Разделы

ИТ в госсекторе
|

Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае

В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Там представлены ключевые программы развития города, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах — от культуры и гастрономии до предпринимательства и туризма. Одновременно столица презентует культурную программу с участием всемирно известных артистов. Она включает концерты, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты и гастрономический фестиваль.

Среди запланированных мероприятий — выступления оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера» — постоянного участника престижных международных фестивалей, оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Важное направление для современной Москвы — креативные индустрии. Город создает все условия для их развития. Речь идет об инфраструктурной, финансовой, консультационной и образовательной поддержке, помощи в продвижении продукции и так далее. В столичном креативном секторе экономики занято 1,1 млн человек — около 15% всех работающих москвичей. Не так давно в Москве появился первый креативный технопарк — центр дизайна Artplay. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки.

Креативный потенциал столицы на Экспо представят ведущие московские дизайнеры — их модные коллекции отражают последние тенденции и становятся все более востребованными на зарубежных рынках. Также гостей ждет фестиваль московского кино. На нем покажут знаковые российские ленты последних лет, в которых город является полноценным героем сюжета.

Еще один проект — фестиваль Moscow Gastronomic Week — напомнит о недавней презентации гида Michelin по российской столице. Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в авторитетном гастрономическом путеводителе.

Экспозиция Москвы в Дубае будет работать месяц — до 20 декабря 2021 г. А культурные мероприятия продлятся до закрытия выставки в марте следующего года, сообщила заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, разносторонняя программа познакомит международных гостей с современным вектором развития российской столицы и поспособствует продвижению заявки города на право проведения Экспо-2030.

«Заявку на проведение Экспо-2030 Москва подала весной, став первым городом-претендентом. Мы имеем все шансы принять Всемирную универсальную выставку. У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае — своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества. Кстати, напомню, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку, хотя участвует в ней начиная с самой первой, проходившей в Лондоне в 1851 г.», — сказала Наталья Сергунина.

Всемирная универсальная выставка — крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.

Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к Экспо создаются дополнительные рабочие места.

Кто примет Экспо-2030, станет известно в июне 2023 г. Вместе с Москвой на проведение выставки претендуют Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд.

«Для столицы проведение мероприятия такого масштаба и уровня положительно скажется на развитии международного делового сотрудничества, инфраструктуры, культуры и туризма, привлечении инвестиций», — добавил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

«ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом
ИТ в банках

За полтора месяца с момента открытия Всемирной выставки российский павильон посетили уже более 500 тыс. человек. Всего же ожидается, что экспозиции на Экспо-2020 за полгода работы осмотрят более 25 млн гостей. Это сопоставимо с годовой посещаемостью Москвы туристами до пандемии.

Тема заявки Москвы на проведение Экпо-2030 — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Лидирующие позиции российской столицы с точки зрения цифровизации и развития современных технологий как нельзя лучше отвечают заявленной тематике. В городе работает больше 130 тыс. технологических компаний, он идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях.

За последние годы Москва сформировала мощную экосистему для инноваторов. В нее входят технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, программа пилотного тестирования инноваций. Объединил все основные элементы экосистемы Московский инновационный кластер (МИК). Среди его участников и партнеров — более 30 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. В рамках МИК действует 11 межотраслевых кластеров, специализирующихся на разработках в области искусственного интеллекта, медицинских препаратов, автомобильного спорта и других.

Также Москва может предложить гостям и странам-участницам Экспо-2030 уникальную культурно-образовательную и событийную программу. Помимо технологического лидерства, столица России — это еще и центр исторического наследия. В Москве свыше 10 тыс. исторических памятников — больше, чем в Риме. Город занимает второе место в мире по числу объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Москве работают сотни театров, музеев и галерей. До пандемии в столице проводилось порядка 270 культурных событий в день. В 2019 г. прошло свыше 1500 только выставок.

В российской столице создана и активно развивается единая туристическая экосистема, важная часть которой — цифровой турсервис Russpass. Он начал работать в июле 2020 г. С тех пор к нему присоединились все регионы России. С помощью сервиса можно спланировать индивидуальный маршрут, приобрести готовые туры, билеты на самолет, поезд или в музей, заказать столик в ресторане. На сайте проекта есть интерактивная карта с информацией о главных достопримечательностях. В начале октября 2021 г. было запущено мобильное приложение сервиса. Оно доступно на трех языках: русском, английском и испанском.

Специально для Экспо-2020 в Дубае авторы стендов международных форумов и экспозиций в Музеях Московского Кремля и Эрмитаже сделали барельеф со знаковыми сооружениями столицы. Кроме того, созданы авторские видео-арт и музыкальное сопровождение — посетители павильона не только узнают, чем живет и гордится российская столица, но и как она звучит. Например, можно будет услышать бой кремлевских курантов, пение птиц, шум мегаполиса.

Основой оформления экспозиции стал видео-арт, создающий атмосферу постоянно меняющегося города. Посетителей ждет и виртуальное путешествие «Полет над Москвой», во время которого можно увидеть столицу с высоты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В сервисы «Яндекса» будут пускать по паспорту. ИТ-гигант внедрит авторизацию через ЕСИА

Назначен директор «Гостеха»

До конца 2024 г. РЖД заменят 50 классов зарубежного софта на российское ПО

Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO

Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов

Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021