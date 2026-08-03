На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования. Об этом CNews со

Схемы с «Госуслугами» стали самой обсуждаемой темой интернет-мошенничества всего в таких сценариях фигурируют МВД и полиция — 122 372 упоминания. Далее следуют ВТБ — 89 476, «Госуслуги» и ЕСИА — 86 524, МФЦ — 31 566 и Ozon — 27 463. Также злоумышленники представляются

«МегаФон»: мобильный трафик томичей на «Госуслуги» удвоился в период поступления в вузы том, что если абитуриент выбрал онлайн-способ подачи заявления, то сделать это можно только через «Госуслуги». На текущий момент в вуз поданы заявления на все формы обучения и уровни образован

«МегаФон»: абитуриенты Кубани поступают в вузы через «Госуслуги» рситеты Юга. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные

Почти 100% абитуриентов подали заявления в вузы через «Госуслуги» них будут сформированы электронный студенческий билет и электронная зачётка. Сколько заявлений на «Госуслугах»: 4,3 млн заявлений — изначально подано на портале. Это на 72% больше, чем в прошл

В России появится государственная соцсеть. «Госуслуги» превратятся во «Вконтакте» с семейными чатами и ачивками Государственная социальная сеть Сервис «Госуслуги» может превратиться в полноценную социальную сеть. Власти обсуждают внедрение в нег

«МегаФон»: абитуриенты Алтайского края поступают в вузы через «Госуслуги» там региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сервис «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные

«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах ь сведения о факте подписания договора и о его условиях через контактные данные заемщика или через «Госуслуги». Принятие закона «снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем», з

Более 500 тыс. пользователей «Госуслуг» получили напоминания о поверке счетчиков воды тный ориентир: если подошел срок поверки счетчика, пользователь получит официальное уведомление на «Госуслугах» с возможностью заказа услуги в аккредитованной лаборатории в приложении «Госуслуг

Налоговые уведомления гражданам будут приходить на «Госуслуги» автоматически м налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале «Госуслуги». Со слов главы комитета Государственная Дума (Госдумы) по малому и среднему предпр

Россияне могут заранее привязать счёт в «Сбере» для соцвыплат ь, можно заранее указать счёт в «Сбере» для соцвыплат — через наше мобильное приложение или портал «Госуслуги». Тогда деньги будут поступать автоматически на нужный счёт, клиенту не придётся пр

На «Госуслугах» подали уже более 3 млн заявлений в вузы . Если они передумают, то до окончания приёмной кампании на бюджет смогут изменить своё решение на «Госуслугах». Нововведение этого года — на портале можно отозвать не только электронное, но и

«Авито» внедрил возможность подтверждения подлинности профиля для подростков от 14 лет через «Госуслуги» и добавил восстановление доступа к профилю с помощью взрослого упают личные вещи, или, например, монетизируют свои хобби. Теперь они могут верифицироваться через «Госуслуги» и получить бейдж «Документы проверены», чтобы повысить доверие других пользователе

Больше миллиона голосов собрано на «Госуслугах» за Культурную столицу 2028 года На «Госуслугах» продолжается народное голосование за Культурную столицу – 2028. На портале собран

В «Гознак.Инвестициях» добавлена регистрация через «Госуслуги» ыходя из дома, могут практически все совершеннолетние граждане России. Процесс идентификации через «Госуслуги» предельно прост: нужно лишь во время регистрации выбрать соответствующий вариант п

На «Госуслугах» подали уже более миллиона заявлений в колледжи «Госуслуги» помогают поступить в колледж. На портале можно подобрать специальность, подать заявление, отследить конкурсную ситуацию и узнать о зачислении. Сервисом воспользовались уже более 350

Госуслуги Подмосковья будут автоматически проверять право на выплату на протезирование На портале госуслуг Московской области упростили оформление выплаты на протезно-ортопедические изделия и

На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев ет ТАСС. Всего на портале в июле 2026 г. доступно более 1,6 тыс. государственных услуг. На портале «Госуслуги» зарегистрированы почти 5 млн иностранных граждан, сообщил 9 июля 2026 г. заместите

Поступление в вуз онлайн: более 2 млн заявлений на «Госуслугах» . Об этом CNews сообщили представители Минцифры. В среднем абитуриенты поступают в два вуза, но на «Госуслугах» они могут выбрать и больше институтов или университетов. Как работают с заявления

Более 100 тыс. сертификатов ИТ-компетенций выдано на «Госуслугах» . Тестирование можно пройти бесплатно. Полученные сертификаты будут храниться в личном кабинете на «Госуслугах».

