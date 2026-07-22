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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Аналитика «МегаФона»: трафик онлайн-кинотеатров в Удмуртии вырос в пять раз

Жители Удмуртии увлеклись просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. С начала 2026 г. трафик на популя
14.07.2026 «МегаФон» увеличил зону уверенной связи в Удмуртии

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для жителей села Красное в Увинском районе Удмуртии. Это событие стало логичным продолжением работы оператора, начатой в текущем году. Теперь жители села могут оперативно связываться с семьей и родными, решать рабочие и бытовые вопросы.
10.07.2026 «ГПБ Мобайл» начал работу в Удмуртии

Именно такого комплексного подхода в предоставлении услуг мы придерживаемся и надеемся, что жители Удмуртской Республики по достоинству оценят преимущества наших продуктов и специальных предло
30.06.2026 Удмуртия вместо Сочи: куда недорого поехать за гастровпечатлениями

я — 72%, а Нижегородская — 66%. При этом средний чек остается доступным для большинства туристов: в Удмуртии он составил 1,16 тыс. руб., в Оренбургской области — 1,8 тыс. руб., в Омской — 2,45

24.06.2026 «МегаФон» увеличил покрытие на региональной трассе в Удмуртии

оступ в интернет. Технические работы проведены с учетом специфики местности, чтобы обеспечить надежное покрытие в населенных пунктах и на прилегающих участках трассы. «Запуск связи в селах и деревнях Удмуртии повышает уровень комфорта для местного населения. Наличие надежного сигнала связи позволяет людям решать бытовые задачи, быть на связи с родными, получать доступ к актуальному контенту
02.06.2026 «МегаФон» запустил покрытие еще для 20 тыс. жителей Удмуртии

«МегаФон» увеличил территорию покрытия мобильного сигнала в Увинском районе Удмуртии. Около 20 тыс. человек смогут в комфортном режиме общаться с близкими, оперативно решать рабочие и личные вопросы. Новое качество связи смогут оценить жители населенных пунктов Кыйлуд

25.05.2026 «МегаФон» расширил сеть в Удмуртии

«МегаФон» объявил о запуске нового покрытия в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Инженеры оператора установили и запустили в эксплуатацию телеком-оборудование в селе Новая Чернушка. Теперь сигнал в смартфонах жителей населенного пункта будет надежным и уверенным.

12.05.2026 В Удмуртии сеть «МегаФона» приросла новыми селами

«МегаФон» расширил зону покрытия мобильной связи в Увинском районе Удмуртии. После запуска телеком-объектов стабильный сигнал стал доступен более чем трем тысячам жителей. Новое покрытие охватило пять населенных пунктов: села Булай, Новый Мултан, Сям-Можга, Ря
22.04.2026 Воегурт, Кестым и Кожило: на цифровой карте Удмуртии появились новые точки

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Балезинском районе Удмуртии. Инженеры оператора обеспечили доступ к мобильной связи для жителей населенных пунктов Воегурт, Кестым и Кожило. Теперь около 2 тыс. человек, проживающих на этой территории, могут сове
27.02.2026 «МегаФон» улучшил цифровое покрытие в небольших селах и деревнях Удмуртии

«МегаФон» увеличил территорию покрытия в десяти населенных пунктах Удмуртии. В течение двух лет в этих селах и деревнях были построены базовые станции в рамках республиканской программы «Сельсовет». Теперь инженеры оператора модернизировали оборудование, чтобы
12.12.2025 Для 400 жителей Удмуртии впервые запустили мобильный интернет

м четвертого поколения, составило 88», – сказал исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртской Республики Александр Олюнин.
14.11.2025 В выходные – в интернет: жители двух деревень Удмуртии впервые вышли в онлайн

Впервые около 200 жителей в двух деревнях Удмуртии получили доступ к мобильной связи и интернету. «МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Иж-Забегалово и Чекерово в Якшур-Бодьинском районе республики. Теперь жители этих населенных п
31.10.2025 «Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Удмуртии»

«Яндекс Маркет» и Правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. Для этого на маркетплейсе запущена новая витрина «Сделано в Удмуртии», где представлены товары местных производителей и предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». На витрине собраны десятки брендов — от продуктов питания до
08.09.2025 Сервисы «Яндекса» научились понимать удмуртскую речь

твом по делам национальностей, Домом народов России и региональными языковыми институтами страны. В Удмуртии партнером проекта стал Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отд
20.08.2025 В Удмуртии внедрено отечественное решение для оцифровки архивных документов

В администрации города Сарапула (Удмуртия) установлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Современное оборудование предназначено для оцифровки архивных материалов и может использоваться для создания электронного архива, на
24.07.2025 «МегаФон» обеспечит новое покрытие и мобильный интернет для 400 жителей Удмуртии

«МегаФон» построит новые телеком-объекты в Удмуртии в рамках республиканской программы «Сельсовет». Доступ к услугам мобильной связи и интернету четвертого поколения получат жители четырех населенных пунктов республики, где в совокупнос
17.07.2025 Правительство Республики Удмуртия перешло на программное обеспечение «Ред Софт»

сти проекта Уникальность проекта определял его масштаб. Проект затрагивал работу различных ведомств Удмуртской Республики, в том числе: Министерства цифрового развития, Министерства здравоохран
25.06.2025 Корпорация развития Удмуртии и Ассоциация «Руссофт» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «
20.06.2025 Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21»

рудничестве подписали первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбе
04.06.2025 Wildberries открывает новый логоцентр в Удмуртии на прием и хранение товаров

ентр и увеличивать свои обороты. Только с начала 2025 г. количество зарегистрированных продавцов из Удмуртии на маркетплейсе выросло на 24% по сравнению с 2024 г., а их продажи — на 37%. Чаще в
30.05.2025 Wildberries получила разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Удмуртии

ость осуществлять отгрузку товара и последующую отправку клиентам. Открытие логистического центра в Удмуртии позволит оптимизировать цепочки поставок, а также сохранить быструю доставку заказов
27.05.2025 Купеческие особняки, колледжи и автодороги: где в Удмуртии интернет стал быстрее

40% в апеле по сравнению с прошлым годом. Это на 15% выше, чем в республиканской столице. В целом в Удмуртии свыше 95% трафика уже проходит в сети четвертого поколения, – сказал директор «МегаФ
21.04.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии

Инженеры «МегаФона» провели инфраструктурные мероприятия в административных центрах районов и небольших поселениях Удмуртии. В результате работ скорость передачи данных стала выше на 10-15%. Изменения в скорости мобильного интернета могут оценить около 100 тыс. жителей республики. Технические мероприятия ул
02.04.2025 В Удмуртии свыше 400 тыс. жителей смогут подключить фиксированный интернет «МегаФона»

Доступ к фиксированному интернету «МегаФона» появился у жителей городов и сельских поселений Удмуртии. Новое покрытие охватывает все города республики и свыше 120 небольших населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря выделенному каналу доступ

25.03.2025 «МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии

«МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии. Оператор обеспечил мобильную связь и интернет в небольших населенных пунктах Удмуртии. Жители Кезского района, проживающие в селе Ключи, деревнях Дырпа и Камыжево, смогут польз
12.03.2025 «МегаФон» увеличил 4G-покрытие для сельчан Удмуртии

«МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения в селах и деревнях Удмуртии, где в совокупности проживает около 2 тыс. человек. Теперь жители смогут пользоваться мобильным интернетом на большей территории населенных пунктов, а скорость передачи данных будет до
14.02.2025 Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии

ше на 10-15% в жилых кварталах, торговых центрах, вблизи учебных заведений и предприятий Воткинска, Сарапула, Глазова, Можги и Камбарки. Инфраструктурные мероприятия улучшили параметры сети в городах Удмуртии, где суммарно проживает свыше 300 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». «МегаФон» запустил дополнительный среднечастотный слой LTE на объектах связи. Техническ
28.01.2025 «Ред Софт» и «АйТи-Опт» начали сотрудничество для продвижения и внедрения российских программных решений в Удмуртии

собствуя повышению эффективности работы различных ведомств региона: Министерство цифрового развития Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Служба граж
24.01.2025 Для сельских жителей Удмуртии связисты разогнали мобильный интернет до 70 Мбит/с

мобильный интернет станет надежным помощником в общении, работе и учебе, откроет новые возможности для развития и поможет жителям активно участвовать в жизни общества», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.
20.12.2024 Около тысячи сельчан Удмуртии впервые смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом

осьбами обеспечить их постоянной мобильной связью и интернетом, – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов. – Развитие связи было и остается одним из приоритетных

16.12.2024 Анастасия Утева, РМИАЦ Удмуртии: Персонализация — первоочередная задача по цифровизации регионального здравоохранения

дицинской помощи зависит в том числе и от правильного применения ИТ-инструментов. В 2023 году РМИАЦ Удмуртской Республики стал клинической базой Ижевской государственной медицинской академии. М
27.11.2024 GigaChat будет обучен удмуртскому языку

ыку. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере заключили «Сбер» и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Документ был подписан в День удмуртского языка, который отмечается 27

23.10.2024 В Удмуртии связисты увеличили 4G-покрытие для 100 тыс. жителей

Специалисты «МегаФона» расширили границы покрытия сети четвертого поколения в трех городах Удмуртии. Модернизация телеком-объектов прошла в Ижевске, Воткинске и Глазове. Улучшение мобильного сигнала могут почувствовать около 100 тыс. жителей региона. Благодаря проведенным работам гор
07.10.2024 «МегаФон» запустил 4G-интернет на родине первого удмуртского писателя

