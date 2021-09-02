Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Украина
Одесса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 78
Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google Android 10751 8
|Apple iOS 5742 4
|Java - Язык программирования 1178 3
|Symbian OS 781 3
|Asterisk 58 2
|Microsoft Windows 10 6659 2
|HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
|Samsung Electronics Bada 171 1
|Microsoft Windows Phone OS 1472 1
|Redmine 9 1
|Linux OS 4267 1
|Яндекс.Директ 91 1
|PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 32 1
|OpenVPN 31 1
|Microsoft Exchange 683 1
|TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
|Яценко Виктор 13 2
|Порошенко Петр 17 2
|Захарченко Александр 2 2
|Фролова Светлана 41 2
|Путин Владимир 1828 1
|Кулик Вадим 113 1
|Осипов Александр 22 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Фроловичева Екатерина 11 1
|Роговский Вадим 6 1
|Осипов Евгений 1 1
|Тельнов Алексей 1 1
|Маринеско Александр 1 1
|Андреев Сергей 40 1
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766498, в очереди разбора - 670183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766498, в очереди разбора - 670183.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru