfoWatch сообщила о завершении регистрации и начале работы представительства InfoWatch Gulf в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Компания зарегистрирована в свободной экономической зоне DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), которая дважды признавалась свободной экономической з
05.10.2015 Мобильное приложение для бронирования отелей HotelTonight запускается в Арабских Эмиратах

HotelTonight, мобильное приложение для бронирования тщательно отобранных отелей в последний момент, запускается в Дубаи. Об этом CNews сообщили в HotelTonight. Как отмечается, появление Дубаи в доступных направлениях для путешествий с HotelTonight, в дополнение к недавним запускам в России и Австрал
14.09.2015 Фондовая биржа Дубая внедряет сетевую архитектуру SDN Fx от Avaya

Фондовая биржа Дубая (DFM) внедряет сетевую архитектуру SDN Fx от Avaya. Решение было выбрано благодаря его способности обеспечивать эффективную работу биржи на ежедневной основе, а также широким возможностям
22.04.2015 Abbyy открыла представительство в Дубае

Компания Abbyy объявила о расширении присутствия на Ближнем Востоке. Abbyy IT Dubai, офис которого расположен в комплексе Джумейра Лейк Тауэрс в Дубае, ОАЭ, будет оказывать консультационную и маркетинговую поддержку партнерам и клиентам Abbyy в этом регионе, сообщили CNews в Abbyy. Региональное представительство на Ближнем Востоке — важ
15.12.2014 Yota Devices открыла офис в Дубае

Компания Yota Devices – разработчик YotaPhone, первого в мире смартфона с двумя экранами, – объявила об открытии своего представительства в Дубае. Новый офис будет развивать стратегию по укреплению бренда компании в регионе, формированию спроса и увеличению доли YotaPhone 2 на растущем рынке смартфонов в странах Персидского залива.
04.08.2014 2ГИС начал работать в Дубае

2ГИС начал работать в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты стали восьмой страной, где появился сервис. Представител
25.12.2013 В Дубае запускают ГИС-приложение нового поколения

вместо привычных гражданам большинства населенных пунктов номера дома и названия улицы, на домах в Дубае будут десятизначные номера и QR-коды. Система Makani работает со всеми существующими те
20.11.2013 Дубай оборудуют 250 тыс. «умных» счетчиков

шие «умные» приборы в течение пяти лет. Стоимость программы – 7 млрд дирхамов ($1,9 млрд). Проект в Дубаи, несомненно, имеет огромный потенциал в связи с климатическими особенностями региона, п
30.04.2013 Россия обсудила с ОАЭ возможность снижения цен на роуминг и запуск русскоязычной радиостанции в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бин Саид Аль Мансури. На встрече обсуждался вопрос о снижении тарифов на международный роуминг, возможность запуска в Дубае радиостанции на русском языке и прочие аспекты сотрудничества двух стран в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. В ходе переговоров глава Минкомсвязи России Николай Никифоро
27.03.2013 «1С:Первый БИТ» открыл новый филиал в Дубае

Компания «1С:Первый БИТ» сообщила об открытии первого филиала в Дубае. Новое подразделение компании призвано обеспечить предприятия ОАЭ оптимальными инструментами для организации процессов учета и управления на базе 1С и собственных отраслевых решений. Как

17.09.2009 Дубаи будущего показали в Сети

В Сети появился трейлер, описывающий развитие столицы ОАЭ - Дубаи в будущем. Сюжет ролика построен в виде путешествия на сверхскоростном поезде подземки по городу. В Дубаи, как уверяют создатели ролика, появятся необычные футуристические небоскре
09.10.2008 В Дубае построят 100-метровый дисплей

каждый из диодов сможет отображать «миллиард цветовых оттенков». Стометровый экран новой высотки в Дубае будет набран из светодиодов Экран сконструирован так, чтобы не мешать проникновению све
26.02.2008 Microsoft и «Эмирейтс» открыли«Лабораторию инноваций» в Дубае

Корпорация Microsoft и авиакомпания «Эмирейтс» объявили о совместном создании «Лаборатории инноваций» в Дубае. Созданная при поддержке «Эмирейтс» и Microsoft, «Лаборатория инноваций» даст возможность Mercator, ИТ-подразделению «Эмирейтс», разрабатывать новые продукты и решения как для пассажиров

12.11.2007 Роскосмос принимает участие в аэрокосмической выставке "Дубай-2007"

сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева, предприятие впервые в расширенном составе (вместе с филиалами) принимает участие в открывшейся в воскресенье, 11 ноября 2007 года, аэрокосмической выставке "Дубай-2007". Это уже седьмая зарубежная выставка в этом году для ГКНПЦ. Экспозиция ГКНПЦ им. Хруничева размещена в составе объединенного стенда Федерального космического агентства. Посетители у
28.05.2007 Дубай и Шардж: более 50% сайтов «открыты» для атак

ой почте, не имеют достаточной защиты от проникновения злоумышленников на их сайты, сообщают «Русские Эмираты». Исследователи американского университета в эмирате Шарджа проверили более 2000 сайтов в Дубае и Шардже и установили, что 57% не достаточно хорошо защищены от посягательств посторонних лиц. Специалисты предостерегают, что злоумышленники могут проникать на персональные сайты, исполь

