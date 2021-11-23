Самые значимые проекты Москвы представят на Всемирной выставке в Дубае

В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Там представлены ключевые программы развития города, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах — от культуры и гастрономии до предпринимательства и туризма. Одновременно столица презентует культурную программу с участием всемирно известных артистов. Она включает концерты, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты и гастрономический фестиваль.

Среди запланированных мероприятий — выступления оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера» — постоянного участника престижных международных фестивалей, оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Важное направление для современной Москвы — креативные индустрии. Город создает все условия для их развития. Речь идет об инфраструктурной, финансовой, консультационной и образовательной поддержке, помощи в продвижении продукции и так далее. В столичном креативном секторе экономики занято 1,1 млн человек — около 15% всех работающих москвичей. Не так давно в Москве появился первый креативный технопарк — центр дизайна Artplay. Еще несколько творческих пространств рассматриваются как будущие креативные технопарки.

Креативный потенциал столицы на Экспо представят ведущие московские дизайнеры — их модные коллекции отражают последние тенденции и становятся все более востребованными на зарубежных рынках. Также гостей ждет фестиваль московского кино. На нем покажут знаковые российские ленты последних лет, в которых город является полноценным героем сюжета.

Еще один проект — фестиваль Moscow Gastronomic Week — напомнит о недавней презентации гида Michelin по российской столице. Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в авторитетном гастрономическом путеводителе.

Экспозиция Москвы в Дубае будет работать месяц — до 20 декабря 2021 г. А культурные мероприятия продлятся до закрытия выставки в марте следующего года, сообщила заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, разносторонняя программа познакомит международных гостей с современным вектором развития российской столицы и поспособствует продвижению заявки города на право проведения Экспо-2030.

«Заявку на проведение Экспо-2030 Москва подала весной, став первым городом-претендентом. Мы имеем все шансы принять Всемирную универсальную выставку. У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае — своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества. Кстати, напомню, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку, хотя участвует в ней начиная с самой первой, проходившей в Лондоне в 1851 г.», — сказала Наталья Сергунина.

Всемирная универсальная выставка — крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.

Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к Экспо создаются дополнительные рабочие места.

Кто примет Экспо-2030, станет известно в июне 2023 г. Вместе с Москвой на проведение выставки претендуют Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд.

«Для столицы проведение мероприятия такого масштаба и уровня положительно скажется на развитии международного делового сотрудничества, инфраструктуры, культуры и туризма, привлечении инвестиций», — добавил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

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За полтора месяца с момента открытия Всемирной выставки российский павильон посетили уже более 500 тыс. человек. Всего же ожидается, что экспозиции на Экспо-2020 за полгода работы осмотрят более 25 млн гостей. Это сопоставимо с годовой посещаемостью Москвы туристами до пандемии.

Тема заявки Москвы на проведение Экпо-2030 — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Лидирующие позиции российской столицы с точки зрения цифровизации и развития современных технологий как нельзя лучше отвечают заявленной тематике. В городе работает больше 130 тыс. технологических компаний, он идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях.

За последние годы Москва сформировала мощную экосистему для инноваторов. В нее входят технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, программа пилотного тестирования инноваций. Объединил все основные элементы экосистемы Московский инновационный кластер (МИК). Среди его участников и партнеров — более 30 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. В рамках МИК действует 11 межотраслевых кластеров, специализирующихся на разработках в области искусственного интеллекта, медицинских препаратов, автомобильного спорта и других.

Также Москва может предложить гостям и странам-участницам Экспо-2030 уникальную культурно-образовательную и событийную программу. Помимо технологического лидерства, столица России — это еще и центр исторического наследия. В Москве свыше 10 тыс. исторических памятников — больше, чем в Риме. Город занимает второе место в мире по числу объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Москве работают сотни театров, музеев и галерей. До пандемии в столице проводилось порядка 270 культурных событий в день. В 2019 г. прошло свыше 1500 только выставок.

В российской столице создана и активно развивается единая туристическая экосистема, важная часть которой — цифровой турсервис Russpass. Он начал работать в июле 2020 г. С тех пор к нему присоединились все регионы России. С помощью сервиса можно спланировать индивидуальный маршрут, приобрести готовые туры, билеты на самолет, поезд или в музей, заказать столик в ресторане. На сайте проекта есть интерактивная карта с информацией о главных достопримечательностях. В начале октября 2021 г. было запущено мобильное приложение сервиса. Оно доступно на трех языках: русском, английском и испанском.

Специально для Экспо-2020 в Дубае авторы стендов международных форумов и экспозиций в Музеях Московского Кремля и Эрмитаже сделали барельеф со знаковыми сооружениями столицы. Кроме того, созданы авторские видео-арт и музыкальное сопровождение — посетители павильона не только узнают, чем живет и гордится российская столица, но и как она звучит. Например, можно будет услышать бой кремлевских курантов, пение птиц, шум мегаполиса.

Основой оформления экспозиции стал видео-арт, создающий атмосферу постоянно меняющегося города. Посетителей ждет и виртуальное путешествие «Полет над Москвой», во время которого можно увидеть столицу с высоты.