ния в мессенджере. «Мы рады, что можем улучшить качество жизни людей в небольших населённых пунктах Удмуртии. Благодаря установке современного оборудования местные жители получили доступ к быст
20.09.2024 Сотовую связь и интернет впервые получат около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии

ь – республика продолжит инвестировать в развитие сетей связи», – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов.
24.07.2024 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии

Инженеры «МегаФона» раздвинули границы покрытия сети четвертого поколения в 12 районах Удмуртии. Устойчивый мобильный интернет стал доступен более 45 тыс. жителей сельских населенных пунктов. Модернизация телеком-объектов прошла в небольших деревнях, крупных районных центрах, на

20.06.2024 В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам

В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент
06.06.2024 Удмуртия и российский ИТ-разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве

Правительство Удмуртской Республики и российский разработчик «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничест
16.05.2024 Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие

«МегаФон» увеличил территорию уверенного LTE-покрытия в 12 районах Удмуртии. Техническая служба оператора модернизировала сеть в 27 сёлах и деревнях, а также в городе Камбарка. Более 100 тыс. жителей смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости
18.04.2024 Старшеклассники из Удмуртии предпочитают учиться в местных вузах

В Удмуртии с начала 2024 г. будущие абитуриенты и их родители наиболее активно интересуются сайтами местных вузов. Более 70% интернет-трафика пришлось на три высших учебных заведения республики.


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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 258
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 204
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 169
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 148
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 140
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 128
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 125
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 108
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 93
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 91
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 87
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 67
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 67
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 66
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 60
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 57
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 53
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 51
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 43
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 42
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 38
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 37
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 36
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 34
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 122
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 29
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
Linux OS 11533 17
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 16
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 16
Google Android 15243 16
Apple iOS 8583 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 11
Directum СЭД - ECM-система 307 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 9
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
Microsoft Windows 16882 8
1С:ERP Управление предприятием 841 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 7
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 7
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 7
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 7
Apple iPad 4011 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 57 6
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 6
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 6
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 5
Меджитов Тимур 85 78
Петрушин Андрей 110 65
Власов Сергей 101 64
Соловьев Александр 120 57
Албычев Александр 168 55
Шадаев Максут 1210 54
Лысенко Эдуард 317 52
Орловский Виктор 408 44
Казарин Станислав 175 42
Ципорин Павел 103 40
Терещенко Денис 95 38
Хайруллин Айрат 108 38
Разумовский Дмитрий 125 37
Херсонцев Алексей 93 36
Паршин Максим 323 35
Ермолаев Артем 379 33
Мартынова Елена 90 33
Дюбанов Анатолий 95 32
Прокошев Андрей 32 32
Бойко Елена 152 31
Фомичев Олег 139 31
Матвеева Татьяна 110 31
Рудзевич Мария 36 29
Сорокин Даниил 33 29
Чернышенко Дмитрий 581 29
Кудрин Алексей 125 28
Громов Иван 102 28
Лопаткин Герман 104 27
Стрельцов Андрей 62 27
Звягина Наталья 64 27
Петров Михаил 139 27
Слышкин Василий 129 26
Евраев Михаил 266 26
Малков Павел 51 25
Шпак Василий 279 25
Козырев Алексей 328 24
Черников Алексей 53 24
Гуральников Сергей 164 24
Пугачев Павел 63 23
Катамадзе Анна 133 23
Россия - РФ - Российская федерация 166167 606
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 347
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 238
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 230
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 181
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 176
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 166
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 160
Россия - ПФО - Самарская область 1577 147
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 147
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 142
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 137
Россия - УФО - Свердловская область 1951 135
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 134
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 133
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 133
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 132
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 132
Россия - УФО - Челябинская область 1512 126
Россия - УФО - Тюменская область 1365 119
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 118
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 114
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 114
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 108
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 108
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 106
Россия - ПФО - Пензенская область 637 105
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 103
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 98
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 97
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 92
Россия - СФО - Омская область 789 91
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 89
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 87
Россия - СЗФО - Псковская область 697 84
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 84
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 83
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 82
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 78
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 75
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 358
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 146
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 144
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 141
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 114
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 110
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 91
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 86
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 77
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 76
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 66
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 56
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 49
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 47
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 46
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 38
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 37
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 36
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 36
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
Энергетика - Energy - Energetically 5855 32
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 32
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 31
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 31
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 26
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 24
Образование в России 2893 24
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 23
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 55
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Российская газета 290 2
CNews TV 747 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Ставропольская правда 4 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Комсомольская правда ИД 83 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
News Corp - News Corporation 221 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Наш Красноярский край 1 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Известия Удмуртской Республики 1 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 1
ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 96
Gartner - Гартнер 3658 12
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
CNews Инновация года - награда 155 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Рустелеком ТК 305 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Radicati Group 26 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Discovery Research Group 22 1
НМГ - Медиалогия 37 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
Автостат 55 1
Technavio 29 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Gartner ECM 4 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 19
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
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