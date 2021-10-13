Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Удмуртия
Удмуртская Республика
Публикаций - 426, упоминаний - 706
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Меджитов Тимур 56 34
|Четвернин Алексей 652 27
|Орловский Виктор 229 27
|Лысенко Эдуард 209 25
|Албычев Александр 74 23
|Катамадзе Анна 72 23
|Петрушин Андрей 64 21
|Малков Павел 38 20
|Паршин Максим 143 20
|Попов Алексей 319 20
|Ципорин Павел 51 20
|Казарин Станислав 100 20
|Власов Сергей 76 20
|Терещенко Денис 38 19
|Хайруллин Айрат 39 19
|Рудзевич Мария 34 18
|Прокошев Андрей 30 16
|Кирюшин Сергей 52 16
|Панов Евгений 16 16
|Селютин Александр 59 16
|Дюбанов Анатолий 86 16
|Кудрин Алексей 64 16
|Разумовский Дмитрий 70 15
|Рымар Максим 36 14
|Мартынова Елена 24 14
|Семенов Алексей 67 14
|Громов Иван 96 14
|Осипов Владимир 17 14
|Антонов Александр 73 14
|Херсонцев Алексей 48 13
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Егоров Максим 23 11
|Кулешов Василий 11 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Малахов Александр 16 11
|Копырин Федор 11 11
|Симаков Олег 106 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Кузнецов Дмитрий 42 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru