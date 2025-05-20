ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай

Российские клиенты стали чаще пользоваться облаками от Serverspace в Дубае блачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, отметил рост спроса на услуги дата-центра в Дубае со стороны российских клиентов. По итогам I квартала 2025 г. количество пользователей,

Veon переезжает в Дубай станет крупнейшей компанией в листингом на американской бирже Nasdaq, которая имеет штаб-квратиру в Дубае. Там же расположена площадка Nasdaq Digital. Как пояснил гендиректор Veon Каан Терзиогл

Злоумышленники крадут логины и пароли от почты под видом представителей компании из Дубая аются украсть учетные данные от почтового ящика. Она нацелена на российских пользователей, вероятно — на представителей небольших компаний, сегмента МСБ. Злоумышленники под видом главы отдела закупок дубайской компании интересуются наличием некоего продукта или аналогичной модели. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Детали в теле письма не уточняют, но оставляют

«Лаборатория Касперского» подписала меморандум о взаимопонимании с государственным департаментом Дубая «Лаборатория Касперского» и Moro Hub, дочерняя компания Digital DEWA, цифрового подразделения управления электроэнергетики и водоснабжения Дубая, подписали меморандум о взаимопонимании. В его рамках организации договорились о совместных усилиях в области кибербезопасности. Документ подписали Евгений Касперский, генеральный директо

«Первый Бит» провел автоматизацию строительной компании в Дубае с помощью FirstBit ERP мацию между ними вручную. При этом сотрудники и руководители часто сталкивались с ошибками в информации, которые возникали из-за человеческого фактора. После обращения к ИТ-интегратору «Первый Бит» в Дубае специалистами компании было предложено внедрить решение для международного рынка собственной разработки – FirstBit ERP. Помимо прочего, у этого ПО, по словам представителей «Первого Бита»

«Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы у подрядчика по интерьерному строительству в Дубае Fine Edge Decor «Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы у подрядчика по интерьерному строительству в Дубае Fine Edge Decor. Fine Edge Decor специализируется на создании элитных интерьеров и предметов декора в ОАЭ с 1999 г. Для автоматизации своей работы компания использовала разное ПО – учетну

Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае ов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.

Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае ов (Karpov Courses), Валерий Бабушкин (Blockchain) и другие. Эксперты от МТС — Павел Воронин, Виктор Кантор, Александр Ханин и Евгений Черешнев. Мероприятие пройдет офлайн в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае. К нему также можно присоединиться онлайн из любой точки мира. Успей зарегистрироваться.

МТС проведет конференцию True Tech Day 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае дам, будет проведено 31 марта в Москве. На мероприятии выступят международные и российские эксперты. Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве в «МТС Live Холл», а также в Астане, Тбилиси и Дубае. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна интерактивная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Программа True Tech Day разбита на семь к

VMware рвет последние связи с Россией. Юрлицо закрывается, сотни сотрудников уволены, топов вывезли в Дубай оловного офиса VMware. Как пояснил CNews один из бывших сотрудников компании (на момент ухода не работал в ней), в российском представительстве VMware работало около сотни людей. Топов релоцировали в Дубай и Ереван. По его мнению, остальных могли сократить с выплатой шести окладов. Иски из-за неоказанной техподдержки Российские компании с весны 2022 г. начали подавать иски к дистрибуторам и

Apple в срочном порядке вывозит сотрудников из России в Лондон, Дубай и Киргизию представительства Apple. Вероятно, именно оно является основным. Собеседники издания утверждают, что некоторые работники российского офиса Apple еще весной 2022 г. получили предложение перебраться в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). О том, были ли эти предложения приняты, информации нет. Также некоторые сотрудники имели возможность переехать в Лондон (Великобритания). Почему была

Astra Linux купила создателя инфраструктурных решений для МТС, «Билайн» и Дубая ованная в 2004 г. Она создает экосистему ПО для обслуживания физического оборудования и серверной виртуализации. Среди клиентов и партнеров компании — «Билайн», МТС, хостинг-провайдером Host Sailor в Дубае, хостинг-провайдер в Риге 2Cloud и т.д. «Астра» приобрела иркутского разработчика российских платформ Продукты компании DCImanager, VMmanager и BILLmanager — теперь входящие в технологиче

