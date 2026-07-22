Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика

Аналитика «МегаФона»: трафик онлайн-кинотеатров в Удмуртии вырос в пять раз Жители Удмуртии увлеклись просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. С начала 2026 г. трафик на популя

«МегаФон» увеличил зону уверенной связи в Удмуртии «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для жителей села Красное в Увинском районе Удмуртии. Это событие стало логичным продолжением работы оператора, начатой в текущем году. Теперь жители села могут оперативно связываться с семьей и родными, решать рабочие и бытовые вопросы.

«ГПБ Мобайл» начал работу в Удмуртии Именно такого комплексного подхода в предоставлении услуг мы придерживаемся и надеемся, что жители Удмуртской Республики по достоинству оценят преимущества наших продуктов и специальных предло

Удмуртия вместо Сочи: куда недорого поехать за гастровпечатлениями я — 72%, а Нижегородская — 66%. При этом средний чек остается доступным для большинства туристов: в Удмуртии он составил 1,16 тыс. руб., в Оренбургской области — 1,8 тыс. руб., в Омской — 2,45

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«МегаФон» запустил покрытие еще для 20 тыс. жителей Удмуртии «МегаФон» увеличил территорию покрытия мобильного сигнала в Увинском районе Удмуртии. Около 20 тыс. человек смогут в комфортном режиме общаться с близкими, оперативно решать рабочие и личные вопросы. Новое качество связи смогут оценить жители населенных пунктов Кыйлуд

«МегаФон» расширил сеть в Удмуртии «МегаФон» объявил о запуске нового покрытия в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Инженеры оператора установили и запустили в эксплуатацию телеком-оборудование в селе Новая Чернушка. Теперь сигнал в смартфонах жителей населенного пункта будет надежным и уверенным.

В Удмуртии сеть «МегаФона» приросла новыми селами «МегаФон» расширил зону покрытия мобильной связи в Увинском районе Удмуртии. После запуска телеком-объектов стабильный сигнал стал доступен более чем трем тысячам жителей. Новое покрытие охватило пять населенных пунктов: села Булай, Новый Мултан, Сям-Можга, Ря

Воегурт, Кестым и Кожило: на цифровой карте Удмуртии появились новые точки «МегаФон» запустил новые базовые станции в Балезинском районе Удмуртии. Инженеры оператора обеспечили доступ к мобильной связи для жителей населенных пунктов Воегурт, Кестым и Кожило. Теперь около 2 тыс. человек, проживающих на этой территории, могут сове

«МегаФон» улучшил цифровое покрытие в небольших селах и деревнях Удмуртии «МегаФон» увеличил территорию покрытия в десяти населенных пунктах Удмуртии. В течение двух лет в этих селах и деревнях были построены базовые станции в рамках республиканской программы «Сельсовет». Теперь инженеры оператора модернизировали оборудование, чтобы

Для 400 жителей Удмуртии впервые запустили мобильный интернет м четвертого поколения, составило 88», – сказал исполняющий обязанности министра цифрового развития Удмуртской Республики Александр Олюнин.

В выходные – в интернет: жители двух деревень Удмуртии впервые вышли в онлайн Впервые около 200 жителей в двух деревнях Удмуртии получили доступ к мобильной связи и интернету. «МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Иж-Забегалово и Чекерово в Якшур-Бодьинском районе республики. Теперь жители этих населенных п

«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано в Удмуртии» «Яндекс Маркет» и Правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. Для этого на маркетплейсе запущена новая витрина «Сделано в Удмуртии», где представлены товары местных производителей и предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». На витрине собраны десятки брендов — от продуктов питания до

Сервисы «Яндекса» научились понимать удмуртскую речь твом по делам национальностей, Домом народов России и региональными языковыми институтами страны. В Удмуртии партнером проекта стал Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отд

В Удмуртии внедрено отечественное решение для оцифровки архивных документов В администрации города Сарапула (Удмуртия) установлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС». Современное оборудование предназначено для оцифровки архивных материалов и может использоваться для создания электронного архива, на

«МегаФон» обеспечит новое покрытие и мобильный интернет для 400 жителей Удмуртии «МегаФон» построит новые телеком-объекты в Удмуртии в рамках республиканской программы «Сельсовет». Доступ к услугам мобильной связи и интернету четвертого поколения получат жители четырех населенных пунктов республики, где в совокупнос

Правительство Республики Удмуртия перешло на программное обеспечение «Ред Софт» сти проекта Уникальность проекта определял его масштаб. Проект затрагивал работу различных ведомств Удмуртской Республики, в том числе: Министерства цифрового развития, Министерства здравоохран

Корпорация развития Удмуртии и Ассоциация «Руссофт» заключили соглашение о сотрудничестве Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «

Жители Удмуртской Республики смогут обучаться цифровым навыкам в «Школе 21» рудничестве подписали первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сбе

Wildberries открывает новый логоцентр в Удмуртии на прием и хранение товаров ентр и увеличивать свои обороты. Только с начала 2025 г. количество зарегистрированных продавцов из Удмуртии на маркетплейсе выросло на 24% по сравнению с 2024 г., а их продажи — на 37%. Чаще в

