Получите все материалы CNews по ключевому слову
Groupe SEB Moulinex ME
УПОМИНАНИЯ
|05.10.2021
|
Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж
зводитель предусмотрел в конструкции место для хранения шнура и даже ручку для переноски. Мясорубка Moulinex ME 688832 Moulinex ME 688832 может переработать до 4,5 кг мяса в минуту, так
|12.11.2010
|
Практичный кухонный комбайн от Moulinex
Компания Moulinex представила на российском рынке новую модель кухонного комбайна Masterchef 3000. Устройство отличается от аналогов инновационной конструкцией – чаша, в которую загружаются продукты, ос
|10.11.2010
|
Универсальная соковыжималка от Moulinex
Компания Moulinex выпустила на российский рынок новую модель универсальной соковыжималки для фруктов и овощей Tom Yam JU320 в компактном красно-белом корпусе. Несмотря на малые габариты, устройство имее
|09.06.2008
|
Тест микроволновой печи Moulinex AFW2C1
й Samsung CE1000R Гриль и конвекция Объем: 28 л. Мощность микроволн: 1000 Вт Стоимость от 4000 р. Panasonic NN-C785JFZPE Гриль и конвекция Объем: 28 л. Мощность микроволн: 900 Вт Стоимость от 7000 р. Moulinex AFW2C1 Гриль и конвекция Объем: 28 л. Мощность микроволн: 900 Вт. Стоимость от 7500 р. Samsung CE1000R Гриль и конвекция Объем: 26 л. Мощность микроволн: 900 Вт. Стоимость от 8000 р.
|16.04.2008
|
Тест хлебопечки Moulinex OW 5004
Moulinex OW 5004 — вторая хлебопечка, которую мне было поручено протестировать. Первая — LG HB-156 JE — побывала в нашей семье в конце прошлого года. Хлебопечка Moulinex OW 5004 XXL Baguette Все хлебопечки устроены просто: металлическая емкость, служащая одновременно для замеса теста и выпечки хлеба, вращающаяся лопатка и круговой ТЭН. По цене и функци
|02.10.2007
|
Серьёзный француз: тест блендера Moulinex DDF4
а, где их хранить, чтобы не растерять. Во-вторых, пластик, из которого сделаны чаши и аксессуары, на вид был таким тонким и хлипким, что я засомневалась, выдержит ли. Комплектации погружного блендера Moulinex DDF4 позавидует любой кухонный процессор «Они подковы гнут как калачи…» Однако, посмотрев на значение максимальной мощности — 600 Вт, я сначала удивилась, а затем немного усп
|17.07.2007
|
Современные мясорубки: полный фарш!
такого типа существуют лишь в качестве дополнительной функции кухонных комбайнов и блендеров. Самые простые модели кухонных комбайнов с функцией мясорубки, в которых мотор крепится над чашей (Tefal, Moulinex) — компактны, стоят недорого, легко моются и идеально подойдут тем, у кого в семье появился маленький ребенок. В модели Tefal 8513 Rondo 1000 (средняя цена 1 370 руб.) чашу можно испол
|12.11.2001
|
"Компенсация или взрыв!" - грозятся служащие Moulinex
. Рабочие не покинут своих позиций, пока не получат от правительства страны денежной компенсации в размере 80 тыс. франков ($12 тыс.) для всех потерявших работу в результате сентябрьского банкротства Moulinex. Кроме того, они требуют установить специальные пенсионные льготы для служащих старше 50 лет. На кормельском заводе под увольнение попало около 1 тыс. человек, всего же в Нормандии зак
Groupe SEB и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 119 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 16
|Коммерсантъ - Издательский дом 2062 2
|Cosmopolitan 25 1
|Чудо техники 60 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382188, в очереди разбора - 735249.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.