NNTC и «Крок» внедрили систему обучения на основе виртуальной реальности для муниципалитета Дубая мпаний либо достигли, либо превзошли те результаты, которых ожидали после внедрения VR-тренажеров. «Дубай все активнее внедряет приложения для умных городов и цифровые технологии для повышения

Бизнес-марафон Touchpoints tour: находим точки соприкосновения с Дубаем курсия в мир бизнес-практики. 2 февраля – Как запустить и вести успешный Food and Beverage бизнес в Дубае. 3 февраля – Как стать участником стремительно растущего рынка инноваций и технологий в

Сервисы Сбербанка и Расчетных Решений получили признание на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае В павильоне России на «Экспо-2020» в Дубае прошло награждение победителей XI Ежегодной Премии «Время инноваций-2021» и Digital Leaders Award 2021. Проект Social ID, совместная разработка Расчетных Решений и Сбера, стал победителем

Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Там представлены ключевые программы развития города, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах — от культуры и г

«Яндекс» и Majid Al Futtaim договорились запустить доставку роботами из магазинов Carrefour в Дубае ке и Центральной Азии. В рамках соглашения «Яндекс» запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае. Уже в 2022 г. в рамках пилотной программы покупатели в Дубае смогут заказывать

Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае Ntechlab, технологический партнер госкорпорации «Ростех», в рамках технологического партнерства с российским павильоном на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае предоставит свою платформу мультиобъектной видеоаналитики Findface Multi с функцией распознавания лиц и силуэтов людей для подсчёта посетителей. Система позволит подсчитать общее число по

Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, вчера 30 мая официально объявила об открытии в Дубае Центра исследования и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. На церемонии открытия ближневосточной штаб-квартиры присутствовал Крейг Джонс, директор INTERPOL по расследованию

Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии В Дубае арестован основатель ИТ-компании Involta Российский ИТ-предприниматель Алексей Концов задержан в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) по делу, связанному со скандальной фотос

Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае Qrator Labs сообщила об открытии нового центра очистки трафика на рынке Ближнего Востока для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам. Новая точка присутствия компании запущена в Дубае. Регион Ближнего Востока сегодня проходит серьезный процесс трансформации, интегральной частью которого является формирование экосистемы технологических инноваций. Расходы на информационн

PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае PERCo, петербургский производитель систем и оборудования безопасности, объявил об открытии первого зарубежного офиса в Дубае. Открытие офиса компании в Дубае (ОАЭ) позволит удовлетворить растущий спрос на оборудование контроля доступа PERCo и усилить присутствие компании на Ближнем Востоке. В Эмиратах об

Облака, автономность и искусственный интеллект: как цифровизуются лидеры рынка ренней безопасности компаний. При этом Oracle берет на себя управление и обслуживание. На встрече в Дубае об этом решении говорили как об альтернативе существующим вариантам с публичными и хоро

Дубай отказывается от бумажных документов и заработает на управлении данными $2,7 млрд ской деятельности. Презентация соответствующих проектов была проведена в ходе ежегодно проходящей в Дубае выставке Gitex. Для выработки предложений и контроля за соблюдением Закона о данных пор

«Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services «Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services в соответствии с новым законодательством ОАЭ с решением FirstBIT Accounting. В результате проекта Aster Aviation Services своевременно

InfoWatch открыла в Дубае дочернюю компанию InfoWatch Gulf Группа компаний InfoWatch сообщила о завершении регистрации и начале работы представительства InfoWatch Gulf в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Компания зарегистрирована в свободной экономической зоне DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), которая дважды признавалась свободной экономической з

Мобильное приложение для бронирования отелей HotelTonight запускается в Арабских Эмиратах HotelTonight, мобильное приложение для бронирования тщательно отобранных отелей в последний момент, запускается в Дубаи. Об этом CNews сообщили в HotelTonight. Как отмечается, появление Дубаи в доступных направлениях для путешествий с HotelTonight, в дополнение к недавним запускам в России и Австрал