Wildberries получила разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Удмуртии ость осуществлять отгрузку товара и последующую отправку клиентам. Открытие логистического центра в Удмуртии позволит оптимизировать цепочки поставок, а также сохранить быструю доставку заказов

Купеческие особняки, колледжи и автодороги: где в Удмуртии интернет стал быстрее 40% в апеле по сравнению с прошлым годом. Это на 15% выше, чем в республиканской столице. В целом в Удмуртии свыше 95% трафика уже проходит в сети четвертого поколения, – сказал директор «МегаФ

«МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии Инженеры «МегаФона» провели инфраструктурные мероприятия в административных центрах районов и небольших поселениях Удмуртии. В результате работ скорость передачи данных стала выше на 10-15%. Изменения в скорости мобильного интернета могут оценить около 100 тыс. жителей республики. Технические мероприятия ул

В Удмуртии свыше 400 тыс. жителей смогут подключить фиксированный интернет «МегаФона» Доступ к фиксированному интернету «МегаФона» появился у жителей городов и сельских поселений Удмуртии. Новое покрытие охватывает все города республики и свыше 120 небольших населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря выделенному каналу доступ

«МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии «МегаФон» запустил мобильный интернет в трех поселениях Удмуртии. Оператор обеспечил мобильную связь и интернет в небольших населенных пунктах Удмуртии. Жители Кезского района, проживающие в селе Ключи, деревнях Дырпа и Камыжево, смогут польз

«МегаФон» увеличил 4G-покрытие для сельчан Удмуртии «МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения в селах и деревнях Удмуртии, где в совокупности проживает около 2 тыс. человек. Теперь жители смогут пользоваться мобильным интернетом на большей территории населенных пунктов, а скорость передачи данных будет до

Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии ше на 10-15% в жилых кварталах, торговых центрах, вблизи учебных заведений и предприятий Воткинска, Сарапула, Глазова, Можги и Камбарки. Инфраструктурные мероприятия улучшили параметры сети в городах Удмуртии, где суммарно проживает свыше 300 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». «МегаФон» запустил дополнительный среднечастотный слой LTE на объектах связи. Техническ

«Ред Софт» и «АйТи-Опт» начали сотрудничество для продвижения и внедрения российских программных решений в Удмуртии собствуя повышению эффективности работы различных ведомств региона: Министерство цифрового развития Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Служба граж

Для сельских жителей Удмуртии связисты разогнали мобильный интернет до 70 Мбит/с мобильный интернет станет надежным помощником в общении, работе и учебе, откроет новые возможности для развития и поможет жителям активно участвовать в жизни общества», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Около тысячи сельчан Удмуртии впервые смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом осьбами обеспечить их постоянной мобильной связью и интернетом, – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов. – Развитие связи было и остается одним из приоритетных

Анастасия Утева, РМИАЦ Удмуртии: Персонализация — первоочередная задача по цифровизации регионального здравоохранения дицинской помощи зависит в том числе и от правильного применения ИТ-инструментов. В 2023 году РМИАЦ Удмуртской Республики стал клинической базой Ижевской государственной медицинской академии. М

GigaChat будет обучен удмуртскому языку ыку. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере заключили «Сбер» и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Документ был подписан в День удмуртского языка, который отмечается 27

В Удмуртии связисты увеличили 4G-покрытие для 100 тыс. жителей Специалисты «МегаФона» расширили границы покрытия сети четвертого поколения в трех городах Удмуртии. Модернизация телеком-объектов прошла в Ижевске, Воткинске и Глазове. Улучшение мобильного сигнала могут почувствовать около 100 тыс. жителей региона. Благодаря проведенным работам гор

«МегаФон» запустил 4G-интернет на родине первого удмуртского писателя ния в мессенджере. «Мы рады, что можем улучшить качество жизни людей в небольших населённых пунктах Удмуртии. Благодаря установке современного оборудования местные жители получили доступ к быст

Сотовую связь и интернет впервые получат около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии ь – республика продолжит инвестировать в развитие сетей связи», – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов.

«МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии Инженеры «МегаФона» раздвинули границы покрытия сети четвертого поколения в 12 районах Удмуртии. Устойчивый мобильный интернет стал доступен более 45 тыс. жителей сельских населенных пунктов. Модернизация телеком-объектов прошла в небольших деревнях, крупных районных центрах, на

В Удмуртии вырос интерес к цифровым звонкам В Удмуртии доля звонков с использованием технологии VoLTE достигла 68%, увеличившись за год более чем на 12 процентных пунктов. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает каждый второй абонент

Удмуртия и российский ИТ-разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве Правительство Удмуртской Республики и российский разработчик «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничест

Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие «МегаФон» увеличил территорию уверенного LTE-покрытия в 12 районах Удмуртии. Техническая служба оператора модернизировала сеть в 27 сёлах и деревнях, а также в городе Камбарка. Более 100 тыс. жителей смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости