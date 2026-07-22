Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика

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СОБЫТИЯ
|22.07.2026
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Аналитика «МегаФона»: трафик онлайн-кинотеатров в Удмуртии вырос в пять раз
Жители Удмуртии увлеклись просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. С начала 2026 г. трафик на популя
|14.07.2026
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«МегаФон» увеличил зону уверенной связи в Удмуртии
«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для жителей села Красное в Увинском районе Удмуртии. Это событие стало логичным продолжением работы оператора, начатой в текущем году. Теперь жители села могут оперативно связываться с семьей и родными, решать рабочие и бытовые вопросы.
|10.07.2026
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«ГПБ Мобайл» начал работу в Удмуртии
Именно такого комплексного подхода в предоставлении услуг мы придерживаемся и надеемся, что жители Удмуртской Республики по достоинству оценят преимущества наших продуктов и специальных предло
|30.06.2026
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Удмуртия вместо Сочи: куда недорого поехать за гастровпечатлениями
я — 72%, а Нижегородская — 66%. При этом средний чек остается доступным для большинства туристов: в Удмуртии он составил 1,16 тыс. руб., в Оренбургской области — 1,8 тыс. руб., в Омской — 2,45
|24.06.2026
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«МегаФон» увеличил покрытие на региональной трассе в Удмуртии
оступ в интернет. Технические работы проведены с учетом специфики местности, чтобы обеспечить надежное покрытие в населенных пунктах и на прилегающих участках трассы. «Запуск связи в селах и деревнях Удмуртии повышает уровень комфорта для местного населения. Наличие надежного сигнала связи позволяет людям решать бытовые задачи, быть на связи с родными, получать доступ к актуальному контенту
|02.06.2026
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«МегаФон» запустил покрытие еще для 20 тыс. жителей Удмуртии
«МегаФон» увеличил территорию покрытия мобильного сигнала в Увинском районе Удмуртии. Около 20 тыс. человек смогут в комфортном режиме общаться с близкими, оперативно решать рабочие и личные вопросы. Новое качество связи смогут оценить жители населенных пунктов Кыйлуд
|25.05.2026
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«МегаФон» расширил сеть в Удмуртии
«МегаФон» объявил о запуске нового покрытия в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Инженеры оператора установили и запустили в эксплуатацию телеком-оборудование в селе Новая Чернушка. Теперь сигнал в смартфонах жителей населенного пункта будет надежным и уверенным.
|12.05.2026
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В Удмуртии сеть «МегаФона» приросла новыми селами
«МегаФон» расширил зону покрытия мобильной связи в Увинском районе Удмуртии. После запуска телеком-объектов стабильный сигнал стал доступен более чем трем тысячам жителей. Новое покрытие охватило пять населенных пунктов: села Булай, Новый Мултан, Сям-Можга, Ря
|22.04.2026
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Воегурт, Кестым и Кожило: на цифровой карте Удмуртии появились новые точки
«МегаФон» запустил новые базовые станции в Балезинском районе Удмуртии. Инженеры оператора обеспечили доступ к мобильной связи для жителей населенных пунктов Воегурт, Кестым и Кожило. Теперь около 2 тыс. человек, проживающих на этой территории, могут сове
|27.02.2026
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«МегаФон» улучшил цифровое покрытие в небольших селах и деревнях Удмуртии
«МегаФон» увеличил территорию покрытия в десяти населенных пунктах Удмуртии. В течение двух лет в этих селах и деревнях были построены базовые станции в рамках республиканской программы «Сельсовет». Теперь инженеры оператора модернизировали оборудование, чтобы
|12.12.2025
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Для 400 жителей Удмуртии впервые запустили мобильный интернет
м четвертого поколения, составило 88», – сказал исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртской Республики Александр Олюнин.
