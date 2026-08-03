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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации

 

 

 

 

 

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03.08.2026 На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования

На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования. Об этом CNews со
03.08.2026 Схемы с «Госуслугами» стали самой обсуждаемой темой интернет-мошенничества

всего в таких сценариях фигурируют МВД и полиция — 122 372 упоминания. Далее следуют ВТБ — 89 476, «Госуслуги» и ЕСИА — 86 524, МФЦ — 31 566 и Ozon — 27 463. Также злоумышленники представляются
30.07.2026 «МегаФон»: мобильный трафик томичей на «Госуслуги» удвоился в период поступления в вузы

том, что если абитуриент выбрал онлайн-способ подачи заявления, то сделать это можно только через «Госуслуги». На текущий момент в вуз поданы заявления на все формы обучения и уровни образован
29.07.2026 «МегаФон»: абитуриенты Кубани поступают в вузы через «Госуслуги»

рситеты Юга. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные

27.07.2026 Почти 100% абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги»

них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачётка. Сколько заявлений на «Госуслугах»: 4,3 млн заявлений — изначально подано на портале. Это на 72% больше, чем в прошл
23.07.2026 В России появится государственная соцсеть. «Госуслуги» превратятся во «Вконтакте» с семейными чатами и ачивками

Государственная социальная сеть Сервис «Госуслуги» может превратиться в полноценную социальную сеть. Власти обсуждают внедрение в нег
23.07.2026 «МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги»

там региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные

21.07.2026 «Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

ь сведения о факте подписания договора и о его условиях через контактные данные заемщика или через «Госуслуги». Принятие закона «снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем», з
21.07.2026 Более 500 тыс. пользователей «Госуслуг» получили напоминания о поверке счетчиков воды

тный ориентир: если подошел срок поверки счетчика, пользователь получит официальное уведомление на «Госуслугах» с возможностью заказа услуги в аккредитованной лаборатории в приложении «Госуслуг
20.07.2026 Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически

м налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Со слов главы комитета Государственная Дума (Госдумы) по малому и среднему предпр
16.07.2026 Россияне могут заранее привязать счёт в «Сбере» для соцвыплат

ь, можно заранее указать счёт в «Сбере» для соцвыплат — через наше мобильное приложение или портал «Госуслуги». Тогда деньги будут поступать автоматически на нужный счёт, клиенту не придётся пр
15.07.2026 На «Госуслугах» подали уже более 3 млн заявлений в вузы

. Если они передумают, то до окончания приёмной кампании на бюджет смогут изменить своё решение на «Госуслугах». Нововведение этого года — на портале можно отозвать не только электронное, но и

14.07.2026 «Авито» внедрил возможность подтверждения подлинности профиля для подростков от 14 лет через «Госуслуги» и добавил восстановление доступа к профилю с помощью взрослого

упают личные вещи, или, например, монетизируют свои хобби. Теперь они могут верифицироваться через «Госуслуги» и получить бейдж «Документы проверены», чтобы повысить доверие других пользователе
14.07.2026 Больше миллиона голосов собрано на «Госуслугах» за Культурную столицу 2028 года

На «Госуслугах» продолжается народное голосование за Культурную столицу – 2028. На портале собран
14.07.2026 В «Гознак.Инвестициях» добавлена регистрация через «Госуслуги»

ыходя из дома, могут практически все совершеннолетние граждане России. Процесс идентификации через «Госуслуги» предельно прост: нужно лишь во время регистрации выбрать соответствующий вариант п
13.07.2026 На «Госуслугах» подали уже более миллиона заявлений в колледжи

«Госуслуги» помогают поступить в колледж. На портале можно подобрать специальность, подать заявление, отследить конкурсную ситуацию и узнать о зачислении. Сервисом воспользовались уже более 350

13.07.2026 Госуслуги Подмосковья будут автоматически проверять право на выплату на протезирование

На портале госуслуг Московской области упростили оформление выплаты на протезно-ортопедические изделия и
09.07.2026 На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев

