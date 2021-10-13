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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика


13.10.2021 В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала 2
21.09.2021 В Удмуртии завершили трехлетнюю программу строительства информационной инфраструктуры для 875 соцобъектов 3
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
24.06.2021 «Росатом» представил систему «Цифровое ресурсоснабжение» 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
04.06.2021 Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
02.06.2021 Mail.ru Group стала партнером Правительства Удмуртской Республики по цифровизации 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
14.05.2021 ВТБ и РИК запустили оплату за проезд по QR-коду в Удмуртской Республике 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
20.04.2021 «Билайн» использовал сервис Mobile ID для подписания соглашений 2
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 6
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
01.04.2021 Цифровизация регионов: в Удмуртии госслужащих переводят на единую платформу коммуникаций 10
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro 6
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
15.03.2021 В МТС назначен директор по розничному рынку в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 3
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
02.02.2021 «Ростелеком» разработал геоинформационную систему для агропромышленного комплекса Удмуртии 4
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 2
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
17.11.2020 В «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 3
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1

Публикаций - 426, упоминаний - 706

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 57
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 48
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 29
Directum - Директум 693 25
ВолгаТелеком 254 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 23
Microsoft Corporation 11628 17
Ланит ГК 1185 14
ОТР 135 13
3934 11
SAP SE 3272 10
АйТи 771 9
Samsung Electronics 5878 9
Скай Линк - Skylink 548 9
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 8
Oracle Corporation 3466 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 7
VK - Mail.ru Group 2508 6
Softline - Софтлайн 1507 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
Ericsson 899 6
Yandex - Яндекс 4129 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Программный продукт ГК 92 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 6
Сбербанк Деловая среда 37 5
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 5
Huawei 2750 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
IBM 3677 5
Veeam Software 250 4
Nokia Corporation 2546 4
Diasoft - Диасофт 361 4
SearchInform - Серчинформ 182 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 20
Почта России ПАО 1586 17
РЖД - Российские железные дороги 1093 13
Уралсиб Банк 391 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 12
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 11
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 9
X5 Group - Пятерочка 561 8
X5 Group 601 8
Citibank - Ситибанк 174 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
Тракторные заводы Концерн 24 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 5
МКБ - Московский кредитный банк 269 5
Газпром ПАО 538 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 102 5
Адамас - Ювелирный завод 57 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 5
О’Кей - Сеть магазинов 61 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 4
Фаберлик - Faberlic 63 4
Segezha Group - Сегежа Групп 85 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 126 4
AliExpress 275 4
СКБ-банк 86 4
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 4
Россети ПАО 168 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Открытие ФК 542 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Утконос 99 4
OTP Group - ОТП Банк 125 4
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 4
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 4
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 54
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 41
Правительство РФ 2226 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 30
Федеральное казначейство России 766 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 27
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 23
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 22
Счётная палата РФ 464 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 22
Президент Российской Федерации 1447 18
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 16
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 16
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 15
Правительство Москвы 660 14
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 3
Единая Россия - Политическая партия 176 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 50 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 57
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 49
3G - Стандарт мобильной связи 3835 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 19
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 13
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 13
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 11
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 8
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 6
Безопасный город 348 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 155 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 21
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 10
Google Android 10752 9
Linux OS 4386 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 9
Apple iOS 5744 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 7
Microsoft Windows 10 6810 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 5
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
Apple iPad 3263 5
Directum СЭД 69 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 4
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
Apple iPhone 5 710 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 3
Apple macOS 944 3
Microsoft Dynamics CRM 407 3
Microsoft Lync 272 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 82 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
Microsoft SQL Server 814 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 2
Microsoft Skype 1501 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Меджитов Тимур 56 34
Четвернин Алексей 652 27
Орловский Виктор 229 27
Лысенко Эдуард 209 25
Албычев Александр 74 23
Катамадзе Анна 72 23
Петрушин Андрей 64 21
Малков Павел 38 20
Паршин Максим 143 20
Попов Алексей 319 20
Ципорин Павел 51 20
Казарин Станислав 100 20
Власов Сергей 76 20
Терещенко Денис 38 19
Хайруллин Айрат 39 19
Рудзевич Мария 34 18
Прокошев Андрей 30 16
Кирюшин Сергей 52 16
Панов Евгений 16 16
Селютин Александр 59 16
Дюбанов Анатолий 86 16
Кудрин Алексей 64 16
Разумовский Дмитрий 70 15
Рымар Максим 36 14
Мартынова Елена 24 14
Семенов Алексей 67 14
Громов Иван 96 14
Осипов Владимир 17 14
Антонов Александр 73 14
Херсонцев Алексей 48 13
Наволоцкий Евгений 11 11
Геллер Анатолий 12 11
Егоров Максим 23 11
Кулешов Василий 11 11
Песчанских Георгий 38 11
Малахов Александр 16 11
Копырин Федор 11 11
Симаков Олег 106 11
Швиндт Антоний 13 11
Кузнецов Дмитрий 42 10
Россия - Российская федерация - РФ 58975 240
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 160
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 115
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 90
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 82
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 82
Россия - СФО - Новосибирская область 843 73
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 73
Россия - ЦФО - Калужская область 584 70
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 70
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 69
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 68
Россия - УФО - Свердловская область 822 65
Россия - ПФО - Самарская область 580 65
Россия - ЦФО - Тульская область 760 64
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 64
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 63
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 63
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 61
Россия - УФО - Челябинская область 674 60
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 59
Россия - УФО - Тюменская область 597 58
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 58
Россия - ПФО - Пензенская область 359 57
Россия - СЗФО - Псковская область 330 55
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 55
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 54
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 54
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 51
Россия - СФО - Омская область 395 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 49
Россия - ПФО - Саратовская область 364 46
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 45
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 44
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 41
Россия - СФО - Кемеровская область 496 40
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 39
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 286 39
Россия - ЦФО - Курская область 342 39
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 12
Информационное общество - Государственная программа 282 8
Региональное законодательство 45 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 6
Федеральное законодательство 254 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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