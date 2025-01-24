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Для сельских жителей Удмуртии связисты разогнали мобильный интернет до 70 Мбит/с

Еще около 500 жителей небольших поселений могут пользоваться мессенджерами, соцсетями и решать вопросы на госулугах. «МегаФон» установил новые телеком-объекты в селе Балаки Камбарского района и деревне Беркуты Воткинского района, и теперь сельчанам доступны устойчивая голосовая связь и быстрый мобильный интернет. Технические мероприятия были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители могут комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, просматривать новостные сайты, обращаться к порталу «Госуслуги», читать электронные книги, загружать видеоконтент на высоких скоростях. Чтобы обеспечить непрерывный сигнал и быструю передачу данных, базовые станции оператора работают сразу в нескольких частотных диапазонах LTE. Жители смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах на скорости до 70 Мбит/с.

Село Балаки расположено на юго-востоке республики и известно с 19 века. Через населенный пункт проходит автодорога, ведущая от Камбарки до границы с Пермским краем. Мобильный интернет в этом районе поможет водителям и пассажирам пользоваться навигационными сервисами, поддерживать связь с родными, решать рабочие вопросы.

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Деревня Беркуты находится в восточной части региона, неподалеку от реки Камы. Доступ к современным телеком-сервисам также пригодится школьникам и их родителям для организации онлайн-образования и проведения досуга.

«Только за прошлый год мы построили и модернизировали более 100 объектов связи, чтобы уменьшить число “белых пятен” на территории республики и увеличить число жителей, которым стали доступны современные телеком-услуги. Уверен, мобильный интернет станет надежным помощником в общении, работе и учебе, откроет новые возможности для развития и поможет жителям активно участвовать в жизни общества», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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