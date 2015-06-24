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Индексная книга (каталог) CNews*
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Украина Одесса

Украина - Одесса

Н.Х. "Одесса", плакат Интуриста (1930) Н.Х. "Одесса", плакат Интуриста (1930)
Макс Бирштейн "Панорама Одессы с акватории порта" (1980-е) Макс Бирштейн "Панорама Одессы с акватории порта" (1980-е)
Николай Кузнецов "В Одесском порту" (1967) Николай Кузнецов "В Одесском порту" (1967)
Владимир Беляк "Одесский порт" (1954) Владимир Беляк "Одесский порт" (1954)
Алексей Шовкуненко "Одесский порт. Теплоходы" (1933) Алексей Шовкуненко "Одесский порт. Теплоходы" (1933)
Владимир Власов "Одесский морской порт" (1976) Владимир Власов "Одесский морской порт" (1976)
Сергей Тюпо "На улицах Одессы в 1960-е" (б/г) Сергей Тюпо "На улицах Одессы в 1960-е" (б/г)
Алексей Попов "Театр оперы и балета в Одессе" (1974) Алексей Попов "Театр оперы и балета в Одессе" (1974)
Н.Х. "Одесса", плакат Интуриста (1930)

СОБЫТИЯ


24.06.2015 life:) приступил к тестированию сети 3G+ в Одессе

Оператор мобильной связи life:) объявил об открытом тестировании своей сети 3G+ в Одессе. Как сообщили CNews в life:), всем абонентам оператора в Одессе бесплатно предоставлен 1 ГБ интернет-трафика, чтобы они могли оценить скорость мобильного интернета 3G+, покрытие и
27.07.2012 В Одессе поставят памятник Стиву Джобсу

Одесская мэрия поддержала инициативу местных студентов установить на одной из улиц Одессы памятник основателю компании Apple Стиву Джобсу. С такой инициативой выступили студенты и ректорат Государственной академии технического регулирования качеством, говорится в сообщении пр
09.08.2011 19 августа в Одессе пройдёт Mobile Developer Day UA

19 августа в Одессе состоится Mobile Developer Day UA — первый Украинский день разработчика мобильных приложений, игр и сервисов. На этой конференции собираются те, кто пишет код под iOs, Android, Bada и др
17.09.2010 Softline открыла офис в Одессе

Компания Softline объявила об открытии офиса в Одессе. Новое представительство займется поставками широкого спектра программного обеспечения на рынок информационных технологий Южного региона Украины, говорится в сообщении Softline. Целью от
07.04.2009 Одесский городской совет организовал службу «Единого Окна» на базе СЭД «Летограф»

В Одессе на базе СЭД «Летограф» завершены работы по автоматизации процесса информационного взаи
12.05.2008 «Комстар-ОТС» запустил Double Play в Одессе

«Комстар-ОТС» объявил о том, что «Комстар-Украина», дочерняя компания «Комстар-ОТС», запустила в Одессе услугу Double play – предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и IPTV в одном пакете. Пользователи получили возможность выбрать один из шести тарифных планов, в
07.05.2008 "Комстар" запустил Double play в Одессе

ООО «Комстар-Украина», дочерняя компания «Комстар-ОТС», запустила в Одессе услугу Double play – предоставление высокоскоростного широкополосного доступа в интернет и IPTV в одном пакете. С 5 мая 2008 г. пользователи получили возможность выбрать один из шести та
03.03.2008 «Комстар» запустил IP-TV в Одессе

«Комстар-ОТС» объявил о том, что ООО «Комстар-Украина», входящее в группу «Комстар-ОТС», первым в Украине начало коммерческую эксплуатацию услуги интерактивного цифрового телевидения (IP-TV) в Одессе. «Комстар-Украина» предоставляет услугу IP-TV на базе собственной мультисервисной волоконно-оптической сети передачи данных нового поколения (NGN) c использованием программной платформы

14.09.2006 TeNeT создает в Одессе единую сеть Wi-Fi

ны – TeNeT продолжает развитие своего нового масштабного проекта WI-FI@NET. Его задача – создание в Одессе единой общегородской сети беспроводного доступа, которая основана на технологии Wi-Fi.
06.09.2002 В Одессе появилась мобильная связь стандарта MPT-1327

е время используется также в Германии, Франции и Италии. Сейчас связь стандарта МРТ-1327 доступна в Одессе и городах области - Ильичевске и Южном. До конца года зона покрытия нового стандарта с

Публикаций - 197, упоминаний - 213

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9311 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 20
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 19
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 13
9658 13
Киевстар - Kyivstar 569 13
UMC - United Microelectronics Corporation 339 12
Google LLC 12755 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 11
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9535 10
VK - Mail.ru Group 3611 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1009 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 8
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 8
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 8
Укртелеком - Ukrtelecom 244 8
Intel Corporation 12855 7
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 7
Астелит 137 7
МТС - Комстар ОТС Украина 14 6
Samsung Electronics 11114 6
Ростелеком 11009 6
МегаФон 10875 6
Cisco Systems 5377 6
Microsoft Corporation 25833 6
Huawei 4698 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 6
Квазар-Микро - КМ 166 5
Apple Inc 13242 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Интертелеком - Intertelecom 38 5
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 5
Siemens AG - Siemens Group 2675 4
SAP SE 5624 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1919 4
Ингаз 6 5
Альфа-Групп 745 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 4
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8962 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 3
Microsoft - LinkedIn 705 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 423 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Газпром ПАО 1497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2444 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 2
Евросеть 1421 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 326 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Tripsta 2 1
Белый Ветер 365 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Укргазпромбанк 2 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Palmali Shipping 6 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Резонанс НПП 407 1
Харьковский метрополитен 2 1
Nando's 1 1
ЗУН - Zoon 15 1
Orbital Recovery 4 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 1
Ватутинки Пансионат 22 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 19 1
Волгоградский судостроительный завод 6 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6590 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 7
Судебная власть - Judicial power 2517 6
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 5
СБУ - Служба безопасности Украины 98 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 4
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3982 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 2
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Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 55 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 681 6
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 94 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 2
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2476 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Philips HR - шнековые соковыжималки 14 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 1
Groupe SEB - Moulinex ME 56 1
Путин Владимир 3465 6
Ольшанский Константин 5 5
Зорич Александр 17 4
Зелинский Сергей 5 3
Веселов Владимир 5 3
Густман Евгений 4 3
Franke Eric - Франке Эрик 31 3
Лощинин Дмитрий 41 3
Мантуров Денис 127 3
Захарченко Александр 2 2
Фролова Светлана 42 2
Рабовский Семен 33 2
Петров Владимир 18 2
Долгов Антон 20 2
Дзекон Георгий 16 2
Драбкин Артём 6 2
Шабуров Виктор 3 2
Бондаренко Лариса 2 2
Смиланец Дмитрий 3 2
Смиланц Дмитрий 3 2
Котов Роман 4 2
Makhijani Vish - Махиджани Виш 7 2
Рытиков Михаил 4 2
Дринкман Владимир 4 2
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 2
Данилин Алексей 22 2
Волож Аркадий 271 2
Калинин Александр 189 2
Солодухин Константин 119 2
Яценко Виктор 22 2
Порошенко Петр 27 2
Гришин Дмитрий 210 2
Миронов Сергей 64 2
Слизень Виталий 244 2
Добкин Аркадий 82 2
Есиков Александр 18 2
Прянишников Николай 317 2
Петренко Сергей 33 2
Лебедев Артемий 110 2
Янукович Виктор 57 2
Украина 7940 138
Украина - Киев 1154 119
Россия - РФ - Российская федерация 167476 107
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 177 69
Украина - Харьковская область - Харьков 222 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 59
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 42
Украина - Львов 101 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 25
Германия - Федеративная Республика 13271 22
Европа 25008 21
Россия - ЮФО - Севастополь 618 21
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3598 20
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 173 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4508 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 16
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 13
Украина - Ивано-Франковск 37 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 13
Украина - Житомирская область - Житомир 29 12
ЛНР - Луганск 35 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1937 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3057 12
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1678 12
Украина - Черниговская область - Чернигов 39 11
ДНР - Мариуполь 30 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 11
Беларусь - Белоруссия 6326 11
Италия - Итальянская Республика 4516 11
Турция - Турецкая республика 2636 11
Румыния 753 11
Норвегия - Королевство 1864 10
Польша - Республика 2035 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2382 10
Беларусь - Минск 707 10
Россия - СФО - Новосибирск 4908 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1816 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53843 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21873 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58152 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34060 17
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7637 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8538 7
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8298 6
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