Публикаций - 462, упоминаний - 512

ОАЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Google LLC 12688 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Yandex - Яндекс 9215 16
Microsoft Corporation 25775 15
2K Games 215 14
InfoWatch - Инфовотч 1185 12
9594 12
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 11
Intel Corporation 12811 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 10
Microsoft - Activision Blizzard 511 10
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 10
Apple Inc 13154 10
Oracle Corporation 7074 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
1С Первый Бит - FirstBIT 13 9
НКК - Национальная платформа - 55 9
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 9
НКК - National Computer Corporation Middle East - 12 9
Yager Development 10 9
Cisco Systems 5372 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 8
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 8
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 8
Новый диск 963 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Infinity Ward 86 7
Sledgehammer Games 54 7
Ростелеком 10948 7
Broadcom - VMware 2610 7
МегаФон 10742 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Huawei 4675 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Alpari - Альпари 67 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Евросеть 1421 4
Альфа-Групп 745 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 4
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 5 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Газпром ПАО 1493 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Boeing 1031 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 3
Kuwait Finance House - Кувейтский Финансовый Дом 6 3
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 12 3
SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Visa International 1993 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 5
DIC - Dubai Internet City 8 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
МИК - Московский инновационный кластер 185 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
OpenChain 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ISPAI - Internet Service Provider Association of India - Ассоциация интернет-провайдеров Индии 4 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 54
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 22
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 21
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
Google Android 15243 17
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 12
Apple iOS 8583 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Linux OS 11533 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 5
FreePik 1841 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 4
Реестр добросовестных экспортеров 213 4
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 4
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 4
OpenAI - ChatGPT 719 4
Equinix DX 6 4
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 4
Apple iPad 4011 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 3
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 3
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 3
Калинин Александр 189 9
Фролов Денис 73 9
Гольденберг Леонид 63 9
Лачков Евгений 40 9
Сергунина Наталья 375 8
Калинин Алексей 77 7
Степанов Владимир 91 7
Касперская Наталья 319 7
Волков Дмитрий 69 6
Мишустин Михаил 787 5
Касперский Евгений 337 5
Сачков Илья 126 5
Танцюра Кристина 9 5
Фурсин Алексей 158 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Путин Владимир 3454 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Ефремов Антон 21 4
Кот Олег 30 4
Воронин Павел 196 4
Бланкет Надежда 14 4
Смолянинов Александр 5 4
Дорохова Марина 64 4
Чернышенко Дмитрий 580 3
Лысенко Эдуард 317 3
Торбахов Александр 111 3
Никифоров Николай 1138 3
Ефимов Владимир 145 3
Свидерский Евгений 77 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Фридман Михаил 146 3
Баулин Валерий 55 3
Авен Петр 67 3
Кондаков Гарри 35 3
Косогов Андрей 33 3
Дуров Павел 329 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Волож Аркадий 268 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Макаров Валентин 251 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 269
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 126
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 112
Ближний Восток 3154 104
Европа 24963 67
Великобритания - Лондон 2432 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 60
США - Нью-Йорк 3180 51
Индия - Bharat 5869 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 49
Африка - Африканский регион 3640 46
Азия - Азиатский регион 5920 42
Сингапур - Республика 1953 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 38
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 33
Украина 7928 32
Саудовская Аравия - Королевство 666 32
Казахстан - Республика 6047 30
Турция - Турецкая республика 2620 28
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 28
Индийский океан - Персидский залив 234 28
Китай - Шанхай 833 27
Япония - Токио 1020 26
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 25
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Франция - Французская Республика 8177 23
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Канада 5081 22
Узбекистан - Республика 2005 21
Нидерланды - Амстердам 630 19
Бахрейн - Королевство 136 19
Бразилия - Федеративная Республика 2520 18
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 18
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Нидерланды 3745 17
Египет - Арабская Республика 1100 17
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 98
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 94
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 58
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 37
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 32
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 27
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 25
Английский язык 7030 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 20
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 19
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 16
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AP - Associated Press 2007 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
РИА Новости 1033 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Forbes - Форбс 1002 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
FT - Financial Times 1295 3
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The Guardian - Британская газета 406 2
New Scientist 1448 2
Незыгарь - Telegram-канал 5 2
Русские Эмираты 5 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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NYT - The New York Times 1100 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
TechRadar 97 1
Известия ИД 770 1
TechSpot 188 1
Daily Mail 58 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
Forrester Research 834 2
Frost & Sullivan 207 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Aragon Research 5 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Dimensional Research 16 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
IMARC Group 7 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Gartner Market Share Analysis IaaS and IUS 5 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
GITEX Technology - международная выставка 48 29
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
Oracle OpenWorld 65 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Автоматическое техническое обслуживание электрических сетей 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
УМЭФ - Уральский молодежный энергетический форум 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Smart Cities Awards 1 1
Sabre Awards 1 1
Финансовая элита России - премия 5 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Geek Picnic 8 1
MEDICA 10 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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