Фондовая биржа Дубая внедряет сетевую архитектуру SDN Fx от Avaya Фондовая биржа Дубая (DFM) внедряет сетевую архитектуру SDN Fx от Avaya. Решение было выбрано благодаря его способности обеспечивать эффективную работу биржи на ежедневной основе, а также широким возможностям

Abbyy открыла представительство в Дубае Компания Abbyy объявила о расширении присутствия на Ближнем Востоке. Abbyy IT Dubai, офис которого расположен в комплексе Джумейра Лейк Тауэрс в Дубае, ОАЭ, будет оказывать консультационную и маркетинговую поддержку партнерам и клиентам Abbyy в этом регионе, сообщили CNews в Abbyy. Региональное представительство на Ближнем Востоке — важ

Yota Devices открыла офис в Дубае Компания Yota Devices – разработчик YotaPhone, первого в мире смартфона с двумя экранами, – объявила об открытии своего представительства в Дубае. Новый офис будет развивать стратегию по укреплению бренда компании в регионе, формированию спроса и увеличению доли YotaPhone 2 на растущем рынке смартфонов в странах Персидского залива.

2ГИС начал работать в Дубае 2ГИС начал работать в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты стали восьмой страной, где появился сервис. Представител

В Дубае запускают ГИС-приложение нового поколения вместо привычных гражданам большинства населенных пунктов номера дома и названия улицы, на домах в Дубае будут десятизначные номера и QR-коды. Система Makani работает со всеми существующими те

Дубай оборудуют 250 тыс. «умных» счетчиков шие «умные» приборы в течение пяти лет. Стоимость программы – 7 млрд дирхамов ($1,9 млрд). Проект в Дубаи, несомненно, имеет огромный потенциал в связи с климатическими особенностями региона, п

Россия обсудила с ОАЭ возможность снижения цен на роуминг и запуск русскоязычной радиостанции в Дубае Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) встретился с министром экономики ОАЭ Султаном бин Саид Аль Мансури. На встрече обсуждался вопрос о снижении тарифов на международный роуминг, возможность запуска в Дубае радиостанции на русском языке и прочие аспекты сотрудничества двух стран в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. В ходе переговоров глава Минкомсвязи России Николай Никифоро

«1С:Первый БИТ» открыл новый филиал в Дубае Компания «1С:Первый БИТ» сообщила об открытии первого филиала в Дубае. Новое подразделение компании призвано обеспечить предприятия ОАЭ оптимальными инструментами для организации процессов учета и управления на базе 1С и собственных отраслевых решений. Как

Дубаи будущего показали в Сети В Сети появился трейлер, описывающий развитие столицы ОАЭ - Дубаи в будущем. Сюжет ролика построен в виде путешествия на сверхскоростном поезде подземки по городу. В Дубаи, как уверяют создатели ролика, появятся необычные футуристические небоскре

В Дубае построят 100-метровый дисплей каждый из диодов сможет отображать «миллиард цветовых оттенков». Стометровый экран новой высотки в Дубае будет набран из светодиодов Экран сконструирован так, чтобы не мешать проникновению све

Microsoft и «Эмирейтс» открыли«Лабораторию инноваций» в Дубае Корпорация Microsoft и авиакомпания «Эмирейтс» объявили о совместном создании «Лаборатории инноваций» в Дубае. Созданная при поддержке «Эмирейтс» и Microsoft, «Лаборатория инноваций» даст возможность Mercator, ИТ-подразделению «Эмирейтс», разрабатывать новые продукты и решения как для пассажиров

Роскосмос принимает участие в аэрокосмической выставке "Дубай-2007" сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева, предприятие впервые в расширенном составе (вместе с филиалами) принимает участие в открывшейся в воскресенье, 11 ноября 2007 года, аэрокосмической выставке "Дубай-2007". Это уже седьмая зарубежная выставка в этом году для ГКНПЦ. Экспозиция ГКНПЦ им. Хруничева размещена в составе объединенного стенда Федерального космического агентства. Посетители у