|14.11.2025
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В выходные – в интернет: жители двух деревень Удмуртии впервые вышли в онлайн
Впервые около 200 жителей в двух деревнях Удмуртии получили доступ к мобильной связи и интернету. «МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Иж-Забегалово и Чекерово в Якшур-Бодьинском районе республики. Теперь жители этих населенных п
|31.10.2025
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«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Удмуртии»
«Яндекс Маркет» и Правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. Для этого на маркетплейсе запущена новая витрина «Сделано в Удмуртии», где представлены товары местных производителей и предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». На витрине собраны десятки брендов — от продуктов питания до
|08.09.2025
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Сервисы «Яндекса» научились понимать удмуртскую речь
твом по делам национальностей, Домом народов России и региональными языковыми институтами страны. В Удмуртии партнером проекта стал Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отд
|20.08.2025
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В Удмуртии внедрено отечественное решение для оцифровки архивных документов
В администрации города Сарапула (Удмуртия) установлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Современное оборудование предназначено для оцифровки архивных материалов и может использоваться для создания электронного архива, на
|24.07.2025
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«МегаФон» обеспечит новое покрытие и мобильный интернет для 400 жителей Удмуртии
«МегаФон» построит новые телеком-объекты в Удмуртии в рамках республиканской программы «Сельсовет». Доступ к услугам мобильной связи и интернету четвертого поколения получат жители четырех населенных пунктов республики, где в совокупнос
|17.07.2025
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Правительство Республики Удмуртия перешло на программное обеспечение «Ред Софт»
сти проекта Уникальность проекта определял его масштаб. Проект затрагивал работу различных ведомств Удмуртской Республики, в том числе: Министерства цифрового развития, Министерства здравоохран
|25.06.2025
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Корпорация развития Удмуртии и Ассоциация «Руссофт» заключили соглашение о сотрудничестве
Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «
|20.06.2025
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Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21»
рудничестве подписали первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбе
|04.06.2025
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Wildberries открывает новый логоцентр в Удмуртии на прием и хранение товаров
ентр и увеличивать свои обороты. Только с начала 2025 г. количество зарегистрированных продавцов из Удмуртии на маркетплейсе выросло на 24% по сравнению с 2024 г., а их продажи — на 37%. Чаще в
|30.05.2025
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Wildberries получила разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Удмуртии
ость осуществлять отгрузку товара и последующую отправку клиентам. Открытие логистического центра в Удмуртии позволит оптимизировать цепочки поставок, а также сохранить быструю доставку заказов
|27.05.2025
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Купеческие особняки, колледжи и автодороги: где в Удмуртии интернет стал быстрее
40% в апеле по сравнению с прошлым годом. Это на 15% выше, чем в республиканской столице. В целом в Удмуртии свыше 95% трафика уже проходит в сети четвертого поколения, – сказал директор «МегаФ
|21.04.2025
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии
Инженеры «МегаФона» провели инфраструктурные мероприятия в административных центрах районов и небольших поселениях Удмуртии. В результате работ скорость передачи данных стала выше на 10-15%. Изменения в скорости мобильного интернета могут оценить около 100 тыс. жителей республики. Технические мероприятия ул
|02.04.2025
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В Удмуртии свыше 400 тыс. жителей смогут подключить фиксированный интернет «МегаФона»
Доступ к фиксированному интернету «МегаФона» появился у жителей городов и сельских поселений Удмуртии. Новое покрытие охватывает все города республики и свыше 120 небольших населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря выделенному каналу доступ
|25.03.2025
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«МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии
«МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии. Оператор обеспечил мобильную связь и интернет в небольших населенных пунктах Удмуртии. Жители Кезского района, проживающие в селе Ключи, деревнях Дырпа и Камыжево, смогут польз
|12.03.2025
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«МегаФон» увеличил 4G-покрытие для сельчан Удмуртии
«МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения в селах и деревнях Удмуртии, где в совокупности проживает около 2 тыс. человек. Теперь жители смогут пользоваться мобильным интернетом на большей территории населенных пунктов, а скорость передачи данных будет до
|14.02.2025
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Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии
ше на 10-15% в жилых кварталах, торговых центрах, вблизи учебных заведений и предприятий Воткинска, Сарапула, Глазова, Можги и Камбарки. Инфраструктурные мероприятия улучшили параметры сети в городах Удмуртии, где суммарно проживает свыше 300 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». «МегаФон» запустил дополнительный среднечастотный слой LTE на объектах связи. Техническ
|28.01.2025
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«Ред Софт» и «АйТи-Опт» начали сотрудничество для продвижения и внедрения российских программных решений в Удмуртии
собствуя повышению эффективности работы различных ведомств региона: Министерство цифрового развития Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Служба граж
|24.01.2025
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Для сельских жителей Удмуртии связисты разогнали мобильный интернет до 70 Мбит/с
мобильный интернет станет надежным помощником в общении, работе и учебе, откроет новые возможности для развития и поможет жителям активно участвовать в жизни общества», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.
|20.12.2024
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Около тысячи сельчан Удмуртии впервые смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом
осьбами обеспечить их постоянной мобильной связью и интернетом, – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов. – Развитие связи было и остается одним из приоритетных
|16.12.2024
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Анастасия Утева, РМИАЦ Удмуртии: Персонализация — первоочередная задача по цифровизации регионального здравоохранения
дицинской помощи зависит в том числе и от правильного применения ИТ-инструментов. В 2023 году РМИАЦ Удмуртской Республики стал клинической базой Ижевской государственной медицинской академии. М
|27.11.2024
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GigaChat будет обучен удмуртскому языку
ыку. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере заключили «Сбер» и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Документ был подписан в День удмуртского языка, который отмечается 27
|23.10.2024
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В Удмуртии связисты увеличили 4G-покрытие для 100 тыс. жителей
Специалисты «МегаФона» расширили границы покрытия сети четвертого поколения в трех городах Удмуртии. Модернизация телеком-объектов прошла в Ижевске, Воткинске и Глазове. Улучшение мобильного сигнала могут почувствовать около 100 тыс. жителей региона. Благодаря проведенным работам гор
|07.10.2024
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«МегаФон» запустил 4G-интернет на родине первого удмуртского писателя
ния в мессенджере. «Мы рады, что можем улучшить качество жизни людей в небольших населённых пунктах Удмуртии. Благодаря установке современного оборудования местные жители получили доступ к быст
|20.09.2024
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Сотовую связь и интернет впервые получат около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии
ь – республика продолжит инвестировать в развитие сетей связи», – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов.
|24.07.2024
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«МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии
Инженеры «МегаФона» раздвинули границы покрытия сети четвертого поколения в 12 районах Удмуртии. Устойчивый мобильный интернет стал доступен более 45 тыс. жителей сельских населенных пунктов. Модернизация телеком-объектов прошла в небольших деревнях, крупных районных центрах, на
|20.06.2024
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В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам
В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент
|06.06.2024
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Удмуртия и российский ИТ-разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве
Правительство Удмуртской Республики и российский разработчик «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничест
|16.05.2024
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Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие
«МегаФон» увеличил территорию уверенного LTE-покрытия в 12 районах Удмуртии. Техническая служба оператора модернизировала сеть в 27 сёлах и деревнях, а также в городе Камбарка. Более 100 тыс. жителей смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости
|18.04.2024
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Старшеклассники из Удмуртии предпочитают учиться в местных вузах
В Удмуртии с начала 2024 г. будущие абитуриенты и их родители наиболее активно интересуются сайтами местных вузов. Более 70% интернет-трафика пришлось на три высших учебных заведения республики.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Меджитов Тимур 85 78
|Петрушин Андрей 110 65
|Власов Сергей 101 64
|Соловьев Александр 120 57
|Албычев Александр 168 55
|Шадаев Максут 1210 54
|Лысенко Эдуард 317 52
|Орловский Виктор 408 44
|Казарин Станислав 175 42
|Ципорин Павел 103 40
|Терещенко Денис 95 38
|Хайруллин Айрат 108 38
|Разумовский Дмитрий 125 37
|Херсонцев Алексей 93 36
|Паршин Максим 323 35
|Ермолаев Артем 379 33
|Мартынова Елена 90 33
|Дюбанов Анатолий 95 32
|Прокошев Андрей 32 32
|Бойко Елена 152 31
|Фомичев Олег 139 31
|Матвеева Татьяна 110 31
|Рудзевич Мария 36 29
|Сорокин Даниил 33 29
|Чернышенко Дмитрий 581 29
|Кудрин Алексей 125 28
|Громов Иван 102 28
|Лопаткин Герман 104 27
|Стрельцов Андрей 62 27
|Звягина Наталья 64 27
|Петров Михаил 139 27
|Слышкин Василий 129 26
|Евраев Михаил 266 26
|Малков Павел 51 25
|Шпак Василий 279 25
|Козырев Алексей 328 24
|Черников Алексей 53 24
|Гуральников Сергей 164 24
|Пугачев Павел 63 23
|Катамадзе Анна 133 23
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