ет ТАСС. Всего на портале в июле 2026 г. доступно более 1,6 тыс. государственных услуг. На портале «Госуслуги» зарегистрированы почти 5 млн иностранных граждан, сообщил 9 июля 2026 г. заместите
09.07.2026 Поступление в вуз онлайн: более 2 млн заявлений на «Госуслугах»

. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. В среднем абитуриенты поступают в два вуза, но на «Госуслугах» они могут выбрать и больше институтов или университетов. Как работают с заявления
07.07.2026 Более 100 тыс. сертификатов ИТ-компетенций выдано на «Госуслугах»

. Тестирование можно пройти бесплатно. Полученные сертификаты будут храниться в личном кабинете на «Госуслугах».
07.07.2026 Минцифры запустило приложение «Госкан» для быстрой проверки данных по QR-коду

иложение. «Госкан» помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», а также в Цифровом ID в «Макс». Об этом CNews сообщили

06.07.2026 Абитуриенты колледжей подали на «Госуслугах» более полумиллиона заявлений

Приёмная кампания в колледжах и техникумах в самом разгаре. Абитуриенты подали на «Госуслугах» уже 598 тыс. заявлений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого год
06.07.2026 При содействии Росреестра на «Госуслугах» появился новый сервис для арбитражных управляющих

данных Росреестра, содержащей сведения об арбитражных управляющих. Благодаря новому функционалу на «Госуслугах», арбитражные управляющие могут бесплатно в режиме онлайн получать выписки из госу
03.07.2026 Минцифры: в первую волну записи в первый класс 70% заявлений подали на «Госуслугах»

в первый класс проживающих на закрепленных территориях детей и тех, у кого есть льготы. С помощью «Госуслуг» родители подали 840 тыс. заявлений. Это 70% от всех поданных в школы заявлений в те
01.07.2026 Минцифры: абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы на «Госуслугах»

Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы. На «Госуслугах» создано или отредактировано уже свыше 900 тыс. заявлений. Это более чем на треть

29.06.2026 Минцифры: результаты ЕГЭ на «Госуслугах» проверили уже более 10 млн раз

Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают отслеживать результаты на «Госуслугах». За время экзаменационной кампании 2026 г. баллы на портале посмотрели уже более

22.06.2026 Минцифры: на «Госуслугах» стартовал прием заявлений в вузы

На «Госуслугах» можно подать заявление на поступление в вуз, отслеживать конкурсную ситуацию и со
22.06.2026 Минцифры: подать заявление в колледж можно на «Госуслугах»

С 2026 г. портал «Госуслуги» помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место
18.06.2026 Минцифры: результаты ЕГЭ на «Госуслугах» посмотрели уже 1,5 млн раз

Часть экзаменов уже позади — выпускники школ и абитуриенты узнают результаты. На «Госуслугах» их посмотрели уже 1,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минциыры. Пик
15.06.2026 Минцифры: сервисом проверки сим-карт на «Госуслугах» воспользовались 200 млн раз

Сервис «Сим-карты» на «Госуслугах» позволяет гражданам проверить, какие абонентские номера оформлены на их имя. В ра
01.06.2026 Новая выплата для семей с детьми доступна на «Госуслугах»

егодная семейная выплата — новая мера поддержки семей с двумя и более детьми. Оформить ее можно на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Как рассчитывается размер выплаты
29.05.2026 В 2026 году библиотекой цифрового контента на «Госуслугах» пользуются вдвое чаще

В 2026 году библиотекой цифрового контента на «Госуслугах» пользуются вдвое чаще. Об этом CNews сообщили представители Минцифры Библиотека ц
27.05.2026 Работа на два «фронта»: ИИ на госуслугах Подмосковья помогает жителям и снижает нагрузку на сотрудников

На портале госуслуг Московской области искусственный интеллект внедрен в 321 услугу. С начала 2026 г. он уже проверил более 3,4 млн документов в 1,7 млн заявлениях. Об этом CNews сообщили представ
26.05.2026 «МегаФон»: старшеклассники Камчатки активно готовятся к поступлению в вузы через «Госуслуги»

нии в высшие учебные заведения жители Камчатского края значительно увеличили активность на портале «Госуслуги». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервис
07.05.2026 Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

соучастников криминальной схемы. Доступ к финансовой информации Как информировал CNews в 2025 г., «Госуслуги» совершенствуют защиту учетных записей пользователей. Для борьбы с мошенниками прин
04.05.2026 На «Госуслугах» стартовало народное голосование за Культурную столицу‑2028

Выберите, какой город достоин звания Культурной столицы 2028 г. Народное голосование продлится на «Госуслугах» до 30 ноября 2026 г., его результаты учтут эксперты при определении победителя. Г
30.04.2026 Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги»

где число имен может достигать нескольких тысяч. Обязанность проходить идентификацию через портал «Госуслуги» для владельцев доменов в российских национальных зонах закреплена Федеральным зако
21.04.2026 На «Госуслугах» стартовало голосование за благоустройство территорий в российских городах

На «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» стартовало голосование за благоустройств
09.04.2026 На «Госуслугах» появится возможность регистрации для граждан под опекой и иностранцев без фамилий

Минцифры сообщило о том, что опекуны и попечители с 1 октября 2026 г. смогут зарегистрировать на «Госуслугах» детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в пользу своих
07.04.2026 «Руцентр» запустил идентификацию доменов компаний через «Госуслуги»

еперь компании могут управлять бизнес-доменами, используя подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Реализация сервиса прошла в сжатые сроки в связи с новыми законодательными требов

Публикаций - 6278, упоминаний - 12018

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 1103
МегаФон 10742 441
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 402
Yandex - Яндекс 9216 237
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 225
Microsoft Corporation 25775 206
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 165
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 137
Telegram Group 2940 128
VK - Mail.ru Group 3602 125
9594 119
Google LLC 12688 118
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 114
Восход ФГБУ НИИ 721 111
Oracle Corporation 7074 111
IBM - International Business Machines Corp 9699 108
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 93
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 93
Ростелеком - РТЛабс 210 91
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 85
Apple Inc 13154 77
АйТи 1519 71
БАРС Груп 579 70
Meta Platforms - Facebook 4621 70
Крок - Croc 1964 68
SAP SE 5601 68
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 63
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 61
Directum - Директум 1268 60
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 57
X Corp - Twitter 2938 55
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 54
Cisco Systems 5372 54
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 52
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 51
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 47
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 46
Samsung Electronics 11064 46
Softline - Софтлайн 3743 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 452
Почта России ПАО 2370 276
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 248
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 160
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 97
Альфа-Банк 1979 88
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 83
РЖД - Российские железные дороги 2096 69
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 67
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 64
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 63
ГПБ - Газпромбанк 1273 56
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 49
ПСБ - Промсвязьбанк 963 48
Ак Барс Банк 283 45
ВТБ - Почта Банк 514 42
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 42
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 41
Visa International 1993 40
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 36
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 36
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 35
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 32
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 32
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 32
Газпром ПАО 1493 32
НСПК - Национальная система платежных карт 948 32
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 31
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 30
Россети Ленэнерго 1699 28
NanduQ - Qiwi 1013 27
Совкомбанк ПАО 316 26
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 25
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 24
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 24
Газпром нефть 725 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2325
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 889
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 870
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 695
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 560
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 480
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 464
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 445
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 413
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 388
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 353
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 336
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 335
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 333
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 291
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 279
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 268
Федеральное казначейство России 1949 259
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 245
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 215
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 214
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 187
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 167
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 164
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 149
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 144
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 138
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 137
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 137
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 128
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 125
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 122
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 115
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 107
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 102
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 91
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 85
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 83
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 79
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 76
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 41
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 38
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 26
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 25
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 23
Единая Россия - Политическая партия 321 22
ГосИнформСистемы 160 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 19
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 16
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 14
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 13
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 11
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 8
ЛДПР 116 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 7
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 7
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
Союз пенсионеров России 9 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 2015
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 296
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 245
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 226
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 166
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 12
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 12
Ростелеком - Азбука интернета 34 12
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 11
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 11
ИИИ - Институт исследований интернета 66 11
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 7
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 7
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 6
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