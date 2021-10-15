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ФГИС ЕПГУ (РПГУ)
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Единый портал государственных услуг Российской Федерации


15.10.2021 Более 1 млн человек переписались на «Госуслугах» менее чем сутки 2
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 3
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 2
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
07.10.2021 В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс» 1
06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
30.09.2021 Зампредседателя Правительства поздравил россиян с Днем интернета 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
17.09.2021 DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены 1
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 3
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
16.09.2021 На «Госуслугах» заработала новая платформа полномочий 3
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 3
15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 3
14.09.2021 На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС 5
10.09.2021 Petal Search от Huawei: не только поиск 1
09.09.2021 «Билайн» запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис 1
09.09.2021 Мошенники придумали, как выманить у россиян деньги с помощью «Госуслуг» 4
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
03.09.2021 На Госуслугах станет можно подать заявку на бесплатное подключение к газовым сетям 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 4
02.09.2021 На Госуслугах возможно оформить временную регистрацию без посещения ведомства 2
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
31.08.2021 Банки просят МВД не закрывать сервис проверки паспортов. Аналог на Госуслугах им не нравится 4
26.08.2021 Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи 1
25.08.2021 Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе 2
23.08.2021 Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM 4
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 2
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
10.08.2021 «Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 2
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 2
03.08.2021 Клиенты «ВТБ капитал инвестиции» теперь могут подать форму W-8BEN в НРД онлайн и бесплатно 1
03.08.2021 Tele2 стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа» 2

Публикаций - 1072, упоминаний - 2049

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 333
РТЛабс 145 51
Yandex - Яндекс 4099 44
VK - Mail.ru Group 2482 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 32
Microsoft Corporation 11017 29
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 27
Ростех - Ростехнологии 2230 26
Google LLC 7128 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 24
Apple Inc - Эппл Рус 7680 20
Восход ФГБУ НИИ 365 19
Facebook 3765 18
Telegram Group 702 17
АйТи 749 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 15
Барс груп 402 15
Samsung Electronics 5633 14
Новые облачные технологии (НОТ) 227 14
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 12
IBM 3527 11
Крок 1219 10
Huawei 2726 9
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 8
3727 8
Intel Corporation 4152 8
Rambler Group - Рамблер ГК 484 8
Netrika - Нетрика 84 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Oracle Corporation 3331 7
Twitter 2204 6
Directum - Директум 644 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 6
Ланит ГК 1155 6
Webmoney 329 6
Xiaomi 904 5
Росплатформа - Р-Платформа 56 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 43
Почта России ПАО 1570 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 27
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 17
Почта Банк 289 14
Альфа-Банк 1123 11
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 10
Qiwi 783 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Совкомбанк ПАО 147 7
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 6
Ак Барс Банк 173 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 5
Открытие ФК 538 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
СКБ-банк 86 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
Газпром ПАО 518 4
Uber Technologies 258 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
Uber 257 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
AliExpress 275 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Газпром нефть 380 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
Русский стандарт Банк 302 3
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Связной ГК 877 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 360
Правительство РФ 2200 147
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 143
Президент Российской Федерации 1439 96
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 84
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 78
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 74
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 67
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 66
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 65
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 64
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 61
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 49
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 47
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 33
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 32
Федеральное казначейство России 766 31
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 26
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 26
Счётная палата РФ 460 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 25
Правительство Москвы 649 21
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 17
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 14
ПФР Департамент информационных технологий 102 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Самарской области 48 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 10
АФТ - Ассоциация Финтех 76 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
Единая Россия - Политическая партия 171 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 5
Руссофт - Russoft 250 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 4
ЛДПР 68 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 132
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 57
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 45
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 27
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 20
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 19
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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