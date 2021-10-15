Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФГИС ЕПГУ (РПГУ)
Госуслуги РФ
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1072, упоминаний - 2049
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 69
|Козырев Алексей 270 45
|Авербах Владимир 121 40
|Никифоров Николай 1126 35
|Шадаев Максут 384 34
|Медведев Дмитрий 1433 26
|Огуряев Дмитрий 53 24
|Чернышенко Дмитрий 234 23
|Мишустин Михаил 302 23
|Качанов Олег 58 22
|Скляр Алексей 49 21
|Бондаренко Михаил 52 20
|Бойко Елена 151 19
|Евраев Михаил 222 16
|Паршин Максим 141 16
|Елистратов Николай 90 15
|Четвернин Алексей 651 12
|Гуральников Сергей 161 12
|Лысенко Эдуард 209 11
|Звягина Наталья 64 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Дюбанов Анатолий 86 10
|Херсонцев Алексей 48 9
|Стрельцов Андрей 53 9
|Ермолаев Артем 340 9
|Никуличев Андрей 43 9
|Фомичев Олег 107 9
|Бутенко Юрий 64 9
|Абызов Михаил 64 8
|Дворкович Аркадий 169 8
|Казарин Станислав 100 8
|Матвеева Татьяна 83 8
|Громов Иван 96 8
|Калина Роман 60 7
|Щеголев Игорь 676 7
|Пугачев Павел 29 7
|Власов Сергей 76 7
|Акимов Максим 167 7
|Оголь Елена 24 7
|Петрушин Андрей 64 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756219, в очереди разбора - 659909.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756219, в очереди разбора - 659909.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru