Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ОАЭ
Объединённые Арабские Эмираты
Дубай


15.10.2021 Schneider Electric и Бирмингемский университет построили ЦОД 3
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае 2
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 2
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 2
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 3
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 1
29.04.2021 МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро 1
12.04.2021 «1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане 1
06.04.2021 Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии 5
23.03.2021 Назначен региональный менеджер TP-Link в России 1
19.03.2021 Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов 1
02.03.2021 Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае 3
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 2
12.02.2021 При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex 2
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 1
26.01.2021 Dematic автоматизировала главный распределительный центр ГК Landmark 1
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 2
27.11.2020 Исследование: за время пандемии спрос на телемедицину для животных увеличился на 70% 1
25.11.2020 VisionLabs поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ 3
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 1
19.05.2020 Huawei, Intel и SAP вместе работают над разработкой решений в области интеллектуальных вычислений 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 2
23.03.2020 Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
23.12.2019 Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft 2
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
31.10.2019 В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города 1
25.10.2019 Как два наркобарона создали абсолютно непрослушиваемый смартфон и заработали миллионы на его продажах 1
04.10.2019 Avaya расширила линейку решений IX Contact Center 1
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана 1
09.09.2019 PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае 3
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
29.05.2019 БТЕ и ITV | Axxonsoft представили решение для распознавания лиц 1
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1
10.04.2019 Исследование ДИТ Москвы: тарифы на умный дом в Москве одни из самых доступных в мире 1
11.03.2019 Как узбекская принцесса заставила МТС заплатить $420 млн 1

Публикаций - 218, упоминаний - 307

ОАЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 600 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 7
2K Games 173 6
Microsoft Corporation 10997 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 5
Google LLC 7124 5
SAP SE 3207 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
SEC Consult Services 929 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Huawei 2723 2
Facebook 3764 2
IBM 3524 2
Oracle Corporation 3331 2
Bitfury Group 25 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
Zecurion - Зекурион 148 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Intel Corporation 4143 1
Гарда Технологии 38 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
GitHub 412 1
Микрон - Micron 365 1
Yandex - Яндекс 4098 1
Cisco Systems 2035 1
Accenture - Аксенчер 529 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 1
Институт НТИ - Национальной технологической инициативы 2 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 72 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Aster Aviation Services DMCC 1 1
Bayer AG - Байер 36 1
Impulse VC 12 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
BNP Paribas 33 1
Uber 257 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
L’Oreal 36 1
Hasbro 13 1
Pathé France - французская кинокомпания 1 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
DIFC - Dubai International Financial Centre 1 1
Stada 15 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Venture Capital Bank 2 1
US Bank 3 1
Emerging Travel Group 3 1
Fintech Hive - Бизнес-акселератор 1 1
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 3 1
Tholons 3 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 11 1
Swisdron 2 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
Martine Jarlgaard 1 1
Renault - Рено Россия 87 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Maersk 10 1
Уралсиб Банк 389 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Marshall Capital Partners 63 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 2
DIC - Dubai Internet City 2 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
FTA UAE - The Federal Tax Authority UAE - Федеральный налоговый орган ОАЭ 1 1
Правительство Орловской области 15 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 1
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 1 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Президент Туниса 1 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 1
Администрация Красноярского края 25 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 1
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 1
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 1
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
OpenChain 1 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 108 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 53 1
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
Google Android 10750 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 9
Apple iOS 5741 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Linux OS 4236 2
Microsoft Windows 7 1662 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 2
Avaya IX Contact Center - Avaya IX CC 7 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Avaya Equinox 12 2
Sony Playstation Network 123 2
Apple iPad 3263 1
Intel x86 - Архитектура процессора 990 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Microsoft Windows 10 6602 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
Symbian OS 755 1
WhatsApp Messenger 654 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 3 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Microsoft PowerPoint 393 1
Касперская Наталья 197 4
Смолянинов Александр 4 3
Лысенко Эдуард 209 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 2
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 2
Короваев Марат 2 2
Жуков Олег 15 2
Танцюра Кристина 9 2
Никифоров Николай 1126 2
Оганесян Ашот 58 2
Путин Владимир 1820 2
Атаманов Александр 3 2
Ефимович Денис 1 1
Benedetti Eric - Бенедетти Эрик 3 1
Snow Jacob - Сноу Джейкоб 1 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Малихова Ольга 1 1
Митрошин Анатолий 1 1
Helmy Ahmed - Хельми Ахмед 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Левиев Лев 15 1
Мадумаров Рустам 21 1
McGugan Chris - МакГуган Крис 4 1
Михайлов Денис 4 1
Сотуленко Павел 1 1
Денисов Филипп 5 1
Фомин Олег 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Краюшкина Елена 3 1
Kok Martin - Кок Мартин 1 1
Hughes Christopher - Хьюз Кристофер 1 1
Сокуренко Андрей 1 1
Халаев Александр 3 1
Волошин Александр 7 1
Федин Александр 4 1
Кондаранцев Алексей 1 1
Ерохин Алексей 1 1
Концов Алексей 1 1
Ивашкович Мария 1 1
Максимов Юрий 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 31
Индия - Республика 2156 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 18
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 460 16
Ближний Восток 1466 12
Сингапур - Республика 808 11
Франция - Французская Республика 2109 9
Украина 3344 9
Япония 2752 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 7
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Великобритания - Лондон 815 6
Саудовская Аравия - Королевство 277 6
США - Нью-Йорк 1084 5
Специальный административный район Гонконг 546 5
Бразилия - Федеративная Республика 1120 5
Африка 1480 5
Россия - ПФО - Казань 1507 5
Восточная Европа 1667 4
Султанат Оман 38 4
Нидерланды 969 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 4
Бахрейн - Королевство 58 4
Южная Корея - Сеул 128 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Япония - Токио 287 4
Канада 1290 3
Турция - Турецкая республика 950 3
Нидерланды - Амстердам 258 3
Европа 3725 3
Азия - Азиатский регион 1510 3
Франция - Париж 364 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 90 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Русский язык 966 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Региональное законодательство 45 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Цензура - Свобода слово 1 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
NYT - The New York Times 505 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews - ZOOM.CNews 1084 1
Associated Press 324 1
TechRadar 71 1
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
IDC - International Data Corporation 2708 1
Gartner 2187 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
Aragon Research 5 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
GITEX Technology Week - Выставка 15 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Oracle OpenWorld 36 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Автоматическое техническое обслуживание электрических сетей 1 1
УМЭФ - Уральский молодежный энергетический форум 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Smart Cities Awards 1 1
Sabre Awards 1 1
100+ Forum Russia 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755007, в очереди разбора - 658697.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще