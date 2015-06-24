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Украина Одесса
СОБЫТИЯ
|24.06.2015
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life:) приступил к тестированию сети 3G+ в Одессе
Оператор мобильной связи life:) объявил об открытом тестировании своей сети 3G+ в Одессе. Как сообщили CNews в life:), всем абонентам оператора в Одессе бесплатно предоставлен 1 ГБ интернет-трафика, чтобы они могли оценить скорость мобильного интернета 3G+, покрытие и
|27.07.2012
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В Одессе поставят памятник Стиву Джобсу
Одесская мэрия поддержала инициативу местных студентов установить на одной из улиц Одессы памятник основателю компании Apple Стиву Джобсу. С такой инициативой выступили студенты и ректорат Государственной академии технического регулирования качеством, говорится в сообщении пр
|09.08.2011
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19 августа в Одессе пройдёт Mobile Developer Day UA
19 августа в Одессе состоится Mobile Developer Day UA — первый Украинский день разработчика мобильных приложений, игр и сервисов. На этой конференции собираются те, кто пишет код под iOs, Android, Bada и др
|17.09.2010
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Softline открыла офис в Одессе
Компания Softline объявила об открытии офиса в Одессе. Новое представительство займется поставками широкого спектра программного обеспечения на рынок информационных технологий Южного региона Украины, говорится в сообщении Softline. Целью от
|07.04.2009
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Одесский городской совет организовал службу «Единого Окна» на базе СЭД «Летограф»
В Одессе на базе СЭД «Летограф» завершены работы по автоматизации процесса информационного взаи
|12.05.2008
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«Комстар-ОТС» запустил Double Play в Одессе
«Комстар-ОТС» объявил о том, что «Комстар-Украина», дочерняя компания «Комстар-ОТС», запустила в Одессе услугу Double play – предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и IPTV в одном пакете. Пользователи получили возможность выбрать один из шести тарифных планов, в
|07.05.2008
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"Комстар" запустил Double play в Одессе
ООО «Комстар-Украина», дочерняя компания «Комстар-ОТС», запустила в Одессе услугу Double play – предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и IPTV в одном пакете. С 5 мая 2008 г. пользователи получили возможность выбрать один из шести та
|03.03.2008
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«Комстар» запустил IP-TV в Одессе
«Комстар-ОТС» объявил о том, что ООО «Комстар-Украина», входящее в группу «Комстар-ОТС», первым в Украине начало коммерческую эксплуатацию услуги интерактивного цифрового телевидения (IP-TV) в Одессе. «Комстар-Украина» предоставляет услугу IP-TV на базе собственной мультисервисной волоконно-оптической сети передачи данных нового поколения (NGN) c использованием программной платформы
|14.09.2006
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TeNeT создает в Одессе единую сеть Wi-Fi
ны – TeNeT продолжает развитие своего нового масштабного проекта WI-FI@NET. Его задача – создание в Одессе единой общегородской сети беспроводного доступа, которая основана на технологии Wi-Fi.
|06.09.2002
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В Одессе появилась мобильная связь стандарта MPT-1327
е время используется также в Германии, Франции и Италии. Сейчас связь стандарта МРТ-1327 доступна в Одессе и городах области - Ильичевске и Южном. До конца года зона покрытия нового стандарта с
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3465 6
|Ольшанский Константин 5 5
|Зорич Александр 17 4
|Зелинский Сергей 5 3
|Веселов Владимир 5 3
|Густман Евгений 4 3
|Franke Eric - Франке Эрик 31 3
|Лощинин Дмитрий 41 3
|Мантуров Денис 127 3
|Захарченко Александр 2 2
|Фролова Светлана 42 2
|Рабовский Семен 33 2
|Петров Владимир 18 2
|Долгов Антон 20 2
|Дзекон Георгий 16 2
|Драбкин Артём 6 2
|Шабуров Виктор 3 2
|Бондаренко Лариса 2 2
|Смиланец Дмитрий 3 2
|Смиланц Дмитрий 3 2
|Котов Роман 4 2
|Makhijani Vish - Махиджани Виш 7 2
|Рытиков Михаил 4 2
|Дринкман Владимир 4 2
|Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 2
|Данилин Алексей 22 2
|Волож Аркадий 271 2
|Калинин Александр 189 2
|Солодухин Константин 119 2
|Яценко Виктор 22 2
|Порошенко Петр 27 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Миронов Сергей 64 2
|Слизень Виталий 244 2
|Добкин Аркадий 82 2
|Есиков Александр 18 2
|Прянишников Николай 317 2
|Петренко Сергей 33 2
|Лебедев Артемий 110 2
|Янукович Виктор 57 2
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