Минцифры запустило приложение «Госкан» для быстрой проверки данных по QR-коду иложение. «Госкан» помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», а также в Цифровом ID в «Макс». Об этом CNews сообщили

Абитуриенты колледжей подали на «Госуслугах» более полумиллиона заявлений Приёмная кампания в колледжах и техникумах в самом разгаре. Абитуриенты подали на «Госуслугах» уже 598 тыс. заявлений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого год

При содействии Росреестра на «Госуслугах» появился новый сервис для арбитражных управляющих данных Росреестра, содержащей сведения об арбитражных управляющих. Благодаря новому функционалу на «Госуслугах», арбитражные управляющие могут бесплатно в режиме онлайн получать выписки из госу

Минцифры: в первую волну записи в первый класс 70% заявлений подали на «Госуслугах» в первый класс проживающих на закрепленных территориях детей и тех, у кого есть льготы. С помощью «Госуслуг» родители подали 840 тыс. заявлений. Это 70% от всех поданных в школы заявлений в те

Минцифры: абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы на «Госуслугах» Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы. На «Госуслугах» создано или отредактировано уже свыше 900 тыс. заявлений. Это более чем на треть

Минцифры: результаты ЕГЭ на «Госуслугах» проверили уже более 10 млн раз Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают отслеживать результаты на «Госуслугах». За время экзаменационной кампании 2026 г. баллы на портале посмотрели уже более

Минцифры: на «Госуслугах» стартовал прием заявлений в вузы На «Госуслугах» можно подать заявление на поступление в вуз, отслеживать конкурсную ситуацию и со

Минцифры: подать заявление в колледж можно на «Госуслугах» С 2026 г. портал «Госуслуги» помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место

Минцифры: результаты ЕГЭ на «Госуслугах» посмотрели уже 1,5 млн раз Часть экзаменов уже позади — выпускники школ и абитуриенты узнают результаты. На «Госуслугах» их посмотрели уже 1,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минциыры. Пик

Минцифры: сервисом проверки сим-карт на «Госуслугах» воспользовались 200 млн раз Сервис «Сим-карты» на «Госуслугах» позволяет гражданам проверить, какие абонентские номера оформлены на их имя. В ра

Новая выплата для семей с детьми доступна на «Госуслугах» егодная семейная выплата — новая мера поддержки семей с двумя и более детьми. Оформить ее можно на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Как рассчитывается размер выплаты

В 2026 году библиотекой цифрового контента на «Госуслугах» пользуются вдвое чаще В 2026 году библиотекой цифрового контента на «Госуслугах» пользуются вдвое чаще. Об этом CNews сообщили представители Минцифры Библиотека ц

Работа на два «фронта»: ИИ на госуслугах Подмосковья помогает жителям и снижает нагрузку на сотрудников На портале госуслуг Московской области искусственный интеллект внедрен в 321 услугу. С начала 2026 г. он уже проверил более 3,4 млн документов в 1,7 млн заявлениях. Об этом CNews сообщили представ

«МегаФон»: старшеклассники Камчатки активно готовятся к поступлению в вузы через «Госуслуги» нии в высшие учебные заведения жители Камчатского края значительно увеличили активность на портале «Госуслуги». Аналитики «МегаФона» связывают это с интересом школьников и их родителей к сервис

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах» соучастников криминальной схемы. Доступ к финансовой информации Как информировал CNews в 2025 г., «Госуслуги» совершенствуют защиту учетных записей пользователей. Для борьбы с мошенниками прин

На «Госуслугах» стартовало народное голосование за Культурную столицу‑2028 Выберите, какой город достоин звания Культурной столицы 2028 г. Народное голосование продлится на «Госуслугах» до 30 ноября 2026 г., его результаты учтут эксперты при определении победителя. Г

Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги» где число имен может достигать нескольких тысяч. Обязанность проходить идентификацию через портал «Госуслуги» для владельцев доменов в российских национальных зонах закреплена Федеральным зако

На «Госуслугах» стартовало голосование за благоустройство территорий в российских городах На «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» стартовало голосование за благоустройств

На «Госуслугах» появится возможность регистрации для граждан под опекой и иностранцев без фамилий Минцифры сообщило о том, что опекуны и попечители с 1 октября 2026 г. смогут зарегистрировать на «Госуслугах» детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в пользу своих