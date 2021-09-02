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Украина
Одесса


02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 1
10.09.2018 Порошенко: Украина перехватывает данные с российских спутников 1
19.01.2018 Из Сбербанка ушла куратор блокчейна 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
29.05.2017 Офисы «Яндекса» на Украине обыскивают по делу о госизмене 2
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 1
20.07.2015 Крымский оператор будет работать в запрещенном в России стандарте 1
24.06.2015 life:) приступил к тестированию сети 3G+ в Одессе 4
29.04.2015 Фонд iTech Capital инвестировал $2 млн в глобальную платформу мобильной рекламы Clickky 1
19.03.2015 Две марки серии «Герои-подводники», посвященные Е.Я. Осипову и А.И. Маринеско, выходят в почтовое обращение 19 марта 1
15.12.2014 Первая мобильная библиотека МТС открылась в Республике Хакасия 1
03.06.2014 Американская компания Intersog купила украинского разработчика SoftTechnics за $2,5 млн 3
29.05.2014 Гендиректор Luxoft: «Мы – не российская компания» 2
23.05.2014 Посольство Украины в США занялось поиском клиентов для украинских ИТ-компаний 1
27.03.2014 МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку» 1
04.03.2014 Luxoft и Epam потеряли на украинском кризисе $750 млн 1
05.02.2014 В Кургане начала работу первая «Мобильная библиотека» 1
02.12.2013 Российские суды снисходительны к киберпреступникам 2
16.09.2013 Facebook может быть заблокирован из-за рекламы наркотиков 1
20.05.2013 Сервис по выбору заведений и услуг Zoon стал доступен на iOS 1
18.01.2013 Банк «Демарк» стал участником системы Contact 1
09.10.2012 «Транзас» ввела в эксплуатацию ПАК речной информационной системы «Днепр» 1
17.08.2012 Топ-10 мобильных приложений для жизни в Москве 1
16.04.2012 Бизнес послезавтра: управляй ERP через Kinect и Facebook 1
10.02.2012 «Яндекс.Украина» переезжает в новый офис 2
06.02.2012 Сеть системы Contact на Украине насчитывает 11 тыс. пунктов обслуживания 1
02.02.2012 ИТ-компании предлагают сотрудникам душ, массаж, бильярд и мягкие диваны 1
20.12.2011 «Яндекс» изучил реакцию пользователей поиска на разные события и явления 1
24.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения Gloss.ua - афиша в 16 городах Украины 1
19.09.2011 Opera купила компанию, созданную россиянином 1
19.09.2011 Opera покупает одного из крупнейших разработчиков платформы для магазинов мобильных приложений 1
09.08.2011 19 августа в Одессе пройдёт Mobile Developer Day UA 1
21.04.2011 Бумажный S.T.A.L.K.E.R. 1
15.04.2011 «Яндекс» запустил георекламу в Украине 1
05.04.2011 «Яндекс» добавил панорамы 11 городов Украины 2
07.12.2010 Проект «Недвижимость@Mail.Ru» вышел на украинский рынок 1
14.10.2010 Luxoft открыл центр разработки в Польше 1
17.09.2010 Softline открыла офис в Одессе 5
24.06.2010 «Рошен-Юг» управляет продажами, складом и поставками с помощью «1С:Предприятия 8» 1
03.06.2010 Назначен новый генеральный директор «Синтерры» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 78

Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
Microsoft Corporation 11127 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Samsung Electronics 5702 2
Астелит 73 2
Киевстар 261 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
3761 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Cisco Systems 2049 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Синтерра - Synterra 567 1
Летограф - Letograf 65 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
SAP SE 3216 1
Лугаком - Lugacom 5 1
Комтел 12 1
Углетелеком ГПС 4 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Dell EMC 2413 1
PEOPLEnet 18 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
Интерднестрком 6 1
Тримоб 30 1
Сонет 17 1
Скай Линк - Skylink 504 1
Крымтелеком 41 1
Укртелеком 128 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Turkcell 182 1
Siemens AG - Сименс Россия 665 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Ericsson 862 1
IBM 3551 1
Abbyy 796 1
Intel Corporation 4192 1
Huawei 2732 1
Yandex - Яндекс 4101 1
РусславБанк - РСБ 147 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
LinkedIn 521 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Укргазпромбанк 2 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ДНР - Почта Донбасса 9 2
Президент Украины 14 2
Президент Российской Федерации 1441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 4
Java - Язык программирования 1178 3
Symbian OS 781 3
Asterisk 58 2
Microsoft Windows 10 6659 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Redmine 9 1
Linux OS 4267 1
Яндекс.Директ 91 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 32 1
OpenVPN 31 1
Microsoft Exchange 683 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Яценко Виктор 13 2
Порошенко Петр 17 2
Захарченко Александр 2 2
Фролова Светлана 41 2
Путин Владимир 1828 1
Кулик Вадим 113 1
Осипов Александр 22 1
Ахметов Ринат 52 1
Фроловичева Екатерина 11 1
Роговский Вадим 6 1
Осипов Евгений 1 1
Тельнов Алексей 1 1
Маринеско Александр 1 1
Андреев Сергей 40 1
Украина 3378 30
Россия - Российская федерация - РФ 57544 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Европа 3774 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Украина - Киев 470 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - ПФО - Самара 1295 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Беларусь - Белоруссия 2095 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Индия - Республика 2175 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Россия - ПФО - Казань 1520 2
ДНР - Донецк 52 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Славянск-на-Кубани 4 2
Донбасс 25 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 14 1
Казахстан - Республика 2641 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Ростовская область 864 1
Украина - Львов 34 1
Япония 2802 1
Южная Азия 46 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Германия - Берлин 358 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Ближний Восток 1475 1
Израиль 722 1
Великая Отечественная война 123 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Русский язык 986 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
Juniper Research 278 1
University of Warwick - Уорикский университет 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766498, в очереди разбора - 670183.
Создано именных указателей - 46354.
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